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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість нових випадків COVID-19 в Україні подвоюється що три тижні, - Нацакадемія наук

Кількість нових випадків COVID-19 в Україні подвоюється що три тижні, - Нацакадемія наук

В Україні продовжує погіршуватися епідеміологічна ситуація з коронавірусом. Зараз темпи поширення нових випадків COVID-19 подвоюються приблизно кожні три тижні.

Про це йдеться в прогнозі  Національної академії наук України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за тиждень в середньому в день виявляли 12 650 нових випадків коронавірусу, що приблизно на 5200 випадків більше, ніж за два тижні до. При цьому видужували в середньому 5240 осіб на день, середнє число летальних випадків - 248, що на 100 більше ніж за два тижні до.

"Кількість нових випадків хвороби зростає темпами, що приблизно відповідають його подвоєнню три тижні", - повідомили вчені.

Також читайте: Зростання нових COVID-випадків в Україні продовжиться як мінімум до квітня: може бути до 24,8 тис. хворих на день, - Нацакадемія наук. ІНФОГРАФІКА

"Позитивність за зразками тестів зросла до 34,6% проти 31,1% тиждень тому, а за страховими випадками хвороби - до 28,6% проти 25,7% тиждень тому. 7-денний середній обсяг тестування перевищив 44 тис. проведених досліджень на день і поступається максимумам минулого року лише на 0,5%", - додали в НАН України.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а кількість нових тестів? чи й без тестів всім корону пишите?
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24.03.2021 09:44 Відповісти
Для чего это информация??? Нацакадемия в состоянии только озвучивать факты? Спрогнозировать такую ситуацию месяц назад академики, купившие свои звания за взятки, не в состоянии? Если не ошибаюсь около месяца назад нам заявляли что кто то героисески победил вирус... Людям будет легче если они будут знать что умирают не от вируса а от тотальной коррупции и бездарности академиков и чинуш?
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24.03.2021 09:47 Відповісти
Количество новых случаев COVID-19 в Украине удваивается каждые три недели, - Нацакадемия наук - Цензор.НЕТ 2231
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24.03.2021 09:47 Відповісти
Меньше народу - больше кислорода.
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24.03.2021 09:53 Відповісти
Для другого народа, поэтому нас уже меньше на 15 000 000. Было 52 000 000, а осталось 37 000 000. - "2. На планете идёт интенсивное потепление климата. Пустыня продвигается на север со скоростью 10 км. в год, обезвоживание земли - 25 м. в год. Уже сейчас древние центры мира - Афины, Рим ... попадают в зону только искусственного орошения. Через 20 - 30 лет надо будет думать о переселении громадных масс цивилизованных народов севернее их нынешнего проживания. К тому времени на Кубани, в Ростовской области, на Украине будет изумительный субтропический климат, а в Черноземье и на севере Украины - климат сегодняшнего Предкавказья." - написано до 12 июня 1994 года.
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24.03.2021 10:39 Відповісти
А недавно шибздик так радовался: "Количество больных перестало расти так же геометрически, как когда-то магазины Roshen", - Зеленский.05.12.20
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24.03.2021 10:05 Відповісти
 
 