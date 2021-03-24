Пандемія COVID-19 забрала життя 2,7 млн людей, кількість інфікованих - 124,8 млн. За добовим приростом хворих Україна піднялася на 8-ме місце в світі і на 4-те в Європі
Станом на ранок 24 березня у світі зареєстрували 486 240 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 214 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 124 806 958 випадків інфікування, з них 486 240 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 746 311 осіб, з них 10 214 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 100,8 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Бразилія, Індія, Росія і Велика Британія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 8-му позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 4-ту.
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Еще нас опять пугают вакциной.
Мол, приедет еще партия, в этот раз из Китая.
И вот когда она таки приедет к нам на морских черепахах, собачьих упряжках и коврах-самолётах, общего количества ампул хватит аж на 1% населения.
March 24 (GMT)
14,174 new cases and 342 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine [https://covid19.rnbo.gov.ua/ source ]
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/
взадв год 10000 танчиков, "достал" ********* на Н.Г. а в прочие дни купил масло и кости(если "забросили" в магазин) - и смеешься с этих жирных буржуев.
А вот теперь.... Всенепременно догоним и перегомим - даешь первое место по приросту... чего-то там, Зеля, мы на вы надеемсу!
Если подведешь, то снесем
бутылкутебя.!!