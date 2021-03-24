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Новини Коронавірус і карантин
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Готуємо рейди по маршрутках у Києві, покарання буде аж до позбавлення ліцензій на перевезення, - Рубан

Готуємо рейди по маршрутках у Києві, покарання буде аж до позбавлення ліцензій на перевезення, - Рубан

Якщо закрити громадський транспорт, буде колапс для соціально критичних об'єктів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"У нас є досвід минулого року, коли громадський транспорт працював за спецперепустками, і це не дало ефекту. Щодо роботи міста Києва в червоній зоні, то сьогодні перша рекомендація у всіх документах — обмежити роботу усіх суб'єктів господарювання, підприємств, організацій і установ. На жаль, деякі суб'єкти сьогодні не обмежили", - зазначив Рубан.

За словами глави столичної Держпродспоживслужби, готуються рейди на маршрутки, які порушують обмеження щодо перевезень.

"Стосовно громадського транспорту, сьогодні йде контроль тролейбусів, трамваїв. Маршрутні таксі перебувають за межами контролю, щодня складаються численні протоколи. Я думаю, що будуть у нас рейди на маршрутках, покарання буде аж до позбавлення ліцензій на перевезення. Це (позбавлення ліцензій - ред.) виключно прерогатива Укртрансбезпеки в Міністерстві інфраструктури. Сьогодні ми отримали припис від КМДА з приводу контролю разом з Патрульною поліцією. З завтрашнього дня будемо перевіряти та передавати інформацію в Укртрансбезпеки для позбавлення ліцензій", — сказав Рубан.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19461) транспорт (1392) Рубан Олег (113) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А маршрутки эти идиоты добавят? Вопрос риторический...
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24.03.2021 09:27
+4
А как людям добираться до работы? Перевозчику слабо ж пустить больше транспорта на маршруты? Не выгодно аднака, да?
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24.03.2021 09:27
+4
********, а чем утром уехать с Троещиеы, Виноградаря?
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24.03.2021 09:47
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А маршрутки эти идиоты добавят? Вопрос риторический...
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24.03.2021 09:27 Відповісти
а вот на западе такого чуда, как маршрутки, не существует в принципе. есть комфортабельные вместительные автобусы, которые ходят строго по расписанию и останавливаются исключительно на оборудованных остановках
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24.03.2021 11:27 Відповісти
Так хотя-бы обязали этих маршрутчиков GPS трекинг поставить, а стоишь на холоде ждёшь и хз когда она будет через 5 минут или через час. Ну слугам не понять, им пофиг.
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24.03.2021 12:03 Відповісти
А как людям добираться до работы? Перевозчику слабо ж пустить больше транспорта на маршруты? Не выгодно аднака, да?
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24.03.2021 09:27 Відповісти
Пишком пусть ходят. Я вот хожу и ничо
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24.03.2021 09:46 Відповісти
Я вот на машине своей и норм . А если твоя работа не позволяет этого делать, то зачем такая работа?
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24.03.2021 10:15 Відповісти
Іноді краще жувати, ніж говорити, будеш схож на розумного
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26.03.2021 10:29 Відповісти
А у перевозчика есть запас этих машин и что не менее важно водителей?
Надо было оставлять разрешение на проезд только работникам критичиских оранизаций. остальыне ходят пешком или ездят на такси
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24.03.2021 10:42 Відповісти
Маршрутчикам і зевиборцям закон не писаний
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24.03.2021 09:29 Відповісти
О каком законе идет речь?
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24.03.2021 10:50 Відповісти
В маршрутках имбецилы в основном с маской на подбородке , в лучшем случае с торчащим(членом)носом. Надевают маску тльткт на входе . Так что все это до лампочки. Ездили и буду ездить как попало и кучей .
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24.03.2021 09:37 Відповісти
********, а чем утром уехать с Троещиеы, Виноградаря?
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24.03.2021 09:47 Відповісти
* Лісапедом *
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24.03.2021 09:48 Відповісти
А зачем заежжать то туда было?
Ну ничо, скоро митро дотянут и туда, и туда
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24.03.2021 09:51 Відповісти
Недавно пришлось ехать в столичной маршрутке. Предъявил водиле своё пенс.свид-во, а он его не признал - настаивал, что должа быть "книжечка" в развернутом виде, а не ламинированный и современный вариант. Пришлось заплатить за проезд, заодно письменно "настучать" его начальству, дыбы иных пенсионеров не ставил на дыбы.
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24.03.2021 09:51 Відповісти
А можно поподробней - как пенсионеру бесплатно ехать в маршрутке по пенсионному?
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24.03.2021 12:06 Відповісти
https://news.rbc.ua/rus/society/grozit-kievu-transportnyy-*******-izvestno-1616419244.html Киев с 22 марта попал в "красную" зону. В связи с этим в общественный транспорт имеют право пускать только 50% пассажиров от общей наполняемости. 24 марта в столице образовались огромные очереди на транспорт. Люди попросту не могут добраться в место назначения. Из-за этого они начали блокировать движение автобусов и троллейбусов.
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24.03.2021 09:56 Відповісти
Не дай бог развивать личный автотранспорт ни ни , только скотовозы, только намордники и запреты,запреты,запреты. Ну чего вы молчите о том что личный автотранспорт решит проблему ?
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24.03.2021 10:11 Відповісти
Звідки у зебілів особистий автотранспорт.?Для этого нада гроші, а шоб заробить гроші треба мізки. Замкнуте коло.
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24.03.2021 10:22 Відповісти
Ну признайтесь вы наконец, что все кто пользуется общественным транспортом повыздыхают , и кончится весь ваш красный колхоз
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24.03.2021 10:18 Відповісти
Вводите локдаун!очередной печальный рекорд
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24.03.2021 10:19 Відповісти
Решили подзаработать на взятках от автоперевозчиков? Нужно публиковать названия и фамилии перевозчиков, тогда,может,люди вам и поверят...
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24.03.2021 11:12 Відповісти
Порядок с маршрутками нужно наводить и тут я полностью на стороне О.Рубана. Даю наводку - маршрутка №192 (от метро Почайна на Троещину). Это не маршрутка, а скотовозка. Стоят две очереди. Вначале пускают першую очередь на сидячие места, а потом начинают запускать вторую - стоячую. В итоге - маршрутка забита полностью, а карантинные ограничения игнорируются.
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24.03.2021 14:07 Відповісти
 
 