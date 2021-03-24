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Новини Коронавірус і карантин
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Найвища смертність від COVID-19 в Україні в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях, - МОЗ

Найвища смертність від COVID-19 в Україні в Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Львівській областях, - МОЗ

В Україні на стаціонарному лікуванні перебуває понад 33 тис. пацієнтів із COVID-19, летальність від коронавірусу вище 2% у чотирьох областях.

Про це на брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На стаціонарному лікуванні перебуває 33 633 громадян та 7 600 громадян із підозрою, в загальному зайняті 49% стаціонарних ліжок, виділених для лікування коронавірусної хвороби. Найбільше підтверджених випадків зафіксовано в Києві, Одеській, Хмельницькій, Львівській і Київській областях. На жаль, ми повинні констатувати, що не зменшується летальність, хоча на тлі європейських цифр вона не є високою. Однак при середній летальності в Україні 1,9%, вище 2% є летальність у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, а також Львівській областях", - сказала Микичак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: дев'ять регіонів у "червоній" зоні, 15 - у "помаранчевій", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

карантин (18172) МОЗ (5393) смертність (195) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Херсонская в жёлтой. Единственная
И это при том, что там на маски болт ещё с лета забили.
Делайте выводы.
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24.03.2021 11:29
+2
совсем зазвизделись.

это при том, что Запорожье в жёлтой зоне.
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24.03.2021 11:25
+1
Адназначна. Как это ещё не заставлют в масках дома ходить? Невероятно..
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24.03.2021 11:25
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Це перемога?
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24.03.2021 11:22 Відповісти
Адназначна. Как это ещё не заставлют в масках дома ходить? Невероятно..
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24.03.2021 11:25 Відповісти
как это ещё не штрафуют за то, что спишь без маски? немыслимо!
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24.03.2021 11:26 Відповісти
Чампіон!!!
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24.03.2021 11:37 Відповісти
совсем зазвизделись.

это при том, что Запорожье в жёлтой зоне.
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24.03.2021 11:25 Відповісти
Херсонская в жёлтой. Единственная
И это при том, что там на маски болт ещё с лета забили.
Делайте выводы.
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24.03.2021 11:29 Відповісти
сегодня успели перекрасить.
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24.03.2021 11:31 Відповісти
Не, ещё не, вот немного ниже:
В "желтой" зоне осталась только Херсонская область.Источник: https://censor.net/ru/n3255233
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24.03.2021 11:35 Відповісти
А, в смысле Запорожье перекрасили?
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24.03.2021 11:35 Відповісти
Зато дороги до кладбищ отремонтировали. Провезут с ветерком.
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24.03.2021 11:27 Відповісти
Більшість покриття(асфальту) цих доріг зійшло з таянням снігу. Починаючи з лютого другий раз ремонтують дорогу "Миколаїв-Київ" в рійоні Миколаєва і до Вознесенська. Тільки зариють асфальт в мокрі ями, а він через місяц зникає, як лід під палючим сонцем. Це також чемпіонство - 2 рази разити в одні і ті самі ями ковідні гроші.
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24.03.2021 11:41 Відповісти
Так! За Борю взялись! А то бачиш, створює він "партію мерів", розумієш! Як тепер Зєля буде відосікі знімати з обіцянками? Раніше плювались, а тепер будуть ще й сміятись
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24.03.2021 11:37 Відповісти
А тут ще й всі технічні кандидати почали з анабіозу виходити, про Україну запіклувались. Ще три роки, альо! Зєля ще тільки навіть почав свої обіцянки-цяцянки не виконувати!!! Ще не всі корупцйні схеми під себе підім'яв! Ну нема у людей совісті...
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24.03.2021 11:46 Відповісти
Чого лише Івано-Франківська область утилізує вакцини??? чи то усі брешуть, пишучи круглу суму? Дані по областям МОЗ почав давати лише 18.03, і з тих пір саме І-Франківська займається розбазарбванням добра! Якщо подивитись дані з МОЗ телеграм, то просрано І-Франковською вже 20 доз, це два флакони за тиждень у мусорку! вони просто чесні чи придурки?
23.03 Івано-Франківська область - 712 щеплень а вісім у смітник? і так кожен день.
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24.03.2021 11:49 Відповісти
Старуха главрачём теперь в областную инфекционку назначьте...
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24.03.2021 11:53 Відповісти
Це повна брехня. За їх же даними РНБО гпйвища смертність за останні 7 днів (кількість смертей на мільйон населення) - Івано-Франківська (13.1), Чернівецька (11.7), Житомирська (11.7).
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24.03.2021 11:56 Відповісти
Может это это не просто вирус , а все таки разработка" Вектора". Может пора нам знать больше!
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24.03.2021 12:11 Відповісти
Я не знаю, чи можуть кацапи ще щось розробляти. Після катастрофи Союза в 2018 (коли обидва космонавти врятувались) стало ясно, що з розроблянням тяжко. Американці майже впевнені, що розробка китайська. Можливо - кацапи їм "памагали". З них станеться.
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24.03.2021 12:18 Відповісти
 
 