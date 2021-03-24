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Новини Коронавірус і карантин
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Львів знову посилив карантин: заборонена робота непродовольчих ринків, ТРЦ, громадського нічних клубів

Львів знову посилив карантин: заборонена робота непродовольчих ринків, ТРЦ, громадського нічних клубів

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львова посилила карантин. Так, заборонена робота непродовольчих ринків, громадського ТРЦ.

Про це в Facebook повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

Так, згідно з рішенням, заборонено роботу:

- непродовольчих ринків;

- закладів харчування, крім онлайн-замовлень і "на винос";

- торгово-розважальних центрів;

- розважальних закладів та нічних клубів;

- всі масові заходи.

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У той же час дозволено працювати:

- аптекам;

- зоомагазинам;

- магазинам з продажу побутової хімії та засобів гігієни

- квітковим і насіннєвим магазинах;

- магазинам з продажу засобів зв'язку;

- майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;

- салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам і басейнам - тільки за попередньою індивідуальної записи.

"Школи залишаються на дистанційному навчанні. Транспорт продовжить працювати в посиленому карантинному режимі", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Львова продовжують дію посиленого карантину в місті до 4 квітня, а також готують окрему програму з підтримки бізнесу.

Автор: 

карантин (18172) Львів (3069) Садовий Андрій (536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Зоомагазины работают?
Нормуль.
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24.03.2021 11:21
+1
Опять штоли запретят продажу носков, лампочек и батареек с трусами?
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24.03.2021 11:24
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на премьера катит чел
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24.03.2021 11:19 Відповісти
Зоомагазины работают?
Нормуль.
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24.03.2021 11:21 Відповісти
пожрекать 4 лапы с блюдца похрустеть))
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24.03.2021 14:26 Відповісти
Опять штоли запретят продажу носков, лампочек и батареек с трусами?
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24.03.2021 11:24 Відповісти
Фрідман голубому андлійкові накручує бейцали?
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24.03.2021 11:46 Відповісти
а що таке "громадського ТРЦ"? Не знаю такого...
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24.03.2021 11:47 Відповісти
москальським язьіком також "Львів" тре писати(((
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24.03.2021 12:02 Відповісти
Та читай на вкладці UA.
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24.03.2021 12:19 Відповісти
льiьвьiьв))
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24.03.2021 14:26 Відповісти
Садист садік -доля влаштував львівянам концтабір "львів". Подібно як у Києві пєдалік теж.
Аж дивно яке співпадіння обидва "брати- *********".
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24.03.2021 12:22 Відповісти
если всё это запретили только сейчас, так что это был за карантин до того? Смех сквозь слёзы.
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24.03.2021 13:20 Відповісти
покоталися на лыжах)))))))))))))))))лiл кек лiл ...тикитак
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24.03.2021 14:25 Відповісти
 
 