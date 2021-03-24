Контррозвідка СБУ викрила та припинила шпигунську діяльність агента КДБ Білорусі: мав налагодити канали переправлення зброї. ВІДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України на території Волинської області викрила та припинила розвідувальну діяльність на шкоду державній безпеці нашої країни громадянина Республіки Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітниками СБУ було встановлено, що громадянин Білорусі був завербований КДБ РБ і цілеспрямовано прибув на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.

Задокументовано, що співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання зі збору актуальної інформації про ситуацію в прикордонні:

- стан захищеності державного кордону України;

- порядок його охорони;

- технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;

- характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників та митників тощо.

Із цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців Держприкордонслужби України з числа тих, хто володіє секретною інформацією.

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Крім отримання розвідувальної інформації, куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї і товарів подвійного призначення через державний кордон.

Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що метою цієї діяльності серед іншого була організація провокацій і створення інформаційних приводів для звинувачень України в нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь.

Зараз громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Заходи з припинення протиправної діяльності іноземного громадянина проводилися у взаємодії з Державною прикордонною службою України під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.