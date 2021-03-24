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Новини Коронавірус і карантин
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Найгірша ситуація з COVID-19 буде спостерігатися в Києві й восьми областях, - прогноз Нацакадемії наук

Найгірша ситуація з COVID-19 буде спостерігатися в Києві й восьми областях, - прогноз Нацакадемії наук

У Національній академії наук дали прогноз щодо поширення коронавірусу в регіонах. Найгірша ситуація буде спостерігатися в Києві і ще восьми областях.

Про це свідчить прогноз НАН України, передає Цензор.НЕТ.

Учені розглянули сценарії з поширення COVID-19, згідно з якими найбільше заражень очікується у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Хмельницькій областях та в Києві.

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"Для України в цілому отримаємо такі прогнозні числові показники: репродуктивне число - 1. 26 (середнє за останній тиждень, має тенденцію до збільшення); середня кількість нових випадків інфікування за день на 06.04.21: [11126-31278] при середньому значенні 19759 . Середня кількість нових летальних випадків за день на 06.04.21: [341-419] при середньому значенні 380", - зазначили в НАН України.

Найгірша ситуація з COVID-19 буде спостерігатися в Києві й восьми областях, - прогноз Нацакадемії наук 01
Найгірша ситуація з COVID-19 буде спостерігатися в Києві й восьми областях, - прогноз Нацакадемії наук 02

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Могу спрогнозировать что при новой адекватной власти Зеленский, Ляшко и Степанов сядут на очень длительный сроки за геноцид населения!!!
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24.03.2021 10:33
+4
Каким образом можно прогнозировать то чего нет?Погоду прогнозируйте,а вдруг Циклон,ветер Северный и мокрый снег с дождем...клоуны блин...
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24.03.2021 10:31
+4
ты не прав. матстатистика достаточно точная науку. элементарная модель геометрической прогрессии с поправкой на недолугую вакцинацию.
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24.03.2021 10:39
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Каким образом можно прогнозировать то чего нет?Погоду прогнозируйте,а вдруг Циклон,ветер Северный и мокрый снег с дождем...клоуны блин...
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24.03.2021 10:31 Відповісти
Это же чего именно нету?
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24.03.2021 10:37 Відповісти
Ума,актиивист УМа о нем окаянном...
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24.03.2021 10:40 Відповісти
А это какое имеет отношение к теме новости?
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24.03.2021 10:46 Відповісти
Справді,розум у нас не має відношення ні до чого,навіть до новин.Суцільна клоунада,показуха і веселий дебілізм...
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24.03.2021 11:03 Відповісти
"у вас".
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24.03.2021 11:08 Відповісти
і веселий дебілізм...
===
Веселиться будешь, когда тебе вместо кислорода... за неимением оного... вдуют весялящий газ. Гуманно - чтобы не мичился.
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24.03.2021 13:31 Відповісти
Это он про себя. Не обращай внимания.
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24.03.2021 10:48 Відповісти
ты не прав. матстатистика достаточно точная науку. элементарная модель геометрической прогрессии с поправкой на недолугую вакцинацию.
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24.03.2021 10:39 Відповісти
Я всегда прав,даже когда и не ПРАВ Теорема и Таблица Пифагора не считается..
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24.03.2021 10:43 Відповісти
А это вообще тупой флуд ни о чем.
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24.03.2021 10:46 Відповісти
Это его нормальное состояние.
Врачи давно опустили руки.
Только могила.
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24.03.2021 10:50 Відповісти
Ковид это успешный бизнес-проект на триллионы долляров,Долбодятлы тупоносые...
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24.03.2021 10:54 Відповісти
Проект хоть рептилоидов?
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24.03.2021 10:59 Відповісти
Хорошо-хорошо.
Бизнес-проект...
На триллионы...
Всё хорошо...
Успокойся....
Вдох-выдох, вдох-выдох...
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24.03.2021 11:18 Відповісти
Эпидемиология, Вася, такая же наука, как и физике или химия! Если бросишь вверх камень, то он НЕПРЕМЕННО упадет вниз, желательно тебе на голову, чтобы ты и дальше не демонстрировал свою тупость и невежество!
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24.03.2021 10:46 Відповісти
незнаю то что врачи говорят -все койки заняти отправляют померать домой
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24.03.2021 11:31 Відповісти
Пятилетку за 4 года уже прогнозировали в дохлом Совке
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24.03.2021 10:32 Відповісти
Могу спрогнозировать что при новой адекватной власти Зеленский, Ляшко и Степанов сядут на очень длительный сроки за геноцид населения!!!
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24.03.2021 10:33 Відповісти
А в чем проявляется этот геноцид?
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24.03.2021 12:01 Відповісти
Для типа "неведающих", и не только

https://www.facebook.com/yesint4/posts/1940162942815516?__cft__[0]=AZUdi6q3qu_lm8d2Jgn8xdlFod36hE2bpz6tlAOAFLbU1Hn0NQORw9quPzpRB90NqE_m37t35bO2hL-hGJBiZ5268JmAVtmrI6IjeXQa-IsXw9LS_kjrp2RnXbQ3cxsU8kFD4xWITDV77bVIXZAK0K8xg5kj5cFoulg-BIThxvJJYg&__tn__=%2CO%2CP-R 21 марта, 18:02 ·

Почувствуйте разницу:
Британия вакцинировала 873500 людей за ДЕНЬ. Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот.
Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.
Кстати, если подумать головой, то это не такая уж заоблачная цифра. Если один медработник в день вводит 50 доз (что вообще не проблема), то нужно около 18000 человек. Это не настолько много, чтобы быть какой-то непреодолимой проблемой
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24.03.2021 12:52 Відповісти
В Украине уже год все ограничения и административные меры вводятся и отменяются исключительно для демонстрации бурной деятельности. Никакого эффекта от них априори не ожидается, индикаторов их успешности не существует, а стало быть как-либо рационально корректировать и усовершенствовать их невозможно.
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24.03.2021 12:57 Відповісти
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2153161921481783?__cft__[0]=AZVpAfWjhW2Ceul8mfLgn3ZLXjH7dKwdn4FOScEQVT7dC-CVNLdBuA9lNi4UekNApZ2TYy_GHcprdbxLHT7fDp49Zp7JAgStze9TP0wSIN1-Z4MdCzXYoYNmxNJIvlX-EF2JKKJWx-RlZ-n9gekS0xoI1GKpVrGaOgvvTHD_fA3ibw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Сегодня МОЗ сообщил про новый максимум летальных случаев - 342 ( вчера - 333 ). Недельная средняя поднялась до 255, осенью было на 30 ниже, 225.

Общее число пациентов в больницах на вчерашний день было на 42% выше осеннего пика. Пациентов в реанимациях было на 52% больше чем осенью. А пациентов на ШВЛ было на 74% больше чем осенью. Заполнение ШВЛ стало расти с ускорением.
Все эти факторы по мнению Кабмина и президента вообще не повод для введения карантина по стране. Они решили что их это не касается, и было придумано гениальное решение. А давайте все спихнем на местные органы власти, пусть они вводят карантины.

Просто граждане запомните, что 5500 человек, которые только за 1 день попали в больницы, почти 350 смертей, 1200 пациентов на ШВЛ по стране, это не повод для власти для карантина.

"Проблемы индейцев, вождя не волнуют"

Инна Ведерникова детально все разобрала почему решение переложить ответственность на местную власть приведет к катастрофе, о чем она написала в своей статье "Пособники пандемии. За мгновение до цунами" https://bitly.su/s8VF1F?fbclid=IwAR2LmHMpOVGkU6Gyb8F8_HviZKGIG62VuqSRERWue2gywmQ6sQg9whzeybw https://bitly.su/s8VF1F .
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24.03.2021 13:22 Відповісти
А лучше всего в тех сёлах, где даже немцев не было.
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24.03.2021 10:35 Відповісти
НацАкадемия набрала себе подобных академиков и прахвессоров Один Преображенский усе сел за 73 % в кресло
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24.03.2021 10:38 Відповісти
В Харькове закончилось все. В том числе места в реанимации. Это хорошо, зебобики, или плохо? Есть решение - крестный ход рпц. Говорят, это помогает. Но не всем, и не всегда. Да и помогает ли?
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24.03.2021 10:40 Відповісти
Найгірша ситуація з COVID-19 буде спостерігатися в Києві й восьми областях, - прогноз Нацакадемії наук - Цензор.НЕТ 3051
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24.03.2021 10:45 Відповісти
От бараны, понятно шо не помогает, ещё в 14м веке провереяли - фонарь, крёстные ходы не работают.
Современная технология - ето шоб епископ, чи архирей, чи як там главный поп области называется - на вертолёте область облетел, прочитал заклинание и волшебной водой оббрызгал.
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24.03.2021 10:48 Відповісти
от кива защитится и тогда пойдёт уж и музыка не та и статистика совсем другая будет )) день и ночь будет дрочить во смерть ковида ))
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24.03.2021 10:44 Відповісти
Ударимо відосиками по КОВІДУ і заодно по Порошенку. Чого по Порошенку? Бо то він Зєлєнского у Буковель заманив і закрити його не дозволив!
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24.03.2021 10:50 Відповісти
Зачем нужна целая нацакадемия для того, что может сделать компьютерная программа.
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24.03.2021 11:04 Відповісти
Для пафоса в заголовке.
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24.03.2021 11:10 Відповісти
Уволился твой "бубочка":
https://focus.ua/politics/477994-zelenskiy-podpisal-dokument-soglasno-kotoromu-u-nego-zakonchilsya-srok-polnomochiy

Кизда вам, холуям.
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24.03.2021 14:29 Відповісти
К середине апреля потеплеет, волна спадёт сама собой и макаки будут радостно орать на всех углах о пользе намордников и закрытых магазинов.
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24.03.2021 11:11 Відповісти
"Самая плохая ситуация с COVID-19 будет наблюдаться в Киеве и восьми областях, - прогноз Нацакадемии наук" - кода покажут кино «Вагнергейт»? Народ интересует кто ещё кроме агента Козыря предатель в ОП.
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24.03.2021 13:47 Відповісти
Правильной дорогой идете, товарищи! (с)
Бразилию вам в пример. Там ментально близких - большинство, начиная с президента ...
https://news.liga.net/world/news/v-brazilii-pojar-s-koronavirusom-za-sutki-ot-covid-19-umerlo-rekordnoe-chislo-lyudey

Суточное количество смертей от коронавирусной болезни в Бразилии впервые перевалило за 3000 - система здравоохранения в стране приближается к коллапсу. Неутешительную статистику сообщил местный Минздрав.В марте страна в Южной Америке фактически вышла в мировые лидеры нового всплеска пандемии: здесь каждый день от ковида умирает больше, чем в любой другой стране. Показатель ежедневной смертности от COVID-19 значительно https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/ превышают пики первой волны летом 2020 года.
23 марта в Бразилии зафиксирована 3251 смерть от болезни, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это почти в 10 раз больше, чем за тот же период в Украине (население Бразилии - 210 млн человек)

Только официальное число умерших от ковида в Бразилии уже завтра, вероятно, превысит 300 000. Этот показатель больше только в США (557 000). На третьем месте - Мексика с 200 000 смертей за время пандемии.
На 20 марта в Бразилии по меньшей мере первую дозу антиковидной вакцины https://ourworldindata.org/covid-vaccinations получило около 4,8% населения. Для сравнения: этот показатель для Украины - 0,3%.
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24.03.2021 14:04 Відповісти
Ура, украинцы!
Всех бандеровцев поздравляю: "Бубочка' САМ СЛОЖИЛ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЯ!

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Аллы Полищук с поста главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. В версии документа, опубликованной на сайте главы государства утверждалось, что увольнение произошло "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Документ с ошибкой был удален вскоре после его публикации, однако сохранился в кэше Google и привлек внимание средств массовой информации, сделавших скриншоты."
(выделено мной)

https://focus.ua/politics/477994-zelenskiy-podpisal-dokument-soglasno-kotoromu-u-nego-zakonchilsya-srok-polnomochiy

Слава труду.
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24.03.2021 14:26 Відповісти
И тут сообщение об само-уходе "бубочки":

Об этом https://www.facebook.com/denys.ivanesko/posts/3654599517986312?__cft__[0]=AZXFM5kTEQWL-OtVEorwyOJfmpz4F3lz-9H2EiafTuIEZOxHrj3kXe5_Os3rCQc242P5t5czyioMqHVF-z6iIAzsjyLlnbB9IiMjQTuZj1A_FQaTg6oeIWel4sWms635BVw&__tn__=%2CO%2CP-R написал на своей странице в Facebook и журналист Денис Иванеско, директор "Украинских новостей".

Давай, давай, "бубочка", самовыпились.
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24.03.2021 14:28 Відповісти
Ахтунг!
В ОП бандеровец затесался, устроил "бубочке" провокацию: знает, что "бубочка" бумажки подписывает не читая!
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24.03.2021 14:31 Відповісти
За прогнозами ненаших вчоних (зроблених, однак, на підставі наших охвіційних даних) у найближчі три місяці число жертв коронавірусу в Україні подвоїться:

Найгірша ситуація з COVID-19 буде спостерігатися в Києві й восьми областях, - прогноз Нацакадемії наук - Цензор.НЕТ 7094
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24.03.2021 15:23 Відповісти
 
 