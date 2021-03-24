Маску на вулиці необхідно носити лише в разі неможливості дотримуватися соціальної дистанції, - КМДА
Обов'язкове носіння захисних масок у громадських місцях, що розташовані в населених пунктах, які входять у "червону" зону карантину, як того вимагає рішення Кабінету Міністрів, не стосується тих місць, у яких можливо дотримуватись соціальної дистанції.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.
"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я роз'яснило, що дане обмеження впроваджено для вулиць, на яких неможливо дотримуватися дистанції. Тобто коли ми говоримо про те, що неможливо перебувати від іншої людини на відстані мінімум 1,5 метра, тоді ми зобов'язані вдягнути засіб індивідуального захисту", - зазначив Бондаренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабмін зобов'язав жителів "червоної" зони носити захисну маску на вулицях і в парках.
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Маски не захищають від захворювання, а лише розтягують час та привчають вас до бездумного виконання дебільних вимог! А грошики ви один в одного зрадістю з рук берете і не думаєте, що там хвороботворчих мікроорганізмів стільки і не боїтеся коронавірусу. Чому так?
Щито???
Представляю, чего она там наоперировала.
750 чел разницы - с учетом смертности 1-2% - это от 7 до 15 спасенных жизней ежедневно.
210-450 человек в месяц.
https://www.youtube.com/watch?v=WMtUNOlbj94&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B0
"Суд наголошує, що обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституцією України . Таке обмеження може встановлюватися виключно законом актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_825259/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#825259 1 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_17/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#17 3 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_24/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#24 6 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_27/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#27 8 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_56/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#56 19 , http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_200/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1#200 64 Конституції України , (п. 3.2 Рішення КСУ від 28 серпня 2020 року Конституційний суд України №1-14/2020(230/20) у справі щодо відповідності http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1 Конституції України (конституційності) окремих положень постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів...)."
https://reyestr.court.gov.ua/Review/94649987#