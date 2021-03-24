Львів знову посилив карантин: заборонена робота непродовольчих ринків, ТРЦ, громадського нічних клубів
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Львова посилила карантин. Так, заборонена робота непродовольчих ринків, громадського ТРЦ.
Про це в Facebook повідомив мер Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
Так, згідно з рішенням, заборонено роботу:
- непродовольчих ринків;
- закладів харчування, крім онлайн-замовлень і "на винос";
- торгово-розважальних центрів;
- розважальних закладів та нічних клубів;
- всі масові заходи.
У той же час дозволено працювати:
- аптекам;
- зоомагазинам;
- магазинам з продажу побутової хімії та засобів гігієни
- квітковим і насіннєвим магазинах;
- магазинам з продажу засобів зв'язку;
- майстерням для ремонту одягу, взуття та електроприладів;
- салонам краси, фітнес-центрам, спортивним залам і басейнам - тільки за попередньою індивідуальної записи.
"Школи залишаються на дистанційному навчанні. Транспорт продовжить працювати в посиленому карантинному режимі", - зазначив Садовий.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Львова продовжують дію посиленого карантину в місті до 4 квітня, а також готують окрему програму з підтримки бізнесу.
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Аж дивно яке співпадіння обидва "брати- *********".