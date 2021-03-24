Місцеві жителі врятували чотирьох малюків і жінку з охопленого вогнем будинку на Київщині, - ДСНС. ФОТО
У Броварському районі Київської області з охопленого вогнем будинку врятували чотирьох маленьких дітей і жінку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"23 березня о 17:48 в оперативно-диспетчерську службу Броварського району надійшло повідомлення про загорання житлового будинку за адресою: с. Требухів, вул. Горького. Після прибуття на місце виклику рятувальники встановили, що горить покрівля житлового будинку по всій площі.
Місцевим населенням врятовані з вогню четверо дітей віком від 11 місяців до 5 років, мешканка будинку зазнала опіків обличчя та була госпіталізована до Броварської ЦРЛ ", - сказано в повідомленні.
Фото: сайт ДСНС
Пожежу локалізовано о 19:08 та ліквідовано о 20:38.
На гасіння пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 13 рятувальників особового складу.
Причина пожежі встановлюється.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль