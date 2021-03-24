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Новини Коронавірус і карантин
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Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 15 097 осіб, загалом - 137 026, - МОЗ

Вчора в Україні вакцинували від коронавірусу 15 097 осіб, загалом - 137 026, - МОЗ

15 097 осіб щеплені від COVID-19 за добу 23 березня 2021 в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними МОЗ, всі щеплені вчора отримали першу дозу препарату Oxford-AstraZeneca індійського виробництва.

З початку кампанії з вакцинації в Україні щеплені від коронавірусу 137 026 осіб. Зазначається, що 1 людина отримала дві дози вакцини, інші по одній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобільна бригада в середньому робить 47 щеплень від COVID-19 на добу, - заступник голови МОЗ Микичак

Лідером за кількістю вакцинованих за останню добу є Київ (1 330 щеплень), а також Дніпропетровська (1 120), Львівська (1 055) та Черкаська (930) області.

Динаміка вакцинації за останні дні:

За 22 березня 10 904 особи були щеплені від COVID-19 в Україні.

21 березня, в Україні вакцинували від коронавірусу 2 715 осіб.

20 березня 3968 осіб були щеплені від COVID-19 в Україні, в той час як за добу 19 березня щеплення отримали 11 628 осіб.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 15 097 человек, всего - 137 026, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2865
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24.03.2021 08:41 Відповісти
Пой.дуся, Превью-ся, я экспэрд-психолох-разводчик-анал.итег-ымперец и просто тихоговорящий членовек!
- Люся, да ты задолбал, сиди и пей чай, укололся ты 10мин. взад.
(из диалога Арестовича и его бизнес-супруга Андрея Небритнова)
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24.03.2021 08:44 Відповісти
тобто наглядної таблиці як у цивілізації немає!
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24.03.2021 09:20 Відповісти
https://vaccination.covid19.gov.ua/ В таком виде устроит ?
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24.03.2021 10:52 Відповісти
Такими темпами 8 лет надо...,не хотят люди индийским шмурдяком колоться...
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24.03.2021 10:14 Відповісти
15к COV получили свой ID.
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24.03.2021 10:24 Відповісти
Маразм крепчает! Центры вакцинации - военная тайна!
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24.03.2021 10:50 Відповісти
Чого лише Івано-Франківська область утилізує вакцини??? чи то усі брешуть, пишучи круглу суму? Дані по областям МОЗ почав давати лише 18.03, і з тих пір саме І-Франковська займається розбазарбванням добра! Якщо загнати дані в іксель, то просрано І-Франковською вже 20 доз, це два флакони за тиждень у мусорку!
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24.03.2021 11:42 Відповісти
 
 