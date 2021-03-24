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Новини Коронавірус і карантин
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Попередньо, вакцинована військовослужбовиця померла через гострий розлад кровообігу. У неї були хронічні серцево-судинні захворювання, - МОЗ

Попередньо, вакцинована військовослужбовиця померла через гострий розлад кровообігу. У неї були хронічні серцево-судинні захворювання, - МОЗ

23 березня в 17:20 у смт Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксована смерть військовослужбовця. За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть настала в результаті гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За інформацією Командування медичних сил ЗСУ, 21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано", - підкреслюють в МОЗі.

За словами начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров'я жінка не висловлювала. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза. Про її результати буде повідомлено додатково.

Також читайте: На Одещині померла військовослужбовець, 21 березня її було щеплено проти COVID-19, - Медсили ЗСУ

МОЗ також закликає громадськість та засоби масової інформації не робити передчасних висновків про причини і обставини смерті військовослужбовця.

"Станом на 19 березня, у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу. Важливо, вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин", - уточнили в прес-службі.

"З початку прищеплювальної кампанії в Україні щеплені 137 026 осіб від COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих інцидентів після імунізації, тільки три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Зараз всі вони здорові", - випливає з повідомлення Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомлялося, в Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінка була вакцинована від коронавірусу, оскільки найближчим часом повинна була прямувати в зону проведення ООС.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5393) Одеська область (3208) смерть (6746) військовослужбовці (4743) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
А как ее взяли в армию с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями?...
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24.03.2021 09:29
+16
Ее смерть на совести гундосого , обещавшего самые лучшие вакцины и откатчика Степанова в куртке.. твари , горите в аду вместе с зекомандой
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24.03.2021 09:34
+10
На медкомиссии в военкомате, чтобы они признали человека здоровым, достаточно, чтобы сумма его конечностей была четной.
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24.03.2021 10:03
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10 лет уже служит. 43 года, старший солдат, бухгалтер первой категории
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24.03.2021 10:32 Відповісти
Вот и я об этом говорю. Я не о ней лично, царствие ей небесное, говорил. Я об общей картине. Вот и покойница в 33 года устроилась бухгалтером военнослужащей. От зачем оформлять бухгалтера как военнослужащию? Нужно ей оформить допуск к секретке? Так и гражданскому можно оформить его. Зачем на бухгалтера одевать погоны? А всё потому, что в отделах сидят те о ком я говорил выше. Вот те пАлковники которые за государственный счет содержат своих жен. Мы сейчас не о покойнице говорим...
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24.03.2021 10:40 Відповісти
потому в инструкциях к лекарствам пишут: употреблять, если польза превышает вред

в данном случае очевидно вред превысил пользу
вопрос: почему в данной ситуации человека все-таки укололи? и кого еще так уколют?
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24.03.2021 09:49 Відповісти
всю армию переколят, кто воевать будет?
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24.03.2021 10:00 Відповісти
и вообще вы ничего не понимаете
"умер с ковидом (с положительным тестом)" значит "умер от ковида (осложнений ковида)"
"умер с вакциной"="умер от хронических болезней"
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24.03.2021 09:54 Відповісти
Раніше експерименти проводили на мишах та мавпах, а потім стали такими гуманними, що почали зразу проводити експерименти на двоногих прямоходячих приматах та ще й весь цей банкет за їхні гроші. Еволюція пішля не тим шляхом... Якщо вакцина має ефективність менше 99 %, короткий термін дії і в неї є тяжкі побічні ефекти, які шкодять зоровю не менше ніж та хвороба проти якої вакцинують, то це не боротьба жа життя людей, а злочинний бізнес.
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24.03.2021 09:56 Відповісти
Таких вакцин - з 99% взагалі, здається, не існує. 50-60-70-80...
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24.03.2021 09:59 Відповісти
Ще як існує. Раніше з дитинства нам такі всим робили.
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24.03.2021 10:03 Відповісти
На папері.
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24.03.2021 10:07 Відповісти
Щодо кору, наприклад. В нашому законі щеплені сидять на карантині довше за захворівших. Поліо - сидять всі, хто працює з дитячими колективами.
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24.03.2021 10:08 Відповісти
Про кір вже забули. Доречі краща вакцина від кору і не тільки від неї це перехворіти за неділю в дитинстві в дитячому садочку, і це зветься ІМУНІТЕТ. Я особисто перехворів на кір в 20 років в армії, як і майже половина особового складу. Всі живі.
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24.03.2021 10:13 Відповісти
Та ні, кір фіксують, просто мовчать, а там симптоми - можна і корону начепити.
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24.03.2021 10:19 Відповісти
В довакцинну пору в США щороку 450-500 дітей ховали, батьки яких сподівалися, що вони за неділю тиждень-два перехворіють на кір.
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24.03.2021 10:20 Відповісти
Ага..... А від наркоти вони і ми скільки дітей та середнього віку чоловіків та жінок ховаємо це тобі до вакцин ще не розказали? А воно ж так схоже і там і там укольчик.....
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24.03.2021 10:24 Відповісти
Скільки наркоманів у вашому дитячому садочку?
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24.03.2021 10:27 Відповісти
А скільки їх в твоїй школі чи просто на вулиці?
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24.03.2021 10:30 Відповісти
А від чого більше смертей від вакцин чи від наркоманії?
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24.03.2021 10:36 Відповісти
Не маніпулюй примітивно. Я про те що примусова вакцинаціє та інформаційний терор не є тим, що покликане рятувати життя. А так звані "благі" наміри ми знаємо куди ведуть насправді. Бо якби так на горі переживали за життя людей, то не було б такого стану з наркоманією в усьому світі. І то і то, є великий злочинний бізнес. Бізнес який заробляє на страхах, дипресіях, психозі та задоволенні від штучної ейфоріїю
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24.03.2021 10:53 Відповісти
Примусу ніякого немає. Хочеш - вакцинуйся, не хочеш - дотримуйся локдауну.
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24.03.2021 11:18 Відповісти
Тобі б в концтаборі працювати. Там примати з такою "філософією" дуже затребувані в певні темні часи.
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24.03.2021 11:24 Відповісти
Обмеження пересування населення під час епідемій - досить давній і перевірений часом засіб боротьби з інфекційними хворобами і винайдені вони були задовго до створенні концтаборів. Так що Ваші волання про концтабір мимо каси.
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24.03.2021 12:27 Відповісти
Кастрування тих, хто може згвалтувати, - дієвий спосіб боротьби у часи частих випадків педофілії. Так що готуйся до операції, любчику.

А якщо серйозно, то те, що ти пишеш, стосується виключно БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ, а вірусам плювати на карантини.
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24.03.2021 15:31 Відповісти
Незаконного лохдауну? Без надзвичайного стану ніякого карантину бути не може. Нехай влада робить за чинним законодавством, виплачує компенсації, як це робиться в усьому цивілізованому світі, тобі буду сидіти.
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24.03.2021 15:30 Відповісти
Подивися останній випуск "Світ на виворіт" доречі цікаво звучить в ******** реаліях з Комаровим. Він Пакистані. Лазить по горах і там розказує чому так багато довгожителів. Діти босі голі бігають по камінцях. А діди усміхнені та веселі ще й зуби не випадають. В масках ніхто не ходить і від корона вірусу вмер тільки віслюк, який зірвався на тій неділі з скелі. Але і там використали Інтернет і цю програму для того, щоб сіяти паніку та страх. Комаров сам питає в шамана про те, коли закінчиться "пандемія". І при цьому натягли одному з десятка дідів маску на вуха, ну, бо мода така. Нада деда, нада для ТВ. Дід веселий сидить. Ну якщо долар дасте, то посидю в наморднику трохи. Ось так.
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24.03.2021 10:39 Відповісти
В Пакистані проста формула - народив 15 дітей - з них виживе 1 і стане довгожителем. А ще в горах постійна легка гіпоксія, яка тренує органіхм. В наших умовах це легко досягається носінням макок. Деякі спортсмени це практикували задовго до ковіду.
В Танзанії теж масок ніхто не ходить. Але там від ковіду нещодавно презик ласти склеїв. Той, що "доводив", що ПЛР тести дають100% хибні результати.
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24.03.2021 10:49 Відповісти
В тебе в верховній зраді багато вимерло від ковіду? Чи вони теж треновані на легкій гіпоксії, яку ми бачимо, як вони вживають за колонами зали. Не мели дурниць і не маніпулюй примітивно.
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24.03.2021 10:55 Відповісти
Вони гарно дотримуються соціальної дистанції. Спробуй наблизитися до них ближче, ніж на 1,5 метри.
Крім того, багато з них вже вакциновані від ковіду.
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24.03.2021 11:13 Відповісти
Давай переведемо на жарт...
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24.03.2021 11:22 Відповісти
Давай.
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24.03.2021 11:23 Відповісти
Я не проти прививок від смертельно небезпечних хвороб, але ці прививки мають бути перевірені, визнані у всьому світі з ефективністю не менше 99 %, а не навязування тепер вже примусово через терор з екранів та моніторів різного шмурдяка і носіння масок як знку неорабства та тупої покори.
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24.03.2021 10:29 Відповісти
Звідки ти взяв ті 99%? Навіть перехварівши на кір є певний шанс перехворіти на нього знову. А вакцина з 99% ефективності буде мати побочку набагато більшу, за звичайну. Бо сильно посилюючи імунітет у звичайних людей, вона буде калічити і вбивати більшість зі схильністю до аутоімунних реакцій.
Вакцина - це практично завжди компромісс між силою і кількістю побочок та її ефективністю.
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24.03.2021 10:34 Відповісти
Гарна казка. Кір не є смертельною хворобою так само як і грип! Вмерти можуть люди від ускладнень хронічних хвороб на які вони вже хворіють. Природній відбір. Тобі що не зрозуміло? А оспа та поліомеліт так! І тому там є вакцини з 99% ефективністю. І робити їх потрібно в дитячому віці і це має бути державною політикою по захисту свого населення. А небізнес на ньому.
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24.03.2021 10:46 Відповісти
Гарна казка. Ти про коревий енцефаліт що не будь читав? То почитай. А те, що після кору пневмонія вбиває набагато частіше, то відомий факт. І причина підвищеної летальності там саме в ураженнях які спричиняє кір.
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24.03.2021 10:52 Відповісти
Ти вже вколовся вакциною? Чи тільки среш тут про її наобхідність. Іди вколися і навсякий випадок вколися ще однією. А якщо таких як ти буде провакциновано 80 %, то їм не має чого боятися, а іншим теж не буде чого боятися, бо кількість розносчиків буде мінімалізована. То ж вперед. Тільки не думай що це буде твоя остання "пандемія" і остання "вакцинвація" Хоча можливо і буде...... Та я таким як ти кажу так. Ви кожного вечора вмираєте. І перестає існувати все. Сьогодні як будеш лягати спати подумай про це. Тільки не об****сь. Кожно говечора вмираєш різниця тільки в тому що безболісно. І ще коли ти їздиш перевищуючи швидкість, непристібнутий, іноді пяний і палиш цигарки і в АТБ купуєш продукти в натовпі і грошиками, які дуже любищ, обмінюєшся з усіма людьми, які можуть бути хворі як на ковід так і на сотні інших бульш небезпечних хвороб, то ти думаєш про вакцинацію і небезпеку для твого життя від ковіду? Навряд чи.
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24.03.2021 11:06 Відповісти
Я вже давно записався на вакцинацію. Так що не переживай, підійде черга вколюся. А от ті, що не хочуть вакцинуватися, нехай сидять по домівках. Нема чого зі своїх організмів вірусні десантні кораблі та вірусні гуртожитки робити.
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24.03.2021 11:17 Відповісти
Добре, що ти записався. А поки до тебе черга не дійшла, то ти ж я думаю сидиш вдома і не розносиш вірусні десанти. Я ж надіюся що ти повністю захистився сам і захистив інших. Прочитай ще тричі те що я сказав вище. Ти кожного вечора вмираєш.....
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24.03.2021 11:21 Відповісти
Ні, не розношу. Я перехворів в грудні. І тебе це розстроїть, але ще жодного разу не помер. І не палю і непристебнутим не їжджу. Ніколи не забуду очі водія службового авто, коли я виколупав зпід заднього сидіння пасок безпеки та пристебнувся. Так що твої епічні страшилки мимо каси. Хоча, може комусь вони і сподобаються...
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24.03.2021 11:29 Відповісти
Якраз я тобі страшилки не розказую. Це робиш ти. А я вже показую на прикладах їх безпідставність та нікчемність.
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24.03.2021 11:38 Відповісти
Ну, і який з моїх постів Ви вважаєте страшилкою?
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24.03.2021 12:20 Відповісти
Восновному люди бояться тоді коли ще рано, або коли вже пізно......
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24.03.2021 11:42 Відповісти
Я уже неоднократно писал, что это всё непонятный заговр против народ со всего мира. Так что https://wei-shi.com.ua/elektroshokery/moshchnyj-elektroshoker тут каждый должен думать за себя
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24.03.2021 10:02 Відповісти
А ще в нас і в світі херова туча різних вчених вірусологів, інфекціоністів, чому їх не чути? Де їхні консіліуми та офіційні професійні заяви? Чому нас через Інтернет та ЗМІ тероризують якісь ефіопи з возу, ляшки, та степанови з комаровськими? Де професійні висновки від спеціалістів? А це тому, що це теракт, та соціальний експеримент який злочинці проводять проти людства тепер вже в світовому масштабі використовуючи ЗМІ, Інтернет, продажних політиків та дурнів.
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24.03.2021 10:02 Відповісти
Такие выводы государственных "экспердов" прогнозируемы и неожиданностью не являются. Естественно ваЗЕлиновые ушлепки-украинофобы которые с своими семьями вакцинировались качественными евро-американскими вакцинами цинично будут обвинять жертв вакцинаций индийским шмурдяком. Ведь каждая доза вакцины это шекель в карман мародеров, а чем больше шекелей, тем круче куртки, шлюхи, автомобили и недвижимость за границей.
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24.03.2021 10:02 Відповісти
Опять тромб?
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24.03.2021 10:04 Відповісти
Це військова таємниця
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24.03.2021 10:21 Відповісти
в общем, у кого проблемы с сердцем\сосудами\аллергией\давлением - прививки делать только поблизости от реанимации и желательно с завещанием и исповедью. можно еще за место на кладбище договориться или цвет оградки выбрать, но это уже для сильно продвинутых.
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24.03.2021 10:09 Відповісти
Женщина имела хронические сердечно-сосудистые заболевания и другие сопутствующие болезни.. А сколько же она денег отстегнула мед. комиссии за допуск к несению службы??? Это что, к воинском должностям допущены инвалиды с тяжелыми хроническими заболеваниями? А не дай Бог - военное положение, а мы уже на больничном...
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24.03.2021 10:16 Відповісти
Дурачок ты зрадный, она уже 10 лет "служила" бухгалтером
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24.03.2021 10:34 Відповісти
Только хамские кацапы обращаются к незнакомым людям на "ты". Хамят и провоцируют.
В принципе, поведение присущее стадным приматам с черепом маленького объёма...
В Украине Отца и Мать на "Вы" величают. Не то что незнакомого человека. Это для справки.
Это - отличие номер один.
Хотя вам, как я понял, законы не писаны...
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24.03.2021 10:49 Відповісти
Денег отстегнула ,чтобы попасть в зону оос?))))детка ты готов повторить ее подвиг?))))да ей самой доплатят лишь бы контракт подписала)))при мне чувака годным признали с хроническим гепатитом))))одна врачиха заерепенилась,но аргумент против не был таков-но он же не настаивает что не годен в армию)))в стране героев нет одни писатели,потому и приходится брать то что имеем...Другое дело,какого хера ее вакцинировали?в карточке полюбасу написан ее диагноз,они же не могли при вскрытии обнаружить все хронические и сопутствующие заболевания ?значит о них было известно до того?Да если и скрыли ее болячки,то вопрос не к ней и за сколько,она шла воевать к ней вопросов нет,вопрос КТО ЭТОТ КТО ТО который взял ...И ЭТОТ КТО ТО берет до сих пор,выходит так?
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24.03.2021 10:38 Відповісти
ты или болен, или притворяешься, какое на хер геройство? она была просто бухгалтером!!! на хер на нее погоны повесили мне вообще не понятно, это просто ништяки и ранний выход на пенсию, а в зону ООС посылать бухгалтера зачем? ответ прост - удостоверение УБД! так что если не разбираешься, не лезь.
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24.03.2021 12:20 Відповісти
ну ты ж не пошел вместо нее бухгалтером?не?а чего ,за УБД,за ранний выход на пенсию?может жену свою отошлешь вот и место освободилось?тут в некоторые места таксисты здоровые мужики на пять минут ссут заехать,а ты мне про женщину с болячками рассказываешь,так что это ты не лезь в чужую жизнь,налетели чужие льготы считать разбирающиеся....как вас назвать,кроме как бабьем не назовешь...
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24.03.2021 12:28 Відповісти
для тебя повторю очень простой вопрос - на хера на бухгалтера одевать погоны??? я не против мужественных военных, я против "прилипал", которым дали погоны на гражданские должности, от которых противнику ни холодно не жарко, льготы мне ее вообще пох, а вот МОИ налоги не хер тратить просто так, я обслуживать полкановских "секретарш и бухгалтеров" не буду.
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24.03.2021 12:36 Відповісти
Геройства в этой грязи никакого нет,но..... до хера ли гражданских не прилипал бухгалтеров,поваров,медработников,водителей готовы отправиться в зону оос?ты готов в зоне оос работать по обычной гражданской оплате и без военных льгот?Да и зарплаты не так давно были копеечные,и желающих особо не было,а она в арми не первогодка и за копейки поработала)))ТВОИ налоги?серьезно?)))))это как наш газ, наш уголь и тд)))))да нет и не было ничего нашего)))налоги с тебя сдерут без разницы согласен ты или нет,даже если не будет войны и ты даже не узнаешь на какие цели их с тебя сдерут))))а не хочешь кормить своих военных будешь кормить какого нибудь бабая,все просто.Случилось то что случилось,но не по ее вине,наша армия остается все той же совдеповщиной отражением нашего общества,желающих повариться в этом говне особо нет,поэтому имеем на военных должностях женщин со слабым здоровьем,местами не компетентных медиков которые сами отказываются прививаться а другим пох чего под кожу загнать и завистливых людишек которые кормили всю страну углем,а теперь,оказывается, содержат на свои копейки армию...
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24.03.2021 13:14 Відповісти
вот ты сам себе и ответил, в армии полная совдепия, а почему? потому что сидят "военноначальники", устраивают в бухгалтерию "своих" людей, медкомиссии глубоко насрать, т.к. сказали что она будет простым бухгалтером. Следующее, зачем бухгалтера отправлять в зону ООС? по поводу бояться туда ездить... что может угрожать бухгалтеру в штабе, который находится глубоко в тылу? или ты думаешь она в конвертах по окопам зарплаты развозить туда ехала? достаточно выяснить кто ее оформлял на службу в 2011 году и можно возбуждать уголовное дело, там без корупции не обошлось. а на этом сайте журналисты идиоты, они стали желтой прессой, вместо правильной подачи материалла, они сыграли на таких словах как "военослужащий и ООС" вот и создали инфо бомбу там где ее нет. Хронически больная женщина умерла после прививки, на этом и точка.
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24.03.2021 15:27 Відповісти
Ты ни чего не попутал с штабом глубоко в тылу и зоной оос?)) ,и свои бухгалтеры за десять лет в чине ефрейтора не служат...Да и не важно в этой ситуации где и кем она служила,вернись к первоначальному комменту -человек написал ,что она за деньги оказалась на этой работе...но работа как ты написал не требует окопных навыков и здоровья,и кто сказал что она инвалид?А зачем ее посылали в оос,виднее ее начальсву,возможно наоборот вместо своих родичей решили отправить ни кому не нужного ефрейтора...Теперь благодарные сограждане собрались обсосать косточки женщины,которая 10 лет отдала службе в этом не благодарном гадюшнике и ее по смерти еще и обвинили в корыстолюбии...И для справки тебе,люди которые живут и работают в районах близких к боевым действиям тоже в окопах не сидят,а так называемые атошные получают к чему бы это?они по твоему тоже чьи то люди?и ни чем не рискуют?Давай оставим эту тему,человека нет ни по ее вине,вакцина имеет противопоказания и перед ее использованием могли провести проф осмотр что бы уберечь личный состав,люди не молодеют,некоторые болячки приобретаются с годами,но люди в нашей армии как и во всей стране-мусор,случившееся тому подтверждение...и эти случаи будут повторяться,даже при вакцинации гражданского населения,что тогда будете писать?какую причину выдумаете?
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24.03.2021 20:33 Відповісти
я с тобой солидарен по вопросам армии, просто цензор в очередной раз написали статью под видом пандемии умирают военослужащие, чисто это меня задело, я против зебила, просто новость нужно подавать развернуто, вот мы и имеем, мы с тобой одинаково мыслим, но из-за не правильно поданой новости умудрились вступить в словесную перепалку, а это и есть разделение народа, к сожалению.
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24.03.2021 21:15 Відповісти
Да не переживай,разные мнения нас не разделят как народ,в спорах рождается истина)))Рад что разобрались достойно,Всего Доброго...
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24.03.2021 22:02 Відповісти
Да она уже мертвая в армию наниматься пришла! При чем тут вакцина? Вакцина отличная! Эффективность 146%! Прекратите распространять фейки! Куртка стоит не 620 000 грн, а всего лишь 619 999! Это требование индийского производителя! Это АстраЗенека! Весь мир признает эту вакцину!
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24.03.2021 10:17 Відповісти
"...острого расстройства кровообращения..."- так сейчас тромб именуют
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24.03.2021 10:21 Відповісти
Ну собственно эффект как от самого коронавируса. Он вызывает иммунную реакцию, из за которой образуются тромбы в мелких сосудах, что нарушает работу органов. Нередко образуются и крупные тромбы, какие могут отрываться и вызывать тяжёлые нарушения кровообращения.
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24.03.2021 18:24 Відповісти
Чиновники МОЗ утверждают, что в ВСУ комиссия пропускает людей с хроническими заболеваниями? Воевать берут больных людей?
Так это обвинения врачебной комиссии тянет на уголовное преследование...
Или уголовное преследование чиновников МОЗ, принявших вакцину не достаточно исследованную...
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24.03.2021 10:42 Відповісти
Конечно конечно...
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24.03.2021 10:45 Відповісти
в великобритании 200 000 врачей отказались от вакцинации. это факт.
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24.03.2021 10:45 Відповісти
Факт вот это:
По данным ВОЗ, в 2006 г. в Великобритании работал 133 641 врач и 704 332 медицинских сестры (соотношение более. чем 1 : 5).

https://cyberleninka.ru/article/n/patogeneticheskaya-rol-gormonov-v-obrazovanii-ostryh-eroziy-i-yazv-gastroduodenalnoy-zony-pri-sochetannoy-cherepno-mozgovoy-travme/viewer
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24.03.2021 13:12 Відповісти
уточняю - > 200 000 работников медицинского персонала включая всех и тех и этих. так понятно?
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24.03.2021 13:22 Відповісти
Уточнять надо ссылкой на источник информации.
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24.03.2021 13:25 Відповісти
https://richieallen.co.uk/200000-nhs-staff-are-refusing-to-have-a-jab-what-do-they-know/?fbclid=IwAR0I3t5v8Jk0S5pwq2jeFicwzi1n5d_nZlkyD0s1Z-2MDz6VJeKCavhI3c0
ну ты и нудный. по английски думаю читать умеешь?
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24.03.2021 14:22 Відповісти
Мутный сайт, одноименный с вот этим перцем.
https://richieallen.co.uk/about/ Richie Allen is an award winning radio and television presenter and the host of The Richie Allen Show, the most listened to independent radio show in Europe. Richie began his career presenting late night music shows for his local station in Waterford, Ireland. He was promoted to the position of producer of the stations top rated news show. During his tenure the show enjoyed the healthiest ratings in its history.

Не очень я доверяю таким источникам...
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24.03.2021 14:48 Відповісти
да плевать чему ты там доверяешь, *********** Милованова
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24.03.2021 15:33 Відповісти
О, кацап под ником https://censor.net/ua/user/483230 снова раскрыл свой кацапский матюгальник. Палишь ты свою контору, ой палишь...
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24.03.2021 15:39 Відповісти
****** - это не матюк, это то, что у тебя вместо мозга
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24.03.2021 15:41 Відповісти
Ну, можешь тогда своего сына так назвать. Или себе такой никнейм возьми.
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24.03.2021 15:47 Відповісти
вот судьба у человека. Не привилась бы, и еще может жила бы 100 лет....
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24.03.2021 19:28 Відповісти
А вона читала сторінку 18 цього документу, п 4.4, 3-й абзац перед вакцинацією?
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/D868FE5F2E952C73C22586850038D748/$file/UA185930101_EDC2.pdf
Чи було так
Приходить старший солдат бухгалтерського відділу ВСУ на вацинацію, її питають "Розлади згортання крові є?", а вона покрутила в руках медичну картку, де куплений аналіз, бо інакше звільнять з ВСУ за станом здоров"я, подумала, "Може, пронесе" і каже: "Нема". А потім через деякий час її вже вивчає патологоанатом. І антиваксери влаштовують "половецькі танці" з бубнами.
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25.03.2021 11:04 Відповісти
после не значит вследствие.
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27.03.2021 22:51 Відповісти
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