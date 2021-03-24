Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО
Глави МЗС країн НАТО на нараді Північноатлантичної ради, що проходить у Брюсселі у вівторок, назвали Росію однією із загроз для альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці", - йдеться в опублікованій НАТО заяві глав зовнішньополітичних відомств 30 країн-союзниць Північноатлантичного альянсу.
У НАТО, як зазначається в заяві, зараховують Росію до країн, які "кидають виклик заснованому на правилах міжнародного порядку, зокрема за допомогою гібридних і кіберзагроз".
Зі свого боку, генсек альянсу Єнс Столтенберг, привітавши домовленість РФ і США стосовно продовження Договору СНО, разом із тим заявив: "Той виклик, який ми спостерігаємо, полягає в тому, що і Росія, і Китай проводять істотну модернізацію свого ядерного арсеналу і систем ядерних озброєнь".
Він зазначив "все більш і більш просунуті системи озброєнь, удосконалені системи з великим радіусом дії". "І тут, в Європі, ми спостерігаємо, що Росія розгорнула ракети середнього радіусу дії, які як раз і привели до кінця договору РСМД. Через них скорочується час попередження. Їх також важче відстежувати, оскільки вони мобільніші", - продовжив генсек НАТО.
Все це, за його словами, веде до того, що "знижується поріг застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті".
Водночас Столтенберг наголосив на рішучості НАТО гарантувати безпеку своїх партнерів у Східній Європі.
"Ми повинні послати чіткий сигнал Росії. Ми проводимо серйозне посилення. Ми розгорнули бойові групи на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. Ми проводимо більше навчань, і ми активізуємо співпрацю з партнерами, такими як Грузія і Україна. Я думаю, що це посилає чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивникові НАТО", - сказав генсек організації у відповідь на питання про те, яким чином альянс має реагувати на "російську загрозу" в регіоні Чорного моря.
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Моника закрывает дверь
Убедительный пример того, как развернутая властями нашей страны политика конфронтации с западными странами наносит ущерб обороне и безопасности России, дала сегодня Норвегия Две недели назад норвежское правительство приостановило сделку по продаже британской Rolls-Royce своего норвежского завода Bergen Engines российской компании «Трансмашхолдинг». Bergen Engines производит корабельные двигатели, которые используются ВМС Норвегии. Была взята пауза для изучения сделки из-за опасений, что полученные «Трансмашхолдингом» передовые технологии Rolls-Royce могут быть использованы для производства двигателей для российского ВМФ (производство двигателей - слабое место российского военного судостроения). И вот сегодня пришло сообщение о принятом решении. Моника Маленд (на фото), министр юстиции Норвегии сообщила в парламенте: «Теперь у нас есть достаточно информации, чтобы сделать вывод о том, что необходимо предотвратить продажу компании группе, контролируемой из страны, с которой у нас нет сотрудничества в области безопасности». Было объявлено, что «технологии, которыми обладает Bergen Engines, и двигатели, которые компания производит, представляли бы значительный военно-стратегический интерес для России и повысили бы военный потенциал России». Моника захлопнула дверь перед носом визитеров из нашей страны, закрыла ее на ключ и ушла заниматься норвежским домашним хозяйством. Забыв о стоящих на пороге с чемоданом денег русских (цена сорвавшейся сделки - 150 млн евро). Перефразируя Чехова: «Отойдите любезные, от вас опасностью пахнет»
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После завершения строительства СП2, отчетливо видна возможность активизации военной агрессии рашки против Украины.
Для нас критически важно гнать всю ту шоблу, которая "ищет мир в глазах" питерского маньяка и совершенно неспособна защитить страну.
Необходимо возвращать Пороха и Турчинова, укрепляться и готовиться к большому противостоянию с кацапией.