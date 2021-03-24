Найгірша ситуація з COVID-19 буде спостерігатися в Києві й восьми областях, - прогноз Нацакадемії наук
У Національній академії наук дали прогноз щодо поширення коронавірусу в регіонах. Найгірша ситуація буде спостерігатися в Києві і ще восьми областях.
Про це свідчить прогноз НАН України, передає Цензор.НЕТ.
Учені розглянули сценарії з поширення COVID-19, згідно з якими найбільше заражень очікується у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Хмельницькій областях та в Києві.
"Для України в цілому отримаємо такі прогнозні числові показники: репродуктивне число - 1. 26 (середнє за останній тиждень, має тенденцію до збільшення); середня кількість нових випадків інфікування за день на 06.04.21: [11126-31278] при середньому значенні 19759 . Середня кількість нових летальних випадків за день на 06.04.21: [341-419] при середньому значенні 380", - зазначили в НАН України.
Будь ласка, зачекайте...
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Веселиться будешь, когда тебе вместо кислорода... за неимением оного... вдуют весялящий газ. Гуманно - чтобы не мичился.
Врачи давно опустили руки.
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Всё хорошо...
Успокойся....
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https://www.facebook.com/yesint4/posts/1940162942815516?__cft__[0]=AZUdi6q3qu_lm8d2Jgn8xdlFod36hE2bpz6tlAOAFLbU1Hn0NQORw9quPzpRB90NqE_m37t35bO2hL-hGJBiZ5268JmAVtmrI6IjeXQa-IsXw9LS_kjrp2RnXbQ3cxsU8kFD4xWITDV77bVIXZAK0K8xg5kj5cFoulg-BIThxvJJYg&__tn__=%2CO%2CP-R 21 марта, 18:02 ·
Почувствуйте разницу:
Британия вакцинировала 873500 людей за ДЕНЬ. Прописью: восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот.
Украина вакцинировала за прошлые сутки 3968 человек.
Кстати, если подумать головой, то это не такая уж заоблачная цифра. Если один медработник в день вводит 50 доз (что вообще не проблема), то нужно около 18000 человек. Это не настолько много, чтобы быть какой-то непреодолимой проблемой
Сегодня МОЗ сообщил про новый максимум летальных случаев - 342 ( вчера - 333 ). Недельная средняя поднялась до 255, осенью было на 30 ниже, 225.
Общее число пациентов в больницах на вчерашний день было на 42% выше осеннего пика. Пациентов в реанимациях было на 52% больше чем осенью. А пациентов на ШВЛ было на 74% больше чем осенью. Заполнение ШВЛ стало расти с ускорением.
Все эти факторы по мнению Кабмина и президента вообще не повод для введения карантина по стране. Они решили что их это не касается, и было придумано гениальное решение. А давайте все спихнем на местные органы власти, пусть они вводят карантины.
Просто граждане запомните, что 5500 человек, которые только за 1 день попали в больницы, почти 350 смертей, 1200 пациентов на ШВЛ по стране, это не повод для власти для карантина.
"Проблемы индейцев, вождя не волнуют"
Инна Ведерникова детально все разобрала почему решение переложить ответственность на местную власть приведет к катастрофе, о чем она написала в своей статье "Пособники пандемии. За мгновение до цунами" https://bitly.su/s8VF1F?fbclid=IwAR2LmHMpOVGkU6Gyb8F8_HviZKGIG62VuqSRERWue2gywmQ6sQg9whzeybw https://bitly.su/s8VF1F .
Современная технология - ето шоб епископ, чи архирей, чи як там главный поп области называется - на вертолёте область облетел, прочитал заклинание и волшебной водой оббрызгал.
https://focus.ua/politics/477994-zelenskiy-podpisal-dokument-soglasno-kotoromu-u-nego-zakonchilsya-srok-polnomochiy
Кизда вам, холуям.
Бразилию вам в пример. Там ментально близких - большинство, начиная с президента ...
https://news.liga.net/world/news/v-brazilii-pojar-s-koronavirusom-za-sutki-ot-covid-19-umerlo-rekordnoe-chislo-lyudey
Суточное количество смертей от коронавирусной болезни в Бразилии впервые перевалило за 3000 - система здравоохранения в стране приближается к коллапсу. Неутешительную статистику сообщил местный Минздрав.В марте страна в Южной Америке фактически вышла в мировые лидеры нового всплеска пандемии: здесь каждый день от ковида умирает больше, чем в любой другой стране. Показатель ежедневной смертности от COVID-19 значительно https://www.worldometers.info/coronavirus/country/brazil/ превышают пики первой волны летом 2020 года.
23 марта в Бразилии зафиксирована 3251 смерть от болезни, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Это почти в 10 раз больше, чем за тот же период в Украине (население Бразилии - 210 млн человек)
Только официальное число умерших от ковида в Бразилии уже завтра, вероятно, превысит 300 000. Этот показатель больше только в США (557 000). На третьем месте - Мексика с 200 000 смертей за время пандемии.
На 20 марта в Бразилии по меньшей мере первую дозу антиковидной вакцины https://ourworldindata.org/covid-vaccinations получило около 4,8% населения. Для сравнения: этот показатель для Украины - 0,3%.
Всех бандеровцев поздравляю: "Бубочка' САМ СЛОЖИЛ С СЕБЯ ПОЛНОМОЧИЯ!
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении Аллы Полищук с поста главы Кропивницкой районной государственной администрации Кировоградской области. В версии документа, опубликованной на сайте главы государства утверждалось, что увольнение произошло "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Документ с ошибкой был удален вскоре после его публикации, однако сохранился в кэше Google и привлек внимание средств массовой информации, сделавших скриншоты."
(выделено мной)
https://focus.ua/politics/477994-zelenskiy-podpisal-dokument-soglasno-kotoromu-u-nego-zakonchilsya-srok-polnomochiy
Слава труду.
Об этом https://www.facebook.com/denys.ivanesko/posts/3654599517986312?__cft__[0]=AZXFM5kTEQWL-OtVEorwyOJfmpz4F3lz-9H2EiafTuIEZOxHrj3kXe5_Os3rCQc242P5t5czyioMqHVF-z6iIAzsjyLlnbB9IiMjQTuZj1A_FQaTg6oeIWel4sWms635BVw&__tn__=%2CO%2CP-R написал на своей странице в Facebook и журналист Денис Иванеско, директор "Украинских новостей".
Давай, давай, "бубочка", самовыпились.
В ОП бандеровец затесался, устроил "бубочке" провокацию: знает, что "бубочка" бумажки подписывает не читая!