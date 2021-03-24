У реанімаціях Харкова 4 дні немає місць для хворих на коронавірус, усі ШВЛ зайняті, летальність доволі висока, - волонтерка, ексрадниця голови ОДА Попова

Ситуація з місцями для пацієнтів з коронавірусом у лікарнях в Харкові є катастрофічною.

Про це заявляє волонтерка Наталя Попова, ексрадниця глави ОДА Харківської області з медицини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня"

Від слова "зовсім" місць немає в реанімаціях вже дня чотири, на потоці - три дні. Якщо запустити ще кілька концентраторів, які можуть залишатися в двох лікарнях - ЦКБ і залізничній, то вони просто вирублять електрику в будівлі. Максимальна кількість точок, які там змогли запустити, - близько 60. Їх і використовують. Не тому, що не хочуть, а тому що свого часу, коли просили, ніхто не дав їм грошей на бочки і на потоковий кисень.

За її словами, в залізничній лікарні лежить 60 пацієнтів, але там 6 місць реанімації. 60 пацієнтів дихають на концентраторах. Якщо комусь із них погіршає, переводити нікуди - місць на ШВЛ, в реанімаціях немає.

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Всі ШВЛ в Харкові - зайняті, вільних немає. Людей плюс-мінус важко стабільних вивозять в Балаклею. Але і там, наскільки мені відомо, теж місця вже закінчилися. Це звучить жахливо, але мені дзвонять знайомі головні лікарі ковідних лікарень з проханням когось госпіталізувати: раптом я знаю, що десь звільнилося місце. У Харкові місця на кисень зараз звільняються тільки в одному випадку - якщо хтось вмирає. Пацієнти зараз стали набагато важчими. Надходять пізно. До того, як їм стає зовсім погано, їх навіть не забирають. Не тому що "швидкі" не хочуть, а тому що везти нікуди.

"Летальність теж досить висока. І як мені кажуть лікарі, вона пов'язана з пізньою госпіталізацією. На першій лінії (теж лікарі масово говорять) для пацієнтів використовують препарати резерву - Актемра, Хуміра, Меропенем. Це препарати, які зазвичай застосовують уже для середніх і важких пацієнтів в лікарнях, в реанімаціях. У якихось випадках лікарі говорять, що це єдиний порятунок - спроба зіграти на випередження. Але коли люди надходять до лікарні, їх лікувати нічим, організм уже просто не сприйнятливий до цих препаратів", - додала вона .

Така ситуація, за словами Наталії Попової, триває в Харкові вже тиждень. Хоча, за статистикою МОЗ, заповнюваність лікарень на 22 березня в місті становила близько 35%.

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