Найгірша ситуація з COVID-19 буде спостерігатися в Києві й восьми областях, - прогноз Нацакадемії наук

У Національній академії наук дали прогноз щодо поширення коронавірусу в регіонах. Найгірша ситуація буде спостерігатися в Києві і ще восьми областях.

Про це свідчить прогноз НАН України, передає Цензор.НЕТ.

Учені розглянули сценарії з поширення COVID-19, згідно з якими найбільше заражень очікується у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Хмельницькій областях та в Києві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Летальність від коронавірусу вища серед чоловіків, - учені НАН

"Для України в цілому отримаємо такі прогнозні числові показники: репродуктивне число - 1. 26 (середнє за останній тиждень, має тенденцію до збільшення); середня кількість нових випадків інфікування за день на 06.04.21: [11126-31278] при середньому значенні 19759 . Середня кількість нових летальних випадків за день на 06.04.21: [341-419] при середньому значенні 380", - зазначили в НАН України.



