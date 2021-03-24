2 роки передвиборчим обіцянкам Зеленського. Більшість з них так досі і не виконані, - КВУ

Експерти Комітету виборців проаналізували публічні заяви Володимира Зеленського дворічної давності, озвучені ним під час виборчої кампанії в інтерв'ю телеканалу "1 + 1" від 24 березня 2019 року.

Більшість з них досі не виконані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КВУ.

"За оцінкою КВУ більшість обіцянок В. Зеленського не були виконані. Частина пропозицій фактично не зрушили з мертвої точки (до прикладу, щодо приєднання до Мінську США і Великобританії). Деякі обіцянки були розпочаті, але не дали очікуваного ефекту – до прикладу, прийняття закону про викривачів корупції. Щодо частини ініціатив розроблено законопроекти, але їх досі не було прийнято (щодо податкової амністії). Окремі категорія – фактично провалені обіцянки як-от досягнення компромісу з МВФ щодо замороження зростання тарифів", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Далі КВУ наводить передвиборні обіцянки Зеленського з позначкою, виконані вони чи ні:

"Перше - я вважаю, що потрібен російськомовний телеканал, який веде мовлення на територію Донбасу, який мовить у світ".

Виконано. 1 березня 2020 р. відбувся запуск державного телеканалу "Дом", створеного для потреб тимчасово окупованих територій.

"Друге - це піднімати економіку в нашій країні".

Не виконано. За даними Мінекономіки у 2020 р. реальний ВВП України скоротився на 4,2%. Зафіксовано падіння обсягів промислового виробництва та сільського господартсва. Інфляція становила 5%. При цьому зниження основних економічних показників розпочалось ще до початку пандемії.

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"Потрібно показати реальну боротьбу з корупцією. Ми пропонували закон Лінкольна ... насправді це працює. Ти кажеш, що ця людина корупціонер, у тебе є якісь докази, ти приводиш ці докази прокурору, прокурор повинен розглянути цю справу і стягнути з людини, яка корупціонер, гроші. У подвійному, потрійному розмірі".

У процесі виконання. У жовтні 2019 р. було прийнято закон про викривачів корупції. У разі правдивого повідомлення про корупційні дії, викривачі корупції можуть отримати 10% від суми збитку. Щоправда на практиці цей механізм не довів свою ефективність. Більше того, 3 березня 2021 р. В. Зеленський ветував зміни до закону про викривачів корупції, прийняті парламентом.

"Ми пропонуємо нульову декларацію, податкову амністію. Нормальні люди, гастарбайтери, бізнесмени, дрібний, середній (на який тиснули правоохоронні органи) повинні відкритися ... Ми розмовляємо з колегами, всі говорять:"Звичайно, ми хочемо, дайте нам правила гри" . Поклади гроші, відкрийся, заплати 5% державі. Почнемо з чистого аркуша".

Не виконано. Законопроекти щодо так званої податкової амністії перебувають на розгляді ВР, однак на разі прийняті не були.

"Ми брали гроші, ми зобов'язані їх віддавати (ред. - для МВФ). Розривати їх ми не маємо права. Це імідж країни"

У процесі виконання. У лютому 2020 р. Україна виплатила за кредитами МВФ 213,6 млн. дол. Протягом 2021 р. Україна має повернути МВФ 1,7 млрд. дол.

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"Є цивілізований спосіб прибрати Президента - це закон про імпічмент"

Виконано. У вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про імпічмент Президента.

"Що таке ДУСя, у якій купа підприємств? Потрібно, щоб такі держпідприємства були виставлені на приватизацію".

У процесі виконання. У жовтні 2019 р. Указом Президента перші п'ять об'єктів ДУСі були передані на приватизацію (зокрема, готель "Дніпро" в Києві).

"Звичайно ж, потрібно продовжувати Мінський процес. Хотілося б його розширити. Його можна ретрансформувати. Додати туди представників США і Великої Британії".

Не виконано. Попри регулярні заяви В. Зеленського про переформатування Мінського процесу, альтернативного майданчику для перемовин узгоджено не було. США і Велика Британія не доєдналися до роботи в Мінську.

"З представниками МВФ я теж зустрічався і я хотів зрозуміти, вам дійсно так важливо, щоб наші люди вмирали, щоб у них не було можливості заплатити ці тарифи? Вони сказали ні ... Їм важливо не де ви берете гроші, їм важливо показати, що у вас є альтернативні джерела. є кілька кроків наповнити країну грошима".

Не виконано. У жовтні 2019 р. В. Зеленський заявив, що МВФ вимагає від України встановлення ринкових цін на газ, що передбачає збільшення тарифів. У зимовий період 2020-2021 р. ціни на газ для населення суттєво зросли.