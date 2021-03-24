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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: дев'ять регіонів у "червоній" зоні, 15 - у "помаранчевій", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: дев'ять регіонів у

Станом на 24 березня в Києві й 16 областях перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19.

Про це свідчать дані МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Так, у "червоній" зоні залишаються Київ, Івано-Франківська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області. Там перевищено епідеміологічний поріг, а також рівень госпіталізацій. У Києві, Житомирській та Київській областях перевищено рівень завантаженості лікарняних ліжок із киснем.

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У "помаранчеву" зону потрапили Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернігівська та Хмельницька області.

У "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонська область.

При цьому станом на 23 березня в Україні показник госпіталізацій перевищено в дев'яти регинах - в Києві (112,3 на 100 тисяч населення при нормі 60), Дніпропетровській (68,9), Івано-Франківській (100,8), Київській (82,7), Львівській (67,4), Вінницькій (130,4), Чернівецькій (100,9), Закарпатській (82,7), Житомирській (115,8), Миколаївській (104,7), Одеській (74,4), Полтавській (60,7), Сумській (70,6), Тернопільській (63,6), Черкаській (64,6), Чернігівській (80,3) і Хмельницькій (105,7) областях.

Епідпоріг перевищено в Києві та 22 областях.

Епідзонування України: девять регіонів у червоній зоні, 15 - у помаранчевій, - МОЗ 01
Епідзонування України: девять регіонів у червоній зоні, 15 - у помаранчевій, - МОЗ 02
Епідзонування України: девять регіонів у червоній зоні, 15 - у помаранчевій, - МОЗ 03

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
о, тут уже Минздрав, а не Стебанов.. - лохам лохдаун, а Стебанову - шо???
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24.03.2021 11:12
+1
Как видно с таблицы " желтая зона" осталось только в Хер соне. Они там или вообще " не спят" или еще не ложились.
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24.03.2021 11:33
+1
Они там на маски забили ещё с прошлого года. Свежим воздухом дышат.
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24.03.2021 11:37
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Перемога Оманского я не лоха...
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24.03.2021 11:06 Відповісти
Помогает "Ремдесивир". Но где его найти?..
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24.03.2021 11:08 Відповісти
Через Тирнет.
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24.03.2021 11:18 Відповісти
У нас вроде получили ограниченное количество доз. А через тирнет может конфуз получится,-если будет липа,и свернешь копытца,то некому будет жаловаться!
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24.03.2021 12:16 Відповісти
Харашо ідьом.(С)
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24.03.2021 11:10 Відповісти
о, тут уже Минздрав, а не Стебанов.. - лохам лохдаун, а Стебанову - шо???
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24.03.2021 11:12 Відповісти
во в своё время оранжевой пестней вангонули ))
Оранжевое небо,
Оранжевое море,
Оранжевая зелень,
Оранжевый верблюд.
Оранжевые мамы
Оранжевым ребятам
Оранжевые песни
Оранжево поют.
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24.03.2021 11:14 Відповісти
Полгода назад хтота тута жаловался што мол в Херсонской области аж в целом строительном 33метра без намордников ходють, караул!
Что в результате?
Первое место с конца в чемпионате.
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24.03.2021 11:32 Відповісти
там низька конценрація населення
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24.03.2021 12:59 Відповісти
Как видно с таблицы " желтая зона" осталось только в Хер соне. Они там или вообще " не спят" или еще не ложились.
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24.03.2021 11:33 Відповісти
Они там на маски забили ещё с прошлого года. Свежим воздухом дышат.
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24.03.2021 11:37 Відповісти
Нарешті є хоч якісь результати, а то все відосікі та відосіки, що все фокей. А цього вже не заховаєш, бо люди реально хворіють, витрачають свої останні кошти на ліки і тести.
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24.03.2021 11:45 Відповісти
Ви самі не помічаєте, коли озвучуєте основну причину захворювання - "витрачають свої останні кошти на ліки і тести". Не може лікування коштувати тисячі доларів. Принаймні в нас.
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24.03.2021 12:40 Відповісти
Звичайно не може коштувати тисячу доларів, вони коштують дві-три тисячі доларів. Бо окремі люди хворіють більше місяця. Я озвучив не основну причину захворювання, а які наступають наслідки для дюдини після захворювання. Люди бідні, немає грошей, а щоб здати тест потрібно 1500-1700 грн., а зелене непорозуміння будує дороги. Йому начхати на людей, йому все зробили безкоштовно.
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24.03.2021 17:18 Відповісти
епідзонірованіє - це від слова епідзон? Звучить якось по-москальськи
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24.03.2021 12:37 Відповісти
витрачають свої останні кошти на ліки і тести - на брехливые, бесполезные и навязанные тесты, вы забыли уточнить
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24.03.2021 13:44 Відповісти
 
 