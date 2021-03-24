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Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією

Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев вважає, що якщо США будуть створювати "важкі дні" у відносинах з Росією, вони матимуть відповідати за це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Раз вони пророкують, значить, вони і планують. А якщо планують, то можуть і реалізувати", - сказав секретар РБ РФ журналістам у середу.

"Але тоді і будуть нести відповідальність за ті дії, які вони можуть зробити", - зазначив Патрушев.

Він заявив журналістам про це, коментуючи слова радника американського президента з нацбезпеки Джейка Саллівана.

Також читайте: На США і Росію чекають "важкі дні", - радник Байдена з нацбезпеки Салліван

Патрушев також зазначив, що Росія не скоювала і не планує ворожих дій проти США.

"Ми налаштовані на конструктивну співпрацю, яка б враховувала інтереси кожної зі сторін, було б рівноправним", - заявив він.

За словами секретаря Радбезу РФ, Росія зацікавлена ​​у співпраці з США з питань безпеки в космосі. Ця тема обговорювалася в ході телефонних переговорів з Салліваном, сказав Патрушев журналістам.

22 березня Салліван заявив телеканалу MSNBC, що відносини США і РФ, схоже, вступають у важку фазу. "Ми вважаємо, що у нас будуть важкі дні з Росією, тому що є питання, з яких ми принциповим чином не згодні, і є дії, на які нам треба відповідати силою", - наводяться слова радника на сторінці MSNBC в твіттері.

Салліван повторив, що відносини між двома державами простими не будуть, і США доведеться мати справу з "серйозними викликами" і виступати на захист своїх інтересів.

У той же час радник додав, що тим не менш, є галузі, в яких США і РФ можуть працювати в "стабільному та передбачуваному ключі" на благо обох країн. У цьому контексті він згадав контроль над ядерними озброєннями.

Автор: 

Патрушев Микола (65) росія (65146) Салліван Джон (60)


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Топ коментарі
+42
...США будут отвечать???!!!....

Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 4617
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24.03.2021 11:17
+36
Треба ізолювати кацапів як Північну Корею.
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24.03.2021 11:16
+32
Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 280
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24.03.2021 11:21
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клоуны
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24.03.2021 11:13 Відповісти
Це лише жалюгідні потуги імпотентів !!!)))
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24.03.2021 11:22 Відповісти
"Хвалився Кіт, що він убрід
Дніпро перебреде...
Та як пішов - то й не прийшов...
Нема Кота ніде...".
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24.03.2021 12:11 Відповісти
Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 9379
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24.03.2021 11:24 Відповісти
оно бы еще лапами засучило
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24.03.2021 12:08 Відповісти
Треба ізолювати кацапів як Північну Корею.
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24.03.2021 11:16 Відповісти
Единственное чем могут пригрозить кацапы это тем, что взорвут у себя атомную бомбу и смогут заразить соседей. Это единственное, что они могут сделать реально.
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24.03.2021 11:16 Відповісти
Очконуть свинособаки таке зробити. Вітер то може і в бік кремля подути.
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24.03.2021 11:24 Відповісти
Так вони можуть в Хабаровську чи в Читі забабахати таке
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24.03.2021 11:27 Відповісти
Скоріше через криворукожопість влаштують вибух на якійсь з атомних станцій
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24.03.2021 11:32 Відповісти
Хай тільки спробують. Їм китайці таке влаштують за забруднення своєї території що мало не буде.
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24.03.2021 15:38 Відповісти
дедушка старый - ему все равно
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24.03.2021 11:35 Відповісти
Трепещи Воронеж !
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24.03.2021 11:27 Відповісти
Весняне загострення параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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24.03.2021 11:16 Відповісти
Это что, после взрывов - тупо сказало, тряся мешком - тут у нас В.У., но не покажем, ибо это типо находка для наших взрывобухальщиков.
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24.03.2021 11:16 Відповісти
А он должен ответить за взрывы многоэтажек в России перед всем человечеством, как его вообще земля носит?!
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24.03.2021 11:17 Відповісти
Патрушев, взорви уже нахрен Варонеж
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24.03.2021 11:22 Відповісти
...США будут отвечать???!!!....

Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 4617
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24.03.2021 11:17 Відповісти
шишками забросают.
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24.03.2021 11:17 Відповісти
Кацапы заберут своих родных из Америки?
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24.03.2021 11:17 Відповісти
Никогда 🤣
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24.03.2021 12:26 Відповісти
Как бы в результате этого "отвечать" от России не остался бы только Китай. Очень бы не хотелось этого...
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24.03.2021 11:17 Відповісти
який би словесний понос не виплескувався в ефірах з боку рашки розрахований він виключно на своє болото. бо ніхто в світі рашапідам уже не вірить.
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24.03.2021 11:17 Відповісти
Патрушев нацик!
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24.03.2021 11:18 Відповісти
На суде Чикатилло заявил шо его судьи будут отвечать за свои враждебные к нему действия. За все их недружественные действия, и враждебный приговор мне, они все ответят. Па полнай праграме. Ведь он то к ним был настроен на конструктивные отношения и вообще, дружелюбно."Я настроен на конструктивное сотрудничество, которое бы учитывало интересы каждой из сторон, было бы равноправным. А вы. Эх вы!", - заявил он...
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24.03.2021 11:19 Відповісти
Глава Совбеза РФ Патрушев заявил, что США будут отвечать, если создадут "тяжелые дни" в отношениях с Россией - Цензор.НЕТ 280
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24.03.2021 11:21 Відповісти
а очёчко то оказалось не стальное, американцы только предрекают, а кацапы уже ссуться, глядя в эти перепуганные глазёнки оптимизма мало и это только цветочки.
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24.03.2021 11:21 Відповісти
пацанам пообіцяли, що все гладко повирішують з америками і європами. А тут такий облом. І скільки б тисяч нацгвардійців не було під командуванням, а умовною табакеркою все-одно може прилетіти.
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24.03.2021 11:27 Відповісти
А кацапы все стремятся хоть как то обогнать США.
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24.03.2021 11:22 Відповісти
Ответ єтой плешивой кацапотвари в рот не влезет
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24.03.2021 11:22 Відповісти
по понятиям как вы кацапье ответят или зеркально как партнеры?)
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24.03.2021 11:22 Відповісти
Они могут ответить террором,отравлениями,вбросами.В условиях глобального распространения интернет-брехни.Пока они в условиях гибридной айти войны имеют колоссальные успехи.Американцы нерешительны.Да и наши могли бы ответить .
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24.03.2021 11:24 Відповісти
все уже знают ваши симметричные ответы ...
Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 342
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24.03.2021 11:24 Відповісти
феерично
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24.03.2021 11:27 Відповісти
Красиво!
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24.03.2021 13:24 Відповісти
Уморил дед.Если бы не"янки"-Гитлер,бы вас в 41-на абажюры,пустил.😂
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24.03.2021 11:25 Відповісти
Уморил дед.Если бы не"янки"-Гитлер,бы вас в 41-на абажюры,пустил.😂
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24.03.2021 11:26 Відповісти
Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 6220
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24.03.2021 11:26 Відповісти
"Ну дружіть з нами, дружіть. Ато будете відповідати." На коліна ще станьте щоб з вами всі дружили.
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24.03.2021 11:26 Відповісти
Теж немає чого обговорювати.. Я розумію що цензор це викладає українцям суто пореготати.. Але цей придуркуватий кацапський старопердунський крадій верзе ті тупі погрози лише для кацапського задутого бидла. Ну може ще для українського прокацапського бидла..Це суто струс повітря.. При чому жалюгідний - ще більш жалюгідніший ніж СЕРЕСЕРЕ...Стадо придурків тай годі..!
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24.03.2021 11:26 Відповісти
Я б вів рубрику "росія сказала" типу анекдотів
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24.03.2021 15:21 Відповісти
" Тяжелые дни" в отношениях.. это не значит проведение каких либо агрессивных действий. А вот санкции, запреты, ограничения, отключение от западных платежных систем, запрет на выдачу западных кредитов, оказание всесторонней помощи странам подвергшимся прямой или косвенной агрессии РФ а также на расследование и наложение ареста на коррупционные и преступные средства вывезенные "убийцей" и его ОПГ из РФ в страны Запада это вполне законно, тем более все это будет проводиться за пределами международно признанных границ РФ. ( Рф тоже может провести ответные меры.. только очень сомневаюсь в паритетности.. неслышно о покупке вилл, клубов, открытие счетов в банках , поездок на учебу, лечение, отдых, проживание западной элиты в Рашу.. ( " бензоколонку с атомной бомбой") Единственный "рычаг" у Раши это перекрытие поставок газа и нефти.. так на что они тогда жить будут.. Это медведь пол года может лапу сосать, и то заранее нужно жиром обрасти. Поэтому что им остается только изображать из себя " крутого безбашенного отморозка с ядерной дубинкой".
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24.03.2021 11:26 Відповісти
так на параше уже критические дни ))
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24.03.2021 11:27 Відповісти
та да))) алая волна пошла, прийдётся отвечать в устной форме или задним числом.
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24.03.2021 11:35 Відповісти
Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 8582 За Крим і Донбас.
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24.03.2021 11:29 Відповісти
сикилев выпустит еще один ролик про загнивающую Америку?
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24.03.2021 11:29 Відповісти
Патрушева стала какой то нервной тетей с белой гарячкой, белая и вся гарячая.
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24.03.2021 11:30 Відповісти
Я не понял, шо это у патрушыва за намеки такие. Варонижу снова готовиться?
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24.03.2021 11:31 Відповісти
ВВП США увеличилось с 19 до 23 триллионов долларов в год.ВВП РАБссии 0,7 Вяликае быдло советское и то имело 5 триллионов в лучший год...
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24.03.2021 11:33 Відповісти
а тем временем на рассии знаменитый якутскийс кульптор слепил еще одного петуха из говна
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24.03.2021 11:36 Відповісти
сейчас ВВП московии - 1.3 триллиона долларов
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24.03.2021 11:41 Відповісти
патрушев перепутал, он не в Омане с клованом разговаривает ....
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24.03.2021 11:34 Відповісти
Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 771
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24.03.2021 11:35 Відповісти
Байден из РАБссии сделает Тушонку РУЗВЕЛЬТА остальное пустить на металоБрухт....
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24.03.2021 11:35 Відповісти
Мразь ещё похлеще путлера. В Пентагоне от страха все сортиры забиты))
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24.03.2021 11:35 Відповісти
От ржаки обсцикаются
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24.03.2021 15:22 Відповісти
главный наркотраффикер кокаина из Латинской Америки на расию патрушев резко проснулся...
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24.03.2021 11:35 Відповісти
Новый тренд внешней политики рабсии: кто обзывается тот сам называется, кто угрожает тот сам пострадает. Феерическое разнообразие мысли...
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24.03.2021 11:37 Відповісти
ДА ВАС ГАДОВ ВСЕХ ПОД ПУЛЕМЕТ НАДО ! А СТРНЛКОВ К НАГРАДЕ ... А ТО БУДЕТЕ ОТВЕЧАТЬ ...БЛИН
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24.03.2021 11:38 Відповісти
С августа 1941 года по август 1945 года президент США Рузвельт доставил в дохлый ссср 660 000 тонн тушонки,...я бы и 100 грамм не дал бы Шариковскому ГУЛАГУ Джугашвили...
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24.03.2021 11:40 Відповісти
"Секретарь совета безопасности" должен заботиться о ...безопасности. Ежели вашими усилиями мацковия теперь окружена исключительно друзьями и союзниками ,то флаг вам в руки ! Но,есть сомнения....И не стоит никому угрожать . Тем более , тем, кто сильнее.
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24.03.2021 11:41 Відповісти
Ніхто вас хинови-московити-кацапи не боїться. То колись ви лякали своїми іржавими танками і ядерною дубиною, яку вам віддала Україна.
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24.03.2021 11:43 Відповісти
176 міжконтенинтальних балістичних ракет у складі 43 ракетної армії:130 рідкопаливних СС-19 (по шість боєголовок кожна) та 46 твердопаливних СС-24 (по десять боєголовок кожна) в ШПУ, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту -160 (від 30 до 43),ядерні боєзаряди стратегічної зброї від 1514 до 2156, тактичної ядерної зброї від 2800 до 4200.
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24.03.2021 12:29 Відповісти
"а этот арсенал, Украина использовать не могла"
Что мешало "использовать" этот арсенал: - "стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту -160 (від 30 до 43),ядерні боєзаряди стратегічної зброї від 1514 до 2156, тактичної ядерної зброї від 2800 до 4200"?
"Ядерную начинку забрали США" - можно поподробнее?
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24.03.2021 14:42 Відповісти
Ой спасибо, погуглить значит. А прежде чем выступать "экспертом", самому погуглить никак было? Например - про тактические боезаряды и способы их доставки...
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24.03.2021 15:07 Відповісти
Кравчук сказал то, Кравчук сказал это. Кравчук - это человек, который отдал "вечером стулья", в надежде получить "утром деньги".
Я слушал американца, который занимался разоружением бывших республик СССР, имеющих ЯО.
Быть "зрелым человеком" во время какого-то события не значит разбираться в нём.
Ракеты, ракеты... свет клином не сошёлся на межконтинентальных ядерных ракетах. Куда Вы ими пулять собрались?
Гуглить полезно, желательно на английском...
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24.03.2021 15:37 Відповісти
Вы Беларусь забыли. Один "хозяин арсенала"? Почему Вы упёрлись в межконтинентальные ракеты? Вы видите разницу между ЯО стратегического назначения и тактического?
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24.03.2021 16:16 Відповісти
В БССР не было ЯО?!
"Код доступа"? Доступа к чему?
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24.03.2021 17:30 Відповісти

На территории Турции база США и НАТО. УССР - это и был СССР, не надо натягивать сову на глобус.
Я, задавая наводящие вопросы, пытаюсь выяснить уровень компетенции человека, заявившего, что "у Украины не было ядерной дубины".
Вы не ответили ни на один прямой "наивный вопрос", а берётесь рассуждать о высших материях.
"У Беларуси, не было ядерного статуса" - что сие значит? В БССР было ядерное оружие. Беларусь, по требованию США отдала ЯО России.
Что означает "оседлал тему"? Я-то в теме, зачем её седлать?
Вам добавить нечего? Надоело крутиться как уж на сковородке?
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24.03.2021 19:49 Відповісти
Отдав ЯО, Беларусь стала "неядерной" - это называется логика.
Ядерная боеголовка в "Точке-У" - это ядерное оружие или нет?
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24.03.2021 20:08 Відповісти
Дубина, кнопка була в шахті ракети, а команду потрібно було отримати із центру.Точніше там було 2 кнопки і запускалися одночасно. А на літаку де була кнопка, в літаку, чи в твоїй сраній московії? Звичайно в літаку. А є у дібіни поняття що таке стратегічна зброя, а що тактична?
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24.03.2021 17:11 Відповісти
На Чечню напасть два раза да Грузию...тут Крысы Мавзолейные мастера на всю кровь...Быдло позорное...
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24.03.2021 11:45 Відповісти
Під блокування потраплять сайти «Вільна преса», «Утро.Ру», «Русский эксперт», «Голос Севастополя», «Украина.ру», «СМИ2», RT (Russia Today), jpgazeta.ru, asd. news, pikinform.ru, dnronlane.su, i-don.ru, rumedia24.com, dnr24.su, rmnews.ru, howto-news.info, novosti.icu.
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24.03.2021 11:56 Відповісти
Бедный Воронеж, неужели опять?
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24.03.2021 12:02 Відповісти
Ну америкосы,теперь держитесь!!!
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24.03.2021 12:09 Відповісти
угрозы у русни вообще перешли на уровень стражей корпуса ислама или Аль-Каиды, чего еще ждать от страны-терроиста, возглавляемую с убийцей
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24.03.2021 12:15 Відповісти
Храбрится буян, угрожая,
Но тщетно его хвастовство,
И, кроме свирепого лая,
Не жди от него ничего.
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24.03.2021 12:27 Відповісти
У американців є хороше прислів"я: "Живучи у скляному домі, не кидайся у сусідів камінням...". Патрушев про неї не чув?...
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24.03.2021 12:35 Відповісти
Да эта собака ещё и огрызается! Зубы повыбивать твари!
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24.03.2021 12:36 Відповісти
касапи живуть у своїй власній паралельній реальності, а не в цивілізованому світі. В них власні стандарти всього, не лише розуміння доброчесності.
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24.03.2021 14:35 Відповісти
Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією - Цензор.НЕТ 8165
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24.03.2021 15:57 Відповісти
 
 