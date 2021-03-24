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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини

Минулої доби в Україні виявлено 14 174 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 24 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 750 дітей і 434 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини 02госпіталізовано – 5 438 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини 02летальних випадків – 342;

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини 02одужало – 7 386 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини 02здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини 07захворіло – 1 579 906 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини 07одужало – 1 276 272 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини 07летальних випадків – 30 773;

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини 07проведено ПЛР-тестувань – 7 778 231.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без ПЛР-тесту в Україну пустять дипломатів і біженців, - Держприкордонслужба

Зазначимо, що показник летальності за добу за вчора, 23 березня, є рекордом з початку пандемії в Україні. Другий день поспіль за добу було зафіксовано понад 300 смертей від COVID-19. До цього рекордом були 333 летальні випадки, зафіксовані за 22 березня, а до цього 289 летальних випадків, зафіксованих за станом на 17 березня поточного року.

Новина оновлюється ...

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+27
"Україна одна з перших отримає вакцину" Оманський брехун.
За ці смерті відповідальність лежить на Зельцмані. Він злочинець, його потрібно судити.
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека - Цензор.НЕТ 405
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24.03.2021 08:20
+24
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека - Цензор.НЕТ 4357В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека - Цензор.НЕТ 3728
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24.03.2021 08:18
+16
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека - Цензор.НЕТ 5440
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24.03.2021 08:22
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Зеля буковельский чемпион по короновирусу
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24.03.2021 08:13 Відповісти
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека - Цензор.НЕТ 5358
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24.03.2021 08:20 Відповісти
Зеля после буковеля бегает по маршруткам и всех заражает или кроме него в буковеле была еще и толпа дебилов?
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24.03.2021 08:54 Відповісти
Навіщо йому бігати по маршрутках. Він забезпечив Україну новим штамом коронавірусу через Буковель.
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24.03.2021 10:50 Відповісти
Лично обеспечил? Ходил и на всех кашлял "британцем"?
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24.03.2021 11:40 Відповісти
Все шуткуєте?
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24.03.2021 12:00 Відповісти
Цинізм хохмачів зашкалює. https://www.pravda.com.ua/news/2021/02/22/7284316/ Навіть в ОП назвали "Буковель" та "іноземних туристів" причиною спалаху COVID-19 на Прикарпатті. Пряма мова заступника керівника ОП Кирила Тимошенка: "За підрахунками пана Ляшка, нашого санітарного лікаря, це дав Буковель і саме іноземні туристи. І далі почало розходитися через місцеве населення, але ми тримаємо уже цю ситуацію". https://zn.ua/ukr/internal/poplichniki-pandemiji-za-mit-do-tsunami.html Поплічники пандемії. За мить до цунамі. Протокол злочинів нинішньої влади.
В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 6607
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24.03.2021 19:57 Відповісти
Who's on duty today?
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24.03.2021 09:36 Відповісти
а де відосики від чемпіона по боротьбі з корона вірусом? чи в Буковелі залишилась камера? Чмо їбуче зелене!
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24.03.2021 08:14 Відповісти
Теперь видосики должны снимать местные власти... На них же всю ответственность переложили.
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24.03.2021 08:19 Відповісти
чік чірік і буба в доміку ))
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24.03.2021 08:38 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека - Цензор.НЕТ 4357В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека - Цензор.НЕТ 3728
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24.03.2021 08:18 Відповісти
У каждого свой буковель.

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 9956
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24.03.2021 08:35 Відповісти
тому у Польщі теж ситуація не найкраща,не дивлячись на постійний локдаун..
на місці поляків тільки побачивши це неподобство-перекрив би кордон у цьому пункті.
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24.03.2021 09:29 Відповісти
"Україна одна з перших отримає вакцину" Оманський брехун.
За ці смерті відповідальність лежить на Зельцмані. Він злочинець, його потрібно судити.
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека - Цензор.НЕТ 405
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24.03.2021 08:20 Відповісти
Квартал это смех, а смех продлевает жизнь. Шах и мат
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24.03.2021 08:24 Відповісти
Небіжчиків везуть по асфальтованим і освітленим дорогам, а вони сміються.
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24.03.2021 08:31 Відповісти
Це цинічні вбивці-злочинці, які ще в 2014 році висміювали загиблих на Майдані (********* палички).
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24.03.2021 10:57 Відповісти
...в цяточках, дірочках, штопаний Зеленими нитками, який світиться в темноті Зеленим кольором.

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 431
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24.03.2021 08:28 Відповісти
Коли і де він це казав?
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24.03.2021 08:28 Відповісти
Тупий, чи просто зебіл?
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24.03.2021 09:03 Відповісти
звернись до лікаря, тобі там скажуть ти тупий чи зебіл.
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24.03.2021 09:07 Відповісти
Значить два в одному. На, ознайомся:
https://www.dw.com/uk/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%94-%D1%89%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%B7-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8-covid-19/a-54316882 Президент України Володимир Зеленський контролює, щоб Україна була серед перших країн, які зможуть закупити вакцину проти COVID-19, щойно вона з'явиться. Про це повідомив його офіс у суботу, 25 липня.
DW, надіюсь, довіряєш?
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24.03.2021 09:17 Відповісти
Это дойче веле, при чём тут Зеленский? Брехунок. давай цитату с правительственного официального сайта Украины.
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24.03.2021 15:49 Відповісти
О, почалось. Дебіле, сам шукай. Тобі хоч сри межи очі, а ти будеш облизуватись. зебілізм то вже невиліковно...
Хоча, на, падло, жери
https://www.president.gov.ua/news/prezident-kontrolyuye-shob-********-bula-sered-pershih-krayi-62429 Президент контролює, щоб Україна була серед перших країн, які матимуть змогу купити вакцину проти COVID-19, коли її буде виготовлено
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24.03.2021 15:54 Відповісти
Такого там нема - "Україна одна з перших отримає вакцину" , так шо ви оба - брехунки.
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24.03.2021 17:28 Відповісти
DW, надіюсь, довіряєш?

==
С фига ли доверять пропутинским прпагандонам? Ты ещё на Меркель сошлись.
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24.03.2021 15:50 Відповісти
Не заспокоїшся, убоге? Пішло ти на хрін, дурнувате.
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24.03.2021 15:56 Відповісти
Так что, официальной украинской ссылки на заявление Зеленского нет? Так и запишем - ты звиздабол.
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24.03.2021 17:24 Відповісти
От що в зебілах вражає, так то їх селективна амнезія - тут пам`ятаю, тут не пам`ятаю. Особливо їм вдається забувати, що і коли вони обіцяли чи брехали. То щось унікальне в них. От і тут. Враз, пілять, і вже забули. Ну не було такого, на говорив, не обіцяв...
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24.03.2021 10:50 Відповісти
Це все разом зветься - хуцпа. Хуцпа, яка в час пандемії переростає в божевілля.
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24.03.2021 11:03 Відповісти
Епідемія якась тої пархатої хуцпи.
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24.03.2021 11:05 Відповісти
Вы все трактуете так, как Вам удобно. "Україна має бути серед перших, кто купить її, заявив президент України Володимир Зеленський" Согласно лексике и фразеологии эта фраза означает желание или предположение, а не утверждение.
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24.03.2021 11:04 Відповісти
Мені, придурку, зручно, чи брехати, обіцяти і ніхрена не робити, то зручно? Цілу країну в провалля катастрофи впихнути, то зручно? Тим більше, під особистий контроль воно взяло, а то вже просто вирок, пілять...

А тому, слабенький зіскок, не зараховується. Зручно, каже... От суки зелені
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24.03.2021 11:09 Відповісти
Ваши предложения озвучьте. Что нужно делать?
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24.03.2021 11:20 Відповісти
Для початку, сцяними шматами ту зелену мерзоту гнати, бо вже досить, насміялись і наприколювались вже до повного звіздецю. Всюди і у всьому. Чи ще мало?
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24.03.2021 11:37 Відповісти
Дуже зручно. Аби що сказати, аби як трактувати. Скажіть, нах потрібен Україні такий преЗЕдент? Вам не здається, що перелік його власних злочинів, не кажучи про всю його ЗЕ_команду, зашкалює?
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24.03.2021 11:20 Відповісти
Абы как трактуете это вы. Развелось экономистов и врачей с ПТУшным образованием.
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24.03.2021 11:21 Відповісти
Ні, помиляєтесь. І не мрійте, щоб я якось трактував маячню і зеблювотину.
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24.03.2021 11:51 Відповісти
ссылку дай на это, а не балабольствуй.
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24.03.2021 15:47 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 342 человека - рекорд с начала пандемии. Зафиксированы 14 174 случая заражения, выздоровели 7 386 человека - Цензор.НЕТ 5440
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24.03.2021 08:22 Відповісти
А может эту куртку ему подарили харьковчане за CinoVac? И на ушко шепнули в шутку сколько ЭТО стоит.
Вы предствляет себе дебила, который выберет куртку вместо кроссовера?
А теперь представьте, что от этого дебила зависит ваша жизнь и здоровье!
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24.03.2021 08:35 Відповісти
COVID-19 - хабарів не бере і косить всіх підряд.
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24.03.2021 08:22 Відповісти
Жесть. Ніби щодня по літаку падає. А люди на ринках і в маршрутках з масками на підборідді.
І відосики *********** не допомагають, і ритуали антивірусні міністра стяпашки в куртці за 620тис....може влада все ж не ті дії робить,що скажете виборці Зе?
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24.03.2021 08:24 Відповісти
Чего вы раскричался то? умножь.те вна 5-10 раз, и тогда кричите шо гробовщики не платят налохи. кх-кх.... ой, б*же, Ви.рус!!111.... (падает перед мощами коровы, бубнит мантры)
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24.03.2021 08:26 Відповісти
Абыр-абырвалг!
Бить будете, папаша?
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24.03.2021 08:29 Відповісти
невідомо..
маски під носом носять виборці Зе чи порохофіли "у знак протесту"
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24.03.2021 09:31 Відповісти
З власного досвіду і спостережень - порошенківці дисципліновані. В рептилоїдів, чипування і плоску землю вірять зебіли
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24.03.2021 10:35 Відповісти
Слово "рекорд" в контексте смертности - это как-то слишком уж цинично: ведь это чьи-то жизни, чьё-то горе..окончательно уже рехнулись, похоже.😕
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24.03.2021 08:28 Відповісти
та не всегда и не всем мона писать шо рекорд - грустный - кто-то наследство получил и рад этому, кто-то лишился "пилы" и теперь может самогон не прятать в самых неожиданных местах.... например в .... печи "русской".
а кому-то "клиентов" прибавилось, аж лопата дымит.
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24.03.2021 08:34 Відповісти
Так сам Бубочка сказав, що вони рекордсмени, от і рекорди. А що не так?
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24.03.2021 09:05 Відповісти
Ну а теперь, как выросшие на просторах бывшего СССР, родившиеся в СССР и выжившие в СССР применяем простое жизненное правило для выживания - хорошие новости подели на 16, а плохие - умножь на 4. И будет более менее картинка того, что тебя ждет на самом деле, в отличие от картинки в телевизоре...
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24.03.2021 08:31 Відповісти
По офіційній статистиці, яку корегує влада, в Україні від ковід за добу померло 342 людили. А якщо реально, то в рази більше і це тисячі. Бездіяльність і помилковість влади вбиває українців на війні і в тилу. Як там Буковель і Велюр? Асфальт лікує? Бітум російський зберігає життя?
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24.03.2021 08:34 Відповісти
По офіційній статистиці, яку корегує влада, в Україні від ковід за добу померло 342 людили. А якщо реально, то в рази більше і це тисячі.
НЕ ПИ..дИ !
СМЕРТНІСТЬ КОВІД БІЛЬША ВІД ГРИПУ У 10 РАЗІВ.Не у сотні..
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24.03.2021 09:34 Відповісти
Читай Павло Дурбей те що написано. Вчора виступав доктор меднаук Висоцький і на пальцях розповів розбіжності в статистиці, де пан Брехло( міністр Степанов) дав негласну вказівку медикам ховати смерті ковідних від статистики. Крім цього він розповів про збільшення в рази смертаей від інших, нових хвороб (запалення легенів), які зараз чомусь не лікуються. А я цьому фахівцю більше довіряю, аніж брехлу, який і дня лікарем не працював, зато під час пандемії і завалу в роботі купляє собі куртку за 600 тисяч гривень.
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24.03.2021 12:05 Відповісти
Блин, а может его с курткой Радуцкий Боря развел, когда откат делили?
В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 760
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24.03.2021 08:40 Відповісти
Люди добрі шукайте й споживайте вітамін Д2 та Д3 цинк та магній ПЛЮС ПРОЧИТАЙТЕ Й ВИКОРИСТОВУЙТЕ https://trialsitenews.com/top-yale-doctor-researcher-ivermectin-works-including-for-long-haul-covid/
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24.03.2021 08:48 Відповісти
ЕФЕКТИВНІШЕ строгий масковий режим і дотримання соціальної дистанції.
В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 8816
але маски на вулиці у червоній зоні при малій кількості людей-це "перегин".Малоефективний.

так,тих,з масками під носом трпба нещадно штрафувати.Внести поправки у закон-дозволити мєнтам відеофіксацію подібних випадків у якості доказу.
ЗАЄ.АЛИ РАГУЛІ І "ОПТИМІСТИЧНІ" ДОВБО..БИ.
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24.03.2021 09:26 Відповісти
Патрульна поліція має боді камери
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24.03.2021 09:32 Відповісти
"соціальної дистанції" - вот эта дичь от тупых и безгамотных.
"Социальная дистанция является неким понятием, которое характеризует положение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0 социальных групп и индивидов в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE социальном пространстве , их соотношение, то есть уровень их близости или отдаленности, отчужденности друг от друга, степень их взаимосвязанности." (с)
"ЗАЄ.АЛИ РАГУЛІ І "ОПТИМІСТИЧНІ" ДОВБО..БИ." которые выдают себя за умных и смешны в своей тупости.
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24.03.2021 11:03 Відповісти
Ідіть в баню зі своїми масками. Дихайте самі вуглекислим газом, а мене не примушуйте. Он Ваш улюблений доктор Фаучі взагалі рекомендує дві маски надягати, бо так надійніше. Особисто ви можете і на ніч їх одягати.
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24.03.2021 11:50 Відповісти
Похоже дальше будет ещё хуже
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24.03.2021 08:48 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 1012
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24.03.2021 08:50 Відповісти
Як це "не будет"? А пісец?
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24.03.2021 10:42 Відповісти
Если Зеля был президентом в 14 году,то Малороссия остановилось бы в районе Львова-ИваноФранковска плюс минус
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24.03.2021 08:56 Відповісти
ДЕМАГОГІЯ.
БО
не було би Бариги -не було би і Клоуна.
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24.03.2021 09:16 Відповісти
К нам пришел британский штамм коронавируса, а виноват все равно зеля... Когда у вас понос тоже зеля виноват?
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24.03.2021 08:57 Відповісти
Попытаюсь вам объяснить как нормальному человеку а не боту на зарплате.
Что мешало:
-пускать патрули полиции следить за соблюдением масочного режима?
-впускать в Украину иностранцев только с отрицательным пцр тестом?
-на время всего карантина отменить футбольные матчи,закрыть ночные клубы
Запретить массовые гуляния на площадях и крестные ходы фанатиков?
-Проводить массовую вакцинацию и разъяснительную работу с населением?
-Увеличить в необходимом количестве койко места с кислородом?
На секундочку уже год живём во время пандемии...
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24.03.2021 09:02 Відповісти
ПОПРОБУЮ ПОЯСНИТИ.
1. ситуація з мєнтами Авакяна мало би змінилась,якби на місці Клована був Барига..
вонизайяті власними бізнесами.Як і МОН.
2. ФУТУРИЗМ НЕ Є НАУКА.
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24.03.2021 09:19 Відповісти
-Ментам больше делать нечего. Маски это вопрос сознательности граждан и за каждым мента не поставишь.
- вирус к нам в первую очередь заробитчане завезли, а не иностранцы.
- футбол то чем помешал? клубы до появления новых штаммов агрессивных к молодежи тоже под сомнением.
- Массовая вакцинация хорошо, но у нас пока вакцины нет
- количество койкомест и так увеличили порядочно.
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25.03.2021 08:21 Відповісти
То ПРонос ..від переїдання солодкого .!
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24.03.2021 09:03 Відповісти
Антону Е. Естесссно! Или вода в водопроводе плохо очищенная, или продукты в продаже некачественные, недост. сан. контроль на производстве, недост. информация населению , мало внимания подготовке детей к жизни в школе. детсаду и семье, низкий уровень жизни, дороговизна дезинф. средств --в этом нет никакой вины властей в стране? вот вам и понос.
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24.03.2021 20:57 Відповісти
новый штамм из водопровода к нам попал или недостаточной информации населению?
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25.03.2021 08:19 Відповісти
Эти "рекорды" запланированы давно, ещё в самом началеhttps://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank Зеленский https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank призывал https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank украинцев вернуться в Украину , невзирая на то, что прекрасно знал о невозможности миллионам вернувшимся обеспечить двухнедельную изоляцию, чтобы выявить больных COVID-19.
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24.03.2021 09:01 Відповісти
ДВОТИЖНЕВА ІЗОЛЯЦІЯ ДОПОМОГЛА НЕ ВСЮДИ.
навіть в Австралії ,де всіх"пропускали через острів")
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24.03.2021 09:15 Відповісти
очередная брехня и манипуляция статистикой для запугивания широких народных масс.
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24.03.2021 09:01 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/
В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 7023 В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 5987

І У ЧОМУ ЗАЛЯКУВАННЯ?(
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24.03.2021 09:12 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 1271
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24.03.2021 09:05 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини -АНТИрекорд
з початку пандемії. Зафіксовано 14 174( реальна цифра-50 000,не встановлена лише внаслідок обмеженості тестування) випадки зараження
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24.03.2021 09:08 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/zelenskiy-prizval-ukraintsev-techenie-treh-1584131592.html#_blank Посмотрите каким Зеленский был год назад.
В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 9317
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24.03.2021 09:09 Відповісти
Абзац... Партия игрунов Херли на рояле за год пандемии замочила в два раза больше украинцев, чем Мордор за пять лет войны. Это уже геноцид, или хоть поржем(с)???
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24.03.2021 09:33 Відповісти
Это трындец, восьмое место в мире.
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24.03.2021 09:35 Відповісти
https://zn.ua/ukr/internal/poplichniki-pandemiji-za-mit-do-tsunami.html Поплічники пандемії. За мить до цунамі (ZN.UA)
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24.03.2021 09:37 Відповісти
Протокол злочинів нинішньої влади варто прочитати. Хоча ми всі якось звикли до того, що треба виживати всупереч цим злочинцям. І вже найтупіші починають розуміти, що то ні "какаяразніца", а тисячі смертей завдяки некомпетнтній / злочинній діяльності провладних хохмачів.
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24.03.2021 11:34 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZWler37OprFBM2MBo1YUc205LMSwUE4oHwvLVa5MJyxQQZxE6NUYaFoJOvrVRqOxcYo7qxMVc7GBk6piSECpYooKFe684nWGcXDvqwz-SOAGUD6E24_sNZgLL85a0iEhgg&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3865853546785752&id=100000834337338&__cft__[0]=AZWler37OprFBM2MBo1YUc205LMSwUE4oHwvLVa5MJyxQQZxE6NUYaFoJOvrVRqOxcYo7qxMVc7GBk6piSECpYooKFe684nWGcXDvqwz-SOAGUD6E24_sNZgLL85a0iEhgg&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Смертність б'є рекорди.

Сьогодні вже 342 людини.
Інфікованих понад 14 тисяч.

Можемо вже припускати, що насправді останніх набагато більше. Ймовірно в рази.

Лікарні забиті. Просто реально забиті по всій країні. Люди лежать в коридорах. Кисню часто просто немає - не підготували, не зробили.

В Києві теж рекорд - 1300 за добу. Одеська область, де донедавна влада закривала очі на роботу нічних клубів, - 1177.

Можна багато розповідати, але кожен день бачити фейс Степанова, який понад рік «обіцяє» вже немає сил. Вакцинація як така провалена. А тим часом на Одещині померла перша військова після щеплення, питання про причину смерті відкрите, але вчора вона отримала першу дозу Ковішілду, і дійсно це питання треба досліджувати.

Ми живемо на ще одній війні, яку не здатна зупинити бездарна влада. Людей гине все більше, а висновків ніхто не робить.

Чомусь зникли відосики Зеленського. Де ж вони? Чому президент країни, який так багато обіцяв не здатен тепер сказати і слова про ковідну катастрофу? Чи скликати РНБО по ситуації? Чи засідання ВР?

Ах так, вони боряться з Антоненком, Стерненком та розмальованими (ще невідомо ким) стінами під ОП.
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24.03.2021 10:02 Відповісти
Найстрашніше те, що в такий важкий час, війна, пандемія, завдяки більшості ідіотів країна залишилась без керівництва. Обрали зграю злочинців під гаслом "акакаяразніца", "здєлаєм їх вмєсте". Тепер, щоб вижити, щоб вас "не здєлали" треба опиратись не тільки коронавірусу, але і злочинній владі.
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24.03.2021 10:10 Відповісти
Забавная информация постоянно! Постоянно заболевает в ДВА раза больше, чем выздоравливает. Тех кто не выздоровел инопланетяне крадут?!
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24.03.2021 11:01 Відповісти
Ну що, Странник Виртуальный, тебе нещодавно дуже заспокоювала цифра в 166 померлих за добу в Україні, подану в неділю, коли я звертав увагу на те, що з 17.03 добова кількість смертей не опускалася нижче 266 (на той час данних за неділю я ще не бачив).
Що зараз скажеш?
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24.03.2021 11:03 Відповісти
НОВИЙ РЕКОРД ЧЕМПІОНА ЗЕЛЕНСЬКОГО!
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24.03.2021 11:13 Відповісти
Коррупция убивает. Такая смертность этому подтверждение. Попытки сначала закупить вакцину через "нужных" посредников, потом покупка непонятного индийского covi_SHIT-а, при этом цену почему-то скрывают. Возможно кое-кто занимался не поиском вакцины, а поиском как на этом подзаработать, в результате такие печальные результататы.
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24.03.2021 11:37 Відповісти
Вот у нас сейчас страшная пандемия. Спорный вопрос, но пусть. А что наша власть делает по такому поводу? Ответ: воюет с собственными гражданами. Бегает по пятам, проверяя, одеваем ли мы маски, давит людей ограничениями и запретами. Пропагандируют сомнительную вакцинацию.
А у меня есть вопрос. Я вот лично читаю, что год 2020 был украден из моей жизни. И как вижу собираются украсть 2021.
А поему наши доблестные правители нашей страны (и не только нашей), не начнут расследование, откуда и по какой причине пришел COVID-19? И пусть виноватая страна заплатит штрафы, которые пойдут на медицину и материальное поддержание людей. Мы это собираемся спустить с рук? То есть любая лаборатория может выпустить убийственный вирус и никому ничего за это не будет?
Максимум что политики делают это талдычат "Оденьте маску", "Вакцинируйтесь" "Сидите дома".
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24.03.2021 11:44 Відповісти
Ищу информацию что необходимо принимать при первых днях болезни, т.е. когда температура 38-39, чтобы потом в реанимации не сказали, что мы ничем не сможем помочь, т.к. вы принимали те, или иные препараты.
https://moz.gov.ua/article/news/rekomendacii-dlja-gromadjan-schodo-koronavirusu-2019-ncov МОЗ рекомендует мыть руки,носить маски и кашлять в локоть . Информация самая свежая. От января 2020 года!
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24.03.2021 13:52 Відповісти
Теж мені рекорд... Правдиві українські журналісти (з УП) його антирекордо так прямо й називають. От у Польщі рекорд - ото рекорд! Нашій Епідемії треба буде ще зо два-три тижні тренуватися, щоб його побити.

В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини - Цензор.НЕТ 3010
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24.03.2021 14:27 Відповісти
Печальный антирекорд, система МОЗ уже не справляется не смотря на самоотвержаные потуги медиков ,они просто зашиваются, а по другому и быть не могло, больных много и в тяжелом состоянии, вместо того чтобы изучать опыт стран где с пандемией справляютсяс наименьшими потерями, как Турция, Япония, Юж.Коре, Израиль, когда к больным приезжают скорые делают тесты и привозят лекарства пока не началось воспаление легких, в Украине все растягивается на несколько дней, когла теряется драгоценное время и болезнь переходит в тяжелую стадию, а надо лечить сразу и быстро, что бы не было тяжелых случаев, как депутатов в Феофании, а у нас же твердят,что специфических лекарст нет, лечитесь витаминами и парацетомолом, вот и результат такой,не говоря за вакцину, а может коронокризис выгоден власти?, когда были деньги на кислород, а власть их просто не освоила. Ведь самый любимый вопрос рассмотрения в ВР -это приватизация гос.имущества и рынок Земли , не создание условий и инвест климата для работы и организации предпринимательства населением,когда повсюду идет рекет и рейдерство "правоохоронців" и в целом власти.
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24.03.2021 14:43 Відповісти
Природа жестока,дурные гибнут.Выживают те,кто приспособился.Ее не заболтать,ни обмануть.
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24.03.2021 16:13 Відповісти
 
 