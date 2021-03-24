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Новини Агресія Росії проти України
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Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО

Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО
Фото: NATO

Глави МЗС країн НАТО на нараді Північноатлантичної ради, що проходить у Брюсселі у вівторок, назвали Росію однією із загроз для альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці", - йдеться в опублікованій НАТО заяві глав зовнішньополітичних відомств 30 країн-союзниць Північноатлантичного альянсу.

У НАТО, як зазначається в заяві, зараховують Росію до країн, які "кидають виклик заснованому на правилах міжнародного порядку, зокрема за допомогою гібридних і кіберзагроз".

Зі свого боку, генсек альянсу Єнс Столтенберг, привітавши домовленість РФ і США стосовно продовження Договору СНО, разом із тим заявив: "Той виклик, який ми спостерігаємо, полягає в тому, що і Росія, і Китай проводять істотну модернізацію свого ядерного арсеналу і систем ядерних озброєнь".

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Він зазначив "все більш і більш просунуті системи озброєнь, удосконалені системи з великим радіусом дії". "І тут, в Європі, ми спостерігаємо, що Росія розгорнула ракети середнього радіусу дії, які як раз і привели до кінця договору РСМД. Через них скорочується час попередження. Їх також важче відстежувати, оскільки вони мобільніші", - продовжив генсек НАТО.

Все це, за його словами, веде до того, що "знижується поріг застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті".

Водночас Столтенберг наголосив на рішучості НАТО гарантувати безпеку своїх партнерів у Східній Європі.

"Ми повинні послати чіткий сигнал Росії. Ми проводимо серйозне посилення. Ми розгорнули бойові групи на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. Ми проводимо більше навчань, і ми активізуємо співпрацю з партнерами, такими як Грузія і Україна. Я думаю, що це посилає чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивникові НАТО", - сказав генсек організації у відповідь на питання про те, яким чином альянс має реагувати на "російську загрозу" в регіоні Чорного моря.

Автор: 

заява (219) НАТО (6441) росія (65129) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+5
выглядит что русцкый иван получит свою желанную мчту - на мгновение повоюет с американцами и всем блоком НАТО, кстати некоторые в Сирии уже попробовали.
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24.03.2021 08:05
+4
Ви побільше "занепокоєть" висловлюйте і дуже скоро відчуєте цю ЗАГРОЗУ на власній шкірі!!!
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24.03.2021 07:58
+4
Казладоевы РАБссии Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО - Цензор.НЕТ 4868
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24.03.2021 08:20
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Ви побільше "занепокоєть" висловлюйте і дуже скоро відчуєте цю ЗАГРОЗУ на власній шкірі!!!
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24.03.2021 07:58 Відповісти
офф топ
Моника закрывает дверь
Убедительный пример того, как развернутая властями нашей страны политика конфронтации с западными странами наносит ущерб обороне и безопасности России, дала сегодня Норвегия Две недели назад норвежское правительство приостановило сделку по продаже британской Rolls-Royce своего норвежского завода Bergen Engines российской компании «Трансмашхолдинг». Bergen Engines производит корабельные двигатели, которые используются ВМС Норвегии. Была взята пауза для изучения сделки из-за опасений, что полученные «Трансмашхолдингом» передовые технологии Rolls-Royce могут быть использованы для производства двигателей для российского ВМФ (производство двигателей - слабое место российского военного судостроения). И вот сегодня пришло сообщение о принятом решении. Моника Маленд (на фото), министр юстиции Норвегии сообщила в парламенте: «Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности». Было объявлено, что «технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые компания производит, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал России». Моника захлопнула дверь перед носом визитеров из нашей страны, закрыла ее на ключ и ушла заниматься норвежским домашним хозяйством. Забыв о стоящих на пороге с чемоданом денег русских (цена сорвавшейся сделки - 150 млн евро). Перефразируя Чехова: «Отойдите любезные, от вас опасностью пахнет»

Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности, - заявление глав МИД стран НАТО - Цензор.НЕТ 7614



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24.03.2021 08:00 Відповісти
зараз, як останні 7 років, введуть санкції проти замначальнику відділу зв'язків центру контролю прибирання кімнати відпочинку другого поверху загального туалету міськвиконкому по ухрюпінському регіону задрищенської губернії на пів року - і це допоможе заспокоїти московію
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24.03.2021 08:02 Відповісти
выглядит что русцкый иван получит свою желанную мчту - на мгновение повоюет с американцами и всем блоком НАТО, кстати некоторые в Сирии уже попробовали.
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24.03.2021 08:05 Відповісти
Тебе подобных дободятлов кормили Тушонкой Рузельта с 1941 по 1945 год,,Баран пля..вали нах отсюда
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24.03.2021 08:10 Відповісти
слыш русске, твою глупость как мериют, на вес килограмами или как ёмкость литрами.
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24.03.2021 08:27 Відповісти
Песню Игоря Талькова помните..я мечтаю вернутся с войны,на которой родился и рос...
РАБссия не вернулась в 1945 году...она в нй осталась навечно с братом Молотова,Гитлером....
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24.03.2021 08:06 Відповісти
Ого,ми навіть не союзники,ми якісь партнери.Шо,так сцитесь кацапів що страшно навіть вимовити про можливу! військову допомогу Україні та Грузії.
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24.03.2021 08:09 Відповісти
Путлер должен закончить спецоперацию Горбачева,Развалить Мавзолейное быдло до основания,главное не мешать фюреру...
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24.03.2021 08:15 Відповісти
Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО - Цензор.НЕТ 942
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24.03.2021 08:17 Відповісти
Пока добрая половина европолитиков защищает интересы кремля, это заявление выглядит лицемерием. По факту видим, что рашка является желанным торговым партнером для многих стран ЕС, которым плевать на то, что вооружение кацапы покупают за их же деньги.
После завершения строительства СП2, отчетливо видна возможность активизации военной агрессии рашки против Украины.
Для нас критически важно гнать всю ту шоблу, которая "ищет мир в глазах" питерского маньяка и совершенно неспособна защитить страну.
Необходимо возвращать Пороха и Турчинова, укрепляться и готовиться к большому противостоянию с кацапией.
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24.03.2021 08:19 Відповісти
Казладоевы РАБссии Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО - Цензор.НЕТ 4868
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24.03.2021 08:20 Відповісти
Меньше бы говорили,больше делом занимались.
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24.03.2021 08:25 Відповісти
Они там только бабло пилят, никаких действий по существу.
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24.03.2021 08:29 Відповісти
мордор должен быть уничтожен.
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24.03.2021 08:30 Відповісти
Ага, только некому этим заняться.
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24.03.2021 08:33 Відповісти
Странным путем человеческая цивилизация идёт, путем самоуничтожения.
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24.03.2021 08:33 Відповісти
Так вони вже 7 років стурбовані, тільки тепер насмілилися щось прошептати.
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24.03.2021 08:37 Відповісти
Если НАТО не остановит кремлевскую нацистскую орду в Украине следующая Польша, Литва, Латвия, Эстония.
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24.03.2021 08:38 Відповісти
Тут главное Северный поток 2 достроить, тогда кремлёвский шизик добрее станет, и угроза пройдет😁😁😁😁
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24.03.2021 08:51 Відповісти
Невже починає доходити чи чергова "стурбованість"?
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24.03.2021 10:13 Відповісти
 
 