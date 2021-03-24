Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 15 097 осіб, загалом - 137 026, - МОЗ

15 097 осіб щеплені від COVID-19 за добу 23 березня 2021 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними МОЗ, всі щеплені вчора отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплені від коронавірусу 137 026 осіб. Зазначається, що 1 людина отримала дві дози вакцини, інші по одній.

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Лідером за кількістю вакцинованих за останню добу є Київ (1 330 щеплень), а також Дніпропетровська (1 120), Львівська (1 055) та Черкаська (930) області.

Динаміка вакцинації за останні дні:

За 22 березня 10 904 особи були щеплені від COVID-19 в Україні.

21 березня, в Україні вакцинували від коронавірусу 2 715 осіб.

20 березня 3968 осіб були щеплені від COVID-19 в Україні, в той час як за добу 19 березня щеплення отримали 11 628 осіб.