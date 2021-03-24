Найвища смертність від COVID-19 в Україні в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях, - МОЗ

В Україні на стаціонарному лікуванні перебуває понад 33 тис. пацієнтів із COVID-19, летальність від коронавірусу вище 2% у чотирьох областях.

Про це на брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На стаціонарному лікуванні перебуває 33 633 громадян та 7 600 громадян із підозрою, в загальному зайняті 49% стаціонарних ліжок, виділених для лікування коронавірусної хвороби. Найбільше підтверджених випадків зафіксовано в Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській і Київській областях. На жаль, ми повинні констатувати, що не зменшується летальність, хоча на тлі європейських цифр вона не є високою. Однак при середній летальності в Україні 1,9%, вище 2% є летальність у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, а також Львівській областях", - сказала Микичак.

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