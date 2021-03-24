МОЗ цього року планує закупити близько 7,9 млн доз COVID-вакцин на 4 млрд грн, - StateWatch. ДОКУМЕНТ

Для вакцинації 3 945 134 осіб від COVID-19 із певних груп ризику Міністерство охорони здоров'я планує закупити 7 890 268 доз вакцини до кінця року на суму 4 млрд грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані експертної організації StateWatch, яка проаналізувала бюджетну програму МОЗ "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" на поточний рік.

Інші бюджетні програми МОЗ не передбачають закупівлі вакцини від COVID-19.

Середні витрати, закладені в бюджетну програму на закупівлю вакцини від COVID-19 для однієї людини, становлять 504 гривні. Але ні виробник, ні назва вакцини, на які розраховують у Міністерстві охорони здоров'я, не вказані.

"Сьогодні неможливо зрозуміти, скільки всього грошей сплачено з бюджету за вакцину і кому саме, адже така інформація не розкривається МОЗ", - уточнив голова StateWatch Гліб Каневський.

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