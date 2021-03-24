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Новини
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Під час розбирання будівлі бетонна плита вбила 19-річного хлопця на Миколаївщині, - ДСНС. ФОТО

Рятувальники деблокували з-під залізобетонної плити тіло загиблого хлопця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"О 14:22 за екстреним номером 101, від співробітників Казанківського відділення Новобузького відділу Головного управління національної поліції України у Миколаївській області, надійшло повідомлення про те, що за межами смт Казанка, під час розбору будівлі що не експлуатується, сталось її руйнування. В результаті падіння залізобетонної плити загинув підліток 19 років та чоловік 1960 р.н. дістав чисельні тяжкі травми. Постраждалого, до прибуття рятувальників, доставлено до лікарні", - сказано в повідомленні.

Співробітники 17 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області на автомобілі САРМ-Л за допомогою бензорізу МАКІТА та гідравлічного інструменту деблокували з-під уламків тіло загиблого. Додатково залучався автокран та навантажувач MANITOU ПП "Ільницький".

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Під час розбирання будівлі бетонна плита вбила 19-річного хлопця на Миколаївщині, - ДСНС 01
Фото: сайт ДСНС

Автор: 

діти (5064) нещасний випадок (274) Миколаївська область (2273) смерть (6746)


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Топ коментарі
+2
"....пределами пгт Казанка, во время разбора здания, которое не эксплуатируется..."
Воровали б/у стройматериалы
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24.03.2021 09:16
+2
подросток 19 лет
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24.03.2021 09:17
+2
чего? в норм странах до 21-го это типо не мужик, алкоголь не продадут, но только вне армии
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24.03.2021 09:36
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"....пределами пгт Казанка, во время разбора здания, которое не эксплуатируется..."
Воровали б/у стройматериалы
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24.03.2021 09:16 Відповісти
подросток 19 лет
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24.03.2021 09:17 Відповісти
То же слух резануло.
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24.03.2021 09:23 Відповісти
Может у вас нет 19-него ребенка?) а то б вы поняли)
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24.03.2021 09:36 Відповісти
Ребёнок есть, 30-ти летний. Вот подростком он в 16 лет перестал для меня быть.
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24.03.2021 09:38 Відповісти
бувають подросткі і на все життя
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24.03.2021 15:00 Відповісти
чего? в норм странах до 21-го это типо не мужик, алкоголь не продадут, но только вне армии
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24.03.2021 09:36 Відповісти
Интресно - они были ознакомлены с правилами ТБ ? Подписи в журналах стоят ?

Кто за эту гибель сядет ?
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24.03.2021 09:18 Відповісти
Собственник здания, не?
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24.03.2021 09:21 Відповісти
Сядет хозяин заброшенного сооружения или найду "стрелочника"
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24.03.2021 09:24 Відповісти
идиоты, которые пишут ,что плита убыла......так можно писать , что пуля или нож убили
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24.03.2021 09:24 Відповісти
И какой черт их туда понёс?
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24.03.2021 09:20 Відповісти
Запишут как несчастный случай.
По возрасту дед и внук...
у нас лет 15 старое здание обувной фабрики разбирали, очищали кирпичи,
рухнувшая стена полностью накрыла двух пацанов 18-19 лет...виновных не обнаружили....
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24.03.2021 09:25 Відповісти
кто не раотал на стройке - не знает: - Иди туда, сделай это, но тока каску .... да это уже и неважно - алло, морг? - да, да, есть клиент, но я не родственник а прораб, щас, переключу, пусть платят за гроб.
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24.03.2021 09:38 Відповісти
 
 