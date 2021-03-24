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Звільнення виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат було умовою поставки Pfizer в Україну, - "слуга народу" Арахамія

Звільнення виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат було умовою поставки Pfizer в Україну, -

Закон про звільнення виробників COVID-вакцин від відповідальності за препарат був обов'язковою умовою поставки вакцини Pfizer в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми вивчали питання досить глибоко. З першого погляду цей закон здається неоднозначним - знімається відповідальність виробника вакцини. Це умова компанії Pfizer, вона підписала всюди у світі, куди постачає свої вакцини. У всіх країнах без винятку є така норма. Закон зроблений під Pfizer, можу точно це класифікувати. Ми зараз за програмою COVAX чекаємо поставки Pfizer, і це було каменем спотикання для того, щоб розблокувати процес постачання. Це проста логіка", - пояснив "слуга народу".

Арахамія нагадав, що в закон "додали норму, що виплати будуть від Кабміну, якщо такі виникнуть".

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"У нас у країні не поширена практика колективних позовів, як у США, у нас не працює така механіка. Я скептично оцінюю перспективи, що якісь громадяни об'єднаються і подадуть позов на виробника вакцин для відшкодування збитку", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат.

Автор: 

вакцина (4419) Арахамія Давид (1104) COVID-19 (19765) Pfizer (202)


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Топ коментарі
+26
Отдых хламидии на Мальдивах - условие производителей вакцины!
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24.03.2021 09:19
+25
Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1286
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24.03.2021 09:21
+20
Киздить, як дихає, відбите на всю голову падло.
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24.03.2021 09:19
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)))))))
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24.03.2021 09:19 Відповісти
Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 6681
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24.03.2021 09:28 Відповісти
Киздить, як дихає, відбите на всю голову падло.
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24.03.2021 09:19 Відповісти
Отдых хламидии на Мальдивах - условие производителей вакцины!
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24.03.2021 09:19 Відповісти
Пусть приведёт примеры РЕШЕНИЙ ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ПАРЛАМЕНТОВ
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24.03.2021 09:19 Відповісти
Я вот не пойму, если это условие только Пфайзер то зачем было освобождать от ответственности производителей всех вакцин.
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24.03.2021 09:20 Відповісти
Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1286
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24.03.2021 09:21 Відповісти
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24.03.2021 09:25 Відповісти
Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7203
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24.03.2021 09:33 Відповісти
А в чём ложь данном случае?
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24.03.2021 09:42 Відповісти
В том, что ни в одной стране Европы не принимали специально такой закон под вакцинацию. И что-то я не слышал о прошедшей поставке вакцины Пфайзер после принятия этого закона. Да и о ожидаемых в ближайшее время тоже. Одно тупое бла-бла-бла от власти.
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24.03.2021 09:49 Відповісти
Производители вакцин рискуют, продавая вакцины, сделанные в ускоренном порядке тем, что многомиллионные иски от разных стан могут полностью разорить эти компании. Причём иски обязательно появятся, в этом можно не сомневаться. Потому, что осложнения после вакцинации обязательно будут встречаться, и оправдаться тем, что эти осложнения вызваны не вакциной, а специфической реакций некоторых людей, будет очень сложно. Поэтому они объявили, что будут продавать вакцины надлежащего качества, но при условии отказа покупателей от будущих претензий. Поэтому любой покупатель вакцины подписывает такие документы. Да, мы не слышали, что в других странах специально приняли закон, но это не означает, что такие документы не подписываются как решения правительств.
Пишут, что "с учетом обстоятельств, в которых они были разработаны (то есть во время пандемии) участники механизма COVAX согласились, что освобождают производителей от возможных рисков из-за применения вакцин"
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24.03.2021 10:45 Відповісти
Так ссылку хоть на один аналогичный документ приведешь? Или так и будет тупое бла-бла-бла как и в случаях с распилом бабок на прокладках при закупке китайских и индийских вакцин? Тогда тоже врали о несуществующих требованиях производителя пока сами же производители не ткнули зеленую плесень носом в дерьмо. Так ссылку хоть на один аналогичный документ в Европе дашь?
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24.03.2021 10:59 Відповісти
Ты конечно прав, что документы на закупку вакцин правительство прячет. Хотя налогоплательщики имеют право знать, как используются их деньги. При том, что правительство само доверие к себе уничтожило. Но такие документы или документы COVAX скорее всего имеют гриф "для служебного пользования", поэтому извини, у меня их быть не может. Мне остаётся читать статьи журналистов, которые бывают на открытых совещаниях по закупкам или берут интервью у представителей компаний. Кое-что просачивается и попадает в Интернет. Я глубоко эту тему не копал, и расследованиями не занимаюсь.
Я привёл логичные рассуждения о том, что инициатива защиты от исков принадлежит производителям, а это значит, что они заставят всех покупателей подписать отказ от претензий, независимо о того, принят закон на этот счёт в той или иной стране, или нет.
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24.03.2021 11:55 Відповісти
Звільнення виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат було умовою поставки Pfizer в Україну, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 2283
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24.03.2021 11:57 Відповісти
Звільнення виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат було умовою поставки Pfizer в Україну, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 6080
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24.03.2021 12:00 Відповісти
Та да, китайцы тоже требовали продавать свою вакцину в Украину через прокладку Богатыревой...
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24.03.2021 09:22 Відповісти
прокладка богатырьовой
Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2534
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24.03.2021 09:29 Відповісти
То что так говорят зелёные вовсе не означает что это правда.
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24.03.2021 09:22 Відповісти
Та да! Пфайзер вимагала! Та компанія, вакцина якої нвйдієвіша і найбезпечніша. 😁 І Порошенко теж. Як же без нього?
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24.03.2021 09:43 Відповісти
достаточно было принять нормативный акт освобождающий Пфайзер от оветственности раз такое дело, а то сюда и ковишилд и китайская вакцина, которая не прошла все испытания попадают... это раз...
два...мммм....где она? или ждать пока бесплатно не дадут 1-2 ляма доз гуманитарочкой?
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24.03.2021 09:22 Відповісти
ответственности нет, и с вакциной не заладилось
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24.03.2021 09:31 Відповісти
что они не делали, не идут дела
видно в понедельник их мама родила (А. Миронов)
хихоньки и хахоньки, но люди мрут каждый день(
де брать килотонны грн на лечение от ковида, где большинству брать деньги после года локдаунов на тесты по 700грн, КТ по 900грн? большинство дома сидит лечит "грипп" чайком и терафлю. Все платно. рубят бабки безбожно морды и ложили они на людей, главное Степанову курточку за 600к грн не вымазать
п.с. надеюсь потом всем этим деятелям и их действиям будет дана оценка, и оценят их на длительный срок с компенсацией имущества их жен или кто там у кого "резко стал очень удачливым и предпреимчивым"
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24.03.2021 09:38 Відповісти
Да, выехать на заработки сложно, а внутренний рынок с поднявшейся коммуналкой и ценами на продукты делает людей нищими. Лечится не за что. И этот козёл винторогий с тряпкой, стоимостью 20 евро
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24.03.2021 10:13 Відповісти
Якби від відповідальності звільнили лише пфайзер - це могло б бути розціненим як порушення антимонопольного законодавства України, а саме надання неконкурентної переваги на ринку одному товарові. А це, в свою чергу, мільярдні позови до України в міжнародні суди.
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24.03.2021 09:32 Відповісти
Акстись Евлампий...яке антимонопольне законодавство ще у зелених? за 2 роки все монопольно стало, а з вакциной біда? це шо блін конкуренція на ринку овочів та фруктів?
в них навіть контракту нема на той Пфайзер, бо інакше про це знали б навіть миші і кроти в степах херсонщини, ці товариші вміють оголошувати "перемоги"... програма COVAX досить широка и там майже 200 країн в ній, як ті що на самозабезпечені так і країни с низьким чи середнім рівнем доходу, що будут чекати коли їм щось обломиться по акції зі знижкою чи може якщо взагалі біднота то і безкоштовно. Програма фінансує розробку більше 10 різних вакцин, і яка кому і коли дістанеться ніхто можливо ще не знає...погодься, що стояння в черзі, в довгій черзі серед 200 країн має мало спільного с контрактами між Держава Україна і Транснаціональна Фармацефтична компанія Пфайзер
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24.03.2021 09:52 Відповісти
Лапоть, какие миллиардные позовы в международные суды? Проснись , зебил, ты серешь.
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24.03.2021 10:22 Відповісти
Влада зелених ушльопків.
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24.03.2021 09:22 Відповісти
Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 3528
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24.03.2021 09:34 Відповісти
Да-да.
Так же, как откаты фирме Богатыревой были условием поставки китайской вакцины.
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24.03.2021 09:23 Відповісти
Ок, но тогда за вчерашнюю смерть женщины ответственность должен нести лично Степанов.
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24.03.2021 09:23 Відповісти
Нужен детальный, независимый аудит по всем "цыфрам больных и умерших от ковида", которые уже год сочиняют Степанов и его контора.
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24.03.2021 09:25 Відповісти
Да нормальный по мировым стандартам закон, не оправдывайся, ведь дуракам закон не писан.
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24.03.2021 09:25 Відповісти
покупатели вакцин, по умолчанию считали себя свободными от любой ответственности.
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24.03.2021 09:26 Відповісти
А вообще это ненормально когда производитель не несет ответственности за товар, а особенно за такой от которого могут быть серьезные последствия для здоровья людей.
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24.03.2021 09:26 Відповісти
Это жжж, не спроста. Так жужжат неправильные пчелы, которые делают неправильный мед.
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24.03.2021 09:40 Відповісти
Так а нахрена вы подставляете всю страну,есть выгода?
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24.03.2021 09:26 Відповісти
а пфизер буде з бангладешу
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24.03.2021 09:27 Відповісти
Уже практически каждый день приходят свидетельства что страной правят предатели.
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24.03.2021 09:27 Відповісти
кто то ещё Хламидии Мальдивской верит
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24.03.2021 09:28 Відповісти
борьба за здоровье граждан приобретает странную форму,- что бы не болеть хрен знает чем, уколитесь хрен знает чем
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24.03.2021 09:30 Відповісти
І де той пфайзер?
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24.03.2021 09:33 Відповісти
Цікава логіка.
Від відповідальності звільнили виробників визнаного в ЄС і США Пфайзера,але в Україну прибуває несертифікований навіть в Китаї CoronaVac...
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24.03.2021 09:36 Відповісти
похоже арахамия и зеленский на прикорме у богатырёвой ...
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24.03.2021 09:36 Відповісти
Курви брехливі, ви вже звизділи, що фірма-прокладка - це вимога китайців, а потім здивовані китайці спростовували цю маячню. Не здивуюсь, якщо Пфайзер завтра вас у вашому ж лайні вимастить, а ви втретеся і скажете, що то все Порошенко винен.
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24.03.2021 09:39 Відповісти
https://www.cnbc.com/2020/12/16/covid-vaccine-side-effects-compensation-lawsuit.html You can't sue Pfizer or Moderna if you have severe Covid vaccine side effects. The government likely won't compensate you for damages either

In February, Health and Human Services Secretary Alex Azar http://govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-17/pdf/2020-05484.pdf invoked the Public Readiness and Emergency Preparedness Act . The 2005 law empowers the HHS secretary to provide legal protection to companies making or distributing critical medical supplies, such as vaccines and treatments, unless there's "willful misconduct" by the company. The protection lasts until 2024.
That means that for the next four years, these companies https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10443 "cannot be sued for money damages in court" over injuries related to the administration or use of products to treat or protect against https://www.cnbc.com/coronavirus/ Covid .
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24.03.2021 09:41 Відповісти
"Это простая логика", - объяснил нардеп.

По этой логике надо принять закон, освобождающий всех от всего.
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24.03.2021 09:46 Відповісти
То есть мы теперь приравнены к подопытным лабораторным мышкам для мировой фармамафии?...
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24.03.2021 09:52 Відповісти
То есть мы теперь приравнены к подопытным лабораторным мышкам для мировой фармамафии?...
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24.03.2021 09:56 Відповісти
Арахамия явно не Ковишилдом с семьей штрыкался чтобы на Мальдивах слетать отдохнуть
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24.03.2021 09:58 Відповісти
Уявіть на ринку було б оголошення "Заборона перевірки м'яса сан. службою на придатність до вживання в їжу була умовою виставлення його на продаж")))
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24.03.2021 10:07 Відповісти
И где пфайзер ? Закон приняли, но колоть продолжают covi_SHIT-ом.
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24.03.2021 11:02 Відповісти
Це ж вже обговорювалось, щоправда не серед "чемпіонів" та "найкращих переговорників"... https://www.twobirds.com/en/news/articles/2020/netherlands/a-vaccine-for-covid-19-risks-and-liabilities-in-international-perspective Вакцина проти COVID-19: ризики та зобов'язання з міжнародної точки зору

Скоріш за все саме тому призупинялись використання AstraZeneca, саме тому її і досі перевіряє CDC... Відповідальність таки має бути.
https://www.nytimes.com/live/2021/03/22/world/covid-vaccine-coronavirus-cases Federal Health Officials Say AstraZeneca Vaccine Trial May Have Relied on 'Outdated Information'
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24.03.2021 11:20 Відповісти
Рада кинула народ
https://www.youtube.com/watch?v=pNL8jpyW1HM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
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24.03.2021 11:42 Відповісти
Дурять по-чорному!
https://www.youtube.com/watch?v=aBJV7xVuVvs&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
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24.03.2021 11:43 Відповісти
Твари брешут, как только рот открывают. Производитель отказывается от ответственности в случае нарушения условий температурного режима и повреждения при ттранспортировке. Как можно хоть в чем-то верить этим *****?
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24.03.2021 12:03 Відповісти
я тож банківські пакунки банкнот по 100тис.дол. ніколи не бачив(((
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24.03.2021 12:37 Відповісти
Лож просто зашкаливает

https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1374628872982003712 3 ч "Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия" В стандартном специализированном протоколе условий поставок вакцины BNT162b2 Pfizer‑BioNTech есть пункт отказа от ответственности производителя, в случае нарушения условий транспортировки и хранения прописанные в договорах как условия "гипотермических ограничений". Никакого отношения к другим вакцинам и другим обстоятельствам это не имеет.
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24.03.2021 13:20 Відповісти
ЕС - опровергла эти заявления, что во всем мире эти условия ! В ЕС - нет этих условий- ЕС запретило иметь отдельные условия - производитель несет ответсвенность за свою вакцину !
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24.03.2021 21:22 Відповісти
 
 