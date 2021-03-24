2 роки передвиборчим обіцянкам Зеленського. Більшість з них так досі і не виконані, - КВУ
Експерти Комітету виборців проаналізували публічні заяви Володимира Зеленського дворічної давності, озвучені ним під час виборчої кампанії в інтерв'ю телеканалу "1 + 1" від 24 березня 2019 року.
Більшість з них досі не виконані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КВУ.
"За оцінкою КВУ більшість обіцянок В. Зеленського не були виконані. Частина пропозицій фактично не зрушили з мертвої точки (до прикладу, щодо приєднання до Мінську США і Великобританії). Деякі обіцянки були розпочаті, але не дали очікуваного ефекту – до прикладу, прийняття закону про викривачів корупції. Щодо частини ініціатив розроблено законопроекти, але їх досі не було прийнято (щодо податкової амністії). Окремі категорія – фактично провалені обіцянки як-от досягнення компромісу з МВФ щодо замороження зростання тарифів", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Далі КВУ наводить передвиборні обіцянки Зеленського з позначкою, виконані вони чи ні:
- "Перше - я вважаю, що потрібен російськомовний телеканал, який веде мовлення на територію Донбасу, який мовить у світ".
Виконано. 1 березня 2020 р. відбувся запуск державного телеканалу "Дом", створеного для потреб тимчасово окупованих територій.
- "Друге - це піднімати економіку в нашій країні".
Не виконано. За даними Мінекономіки у 2020 р. реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господартсва. Інфляція становила 5%. При цьому зниження основних економічних показників розпочалось ще до початку пандемії.
- "Потрібно показати реальну боротьбу з корупцією. Ми пропонували закон Лінкольна ... насправді це працює. Ти кажеш, що ця людина корупціонер, у тебе є якісь докази, ти приводиш ці докази прокурору, прокурор повинен розглянути цю справу і стягнути з людини, яка корупціонер, гроші. У подвійному, потрійному розмірі".
У процесі виконання. У жовтні 2019 р. було прийнято закон про викривачів корупції. У разі правдивого повідомлення про корупційні дії, викривачі корупції можуть отримати 10% від суми збитку. Щоправда на практиці цей механізм не довів свою ефективність. Більше того, 3 березня 2021 р. В. Зеленський ветував зміни до закону про викривачів корупції, прийняті парламентом.
- "Ми пропонуємо нульову декларацію, податкову амністію. Нормальні люди, гастарбайтери, бізнесмени, дрібний, середній (на який тиснули правоохоронні органи) повинні відкритися ... Ми розмовляємо з колегами, всі говорять:"Звичайно, ми хочемо, дайте нам правила гри" . Поклади гроші, відкрийся, заплати 5% державі. Почнемо з чистого аркуша".
Не виконано. Законопроекти щодо так званої податкової амністії перебувають на розгляді ВР, однак на разі прийняті не були.
- "Ми брали гроші, ми зобов'язані їх віддавати (ред. - для МВФ). Розривати їх ми не маємо права. Це імідж країни"
У процесі виконання. У лютому 2020 р. Україна виплатила за кредитами МВФ 213,6 млн. дол. Протягом 2021 р. Україна має повернути МВФ 1,7 млрд. дол.
- "Є цивілізований спосіб прибрати Президента - це закон про імпічмент"
Виконано. У вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про імпічмент Президента.
- "Що таке ДУСя, у якій купа підприємств? Потрібно, щоб такі держпідприємства були виставлені на приватизацію".
У процесі виконання. У жовтні 2019 р. Указом Президента перші п'ять об'єктів ДУСі були передані на приватизацію (зокрема, готель "Дніпро" в Києві).
- "Звичайно ж, потрібно продовжувати Мінський процес. Хотілося б його розширити. Його можна ретрансформувати. Додати туди представників США і Великої Британії".
Не виконано. Попри регулярні заяви В. Зеленського про переформатування Мінського процесу, альтернативного майданчику для перемовин узгоджено не було. США і Велика Британія не доєдналися до роботи в Мінську.
- "З представниками МВФ я теж зустрічався і я хотів зрозуміти, вам дійсно так важливо, щоб наші люди вмирали, щоб у них не було можливості заплатити ці тарифи? Вони сказали ні ... Їм важливо не де ви берете гроші, їм важливо показати, що у вас є альтернативні джерела. є кілька кроків наповнити країну грошима".
Не виконано. У жовтні 2019 р. В. Зеленський заявив, що МВФ вимагає від України встановлення ринкових цін на газ, що передбачає збільшення тарифів. У зимовий період 2020-2021 р. ціни на газ для населення суттєво зросли.
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Ну тогда неудивительно, что некоторые очень известные главреды, некоторых интернет-изданий до сих пор пишут "ЗЕ не знал" и "ЗЕ обманывают".
73% - тупые двуличные скоты. Такие же, как и ЗЕ.