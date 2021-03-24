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Новини
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Контррозвідка СБУ викрила та припинила шпигунську діяльність агента КДБ Білорусі: мав налагодити канали переправлення зброї. ВІДЕО

Контррозвідка СБУ викрила та припинила шпигунську діяльність агента КДБ Білорусі: мав налагодити канали переправлення зброї. ВІДЕО

Контррозвідка Служби безпеки України на території Волинської області викрила та припинила розвідувальну діяльність на шкоду державній безпеці нашої країни громадянина Республіки Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Співробітниками СБУ було встановлено, що громадянин Білорусі був завербований КДБ РБ і цілеспрямовано прибув на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності.

Задокументовано, що співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання зі збору актуальної інформації про ситуацію в прикордонні:

- стан захищеності державного кордону України;
- порядок його охорони;
- технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України;
- характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників та митників тощо.

Із цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців Держприкордонслужби України з числа тих, хто володіє секретною інформацією.

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Крім отримання розвідувальної інформації, куратори вимагали від агента налагодити канали переправлення зброї і товарів подвійного призначення через державний кордон.

Отримані контррозвідкою СБУ дані свідчать про те, що метою цієї діяльності серед іншого була організація провокацій і створення інформаційних приводів для звинувачень України в нібито постачанні зброї для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Республіці Білорусь.

Зараз громадянину Білорусі оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1. ст.114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії.

Заходи з припинення протиправної діяльності іноземного громадянина проводилися у взаємодії з Державною прикордонною службою України під процесуальним керівництвом Волинської обласної прокуратури.

Білорусь (7930) КДБ (47) контррозвідка (470) СБУ (12812) шпигунство (991)


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Топ коментарі
+23
не секрет что КГБ Белоруси это филиал ФСБ России
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24.03.2021 10:06
+14
Респект контрикам!..
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24.03.2021 10:04
+12
Хто-б здивувавася? Треба ж якось виправдать "висер" керівника КГБ Білорусі про "масові поставки зброї та ***********" з території України, "для організації збройних виступів проти діючої влади"... І привід буде голови "крикунам" у Білорусі, "повідкручувать", і армію утримувать у підвищеній готовності, лякаючи "провокаціями" з боку України...
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24.03.2021 10:05
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Респект контрикам!..
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24.03.2021 10:04 Відповісти
Хто-б здивувавася? Треба ж якось виправдать "висер" керівника КГБ Білорусі про "масові поставки зброї та ***********" з території України, "для організації збройних виступів проти діючої влади"... І привід буде голови "крикунам" у Білорусі, "повідкручувать", і армію утримувать у підвищеній готовності, лякаючи "провокаціями" з боку України...
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24.03.2021 10:05 Відповісти
Что то сильно много обязанностей на него одного навешали.
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24.03.2021 10:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/239211 - "... много обязанностей на него одного навешали." Патамоу чта беларусы чмошные рабы и "любители *****". Нация - ущербная и сцыкливая. Говно, одним словом
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24.03.2021 10:53 Відповісти
Интереса ради, белорусы-добровольцы Тактической Группы "Беларусь", воевавшие за Украину с января 2015 года, подпадают под твою классификацию или нет?
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24.03.2021 17:51 Відповісти
Контррозвідка СБУ викрила та припинила шпигунську діяльність агента КДБ Білорусі - Цензор.НЕТ 5384 ПНХ-совкове падло.
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24.03.2021 10:54 Відповісти
не секрет что КГБ Белоруси это филиал ФСБ России
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24.03.2021 10:06 Відповісти
як з такою квадратною рожею можно було працювати, а сбу цього не помітила одразу?
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24.03.2021 10:08 Відповісти
СБУ - ДЕБИЛЫ! агент должен перевербовываться... но так как там сидят такие прописианалы, что стыдно в ту сторону смотреть, то и разоблачают... от дури, необразованности, незнания, профнепригодности...
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24.03.2021 10:17 Відповісти
Ты спец в работе спецслужб?
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24.03.2021 14:02 Відповісти
не перевербуица. Он совецкий человек. Камень.
на крайняк станет модным агентом. Двойным. Две зарплаты.
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24.03.2021 14:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/475377 - а что из этого белоруского ************* взять. Павлик Морозов, за ложку гнилого гороха батю мусорам сдаст. Как все белоарусы
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24.03.2021 10:56 Відповісти
Власти Белоруси такие же враги как и Эрефии
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24.03.2021 10:56 Відповісти
Еще один блрадский нарот
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24.03.2021 12:24 Відповісти
Будто лукашизм и белорусы это одно и тоже.
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24.03.2021 17:51 Відповісти
Спочатку російський вертоліт "випадково" залітає в наш повітряний простір, тепер лукашенківський агент.

Потрібна жорстка реакція влади.
Це вже не просто провокація !!
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24.03.2021 12:36 Відповісти
тим часом у нас викликають для нової постановки на військовий облік дядьків 50+, яких було з нього знято в 2008-09...
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24.03.2021 12:45 Відповісти
Ну и норм... "Покойничков" как раз понаходят и оживят) А их там таких ой как много) Ему и 25-ти еще нет, а по документам в военкомате, он то ласты склеил, то "постарел" лет на 30)
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24.03.2021 14:30 Відповісти
Ну ні чого, скоро Зеля обміняє його на таксиста, або навіть на якусь челночницю зОРДЛО.
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24.03.2021 14:57 Відповісти
В РАДЕ сидит целая фракция агентов и почитателей ***** и баканов-черт опожопных ублюдков не трогает даже после решения рнбо что мертвечук пособник терористов -- в израиле МОССАД таких физически устраняет как угрозу государству
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24.03.2021 15:51 Відповісти
 
 