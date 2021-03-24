Епідзонування України: дев'ять регіонів у "червоній" зоні, 15 - у "помаранчевій", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 24 березня в Києві й 16 областях перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Київ, Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг, а також рівень госпіталізацій. У Києві, Житомирській та Київській областях перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем.

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У "помаранчеву" зону потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернігівська та Хмельницька області.

У "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонська область.

При цьому станом на 23 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в дев'яти регинах - в Києві (112,3 на 100 тисяч населення при нормі 60), Дніпропетровській (68,9), Івано-Франківській (100,8), Київській (82,7), Львівській (67,4), Вінницькій (130,4), Чернівецькій (100,9), Закарпатській (82,7), Житомирській (115,8), Миколаївській (104,7), Одеській (74,4), Полтавській (60,7), Сумській (70,6), Тернопільській (63,6), Черкаській (64,6), Чернігівській (80,3) і Хмельницькій (105,7) областях.

Епідпоріг перевищено в Києві та 22 областях.





