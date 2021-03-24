В Україні за добу від COVID-19 померли 342 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 14 174 випадки зараження, одужали 7 386 людини

Минулої доби в Україні виявлено 14 174 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"14 174 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 24 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 750 дітей і 434 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 5 438 осіб;

летальних випадків – 342;

одужало – 7 386 осіб;

здійснено тестувань за добу – 126 948 (зокрема методом ПЛР – 52 196, методом ІФА – 21 549, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 53 203).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 579 906 осіб;

одужало – 1 276 272 особи;

летальних випадків – 30 773;

проведено ПЛР-тестувань – 7 778 231.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях", - зазначив Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без ПЛР-тесту в Україну пустять дипломатів і біженців, - Держприкордонслужба

Зазначимо, що показник летальності за добу за вчора, 23 березня, є рекордом з початку пандемії в Україні. Другий день поспіль за добу було зафіксовано понад 300 смертей від COVID-19. До цього рекордом були 333 летальні випадки, зафіксовані за 22 березня, а до цього 289 летальних випадків, зафіксованих за станом на 17 березня поточного року.

Новина оновлюється ...