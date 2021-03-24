СБУ провела обшук в агента НАБУ Шевченка: підозрюють у створенні незаконних збройних формувань. ФОТО
СБУ підозрює агента НАБУ Євгенія Шевченка в створенні незаконних збройних формувань.
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив сам агент НАБУ Євген Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"А ось і власники того шматка дроту приїхали - шановна Служба безпеки України шукає в мене вдома російські контрабандні товари військового призначення та звинувачує в створенні незаконних збройних формувань. А як проходить ваш ранок?" - розповів він.
"Обшук завершився - нічого незаконного не знайшли, нічого не вилучили. Суд щодо запобіжного заходу, напевно, буде завтра - побачимось", - додав пізніше Шевченко.
Він повідомив, що його підозрюють: "У створенні не передбаченого законами України збройного формування".
"Ідеться про події 2018 року, коли ми разом із ветеранами планували створити охоронну компанію для виконання контрактів із безпеки (охорона об'єктів та супроводження конвоїв) Держдепу США в Сирії та Афганістані. Однак дуже цікавий факт полягає в тому, що в кінці 2018 Трамп заявив про виведення контингенту і зменшення присутності в цих країнах і наші плани так і не були реалізовані від слова "взагалі", - пояснив Шевченко.
"Але звинувачують у тому, що просто смішно:" Підготовка та вчинення дій із дестабілізації суспільно-політичної обстановки на території України, напади на підприємства, залякування населення, провокації воєнного конфлікту... ", - деталізував він.
Нагадаємо, 12 березня агент НАБУ Євген Шевченко повідомив, що його автомобіль розкрили і намагалися встановити прослуховування.
11 березня Шевченко повідомив, що дав інтерв'ю розслідувачам Bellingcat про провал спецоперації у справі "вагнерівців".
3 березня стало відомо, що Венедіктова подала в суд на журналістку Соколову та агента НАБУ Шевченка. За словами Соколової, справа стосується інтерв'ю "таємного агента НАБУ" Євгена Шевченка для програми "Соромно". В інтерв'ю йдеться про 6 млн доларів хабаря за закриття справи проти екс-міністра екології Миколи Злочевського.
16 грудня 2020 року Шевченко заявив: "За вказівкою Татарова готуються підозри багатьом учасникам Майдану, включно зі мною і Парасюком".
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Михаил Николов - подполковник ВСУ, в 2014 году отправился на фронт добровольцем, воевал в батальоне «Донбасс», участвовал в сражениях за Иловайск. Прошел через «плен» боевиков, позже воевал как кадровый военный и доброволец. Был начальником штаба 46-го батальона ВСУ «Донбасс», сотрудником подразделения МО Украины.
Боевая группа, в которую входил офицер, была создана в декабре 2018 года. К участию в ней привлекли мотивированных людей с опытом военных действий и работы в экстремальных ситуациях.
«Тренировки были качественные и очень тяжелые, мы были обеспечены всем необходимым вооружением и экипировкой для успешного выполнения задачи, государство вложило большие ресурсы в наше обеспечение», - говорит офицер.
Подготовка продолжалась не один месяц, пока группы не достигли готовности. За это время власть в стране успела поменяться - вместо санкционировавшего спецоперацию Петра Порошенко президентом стал Владимир Зеленский.
Но подготовка продолжалась: «Об операции проинформировали президента Зеленского, подготовка продолжалась, и никто не говорил «стоп», мы получали всю необходимую информацию о нашем объекте. Свежие фото- и видеоматериалы».
Главными факторами во всей спецоперации должны были стать абсолютная внезапность и абсолютная секретность. Она должна была стать «последним козырем Украины» на случай очередного отказа России вести переговоры об обмене удерживаемыми лицами.
«8 июля штурм был проведен. Но, к сожалению, не нами. Штурмовали нас, наш секретный базовый лагерь в Донецкой области. И просто в результате удачи обошлось без жертв, все решали доли секунды», - добавил Николов.
В тот же день на столичных Позняках контрразведчики СБУ обстреляли автомобиль командира группы с позывным «Швед». Российская сторона «обвиняет» военного в организации успешных ликвидаций известных главарей террористов в Донбассе.
«Его можно было спокойно вызвать на встречу в СБУ, где он бывал много раз, и он бы и так дал все необходимые показания. Зачем было по нему стрелять? Это наводит на серьезные подозрения», - говорит собеседник Бутусова.
Он утверждает: новое руководство украинской спецслужбы знало о подготовке спецоперации с августа 2019 года. А Министерство обороны подтвердило СБУ информацию об участниках группы, их полномочия и выдачу оружия.
Несмотря на это, на всех ее членов завели уголовные дела по статьям «терроризм» и «создание организованной преступной группы». Сотрудникам «Альфы», проводившим операцию по «Шведу», группу представили как террористов - личности ее членов были вскрыты уже после задержания.
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У Гітлера йде нарада. Всі схилились над мапою боїв. Тут відчиняються двері бункеру, забігає якийсь невідомий у чорних окулярах з фотокамерою, робить декілька знімків зі спалахом цієї мапи і так само швидко втікає.
Гітлєр якийсь час завмер з відкритим роком і круглими очима . Потім питає у Мюлєра:
- Що це було?
- Та це російський шпигун Штірліц.
Рот і очі у Гітлєра стали ще ширшими.
- А що ж ви його не ловите???
- Все одно відбрешиться, - без надії в голосі відпоідає Мюлєр
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Схоже Ви теж починаєте здогадуватись, що хтось таки шпигун. Але коней же на переправі не міяють, так?
Сейчас РФ своей агентурой рядом с Зеленским уничтожает самое боевое крыло украинского народа - офицеров ВСУ, ГУР, ССО, добровольцев, которые воевали и сейчас воюют, и которые никогда не сдадутся на милость Путина и будут воевать до последнего патрона.
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1374650722357284868 2 ч
Помните историю с прослушкой, установленной рукожёпами в машине Шевченко? ФСБ(у) вышла на финиш по зачистке Украины от актива, способного сопротивляться росийской оккупации. Украина как была федеральным округом РФ, так им и помрёт.
https://twitter.com/POTUS @POTUS
, спасибо за позицию, но мы - ФСЁ.
Так то помню его ещё летом 2014-го, нормальный чел.