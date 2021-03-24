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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія COVID-19 забрала життя 2,7 млн ​​людей, кількість інфікованих - 124,8 млн. За добовим приростом хворих Україна піднялася на 8-ме місце в світі і на 4-те в Європі

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,7 млн ​​людей, кількість інфікованих - 124,8 млн. За добовим приростом хворих Україна піднялася на 8-ме місце в світі і на 4-те в Європі

Станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 486 240 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 214 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 124 806 958 випадків інфікування, з них 486 240 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 746 311 осіб, з них 10 214 за минулу добу.

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,7 млн ​​людей, кількість інфікованих - 124,8 млн. За добовим приростом хворих Україна піднялася на 8-ме місце в світі і на 4-те в Європі 01

Побороли хворобу і вилікувалися 100,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Велика Британія.

Пандемія COVID-19 забрала життя 2,7 млн ​​людей, кількість інфікованих - 124,8 млн. За добовим приростом хворих Україна піднялася на 8-ме місце в світі і на 4-те в Європі 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Не, ну правильно. Когда на третьей волне пандемии и с рекордными 333 смертями за сутки концентраторы по больницам отправляет по-прежнему Порошенко, а не Зелебубочка и Степашка евойный, то надо хоть шото сделать, чтоб народ ощутил заботу.
Еще нас опять пугают вакциной.
Мол, приедет еще партия, в этот раз из Китая.
И вот когда она таки приедет к нам на морских черепахах, собачьих упряжках и коврах-самолётах, общего количества ампул хватит аж на 1% населения.
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24.03.2021 08:49
+2
Может пора Шмыгаля в отставку ? За вакцину и Буковель без масок ? Сколько ещё безучасно наблюдать этот смертельный цирковой номер ?
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24.03.2021 08:50
+1
Хорошая новость, значит украинцы быстрее наработают коллективный иммунитет.
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24.03.2021 08:57
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Не, ну правильно. Когда на третьей волне пандемии и с рекордными 333 смертями за сутки концентраторы по больницам отправляет по-прежнему Порошенко, а не Зелебубочка и Степашка евойный, то надо хоть шото сделать, чтоб народ ощутил заботу.
Еще нас опять пугают вакциной.
Мол, приедет еще партия, в этот раз из Китая.
И вот когда она таки приедет к нам на морских черепахах, собачьих упряжках и коврах-самолётах, общего количества ампул хватит аж на 1% населения.
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24.03.2021 08:49 Відповісти
Вже є новий "рекорд"
March 24 (GMT)

14,174 new cases and 342 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
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24.03.2021 10:41 Відповісти
Может пора Шмыгаля в отставку ? За вакцину и Буковель без масок ? Сколько ещё безучасно наблюдать этот смертельный цирковой номер ?
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24.03.2021 08:50 Відповісти
Це перемога!
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24.03.2021 08:54 Відповісти
Пандемия COVID-19 унесла жизни 2,7 млн человек, число инфицированных - 124,8 млн. По суточному приросту заболевших Украина поднялась на 8-е место в мире и на 4-е в Европе - Цензор.НЕТ 2442
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24.03.2021 08:57 Відповісти
Хорошая новость, значит украинцы быстрее наработают коллективный иммунитет.
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24.03.2021 08:57 Відповісти
Но многие - посмертно.
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24.03.2021 10:42 Відповісти
Смертность на планете Земля оставляет ровно 100%.
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24.03.2021 10:49 Відповісти
Вранье. Ровно 100% будет, когда вымрет все человечество.
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24.03.2021 10:54 Відповісти
Статистика за все время существования человечества утверждает, что умрут ВСЕ.
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24.03.2021 10:57 Відповісти
Да, так и есть. Но пока кто-то из людей жив, число умерших будет меньше числа рожденных. Так что 100% смертности не будет достигнуто.
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24.03.2021 11:10 Відповісти
Заяц никогда не догонит черепаху. Аналогичный казус. М
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24.03.2021 11:14 Відповісти
Абсолютео не аналогичный. Вы в школе болели, когда все проходили тему "Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии"? Перечитайте, многое поймете, в т.ч. с апориями Зенона разберетесь.
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24.03.2021 11:22 Відповісти
Спасибо за совет. Обойдусь.
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24.03.2021 11:23 Відповісти
А зато у нас была фтарая(нет, четвертая) ыканомега ф Европке!!!11 просто не захотели догонять Францию, зачем? - выпустил взад в год 10000 танчиков, "достал" ********* на Н.Г. а в прочие дни купил масло и кости(если "забросили" в магазин) - и смеешься с этих жирных буржуев.
А вот теперь.... Всенепременно догоним и перегомим - даешь первое место по приросту... чего-то там, Зеля, мы на вы надеемсу!
Если подведешь, то снесем бутылку тебя.!!
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24.03.2021 09:02 Відповісти
Молодцы!четвертые в европе а говорили дно нет еще три лидера впереди
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24.03.2021 09:46 Відповісти
Ну так коли кисневі концентратори купує Порох за свої, а зелені паскуди за наші купують куртки і машини то так і має бути.
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24.03.2021 10:03 Відповісти
Ну вот, а порохоботы не верили Владимиру Александровичу что мы чемпионы по коронавирусу.
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24.03.2021 10:25 Відповісти
 
 