Звільнення виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат було умовою поставки Pfizer в Україну, - "слуга народу" Арахамія

Закон про звільнення виробників COVID-вакцин від відповідальності за препарат був обов'язковою умовою поставки вакцини Pfizer в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це повідомив глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми вивчали питання досить глибоко. З першого погляду цей закон здається неоднозначним - знімається відповідальність виробника вакцини. Це умова компанії Pfizer, вона підписала всюди у світі, куди постачає свої вакцини. У всіх країнах без винятку є така норма. Закон зроблений під Pfizer, можу точно це класифікувати. Ми зараз за програмою COVAX чекаємо поставки Pfizer, і це було каменем спотикання для того, щоб розблокувати процес постачання. Це проста логіка", - пояснив "слуга народу".

Арахамія нагадав, що в закон "додали норму, що виплати будуть від Кабміну, якщо такі виникнуть".

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"У нас у країні не поширена практика колективних позовів, як у США, у нас не працює така механіка. Я скептично оцінюю перспективи, що якісь громадяни об'єднаються і подадуть позов на виробника вакцин для відшкодування збитку", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Рада звільнила виробників COVID-вакцини від відповідальності за препарат.