Під час розбирання будівлі бетонна плита вбила 19-річного хлопця на Миколаївщині, - ДСНС. ФОТО
Рятувальники деблокували з-під залізобетонної плити тіло загиблого хлопця.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"О 14:22 за екстреним номером 101, від співробітників Казанківського відділення Новобузького відділу Головного управління національної поліції України у Миколаївській області, надійшло повідомлення про те, що за межами смт Казанка, під час розбору будівлі що не експлуатується, сталось її руйнування. В результаті падіння залізобетонної плити загинув підліток 19 років та чоловік 1960 р.н. дістав чисельні тяжкі травми. Постраждалого, до прибуття рятувальників, доставлено до лікарні", - сказано в повідомленні.
Співробітники 17 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області на автомобілі САРМ-Л за допомогою бензорізу МАКІТА та гідравлічного інструменту деблокували з-під уламків тіло загиблого. Додатково залучався автокран та навантажувач MANITOU ПП "Ільницький".
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