Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією
Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев вважає, що якщо США будуть створювати "важкі дні" у відносинах з Росією, вони матимуть відповідати за це.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Раз вони пророкують, значить, вони і планують. А якщо планують, то можуть і реалізувати", - сказав секретар РБ РФ журналістам у середу.
"Але тоді і будуть нести відповідальність за ті дії, які вони можуть зробити", - зазначив Патрушев.
Він заявив журналістам про це, коментуючи слова радника американського президента з нацбезпеки Джейка Саллівана.
Патрушев також зазначив, що Росія не скоювала і не планує ворожих дій проти США.
"Ми налаштовані на конструктивну співпрацю, яка б враховувала інтереси кожної зі сторін, було б рівноправним", - заявив він.
За словами секретаря Радбезу РФ, Росія зацікавлена у співпраці з США з питань безпеки в космосі. Ця тема обговорювалася в ході телефонних переговорів з Салліваном, сказав Патрушев журналістам.
22 березня Салліван заявив телеканалу MSNBC, що відносини США і РФ, схоже, вступають у важку фазу. "Ми вважаємо, що у нас будуть важкі дні з Росією, тому що є питання, з яких ми принциповим чином не згодні, і є дії, на які нам треба відповідати силою", - наводяться слова радника на сторінці MSNBC в твіттері.
Салліван повторив, що відносини між двома державами простими не будуть, і США доведеться мати справу з "серйозними викликами" і виступати на захист своїх інтересів.
У той же час радник додав, що тим не менш, є галузі, в яких США і РФ можуть працювати в "стабільному та передбачуваному ключі" на благо обох країн. У цьому контексті він згадав контроль над ядерними озброєннями.
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Та як пішов - то й не прийшов...
Нема Кота ніде...".
Что мешало "использовать" этот арсенал: - "стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту -160 (від 30 до 43),ядерні боєзаряди стратегічної зброї від 1514 до 2156, тактичної ядерної зброї від 2800 до 4200"?
"Ядерную начинку забрали США" - можно поподробнее?
Я слушал американца, который занимался разоружением бывших республик СССР, имеющих ЯО.
Быть "зрелым человеком" во время какого-то события не значит разбираться в нём.
Ракеты, ракеты... свет клином не сошёлся на межконтинентальных ядерных ракетах. Куда Вы ими пулять собрались?
Гуглить полезно, желательно на английском...
"Код доступа"? Доступа к чему?
На территории Турции база США и НАТО. УССР - это и был СССР, не надо натягивать сову на глобус.
Я, задавая наводящие вопросы, пытаюсь выяснить уровень компетенции человека, заявившего, что "у Украины не было ядерной дубины".
Вы не ответили ни на один прямой "наивный вопрос", а берётесь рассуждать о высших материях.
"У Беларуси, не было ядерного статуса" - что сие значит? В БССР было ядерное оружие. Беларусь, по требованию США отдала ЯО России.
Что означает "оседлал тему"? Я-то в теме, зачем её седлать?
Вам добавить нечего? Надоело крутиться как уж на сковородке?
Ядерная боеголовка в "Точке-У" - это ядерное оружие или нет?
Но тщетно его хвастовство,
И, кроме свирепого лая,
Не жди от него ничего.