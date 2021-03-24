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Новини Боротьба з коронавірусом
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Скандал через "Спутник V" у Словаччині: президентка Чапутова закликала прем'єр-міністра країни Матович подати у відставку

Скандал через

Президентка Словаччини Зузана Чапутова закликала прем'єр-міністра країни Ігоря Матовича подати у відставку і покласти край політичній кризі, викликаного його рішенням придбати розроблену в Росії вакцину проти коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Важливо, щоб прем'єр-міністр подав у відставку і дав змогу виконати коаліційну угоду про реконструкцію уряду. Позиція жодної людини не є важливішою за інтереси країни та її громадян", - сказала Чапутова після того, як прийняла відставку міністерки юстиції країни Марії Колікової.

Матович заявив у неділю, що готовий піти відставку, щоб завершити кризу, але він зумовив свою відставку низкою умов. Зокрема, він хоче залишитися в уряді на посаді міністра, та хоче, щоб його партія очолила додаткове міністерство - у порушення коаліційної угоди, укладеної рік тому.

Колікова - четвертий міністр уряду Словаччини, який пішов у відставку за останні дні в спробі вирішити кризу, що вибухнула три тижні тому.

Міністр охорони здоров'я Марек Крайчі, міністр праці Мілан Крайняк і міністр економіки Річард Сулік також подали у відставку, намагаючись змусити Матовича піти.

Також читайте: Віцепрем'єр Словаччини Сулик подав у відставку через скандал із закупівлею російської вакцини "Спутник V"

Криза досягла апогею після того, як Матович приїхав в аеропорт в Кошице на сході країни, щоб особисто зустріти першу партію з 2 мільйонів доз російської вакцини "Спутник V", які він вирішив придбати, не провівши консультації зі своїми партнерами по коаліції.

Вакцина ще не схвалена для використання Європейським агентством з лікарських засобів, хоча зараз агентство проводить її експертизу.

Якщо криза не буде вирішена в найближчі дні, можуть бути оголошені дострокові вибори. Cпікер словацького парламенту Борис Коллар минулого четверга заявив, що його партія "Ми - сім'я" покине уряд і зажадає позачергових виборів, якщо криза не вирішиться за тиждень.

Однак всі чотири коаліційні партії неодноразово заявляли, що, яким би не був результат переговорів, вони не хочуть дострокових виборів. Причина у тому, що, за даними опитувань, переможцем, швидше за все, стане нова правоцентристська партія "Голос" колишнього прем'єр-міністра Пітера Пеллегріні.

Автор: 

вакцина (4419) скандал (625) Словаччина (1102) Чапутова Зузана (47) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+5
Не удивлюсь если и этот подкацапник в будущем всплывет в каком-нибудь "Газпроме".
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24.03.2021 09:55
+3
Хех! У нас вже 2 роки криза, а у відставку ніхто не іде.
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24.03.2021 09:45
+3
Это та самая Словакия, с которой все носились как дурень со ступой по поводу тотальных анализов населения на ковид? Или какая-то другая Словакия, которая "фубытьтакойдурой"?
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24.03.2021 09:48
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Хех! У нас вже 2 роки криза, а у відставку ніхто не іде.
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24.03.2021 09:45 Відповісти
30 років ! А якщо зовсім точно то 1000 років.
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24.03.2021 09:46 Відповісти
Так и в Словакии никто не идёт, разве по тексту новости это не чётко понятно?
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24.03.2021 09:49 Відповісти
Это та самая Словакия, с которой все носились как дурень со ступой по поводу тотальных анализов населения на ковид? Или какая-то другая Словакия, которая "фубытьтакойдурой"?
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24.03.2021 09:48 Відповісти
Це та сама Словакія,у якої ми купляємо газ.Тому маємо на неї вплив.Пригрозимо їй,що куплятимемо газ у Молдові,Албаніі,Польщі,чи там в Чехіі - і вона відразу відмовиться від російської вакцини...
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24.03.2021 10:56 Відповісти
С РАБссией Мавзолейной успешно дружил и торговал только Гитлер
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24.03.2021 09:50 Відповісти
Ну как успешно... Хотя пока торговал, да, всё было пучком.
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24.03.2021 09:56 Відповісти
Я смотрел товарооборот с 1924 года,после Раппалского братского Договора от 1922 года и по 1941 год.Тихий ужас.Братья блин
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24.03.2021 10:03 Відповісти
То таке.
А Бутусову відомо,що в Чорногорії є свій Єрмак ?
https://www.kommersant.ru/doc/4740442 Глава черногорской спецслужбы разгласил государственную тайну
Ну,і Ківу вітаємо !
Скандал из-за "Спутника V" в Словакии: президент Чапутова призвала премьер-министра страны Матовича подать в отставку - Цензор.НЕТ 6440
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24.03.2021 09:52 Відповісти
Ангеля Меркель пару дней назад заявила,Украина и Германия крепко сдружились в торгово-экономическом плане доведя товарооборот с 4 до 7 миллиардов евро.Шойся я кроме Мерседесов ничего не вижу в Украине на 7 ярдов
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24.03.2021 09:52 Відповісти
отстегнула ему параша прилично. всё как всегда. скупила она в годы жирных нулевых коров уйму этих "европейских политиков", с перспективой на будущее, приконсервировав до нужной поры. этому пришло время платежом краситься. для параши он такой же обычный расходник, как и все её остальные покупки.
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24.03.2021 09:55 Відповісти
Не удивлюсь если и этот подкацапник в будущем всплывет в каком-нибудь "Газпроме".
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24.03.2021 09:55 Відповісти
Любая Торговля с РАБссией всегда ТОКСИЧНА,Гопники Путлера поступают всегда одинаково...
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24.03.2021 10:06 Відповісти
Цап-Царапыч РАБссии всегда украдет,конфискует,сворует,взорвет и сожгет...,к примеру в Крыму украдено иностранной различной собственностьи и бизнеса у 11 000 иностранцев...
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24.03.2021 10:12 Відповісти
А президент Украины Зеленский не желает потребовать отставки министра здравоохранения Степанова, министра МВД Авакова, генпрокурора Венедиктовой?!
Да и самому бы Зеленскому не мешало подать в отставку, потому что ЛОХ.
Зачем Украине терять время до следующих выборов?
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24.03.2021 10:24 Відповісти
Полномочия президента Украины ограничены Конституцией,-внешняя политика,армия флот и Права и Свободы человека,на этом все,
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24.03.2021 10:28 Відповісти
Правильно, ребята. Отдохните от трудов государственных, ежели ума не хватает...
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24.03.2021 11:08 Відповісти
 
 