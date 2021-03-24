Готуємо рейди по маршрутках у Києві, покарання буде аж до позбавлення ліцензій на перевезення, - Рубан

Якщо закрити громадський транспорт, буде колапс для соціально критичних об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"У нас є досвід минулого року, коли громадський транспорт працював за спецперепустками, і це не дало ефекту. Щодо роботи міста Києва в червоній зоні, то сьогодні перша рекомендація у всіх документах — обмежити роботу усіх суб'єктів господарювання, підприємств, організацій і установ. На жаль, деякі суб'єкти сьогодні не обмежили", - зазначив Рубан.

За словами глави столичної Держпродспоживслужби, готуються рейди на маршрутки, які порушують обмеження щодо перевезень.

"Стосовно громадського транспорту, сьогодні йде контроль тролейбусів, трамваїв. Маршрутні таксі перебувають за межами контролю, щодня складаються численні протоколи. Я думаю, що будуть у нас рейди на маршрутках, покарання буде аж до позбавлення ліцензій на перевезення. Це (позбавлення ліцензій - ред.) виключно прерогатива Укртрансбезпеки в Міністерстві інфраструктури. Сьогодні ми отримали припис від КМДА з приводу контролю разом з Патрульною поліцією. З завтрашнього дня будемо перевіряти та передавати інформацію в Укртрансбезпеки для позбавлення ліцензій", — сказав Рубан.

Читайте: Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук. ІНФОГРАФІКА