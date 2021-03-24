Маску на вулиці необхідно носити лише в разі неможливості дотримуватися соціальної дистанції, - КМДА

Обов'язкове носіння захисних масок у громадських місцях, що розташовані в населених пунктах, які входять у "червону" зону карантину, як того вимагає рішення Кабінету Міністрів, не стосується тих місць, у яких можливо дотримуватись соціальної дистанції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, що дане обмеження впроваджено для вулиць, на яких неможливо дотримуватися дистанції. Тобто коли ми говоримо про те, що неможливо перебувати від іншої людини на відстані мінімум 1,5 метра, тоді ми зобов'язані вдягнути засіб індивідуального захисту", - зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін зобов'язав жителів "червоної" зони носити захисну маску на вулицях і в парках.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий штам COVID-19 із подвійною мутацією виявили в Індії