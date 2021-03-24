Попередньо, вакцинована військовослужбовиця померла через гострий розлад кровообігу. У неї були хронічні серцево-судинні захворювання, - МОЗ
23 березня в 17:20 у смт Чорноморське Лиманського району Одеської області зафіксована смерть військовослужбовця. За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть настала в результаті гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"За інформацією Командування медичних сил ЗСУ, 21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано", - підкреслюють в МОЗі.
За словами начальника медичної служби військової частини, де вона проходила службу, станом на ранок 23 березня скарг на стан здоров'я жінка не висловлювала. Для встановлення точної причини смерті призначена судово-медична експертиза. Про її результати буде повідомлено додатково.
МОЗ також закликає громадськість та засоби масової інформації не робити передчасних висновків про причини і обставини смерті військовослужбовця.
"Станом на 19 березня, у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти COVID-19. Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу. Важливо, вакцинація проти COVID-19 не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин", - уточнили в прес-службі.
"З початку прищеплювальної кампанії в Україні щеплені 137 026 осіб від COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих інцидентів після імунізації, тільки три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Зараз всі вони здорові", - випливає з повідомлення Міністерства охорони здоров’я.
Як повідомлялося, в Одеській області померла військовослужбовець. 21 березня жінка була вакцинована від коронавірусу, оскільки найближчим часом повинна була прямувати в зону проведення ООС.
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в данном случае очевидно вред превысил пользу
вопрос: почему в данной ситуации человека все-таки укололи? и кого еще так уколют?
"умер с ковидом (с положительным тестом)" значит "умер от ковида (осложнений ковида)"
"умер с вакциной"="умер от хронических болезней"
неділютиждень-два перехворіють на кір.
А якщо серйозно, то те, що ти пишеш, стосується виключно БАКТЕРІАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ, а вірусам плювати на карантини.
В Танзанії теж масок ніхто не ходить. Але там від ковіду нещодавно презик ласти склеїв. Той, що "доводив", що ПЛР тести дають100% хибні результати.
Крім того, багато з них вже вакциновані від ковіду.
Вакцина - це практично завжди компромісс між силою і кількістю побочок та її ефективністю.
В принципе, поведение присущее стадным приматам с черепом маленького объёма...
В Украине Отца и Мать на "Вы" величают. Не то что незнакомого человека. Это для справки.
Это - отличие номер один.
Хотя вам, как я понял, законы не писаны...
Так это обвинения врачебной комиссии тянет на уголовное преследование...
Или уголовное преследование чиновников МОЗ, принявших вакцину не достаточно исследованную...
По данным ВОЗ, в 2006 г. в Великобритании работал 133 641 врач и 704 332 медицинских сестры (соотношение более. чем 1 : 5).
https://cyberleninka.ru/article/n/patogeneticheskaya-rol-gormonov-v-obrazovanii-ostryh-eroziy-i-yazv-gastroduodenalnoy-zony-pri-sochetannoy-cherepno-mozgovoy-travme/viewer
ну ты и нудный. по английски думаю читать умеешь?
https://richieallen.co.uk/about/ Richie Allen is an award winning radio and television presenter and the host of The Richie Allen Show, the most listened to independent radio show in Europe. Richie began his career presenting late night music shows for his local station in Waterford, Ireland. He was promoted to the position of producer of the stations top rated news show. During his tenure the show enjoyed the healthiest ratings in its history.
Не очень я доверяю таким источникам...
http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/D868FE5F2E952C73C22586850038D748/$file/UA185930101_EDC2.pdf
Чи було так
Приходить старший солдат бухгалтерського відділу ВСУ на вацинацію, її питають "Розлади згортання крові є?", а вона покрутила в руках медичну картку, де куплений аналіз, бо інакше звільнять з ВСУ за станом здоров"я, подумала, "Може, пронесе" і каже: "Нема". А потім через деякий час її вже вивчає патологоанатом. І антиваксери влаштовують "половецькі танці" з бубнами.