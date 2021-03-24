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Новини Справа Семенченка і Шевченка
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СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: підозрюють у створенні незаконних збройних формувань. ФОТО

СБУ підозрює агента НАБУ Євгенія Шевченка в створенні незаконних збройних формувань.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив сам агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"А ось і власники того шматка дроту приїхали - шановна Служба безпеки України шукає в мене вдома російські контрабандні товари військового призначення та звинувачує в створенні незаконних збройних формувань. А як проходить ваш ранок?" - розповів він.

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"Обшук завершився - нічого незаконного не знайшли, нічого не вилучили. Суд щодо запобіжного заходу, напевно, буде завтра - побачимось", - додав пізніше Шевченко.

Він повідомив, що його підозрюють: "У створенні не передбаченого законами України збройного формування".

"Ідеться про події 2018 року, коли ми разом із ветеранами планували створити охоронну компанію для виконання контрактів із безпеки (охорона об'єктів та супроводження конвоїв) Держдепу США в Сирії та Афганістані. Однак дуже цікавий факт полягає в тому, що в кінці 2018 Трамп заявив про виведення контингенту і зменшення присутності в цих країнах і наші плани так і не були реалізовані від слова "взагалі", - пояснив Шевченко.

"Але звинувачують у тому, що просто смішно:" Підготовка та вчинення дій із дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території України, напади на підприємства, залякування населення, провокації воєнного конфлікту... ", - деталізував він.

СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: підозрюють у створенні незаконних збройних формувань 01
СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: підозрюють у створенні незаконних збройних формувань 02

Нагадаємо, 12 березня агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що його автомобіль розкрили і намагалися встановити прослуховування.

11 березня Шевченко повідомив, що дав інтерв'ю розслідувачам Bellingcat про провал спецоперації у справі "вагнерівців".

3 березня стало відомо, що Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка. За словами Соколової, справа стосується інтерв'ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно". В інтерв'ю йдеться про 6 млн доларів хабаря за закриття справи проти екс-міністра екології Миколи Злочевського.

16 грудня 2020 року Шевченко заявив: "За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком".

затримання (4339) обшук (1971) СБУ (12812) Шевченко Євген (139)


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Топ коментарі
+52
Сильно стал мешать зеленой пошести воровать. И сильно разговорился.
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24.03.2021 11:35
+49
Да неее. Он японский шпион. А Лероса скоро обвинят в подготовке покушения на бубочку. Просто ребята слишком много болтают нелицеприятного про зелень.
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24.03.2021 11:40
+48
нельзя мешать баканову и квартальным коммерцией заниматься
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24.03.2021 11:32
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Шевченко, ты же умный человек, видишь, кого из раза в раз выбирает это быдло! Нужно менять страну, тупость окружающих непреодолима.
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24.03.2021 12:06 Відповісти
ахахаха а я памятаю як він на пороха бочку катив ))) Ну от і докотив. Як не як посли 7 більше впливали на пороха і його оточення.
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24.03.2021 12:18 Відповісти
и он, и Стерненко, и Поросюк с Дроздовым катилм, и Яневский со Скрыпиным катили, и Бутусов с Хмарой. докатили...любимого Зеленского выбирали
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24.03.2021 20:52 Відповісти
Відповідь Венедиктової і К на звинувачення Шевченка в хабарництві.
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24.03.2021 12:20 Відповісти
Обшуки у кремлівських агентів: ермааа, татарова, коломойши та ін.не роблять, це свої, справи погані, як шо шоумен дав команду фас своїм, ручним псам з сбу, то це кінець всім ілюзіям стосовно шрумена.
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24.03.2021 12:34 Відповісти
Госдепу прям нанять некого, как безработного агента НАБУ
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24.03.2021 12:46 Відповісти
Похоже, российская агентура и "зеленая" власть зачищает все силы, которые будут сопротивляться с оружием в руках капитуляции Украины перед РФ и восстановлением полного контроля России над Украиной.
СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: підозрюють у створенні незаконних збройних формувань - Цензор.НЕТ 4964

Михаил Николов - подполковник ВСУ, в 2014 году отправился на фронт добровольцем, воевал в батальоне «Донбасс», участвовал в сражениях за Иловайск. Прошел через «плен» боевиков, позже воевал как кадровый военный и доброволец. Был начальником штаба 46-го батальона ВСУ «Донбасс», сотрудником подразделения МО Украины.

Боевая группа, в которую входил офицер, была создана в декабре 2018 года. К участию в ней привлекли мотивированных людей с опытом военных действий и работы в экстремальных ситуациях.
«Тренировки были качественные и очень тяжелые, мы были обеспечены всем необходимым вооружением и экипировкой для успешного выполнения задачи, государство вложило большие ресурсы в наше обеспечение», - говорит офицер.

Подготовка продолжалась не один месяц, пока группы не достигли готовности. За это время власть в стране успела поменяться - вместо санкционировавшего спецоперацию Петра Порошенко президентом стал Владимир Зеленский.
Но подготовка продолжалась: «Об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил «стоп», мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото- и видеоматериалы».
Главными факторами во всей спецоперации должны были стать абсолютная внезапность и абсолютная секретность. Она должна была стать «последним козырем Украины» на случай очередного отказа России вести переговоры об обмене удерживаемыми лицами.
«8 июля штурм был проведен. Но, к сожалению, не нами. Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв, все решали доли секунды», - добавил Николов.
В тот же день на столичных Позняках контрразведчики СБУ обстреляли автомобиль командира группы с позывным «Швед». Российская сторона «обвиняет» военного в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов в Донбассе.
«Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения», - говорит собеседник Бутусова.
Он утверждает: новое руководство украинской спецслужбы знало о подготовке спецоперации с августа 2019 года. А Министерство обороны подтвердило СБУ информацию об участниках группы, их полномочия и выдачу оружия.
Несмотря на это, на всех ее членов завели уголовные дела по статьям «терроризм» и «создание организованной преступной группы». Сотрудникам «Альфы», проводившим операцию по «Шведу», группу представили как террористов - личности ее членов были вскрыты уже после задержания.
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24.03.2021 12:54 Відповісти
"Похоже, российская агентура и "зеленая" власть зачищает все силы, которые будут сопротивляться с оружием в руках капитуляции Украины перед РФ и восстановлением полного контроля России над Украиной."
__________
У Гітлера йде нарада. Всі схилились над мапою боїв. Тут відчиняються двері бункеру, забігає якийсь невідомий у чорних окулярах з фотокамерою, робить декілька знімків зі спалахом цієї мапи і так само швидко втікає.
Гітлєр якийсь час завмер з відкритим роком і круглими очима . Потім питає у Мюлєра:
- Що це було?
- Та це російський шпигун Штірліц.
Рот і очі у Гітлєра стали ще ширшими.
- А що ж ви його не ловите???
- Все одно відбрешиться, - без надії в голосі відпоідає Мюлєр
________________
Схоже Ви теж починаєте здогадуватись, що хтось таки шпигун. Але коней же на переправі не міяють, так?
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24.03.2021 13:14 Відповісти
да, ванька, мы помним как ты за шпыгуна тут очко рвал себе на немецкий крест
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24.03.2021 13:18 Відповісти
Ну ти мене з кимсь сплутав. Може і з собою. Ти зніми штані, нахились і подивись перед дзеркалом. Може правду і побачиш
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24.03.2021 14:08 Відповісти
о, вунятко, ті уже открещиваешься, что за гринпоца тут жопу рвал?
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24.03.2021 14:22 Відповісти
ванья, у тебе може амнезія, або намагаєся когось дурнем виставити, але я теж пам'ятаю, як ти за шмарклю топило, а потім знову до тімашонки перекинулось
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25.03.2021 12:28 Відповісти
А, коли побачиш правду, то одягай штані і вимагай дострокові президентські. Навіть, якщо тобі твій хозяїн забороняє. Іноді навіть ти маєш право бути вільною людиною.
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24.03.2021 14:15 Відповісти
пока что я вижу лживого полупокера - тебя, вунятко
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24.03.2021 14:23 Відповісти
Ваня те кто просит не только досрочных , но и очередных выборов не увидят - кацапы и белорусы тому подтверждение
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24.03.2021 14:44 Відповісти
Розумієш Серже, якщо не стукати, то і не відчинять. Але мало вимагати дострокові. Я ось тебе зараз спитаю - хто, якщо не Зєля? Хто натомість? Є відповідь?
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24.03.2021 14:50 Відповісти
Перед избранием наркомана президентом на российских каналах говорили, что скоро в Украине в смертельной схватке схлеснутся две силы: проукраинская и пророссийская. И РФ нужно сделать все для победы пророссийской и чтобы проукраинская никогда бы уже не смогла восстановиться.
Сейчас РФ своей агентурой рядом с Зеленским уничтожает самое боевое крыло украинского народа - офицеров ВСУ, ГУР, ССО, добровольцев, которые воевали и сейчас воюют, и которые никогда не сдадутся на милость Путина и будут воевать до последнего патрона.
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24.03.2021 13:31 Відповісти
Пані не скаже, в якому році вбили Музичко, Мужчиля, Шаповала, Хараберюша, Ендрю, Сармата...? І хто був за це покараний? За "зелений коридор" і "неказан" я взагалі мовчу
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24.03.2021 14:11 Відповісти
зеленый коридор создал Путин и обещал выпустить солдат, не так ли? подавай иск на Путина, кто тебе заважает
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24.03.2021 20:49 Відповісти
Повна деградація "контори".
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24.03.2021 13:13 Відповісти
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1374650722357284868 2 ч

Помните историю с прослушкой, установленной рукожёпами в машине Шевченко? ФСБ(у) вышла на финиш по зачистке Украины от актива, способного сопротивляться росийской оккупации. Украина как была федеральным округом РФ, так им и помрёт.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, спасибо за позицию, но мы - ФСЁ.
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24.03.2021 13:24 Відповісти
Цей Радек - обіравшаяся абинеюлька. Закономірно. Всі абинеюлькі цим закінчують - починають ставити на Україні хрест. Юля підтирала їм сраку, Україна була нормальна. Як вони Юлю відкинули, Україна стала поганою. Засранці, одним словом.
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24.03.2021 14:37 Відповісти
твоя Жулька первая вместе с Мертвячуком побежит сдавать Украину ради месторождения газа и пары заводиков в РФ. У Оксаны Марченко есть, а у нее - нет Жаба давит...
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24.03.2021 20:45 Відповісти
Рано радуется... - пусть сейчас ищет жучки - которые ему могли поставить... А заодно перероет сам заново все свои помещения - на предмет, что бы ему не подбросили сами СБУшики незаконного - 100% они ЕЩЁ прийдут !
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24.03.2021 13:31 Відповісти
своєю підлістю і підступністю ці "новиє чєстниє ліца" вже переплюнули Януковоща. "Коли з арени ідуть герої, на ній з'являються клоуни" (Гете).
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24.03.2021 13:36 Відповісти
пока все думают что они клоуны, они цементируют свою власть на следующие выборы и всех неудобных зачищают или подкупают и разделяют как с Голосом, здесь всё серьёзно
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24.03.2021 13:38 Відповісти
согласен
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24.03.2021 14:19 Відповісти
Этот Шевченко так боролся с Порошенко, ну вот, пожинает плоды борьбы.
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24.03.2021 13:50 Відповісти
Я вже заплутавсь, зараз ще Порошенко, чи вже Зеленський? Бо нічого не помінялось
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24.03.2021 14:18 Відповісти
бо ти дебіл, вунятко
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24.03.2021 14:20 Відповісти
нігуя він не боровся з Порошенко. Але, звичайно, всім патріотам наука, хотіли кращого для України, агітували проти Пороха? прибирайте своє гуано у вигляді зеленського
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24.03.2021 15:14 Відповісти
Ьерут пример с бацьки все как в белоруси повесят все что им нужно єто маланцы
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24.03.2021 14:43 Відповісти
Диму без вогню не буває,у нас всі невинні,кого не візьмуть!!!
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24.03.2021 14:54 Відповісти
Диму без вогню не буває, кишенькові правоохоронці, беруть тільки винних (в тому, що прямо кажуть Зеленський - злодій і корупціонер, яких ще не бачила Україна). Але все це ніпрощо, бо зараз Байден Президент!!!
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24.03.2021 15:11 Відповісти
Пашла,пля,писать губернія...
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24.03.2021 16:51 Відповісти
Незаконные вооруженные формирования управляются ставленниками Шмаркли - их имена Авакян и Баканов.
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24.03.2021 19:25 Відповісти
Прослушку надо Демченко ставить
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24.03.2021 20:01 Відповісти
Справедливости ради, откуда он знает то, чего знать не должен по определению?
Так то помню его ещё летом 2014-го, нормальный чел.
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24.03.2021 21:00 Відповісти
вся "эта епохальная война" есть свидетельством рукожопства "новых лиц". Хотели сделать две вещи - подыграть рыжему и путину против Байдена, подготовили пленки, нашли "правдивого" свидетеля, хотели вернуть его в Украину, а заодно решили срубить денег, сами же обратились к Шевченку чтобы убедил Холодницкого и что же. Опозорились. Деньги пропали,свидетель бушует. Шевченко, как человек рисковый и с юмором, дал Грозеву интервью, так он террорист - есперантист ( модное слово чекистом 30 -х) уже бегают с прослушками, вовк потеет, ну просто срам. Хотели побить военную разведку, опять планов громадье, а чем закончилось - "раскодированием шпионов с банковой".и как в песенке - что они не делали не идут дела. видно в понедельник их мама родила. А уже считали себя гигантами мысли, игроками мирового уровня. И что же, даже на местечковых перцев не потянули. А говорят - в 17 у нас получилось.
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24.03.2021 21:42 Відповісти
ПРИДУРКИ ! БАКАНОВ ЯВНО ПЕРЕГИБАЕТ ПАЛКУ !!!!!!!!!
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24.03.2021 23:28 Відповісти
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