Глава Радбезу РФ Патрушев заявив, що США будуть відповідати, якщо створять "важкі дні" у відносинах з Росією

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев вважає, що якщо США будуть створювати "важкі дні" у відносинах з Росією, вони матимуть відповідати за це.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Раз вони пророкують, значить, вони і планують. А якщо планують, то можуть і реалізувати", - сказав секретар РБ РФ журналістам у середу.

"Але тоді і будуть нести відповідальність за ті дії, які вони можуть зробити", - зазначив Патрушев.

Він заявив журналістам про це, коментуючи слова радника американського президента з нацбезпеки Джейка Саллівана.

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Патрушев також зазначив, що Росія не скоювала і не планує ворожих дій проти США.

"Ми налаштовані на конструктивну співпрацю, яка б враховувала інтереси кожної зі сторін, було б рівноправним", - заявив він.

За словами секретаря Радбезу РФ, Росія зацікавлена ​​у співпраці з США з питань безпеки в космосі. Ця тема обговорювалася в ході телефонних переговорів з Салліваном, сказав Патрушев журналістам.

22 березня Салліван заявив телеканалу MSNBC, що відносини США і РФ, схоже, вступають у важку фазу. "Ми вважаємо, що у нас будуть важкі дні з Росією, тому що є питання, з яких ми принциповим чином не згодні, і є дії, на які нам треба відповідати силою", - наводяться слова радника на сторінці MSNBC в твіттері.

Салліван повторив, що відносини між двома державами простими не будуть, і США доведеться мати справу з "серйозними викликами" і виступати на захист своїх інтересів.

У той же час радник додав, що тим не менш, є галузі, в яких США і РФ можуть працювати в "стабільному та передбачуваному ключі" на благо обох країн. У цьому контексті він згадав контроль над ядерними озброєннями.