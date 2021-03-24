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Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук. ІНФОГРАФІКА
Вчені Національної академії наук України опублікували новий прогноз поширення коронавірусу в країні. На початку квітня може бути до 24,8 тисяч нових випадків.
Про це йдеться в прогнозі вчених, передає Цензор.НЕТ.
Вчені вважають, що середня кількість нових випадків коронавірусу дорівнює 16 217 (Prophet) і 15 063 (SEIR-U) протягом тижня 24-30 березня 2021 року та 19 759 (SEIR-U) протягом тижня 31 березня - 6 квітня 2021 року.
Зазначимо, COVID статистика в Україні погіршується, за минулу добу виявили чергове зростання випадків. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 14 174 нові зараження коронавірусом. Крім того, в країні другий день поспіль фіксують рекорд з летальних випадків. Вчора померли ще 342 людини.
Топ коментарі
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+6 саша паламарчук
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Де українці ?
вот если бы ответственность была.....
У штатах це знали ще в квітні 20-го , а цим кретинам просто так довго перекладали вирізки з ґазет котрі передали віслючою поштою з гамерики.
Мне эти "прогнозы" напоминают гадание на кофейной гуще.
Фигня! Степанов сказал - победим! Адаптивно!