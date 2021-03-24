УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9554 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 059 24

Мобільна бригада в середньому робить 47 щеплень від COVID-19 на добу, - заступник голови МОЗ Микичак

Мобільна бригада в середньому робить 47 щеплень від COVID-19 на добу, - заступник голови МОЗ Микичак

Мобільна бригада проводить у середньому 47 вакцинацій на добу. Міністерство охорони здоров'я працює з областями, щоб вирішити всі проблемні питання роботи мобільних бригад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявила заступник голови МОЗ Ірина Микичак.

"За минулу добу працювали 179 мобільних бригад. За добу середній показник роботи однієї бригади, на жаль, залишається невисоким - у середньому по Україні 47 вакцинацій на одну мобільну бригаду", - зазначила Микичак.

За словами заступника міністра, в Міністерстві охорони здоров'я працюють з областями і сьогодні міністром буде проведено чергову нараду з керівниками департаментів для того, щоб відпрацювати всі проблемні моменти роботи мобільних бригад.

Серед лідерів вакцинації - Дніпропетровська (9179 вакцинацій із початку кампанії), Донецька (9 214) і Київська (9 219) області.

Найнижчий рівень вакцинації у Волинській області (3 700 із початку вакцинації), Житомирській (3 600), Запорізькій (3 587), Кіровоградській (3 422). Низький рівень вакцинації також у Хмельницькій області, Чернівецькій та найнижчий - у Чернігівській області (2 956).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цього року в Україні впроваджують мобільні психіатричні бригади, - заступниця голови МОЗ Микичак

вакцина (4419) МОЗ (5393) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+1
да, пилять, что такое 47? Это много?
показати весь коментар
24.03.2021 10:22
+1
Как 179 если Ляшко еще в феврале объявил о создании 600 бригад!
показати весь коментар
24.03.2021 10:23
+1
Зелень просрала всьо і вся.
показати весь коментар
24.03.2021 10:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ничего к 2030 году вакцинируют всех.
показати весь коментар
24.03.2021 10:22 Відповісти
Прививки какие? Какого качества и состава? Индийские, за эффективность и безопасность никто не отвечает, продала Украине эти прививки фиктивная фирма с фиктивным адресом, с криминальным прошлым, которая эти прививки и зарегистрировала вместо производителя. Состав тоже ужасающий с ГМО, эмбрионов человека и почек шимпанзе, с секретными компонентами и странными кодирующими гликопротеидами. Кто таким вакцинируется не знаю, видимо шимпанзе в образе человека.)
показати весь коментар
24.03.2021 10:42 Відповісти
Вот классный ролик по теме https://www.youtube.com/watch?v=w64Zp5rc0KA
показати весь коментар
24.03.2021 10:45 Відповісти
ларка в своем репертуаре
показати весь коментар
24.03.2021 11:46 Відповісти
да, пилять, что такое 47? Это много?
показати весь коментар
24.03.2021 10:22 Відповісти
Как 179 если Ляшко еще в феврале объявил о создании 600 бригад!
показати весь коментар
24.03.2021 10:23 Відповісти
коррупция и криворукость политиков, чиновников спасет украинцев от экспериментальной субстанции
показати весь коментар
24.03.2021 10:24 Відповісти
Зелень просрала всьо і вся.
показати весь коментар
24.03.2021 10:30 Відповісти
Эта вся "вакцинация" такими темпами коту под хвост. Чтобы был еффект з пол года нужно вакцинировать хотя бы 70% населения! Для этого нужно делать 150 тыс. прививок в день, то есть в 15-20 раз больше чем делают сейчас!
показати весь коментар
24.03.2021 10:31 Відповісти
Стебан Вакцинов же высрал что могут вакцинировать..... в день..... и я реально забыл число, новость была.... это Киселев в 5 раз более лох, чем этот наш министр.
показати весь коментар
24.03.2021 10:34 Відповісти
За сутки средний показатель работы одной бригады, к сожалению, остается невысоким Источник: https://censor.net/ru/n3255222

В среднем шлют наПутина,
а часто - наКабаеву,
а в остальном мы имеем вазелин, так что наши бри.гады всегда готовы и даже разработали .... эээээ, ну, новую вакцину, а не то шо вы подумали, кто подумал - тот заражен, вот так(высрала спикер и побрела "обпудрить носик")
показати весь коментар
24.03.2021 10:32 Відповісти
Что то многовато, аж 47 вакцинаций за день!
Они там, что специально издеваются?
Да гнать такие бригады и кто их создал и в зад и в шею-идет банальный распыл бюджета, а народ такими темпами вакцинируют в лучшем случае через 10 лет!
показати весь коментар
24.03.2021 10:34 Відповісти
А ти записався на вакцинацію ? ...Чи а би п...?
показати весь коментар
24.03.2021 10:40 Відповісти
можно сказать, что это две прививки в час ))
показати весь коментар
24.03.2021 10:38 Відповісти
Мобільна бригада в середньому робить 47 щеплень від COVID-19 на добу, - заступник голови МОЗ Микичак - Цензор.НЕТ 5019....
показати весь коментар
24.03.2021 10:41 Відповісти
просто ужас и позор.
показати весь коментар
24.03.2021 10:58 Відповісти
Когда я в школу ходил одна медсестра делала сотню прививок за три часа , а тут целая мобильная бригада.
показати весь коментар
24.03.2021 10:58 Відповісти
то ж дай, боже, здоровля тим чудовим 73% виборців, що обрали цю найвеличнішу владу!
показати весь коментар
24.03.2021 11:02 Відповісти
Хочеш сказать що попередні були краще.? Вибір був міх хреновим і дуже хреновим.
показати весь коментар
24.03.2021 11:08 Відповісти
то ви вирішили, що дуже хреново краще
мої ж ви хрєновиборці!
показати весь коментар
24.03.2021 16:42 Відповісти
Вы че гоните?вдумайтесь целая бригада,не один человек!хотя и для одного такое количество нечтожно мало.люди думайте...
показати весь коментар
24.03.2021 11:35 Відповісти
Колют две медсестры 4-5 часов в день. Остальное время занимает дорога (это же мобильные бригады), организационнные вопросы, обед. Еще в бригаду входит врач и регистратор.
показати весь коментар
24.03.2021 13:23 Відповісти
Так их ещё и две!!!колят,это по 20 прививок за день делает одна,а потом там водитель,регистратор,помошник,свидетель и повар и....вычто издеваетесь над нашим народом?!
показати весь коментар
24.03.2021 14:05 Відповісти
Да шо Вы так орете???))) Непонятно, что ли что растягивают вакцину.. Ну вколят за неделю 500 000 доз - это не проблема, а дальше что людям брехать?) На подьезде....вот вот привезут, мы все просрали...)))
показати весь коментар
24.03.2021 13:07 Відповісти
 
 