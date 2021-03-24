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Новини Коронавірус і карантин
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Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук. ІНФОГРАФІКА

Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук. ІНФОГРАФІКА

Вчені Національної академії наук України опублікували новий прогноз поширення коронавірусу в країні. На початку квітня може бути до 24,8 тисяч нових випадків.

Про це йдеться в прогнозі вчених, передає Цензор.НЕТ.

Вчені вважають, що середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнює 16 217 (Prophet) і 15 063 (SEIR-U) протягом тижня 24-30 березня 2021 року та 19 759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня - 6 квітня 2021 року.

Зазначимо, COVID статистика в Україні погіршується, за минулу добу виявили чергове зростання випадків. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 14 174 нові зараження коронавірусом. Крім того, в країні другий день поспіль фіксують рекорд з летальних випадків. Вчора померли ще 342 людини.

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Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук 01
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук 02
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук 03
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук 04

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
ЗЕчмо подало приклад що на вірус можна класти болт і спровокувало нову хвилю заражень. Ось так і ідьом.
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 7711
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24.03.2021 09:13
+6
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 2834
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24.03.2021 09:15
+5
Україна розплачується за свій вибір 19 року. Но ви там дєржітєсь і харошего вам настроєнія.
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24.03.2021 09:05
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То есть осталось продержаться всего неделю, а там и апрель.
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24.03.2021 09:01 Відповісти
Ты проявляешь прогнозируемую толерантность к ЗЕ, как его верный избиратель.
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24.03.2021 09:17 Відповісти
Мені що ваш барига, що зекловун.....однакові !

Де українці ?
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24.03.2021 09:37 Відповісти
Українці працюють, їм нема коли ляси точити.
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24.03.2021 10:14 Відповісти
Но выбрал ты клоуна. По причине того, что ты тупой мудак.
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24.03.2021 10:42 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3255188/evrosoyuz_ujestochaet_pravila_eksporta_vaktsin_ot_covid19
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24.03.2021 09:15 Відповісти
Україна розплачується за свій вибір 19 року. Но ви там дєржітєсь і харошего вам настроєнія.
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24.03.2021 09:05 Відповісти
А що робить зараз самопроголошений чемпіон по боротьбі з короновірусом? Напевно змінює памперси після дня народження Стерненка
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24.03.2021 09:15 Відповісти
Чомусь помилку вибору 2010го українці змогли виправити, а зараз опустили руки? Тільки скиглимо?
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24.03.2021 09:54 Відповісти
Шляпа!
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24.03.2021 09:08 Відповісти
харашо идьом! Продолжаем шляться без масок, кафешки, финтес-клюбы и прочее.
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24.03.2021 09:08 Відповісти
А давно там у вас інтернет провели?
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24.03.2021 09:10 Відповісти
ЗЕчмо подало приклад що на вірус можна класти болт і спровокувало нову хвилю заражень. Ось так і ідьом.
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 7711
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24.03.2021 09:13 Відповісти
)) вовородица.
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24.03.2021 09:18 Відповісти
Трампа судитимуть за те, що він своєю присутністю на мітингу спровокував атаку на Капітолій. Зеленський своїм прикладом спровокував масове катання у Буковелі без дотримання жодних протиепідемічних рекомендацій. То це не злочин?
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24.03.2021 10:50 Відповісти
Патамуша кол-во гениев, черпающих научные факты из сомнительных сайтов, и считающих себя настолько умными что могут не носить маски и соблюдать нормы гигиены, близко к 73%. К сожалению, пока эти люди не поймут что они долб...ы, мы будем жить в жопе. А вероятность этого очень мала, т.к. каждый из них президент и умнее остальных. Добро пожаловать в грустную реальность страны долб...ов!
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24.03.2021 09:26 Відповісти
Неплохо.... сидеть и с умным видом цифры рисовать. Это как Глоба глобает - президентом украины будет жёппщина..... ой, Нептун не вступил в связь с созвездием Гермописикла, так что президентом стал мужик, просто форс-обжоп получился
вот если бы ответственность была.....
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24.03.2021 09:09 Відповісти
шифт заедает*
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24.03.2021 09:10 Відповісти
Ше ті самі довбодятли котрі через 9 місяців замітили що смертність під ШВЛ 88% ?
У штатах це знали ще в квітні 20-го , а цим кретинам просто так довго перекладали вирізки з ґазет котрі передали віслючою поштою з гамерики.
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24.03.2021 09:14 Відповісти
Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук - Цензор.НЕТ 2834
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24.03.2021 09:15 Відповісти
Это же та же академия наук, которая еще месяц назад рассказывала про спад Ковида, когда Степанов тупо перестал делать тестирования?
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24.03.2021 09:15 Відповісти
А куда подавались наши эксперты-провидцы с нашим "плато"?
Мне эти "прогнозы" напоминают гадание на кофейной гуще.
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24.03.2021 09:15 Відповісти
гадание на кофейной гуще, но им занимаются не вчоные "Национальной академии наук Украины", а не какой-то х.й собачий - значит лохторату прокатит для засирания мозКа.
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24.03.2021 09:29 Відповісти
А там и до мая недалеко......
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24.03.2021 10:00 Відповісти
Новые малюночки для коронопсихозных в намордниках
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24.03.2021 10:03 Відповісти
Раніше експерименти проводили на мишах та мавпах, а потім стали такими гуманними, що почали зразу проводити експерименти на двоногих прямоходячих приматах та ще й весь цей банкет за їхні гроші. Еволюція пішля не тим шляхом... Якщо вакцина має ефективність менше 99 %, короткий термін дії і в неї є тяжкі побічні ефекти, які шкодять зоровю не менше ніж та хвороба проти якої вакцинують, то це не боротьба жа життя людей, а злочинний бізнес.
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24.03.2021 10:06 Відповісти
А ще в нас і в світі херова туча різних вчених вірусологів, інфекціоністів, чому їх не чути? Де їхні консіліуми та офіційні професійні заяви? Чому нас через Інтернет та ЗМІ тероризують якісь ефіопи з возу, ляшки, та степанови з комаровськими? Де професійні висновки від спеціалістів? А це тому, що це теракт, та соціальний експеримент який злочинці проводять проти людства тепер вже в світовому масштабі використовуючи ЗМІ, Інтернет, продажних політиків та дурнів.
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24.03.2021 10:07 Відповісти
будут ли зомби или просто умрут от вакцины, вот в чем вопрос.
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24.03.2021 11:01 Відповісти
В реанимациях Харькова 4 дня нет мест для больных коронавирусом, все ИВЛ заняты, летальность достаточно высокая, - волонтер, экс-советник главы ОГА Попова

Фигня! Степанов сказал - победим! Адаптивно!
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24.03.2021 10:18 Відповісти
Шановне НАН як людина, яка має трохи відношення до аналізу данних скажу, що вам потрібно додати ремарку. "Надійність прогнозу не вища чим надійність статистичних данних на основі яких він побудований". А ось тут проблема. "Гівно на вході гівно на виході"
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24.03.2021 12:14 Відповісти
Ковідобєсіє нагнітаєте добре. Молодці. Вам Ґейтс ґран випише
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24.03.2021 19:44 Відповісти
 
 