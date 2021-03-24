Мобільна бригада в середньому робить 47 щеплень від COVID-19 на добу, - заступник голови МОЗ Микичак

Мобільна бригада проводить у середньому 47 вакцинацій на добу. Міністерство охорони здоров'я працює з областями, щоб вирішити всі проблемні питання роботи мобільних бригад.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявила заступник голови МОЗ Ірина Микичак.

"За минулу добу працювали 179 мобільних бригад. За добу середній показник роботи однієї бригади, на жаль, залишається невисоким - у середньому по Україні 47 вакцинацій на одну мобільну бригаду", - зазначила Микичак.

За словами заступника міністра, в Міністерстві охорони здоров'я працюють з областями і сьогодні міністром буде проведено чергову нараду з керівниками департаментів для того, щоб відпрацювати всі проблемні моменти роботи мобільних бригад.

Серед лідерів вакцинації - Дніпропетровська (9179 вакцинацій із початку кампанії), Донецька (9 214) і Київська (9 219) області.

Найнижчий рівень вакцинації у Волинській області (3 700 із початку вакцинації), Житомирській (3 600), Запорізькій (3 587), Кіровоградській (3 422). Низький рівень вакцинації також у Хмельницькій області, Чернівецькій та найнижчий - у Чернігівській області (2 956).

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