СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: підозрюють у створенні незаконних збройних формувань. ФОТО

СБУ підозрює агента НАБУ Євгенія Шевченка в створенні незаконних збройних формувань.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив сам агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"А ось і власники того шматка дроту приїхали - шановна Служба безпеки України шукає в мене вдома російські контрабандні товари військового призначення та звинувачує в створенні незаконних збройних формувань. А як проходить ваш ранок?" - розповів він.

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"Обшук завершився - нічого незаконного не знайшли, нічого не вилучили. Суд щодо запобіжного заходу, напевно, буде завтра - побачимось", - додав пізніше Шевченко.

Він повідомив, що його підозрюють: "У створенні не передбаченого законами України збройного формування".

"Ідеться про події 2018 року, коли ми разом із ветеранами планували створити охоронну компанію для виконання контрактів із безпеки (охорона об'єктів та супроводження конвоїв) Держдепу США в Сирії та Афганістані. Однак дуже цікавий факт полягає в тому, що в кінці 2018 Трамп заявив про виведення контингенту і зменшення присутності в цих країнах і наші плани так і не були реалізовані від слова "взагалі", - пояснив Шевченко.

"Але звинувачують у тому, що просто смішно:" Підготовка та вчинення дій із дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території України, напади на підприємства, залякування населення, провокації воєнного конфлікту... ", - деталізував він.





Нагадаємо, 12 березня агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що його автомобіль розкрили і намагалися встановити прослуховування.

11 березня Шевченко повідомив, що дав інтерв'ю розслідувачам Bellingcat про провал спецоперації у справі "вагнерівців".

3 березня стало відомо, що Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка. За словами Соколової, справа стосується інтерв'ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно". В інтерв'ю йдеться про 6 млн доларів хабаря за закриття справи проти екс-міністра екології Миколи Злочевського.

16 грудня 2020 року Шевченко заявив: "За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком".