Пандемія COVID-19 забрала життя 2,7 млн ​​людей, кількість інфікованих - 124,8 млн. За добовим приростом хворих Україна піднялася на 8-ме місце в світі і на 4-те в Європі

Станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 486 240 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 214 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 124 806 958 випадків інфікування, з них 486 240 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 746 311 осіб, з них 10 214 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 100,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Велика Британія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту.