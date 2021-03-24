Попередньо, вакцинована військовослужбовиця померла через гострий розлад кровообігу. У неї були хронічні серцево-судинні захворювання, - МОЗ

23 березня в 17:20 у смт Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксована смерть військовослужбовця. За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть настала в результаті гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"За інформацією Командування медичних сил ЗСУ, 21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано", - підкреслюють в МОЗі.

За словами начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров'я жінка не висловлювала. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза. Про її результати буде повідомлено додатково.

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МОЗ також закликає громадськість та засоби масової інформації не робити передчасних висновків про причини і обставини смерті військовослужбовця.

"Станом на 19 березня, у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу. Важливо, вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин", - уточнили в прес-службі.

"З початку прищеплювальної кампанії в Україні щеплені 137 026 осіб від COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих інцидентів після імунізації, тільки три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Зараз всі вони здорові", - випливає з повідомлення Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомлялося, в Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінка була вакцинована від коронавірусу, оскільки найближчим часом повинна була прямувати в зону проведення ООС.