Звільнення виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат було умовою поставки Pfizer в Україну, - "слуга народу" Арахамія
Закон про звільнення виробників COVID-вакцин від відповідальності за препарат був обов'язковою умовою поставки вакцини Pfizer в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Ми вивчали питання досить глибоко. З першого погляду цей закон здається неоднозначним - знімається відповідальність виробника вакцини. Це умова компанії Pfizer, вона підписала всюди у світі, куди постачає свої вакцини. У всіх країнах без винятку є така норма. Закон зроблений під Pfizer, можу точно це класифікувати. Ми зараз за програмою COVAX чекаємо поставки Pfizer, і це було каменем спотикання для того, щоб розблокувати процес постачання. Це проста логіка", - пояснив "слуга народу".
Арахамія нагадав, що в закон "додали норму, що виплати будуть від Кабміну, якщо такі виникнуть".
"У нас у країні не поширена практика колективних позовів, як у США, у нас не працює така механіка. Я скептично оцінюю перспективи, що якісь громадяни об'єднаються і подадуть позов на виробника вакцин для відшкодування збитку", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат.
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Пишут, что "с учетом обстоятельств, в которых они были разработаны (то есть во время пандемии) участники механизма COVAX согласились, что освобождают производителей от возможных рисков из-за применения вакцин"
Я привёл логичные рассуждения о том, что инициатива защиты от исков принадлежит производителям, а это значит, что они заставят всех покупателей подписать отказ от претензий, независимо о того, принят закон на этот счёт в той или иной стране, или нет.
два...мммм....где она? или ждать пока бесплатно не дадут 1-2 ляма доз гуманитарочкой?
видно в понедельник их мама родила (А. Миронов)
хихоньки и хахоньки, но люди мрут каждый день(
де брать килотонны грн на лечение от ковида, где большинству брать деньги после года локдаунов на тесты по 700грн, КТ по 900грн? большинство дома сидит лечит "грипп" чайком и терафлю. Все платно. рубят бабки безбожно морды и ложили они на людей, главное Степанову курточку за 600к грн не вымазать
п.с. надеюсь потом всем этим деятелям и их действиям будет дана оценка, и оценят их на длительный срок с компенсацией имущества их жен или кто там у кого "резко стал очень удачливым и предпреимчивым"
в них навіть контракту нема на той Пфайзер, бо інакше про це знали б навіть миші і кроти в степах херсонщини, ці товариші вміють оголошувати "перемоги"... програма COVAX досить широка и там майже 200 країн в ній, як ті що на самозабезпечені так і країни с низьким чи середнім рівнем доходу, що будут чекати коли їм щось обломиться по акції зі знижкою чи може якщо взагалі біднота то і безкоштовно. Програма фінансує розробку більше 10 різних вакцин, і яка кому і коли дістанеться ніхто можливо ще не знає...погодься, що стояння в черзі, в довгій черзі серед 200 країн має мало спільного с контрактами між Держава Україна і Транснаціональна Фармацефтична компанія Пфайзер
Так же, как откаты фирме Богатыревой были условием поставки китайской вакцины.
Від відповідальності звільнили виробників визнаного в ЄС і США Пфайзера,але в Україну прибуває несертифікований навіть в Китаї CoronaVac...
In February, Health and Human Services Secretary Alex Azar http://govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-03-17/pdf/2020-05484.pdf invoked the Public Readiness and Emergency Preparedness Act . The 2005 law empowers the HHS secretary to provide legal protection to companies making or distributing critical medical supplies, such as vaccines and treatments, unless there's "willful misconduct" by the company. The protection lasts until 2024.
That means that for the next four years, these companies https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10443 "cannot be sued for money damages in court" over injuries related to the administration or use of products to treat or protect against https://www.cnbc.com/coronavirus/ Covid .
По этой логике надо принять закон, освобождающий всех от всего.
Скоріш за все саме тому призупинялись використання AstraZeneca, саме тому її і досі перевіряє CDC... Відповідальність таки має бути.
https://www.nytimes.com/live/2021/03/22/world/covid-vaccine-coronavirus-cases Federal Health Officials Say AstraZeneca Vaccine Trial May Have Relied on 'Outdated Information'
https://www.youtube.com/watch?v=pNL8jpyW1HM&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://www.youtube.com/watch?v=aBJV7xVuVvs&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1374628872982003712 3 ч "Освобождение производителей COVID-вакцины от ответственности за препарат было условием поставки Pfizer в Украину, - "слуга народа" Арахамия" В стандартном специализированном протоколе условий поставок вакцины BNT162b2 Pfizer‑BioNTech есть пункт отказа от ответственности производителя, в случае нарушения условий транспортировки и хранения прописанные в договорах как условия "гипотермических ограничений". Никакого отношения к другим вакцинам и другим обстоятельствам это не имеет.