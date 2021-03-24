МОЗ відновить атестацію медпрацівників, припинену на час дії карантину, - заступник міністра Микичак

Міністерство охорони здоров'я України відновить атестацію медичних працівників, припинену на період дії карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак у ході пресбрифінгу в Києві в середу.

"МОЗ сьогодні оприлюднить наказ, яким передбачається відновлення атестацій, призупинених на час дії карантину, з дотриманням всього режиму протиепідемічних норм", - сказала вона.

За словами Микичак, МОЗ рекомендує всім атестаційним комісіям обласних департаментів та управлінь охорони здоров'я приймати документи онлайн або в поштовій формі й проводити атестацію з дотриманням усіх протиепідемічних заходів. Атестаційні комісії з дати набуття чинності наказу повинні в одноденний термін затвердити й опублікувати графіки засідань атестаційних комісій.

Заступник міністра додала, що в порядок проведення атестації лікарів внесені зміни, зокрема:

- привласнення наступної кваліфікаційної категорії може бути проведено не раніше ніж через рік після проведення попередньої атестації за умови перевищення вимоги за кількістю балів безперервного професійного розвитку;

- лікарі, які мають бажання пройти атестацію на присвоєння кваліфікаційної категорії, повинні подати документи не за два місяці, а за місяць до початку роботи комісії;

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мобільна бригада в середньому робить 47 щеплень від COVID-19 на добу, - заступник голови МОЗ Микичак

- за види діяльності, які не належать до відповідної лікарської спеціальності або спеціальностей лікаря, враховується не більше восьми балів щорічно;

- приватне освітнє портфоліо за відповідний період має подаватися до відділу кадрів за місцем роботи, а не надсилатися в територіальні атестаційні комісії.

У 2021 році термін подачі особистого освітнього портфоліо продовжується на місяць.