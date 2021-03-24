Львів знову посилив карантин: заборонена робота непродовольчих ринків, ТРЦ, громадського нічних клубів

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львова посилила карантин. Так, заборонена робота непродовольчих ринків, громадського ТРЦ.

Про це в Facebook повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з рішенням, заборонено роботу:

- непродовольчих ринків;

- закладів харчування, крім онлайн-замовлень і "на винос";

- торгово-розважальних центрів;

- розважальних закладів та нічних клубів;

- всі масові заходи.

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У той же час дозволено працювати:

- аптекам;

- зоомагазинам;

- магазинам з продажу побутової хімії та засобів гігієни

- квітковим і насіннєвим магазинах;

- магазинам з продажу засобів зв'язку;

- майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;

- салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам і басейнам - тільки за попередньою індивідуальної записи.

"Школи залишаються на дистанційному навчанні. Транспорт продовжить працювати в посиленому карантинному режимі", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Львова продовжують дію посиленого карантину в місті до 4 квітня, а також готують окрему програму з підтримки бізнесу.