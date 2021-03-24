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Новини Коронавірус і карантин
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У реанімаціях Харкова 4 дні немає місць для хворих на коронавірус, усі ШВЛ зайняті, летальність доволі висока, - волонтерка, ексрадниця голови ОДА Попова

У реанімаціях Харкова 4 дні немає місць для хворих на коронавірус, усі ШВЛ зайняті, летальність доволі висока, - волонтерка, ексрадниця голови ОДА Попова

Ситуація з місцями для пацієнтів з коронавірусом у лікарнях в Харкові є катастрофічною.

Про це заявляє волонтерка Наталя Попова, ексрадниця глави ОДА Харківської області з медицини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня"

Від слова "зовсім" місць немає в реанімаціях вже дня чотири, на потоці - три дні. Якщо запустити ще кілька концентраторів, які можуть залишатися в двох лікарнях - ЦКБ і залізничній, то вони просто вирублять електрику в будівлі. Максимальна кількість точок, які там змогли запустити, - близько 60. Їх і використовують. Не тому, що не хочуть, а тому що свого часу, коли просили, ніхто не дав їм грошей на бочки і на потоковий кисень.

За її словами, в залізничній лікарні лежить 60 пацієнтів, але там 6 місць реанімації. 60 пацієнтів дихають на концентраторах. Якщо комусь із них погіршає, переводити нікуди - місць на ШВЛ, в реанімаціях немає.

Також читайте: Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук. ІНФОГРАФІКА

Всі ШВЛ в Харкові - зайняті, вільних немає. Людей плюс-мінус важко стабільних вивозять в Балаклею. Але і там, наскільки мені відомо, теж місця вже закінчилися. Це звучить жахливо, але мені дзвонять знайомі головні лікарі ковідних лікарень з проханням когось госпіталізувати: раптом я знаю, що десь звільнилося місце. У Харкові місця на кисень зараз звільняються тільки в одному випадку - якщо хтось вмирає. Пацієнти зараз стали набагато важчими. Надходять пізно. До того, як їм стає зовсім погано, їх навіть не забирають. Не тому що "швидкі" не хочуть, а тому що везти нікуди.

"Летальність теж досить висока. І як мені кажуть лікарі, вона пов'язана з пізньою госпіталізацією. На першій лінії (теж лікарі масово говорять) для пацієнтів використовують препарати резерву - Актемра, Хуміра, Меропенем. Це препарати, які зазвичай застосовують уже для середніх і важких пацієнтів в лікарнях, в реанімаціях. У якихось випадках лікарі говорять, що це єдиний порятунок - спроба зіграти на випередження. Але коли люди надходять до лікарні, їх лікувати нічим, організм уже просто не сприйнятливий до цих препаратів", - додала вона .

Така ситуація, за словами Наталії Попової, триває в Харкові вже тиждень. Хоча, за статистикою МОЗ, заповнюваність лікарень на 22 березня в місті становила близько 35%.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У коронавірусних лікарнях Миколаєва закінчуються місця, пацієнтів розміщують у коридорах, - місцеві ЗМІ. ФОТО

Автор: 

лікарня (1359) карантин (18172) Харків (5591) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+16
Дякуєм, дуже дякуєм зеленій владі.
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24.03.2021 09:00
+13
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова - Цензор.НЕТ 5791
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24.03.2021 09:10
+12
Нормуль. Надо еще парочку крестных ходов УПЦ МП провести.
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24.03.2021 09:02
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Дякуєм, дуже дякуєм зеленій владі.
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24.03.2021 09:00 Відповісти
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова - Цензор.НЕТ 5791
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24.03.2021 09:10 Відповісти
Хотя чего это я? Это ж Харьков!
Привет с поминок Гепы, чуваки!)))
В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова - Цензор.НЕТ 4047

В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова - Цензор.НЕТ 6065
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24.03.2021 09:12 Відповісти
Слышишь,не лезь к гепе не лезь,его любил и уважал весь город
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24.03.2021 09:32 Відповісти
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24.03.2021 09:32 Відповісти
Це ти?У реанімаціях Харкова 4 дні немає місць для хворих на коронавірус, усі ШВЛ зайняті, летальність доволі висока, - волонтерка, ексрадниця голови ОДА Попова - Цензор.НЕТ 6565
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24.03.2021 09:39 Відповісти
Глаз косит?
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24.03.2021 09:41 Відповісти
Засвитись,ты кто вообще по масти?пидлога!
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24.03.2021 09:43 Відповісти
Я злопам"ятна юлька-вароффка яка моче тебе в сортирі.
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24.03.2021 09:48 Відповісти
Ученик крысы по фене?
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24.03.2021 10:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/484691 - здох Гепа, да и йух с ним. Был пес и нет пса
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24.03.2021 11:04 Відповісти
только тупое быдло уважало гепу. Говорю как харьковчанин. И да, такого быдла было дофига. И сейчас, когда, например, окружная дорога вся в ямах, хотя твой любимый гепа ее ремонтировал 2-3 года назад причем 2 раза, это быдло все равно не понимает, что колясочник тупо обворовывал все и вся.
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24.03.2021 10:34 Відповісти
такую страну лохов еще поискать нужно. сначала идут кресным ходом, потом на поминки. а потом пишут на цензоре статьи о том что мест в реанимации нет.
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24.03.2021 10:53 Відповісти
срочно всем пить степановский шмурдяк!
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24.03.2021 09:27 Відповісти
Дякуем нужно писать в скобках.
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24.03.2021 09:33 Відповісти
Як писали ЗЕлохи до виборів, так і я пишу.
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24.03.2021 09:37 Відповісти
Нормуль. Надо еще парочку крестных ходов УПЦ МП провести.
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24.03.2021 09:02 Відповісти
«Летальность тоже достаточно высокая. И как мне говорят врачи, она связана с поздней госпитализацией.»
А за протокол лечения надо оторвать голову Степашке, бо семейным врачам сказано - лечить парацетамолом , и никаких рентгенов
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24.03.2021 09:05 Відповісти
Головне-не лікувати, головне-лизати, бо інакше пішов би у відставку.
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24.03.2021 11:30 Відповісти
Меньше шастать по Киеву и другим городам.Активисты-ковидтеррористы.
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24.03.2021 09:07 Відповісти
Ватоголові кернесовці шастали по Києву?
В яких саме місцях Києва?
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24.03.2021 09:11 Відповісти
Які мавпи спамлять коменти в темі з мізером коментарів?
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24.03.2021 09:17 Відповісти
Неужели доктор Комаровский не вы́лечит. Он ведь всё знает. В крайнем случае можно одолжить пирамидку у гордона
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24.03.2021 09:11 Відповісти
Нада очередной крестный ход устраивать, срочно! Кернеса на них нет.
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24.03.2021 09:15 Відповісти
Ой! С чего бы это такая напасть?

В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова - Цензор.НЕТ 9475
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24.03.2021 09:18 Відповісти
1 станковый пулемет решил бы столько проблем на этом "мероприятии".
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24.03.2021 10:37 Відповісти
стадо тупых баранов.
в Бога верят, а в коронавирус нет.
это ж надо быть такими пОцами?
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24.03.2021 10:55 Відповісти
пускай еще походят крестными ходами!
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24.03.2021 09:22 Відповісти
Еще 19 марта, директор Харьковской областной клинической инфекционной больницы Павел Нартов рассказал о ситуации, харьковским СМИ.- "В реанимации осталось одно свободное место, в больнице заняты 285 коек из 300. В "чернобыльской" больнице заняты все 150 кроватей для пациентов с коронавирусом, в реанимации тоже нет свободных мест.Уровень госпитализации в больницах совсем не снизился, а число новых пациентов в последнее время постоянно растет.Свободные места остаются только на бумаге.Статистика МОЗ отличается от реальной картины потому, что там берут "среднее по палате" значение, то есть среднюю цифру по всей области, куда вошли и данные относительно благополучных районов, где выявляют 1-2 заболевших за сутки, и Харьков, где эта цифра ежесуточно превышает 600. Посмотришь на минздравовскую инфографику, так вроде Харьковская обл еще неплохо смотрится, но в городе реально катастрофа " - 19 марта 18:11 Kharkiv Тoday
Как среагировала местная власть? Разрешила крестный ход.
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24.03.2021 09:26 Відповісти
За такое положение вещей в клиниках Харькова не забудьте Поцеловать в жопу своего бывшего любимого ворюгу и жидяру бездельника КЕРНЕСА!! И дать по шее этому пророссийскому гавнюку ,нынешнему ВРИО мера Харькова, Терехову!! Ни хрена не умеет, не хочет и не может , а туда же в меры!! По ближе к " большим БАБКАМ!
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24.03.2021 09:30 Відповісти
Быдло должно непременно выкопать и поцеловать урода. И ярославского тоже...
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24.03.2021 09:46 Відповісти
https://censor.net/ru/user/482133 Даже не сомневаюсь,что Терехов станет мэром.Иногда подумаешь, что же должно случится в городе, чтобы наконец люди встряхнулись и хотя бы немного переосмыслили..Но похоже в ближайшее время этого не случится...
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24.03.2021 10:19 Відповісти
Тоді Допа на підході. Хана Харкову.
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24.03.2021 11:32 Відповісти
а медики читают цензор, может кто обьяснит))) - ладно, меропенем антибиотик, а хумира и актемра - иммунодепрессанты, у которых в инструкции в графе "побочные эффекты" - инфекции верхних дыхательных путей - очень часто. Иммунодепрессанты... Подавляют иммунитет...
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24.03.2021 09:43 Відповісти
Ты знаешь что такое цитокиновый шторм?Нужно немнго подавить иммунитет-иначе будет плохо!
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24.03.2021 10:00 Відповісти
Подавление цитокинового шторма.
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24.03.2021 10:02 Відповісти
А, уже ответили...
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24.03.2021 10:03 Відповісти
да чёж ладно? каким боком антибиотик к лечению вирусной инфекции?
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24.03.2021 10:14 Відповісти
спасибо, за ответы...
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24.03.2021 10:40 Відповісти
Кернісовці носять маски в громадських місцях?
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24.03.2021 09:43 Відповісти
В последние дни процент быдла чуточку уменьшился... ненадолго...
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24.03.2021 09:47 Відповісти
Если запустить еще несколько концентраторов, которые могут оставаться в двух больницах - ЦКБ и железнодорожной, то они просто вырубят электрику в здании. Источник: https://censor.net/ru/n3255193\\\\\\\

Морду лысую берите и возите по столам и скальпелям.
Ах да, я не про Пернеса, пусть Ракомспочивает. (песенка на загребении у него была - я чуть не обосрался от петушиного, ну, поповского напева)))
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24.03.2021 09:46 Відповісти
Нехай подякують всім ковіддиссидентам, які намагаються всіх одночасно переконати, і в тому що вірусу ковіду нема, і в тому, що він безпечний. Але при всьому тому, волонерами в ковідні відділення вони йти бояться.
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24.03.2021 09:59 Відповісти
Я думаю, что если даже ситуация ухудшится еще сильнее, то избиратели Кернеса разведут руками, и поверят, что это всё коронавирус, а не мерия, которая выкидывала деньги на аквариумы в туалетах, красивые лавочки, дорогие деревья, цена которых в 10 раз превышает рыночную, и постоянный ремонт дорог во время дождя и снега, вместо того, чтобы подождать, пока будет сухо.
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24.03.2021 10:18 Відповісти
тем, кто паникует, рекомендую послушать статистику минздрава, сразу попустит..., если зеленский такой же идиот, как и 73% моих соотечественников, он тоже слушает эту статистику и еще другую в этом же духе..., поэтому основная реакция главы государства при любых обстоятельствах - хранить многозначительное молчание..., таким образом можно сохранить рейтинг, а это главное...
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24.03.2021 10:22 Відповісти
Так ви в храмах маааацковського патріархата місця з киснем облаштовуйте: гундявський філіал поширює ковід на замовлення ФСБ, проводячи хресні ходи, хай тепер правобоких і лікують і кисневі концентратори за свій рахунок наймають У реанімаціях Харкова 4 дні немає місць для хворих на коронавірус, усі ШВЛ зайняті, летальність доволі висока, - волонтерка, ексрадниця голови ОДА Попова - Цензор.НЕТ 2956
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24.03.2021 10:24 Відповісти
У них еще и льготы на коммуналку - не сравнить с жителем или той же больницей. Но харьковское быдло упорно выбирает самое дерьмо из всего списка, и в этот раз выберет...
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24.03.2021 11:43 Відповісти
 
 