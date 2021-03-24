Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці, - заява глав МЗС країн НАТО

Глави МЗС країн НАТО на нараді Північноатлантичної ради, що проходить у Брюсселі у вівторок, назвали Росію однією із загроз для альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Агресивні дії Росії є загрозою євроатлантичній безпеці", - йдеться в опублікованій НАТО заяві глав зовнішньополітичних відомств 30 країн-союзниць Північноатлантичного альянсу.

У НАТО, як зазначається в заяві, зараховують Росію до країн, які "кидають виклик заснованому на правилах міжнародного порядку, зокрема за допомогою гібридних і кіберзагроз".

Зі свого боку, генсек альянсу Єнс Столтенберг, привітавши домовленість РФ і США стосовно продовження Договору СНО, разом із тим заявив: "Той виклик, який ми спостерігаємо, полягає в тому, що і Росія, і Китай проводять істотну модернізацію свого ядерного арсеналу і систем ядерних озброєнь".

Також читайте: Зеленський увів у дію санкції РНБО проти росЗМІ, компаній і фізосіб

Він зазначив "все більш і більш просунуті системи озброєнь, удосконалені системи з великим радіусом дії". "І тут, в Європі, ми спостерігаємо, що Росія розгорнула ракети середнього радіусу дії, які як раз і привели до кінця договору РСМД. Через них скорочується час попередження. Їх також важче відстежувати, оскільки вони мобільніші", - продовжив генсек НАТО.

Все це, за його словами, веде до того, що "знижується поріг застосування ядерної зброї в потенційному конфлікті".

Водночас Столтенберг наголосив на рішучості НАТО гарантувати безпеку своїх партнерів у Східній Європі.

"Ми повинні послати чіткий сигнал Росії. Ми проводимо серйозне посилення. Ми розгорнули бойові групи на східному фланзі Північноатлантичного альянсу. Ми проводимо більше навчань, і ми активізуємо співпрацю з партнерами, такими як Грузія і Україна. Я думаю, що це посилає чіткий сигнал будь-якому потенційному супротивникові НАТО", - сказав генсек організації у відповідь на питання про те, яким чином альянс має реагувати на "російську загрозу" в регіоні Чорного моря.