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Новини Коронавірус і карантин
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Маску на вулиці необхідно носити лише в разі неможливості дотримуватися соціальної дистанції, - КМДА

Маску на вулиці необхідно носити лише в разі неможливості дотримуватися соціальної дистанції, - КМДА

Обов'язкове носіння захисних масок у громадських місцях, що розташовані в населених пунктах, які входять у "червону" зону карантину, як того вимагає рішення Кабінету Міністрів, не стосується тих місць, у яких можливо дотримуватись соціальної дистанції.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, що дане обмеження впроваджено для вулиць, на яких неможливо дотримуватися дистанції. Тобто коли ми говоримо про те, що неможливо перебувати від іншої людини на відстані мінімум 1,5 метра, тоді ми зобов'язані вдягнути засіб індивідуального захисту", - зазначив Бондаренко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін зобов'язав жителів "червоної" зони носити захисну маску на вулицях і в парках.

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карантин (18172) КМДА (2370) Київ (19463) маска (157) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Бондаренко Володимир Київрада (25)


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Топ коментарі
+8
Імітація бурхливої діяльності влади триває!!! )))))
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24.03.2021 11:56
+8
Через 30 минут маска собирает в себе всю фигню окружающей среды вместе с углекислым газом,скопление микробов и пыли при повышенной влажности воздуха делаю маску ядовитой убийцей...Носите на здоровье...
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24.03.2021 11:57
+8
Эдик, руки мыть надо и не совать их в лицо. Или религия не позволяет?
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24.03.2021 11:58
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Інформаційний терор від дебілів. Засуньте собі в дупу ті маски, якщо вони вам чимось допомагають, а потім вже натягніть на носа.
Маски не захищають від захворювання, а лише розтягують час та привчають вас до бездумного виконання дебільних вимог! А грошики ви один в одного зрадістю з рук берете і не думаєте, що там хвороботворчих мікроорганізмів стільки і не боїтеся коронавірусу. Чому так?
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24.03.2021 11:55 Відповісти
Эдик, руки мыть надо и не совать их в лицо. Или религия не позволяет?
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24.03.2021 11:58 Відповісти
Якби ти ще їх так мив ті руки, як я і не совав їх туди куди соваєш, то були б з тебе люди...
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24.03.2021 12:04 Відповісти
Петросян?
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24.03.2021 12:07 Відповісти
А ти - ні?
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24.03.2021 12:26 Відповісти
Тоже руки мыть не любишь? Надо мыть, иначе будет бо-бо.
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24.03.2021 12:28 Відповісти
№87
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24.03.2021 12:06 Відповісти
Шо, мыло закончилось? Нервничаешь?
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24.03.2021 12:07 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності влади триває!!! )))))
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24.03.2021 11:56 Відповісти
В багатьох країнах так. люди не бикують.
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24.03.2021 12:20 Відповісти
В багатьох країнах влада поважає громадян ,як єдиних суверенів влади !!!!)))
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24.03.2021 12:24 Відповісти
у тебе совкові фантазії: в Україні введні ті сами вимоги, що і у Європі.
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24.03.2021 12:28 Відповісти
В Україні проблеми не з браком законів та правил, проблеми з їх дотриманням та виконанням !!! Занадто велика каста недоторканих !!!)))
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24.03.2021 12:35 Відповісти
це все іде від школи!
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24.03.2021 12:39 Відповісти
Придурки у власти, журналисты тоже придурки, раздувают еще больше.
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24.03.2021 11:57 Відповісти
ну тоді придурки у власті в усіх країнах.
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24.03.2021 12:21 Відповісти
Присмотрись внимательнее. Похоже вокруг тебя одни придурки, а ты - Д'артаньян.
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24.03.2021 12:32 Відповісти
Через 30 минут маска собирает в себе всю фигню окружающей среды вместе с углекислым газом,скопление микробов и пыли при повышенной влажности воздуха делаю маску ядовитой убийцей...Носите на здоровье...
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24.03.2021 11:57 Відповісти
Особливі захистні якості в маски з авоськи або труселів(бажано б/у) !!!!))))
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24.03.2021 12:01 Відповісти
"собирает в себе всю фигню окружающей среды вместе с углекислым газом"

Щито???
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24.03.2021 12:12 Відповісти
Его жена - хирург с 25 летним стажем знает, что говорит.
Представляю, чего она там наоперировала.
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24.03.2021 12:20 Відповісти
Углекислый газ выходит при выдыхании и маска увлажняется автоматом,а влажная маска собирает всю Матню...Бараны пля...7 классов образования
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24.03.2021 12:36 Відповісти
Садись. Два. Газы заполняют весь предоставленный объем, школота. Они в маске не задерживаются. Ты видно совсем в школу не ходил.
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24.03.2021 12:40 Відповісти
Вы свою чушь не расплескивайте- чушь должна быть полной. 😂
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24.03.2021 12:26 Відповісти
розкажи це хірургу, який теж її одягає з тих самих причин - зібрати видих, щоб він не осів на розрізаній рані.
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24.03.2021 12:26 Відповісти
Та уже расскали. Он говорит, что если не наденет маску, то может заплевать ваши внутренности....
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24.03.2021 14:18 Відповісти
Собирает маска фигню снаружи, если конечно надеть целиком и на носу фиксатор закрепить. И никто не говорит об абсолютной защите: от ковида маска защищает на 70-80%, что меньше респиратора (90%), но достаточно чтобы не заболеть. Каждые 2 часа ее нужно менять, но можно и чаще. И после транспорта спиртом обработать руки и телефон. У нас баранье стадо, и руки обычно моют только дома и то не сразу, а телефон не дезинфицируют.
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24.03.2021 13:22 Відповісти
Влада розяснює лохторату природу походження чергового пука в калюжу!!!)))
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24.03.2021 11:59 Відповісти
Моя жена хирург с 25 летним стажем знает что говорит
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24.03.2021 12:00 Відповісти
У блазнів все як завжди...

Маску на вулиці необхідно носити лише в разі неможливості дотримуватися соціальної дистанції, - КМДА - Цензор.НЕТ 9781
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24.03.2021 12:01 Відповісти
В США провели масштабные исследования в штатах с обычным и масочным режимом - разница в заболеваемости 5%. Вроде не много, но: если в Украине сейчас 15.000 зараженных в сутки - то было бы (-5%) 14.250
750 чел разницы - с учетом смертности 1-2% - это от 7 до 15 спасенных жизней ежедневно.
210-450 человек в месяц.
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24.03.2021 12:03 Відповісти
А ЕС провело ислледование и наоборот
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24.03.2021 12:10 Відповісти
И эти люди будут жить вечно!
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24.03.2021 12:11 Відповісти
А если не воровать из бюджета и летом договориться о качественной вакцине, зафрахтовать, начать в январе вакцинацию то можно бы спасти тысячи жизней!!! Так что не нужно перекладывать провалы управления на людей! Зеленского, Степанова и Ляшко будут судить и они получат очень большие сроки за геноцид!!!
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24.03.2021 12:11 Відповісти
А там не было подсчитано, сколько здоровых людей заболело от ношения тряпки на морде?
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24.03.2021 14:24 Відповісти
Надо не тряпку, а медицинскую маску носить, и менять раз в 2часа, стирать после 1 применения или выбрасывать. А тряпки да, не помогут ))
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24.03.2021 17:13 Відповісти
Дело в конкретике. Именно ты можешь не заболеть, надев маску. Потому как уже в больнице, потратив пару тыщ баксов на лечение, поймешь что статистика говно, а маску за 3грн именно тебе нацепить стоило!
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24.03.2021 17:11 Відповісти
кива нашёл новый спобоб дезинфекции рук. помогать не помогает, но ему всегда приятно сполоснуть их гелем подпитывая шерсть на ладонях )
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24.03.2021 12:04 Відповісти
Маску на улице необходимо носить лишь в случае / Правильно-должен быть выбор.Хочешь жить -пользуйся маской , мой руки и держи дистанцию Не хочешь жить- не пользуйся маской , не мой руки и не держи дистанцию.
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24.03.2021 12:05 Відповісти
Вчера новость была полция сообщает мы сначала предупреждаем если остановит потом если не захочет одеть человек штрафуем,если ктото идет по улице один,мусор не имеет права втирать одеть маску
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24.03.2021 12:06 Відповісти
Прохожие на улицах будут исполнять замысловатый "танец пчёл"
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24.03.2021 12:07 Відповісти
Я маску надеваю на 5 минут в маркете,бо охрана заставляет намордник надеть,и не дадут купить сигареты энд папиросы
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24.03.2021 12:09 Відповісти
Ты - настоящий гирой!
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24.03.2021 12:11 Відповісти
Не, отмазка "я тока за папиросами зашел, потому без маски" - это железно и сразу все вопросы отпадают: "ааа, ну за папиросами вэлкам без маски!" Бугагаааа!!! ))
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24.03.2021 13:26 Відповісти
Вы только что у ковидных святой грааль отняли.
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24.03.2021 12:12 Відповісти
С учетом того что я болел за 51 год жизни всего 1 раз,да и то по дурости хлебнул ледяного пива из холодилы в 1988 году осенью,то это нормально,чего и вам желаю...не болейте Чуваки...
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24.03.2021 12:14 Відповісти
Делаем маску из сапога дома.
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24.03.2021 12:16 Відповісти
Суд - Маски неконституційні!
https://www.youtube.com/watch?v=WMtUNOlbj94&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0

"Суд наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією України . Таке обмеження може встановлюватися виключно законом актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_825259/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#825259 1 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_17/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#17 3 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_24/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#24 6 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_27/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#27 8 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 19 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#200 64 Конституції України , (п. 3.2 Рішення КСУ від 28 серпня 2020 року Конституційний суд України №1-14/2020(230/20) у справі щодо відповідності http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів...)."
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94649987#
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24.03.2021 12:16 Відповісти
Маску на вулиці необхідно носити лише в разі неможливості дотримуватися соціальної дистанції, - КМДА - Цензор.НЕТ 1066
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24.03.2021 12:18 Відповісти
хорошо, хоть им в голову ещё не пришло чтобы мы и спали в маске..
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24.03.2021 12:19 Відповісти
Первыми умирали от Ковида больные астмой,пневмонией,ОРЗ, гипертоники тахикардисты,потом идут алкаши и наркоши,говорит мой домашний хирург,жена.Но в основном те,у кого слабая и плохо развитая иммунная система дуба режут не зависимо от возраста......
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24.03.2021 12:21 Відповісти
Маску на вулиці необхідно носити лише в разі неможливості дотримуватися соціальної дистанції, - КМДА - Цензор.НЕТ 1583
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24.03.2021 12:47 Відповісти
Нельзя победить в войне со здравым смыслом. Вместо того, чтобы избавиться от Степанова и начать организовывать бригады для постановки прививок, придумывают различные забубоны, для штрафов, не иначе. Другого смысла ношения маски в парке, я не обнаружил.
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24.03.2021 12:36 Відповісти
Ти записався на вакцинацію ? ..Чи аби п....?
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24.03.2021 12:48 Відповісти
Смысл есть - приучить к наморднику, дистанции, отучить от живого общения.
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24.03.2021 12:48 Відповісти
Як ви непомітно для себе палитесь на кацапізмах, молодці.
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24.03.2021 15:08 Відповісти
Да **** социальная дистанция-это между Ахметовым и его садовником
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24.03.2021 12:56 Відповісти
Представляю полицию с рулетками, измеряющую расстояние между людьми. Хоть может им выдадут лазерные "рулетки". А каждому челу нужно носить "парктроник", орущий "дистанция меньше 1,5м, опасность ковида!!!" Гггг)))
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24.03.2021 13:16 Відповісти
Собирает маска фигню снаружи, если конечно надеть целиком и на носу фиксатор закрепить. И никто не говорит об абсолютной защите: от ковида маска защищает на 70-80%, что меньше респиратора (90%), но достаточно чтобы не заболеть. Каждые 2 часа ее нужно менять, но можно и чаще. И после транспорта спиртом обработать руки и телефон. У нас баранье стадо, и руки обычно моют только дома и то не сразу, а телефон не дезинфицируют. Быдло-страна! Увольняюсь! )))
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24.03.2021 13:28 Відповісти
 
 