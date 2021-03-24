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Новини Окуповані території
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Денісова про вирок окупантів кримському татарину Аблямітову: Рішення суду - безпідставне, показання отримані під тиском ФСБ

Денісова про вирок окупантів кримському татарину Аблямітову: Рішення суду - безпідставне, показання отримані під тиском ФСБ

Так званий "Кіровський районний суд", що у тимчасово окупованому Криму засудив кримського татарина Меджита Аблямітова до 6 років відбування покарання в колонії суворого режиму та 1 року адміннагляду після закінчення строку за нібито участь в добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана, який окупаційна влада вважає незаконним збройним формуванням.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений ВР з прав людини Людимили Денісової, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошую, що кримінальна справа є сфабрикованою, а рішення суду – безпідставним. Адже усі покази Меджита Аблямітова, отримані під час допитів на етапі слідства були отримані під тиском працівників ФСБ. Осуджую незаконний вирок, який є черговим прикладом репресій політично мотивованого переслідування кримських татар" , - зазначає Денісова.

"Закликаю міжнародну спільноту тиснути на РФ, аби якнайскоріше припинити політично вмотивовані переслідування наших співгромадян у тимчасово окупованому Криму та негайно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України", - додала Денісова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупаційний суд засудив кримського татарина Аблямітова до 6 років за участь в "українському нацбатальйоні"

Автор: 

Денісова Людмила (883) Крим (14143) вирок (1069) репресії (1622) суд (11676) кримські татари (2004)


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то ваші заяви - пшик. виписали - сидітеме.
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24.03.2021 12:29 Відповісти
"Денисова о приговоре оккупантов крымскому татарину **********: Решение суда - безосновательно, показания получены под давлением ФСБ"
_Что ли дура?! Паказания-шмаказания... они вообще не имеют никакого права его "судить"!
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24.03.2021 12:38 Відповісти
В Крым вернулся 37год.Доносы,заборы,колючая проволока,враньё.
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24.03.2021 17:10 Відповісти
 
 