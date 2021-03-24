Денісова про вирок окупантів кримському татарину Аблямітову: Рішення суду - безпідставне, показання отримані під тиском ФСБ

Так званий "Кіровський районний суд", що у тимчасово окупованому Криму засудив кримського татарина Меджита Аблямітова до 6 років відбування покарання в колонії суворого режиму та 1 року адміннагляду після закінчення строку за нібито участь в добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана, який окупаційна влада вважає незаконним збройним формуванням.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" уповноважений ВР з прав людини Людимили Денісової, інформує Цензор.НЕТ.

"Наголошую, що кримінальна справа є сфабрикованою, а рішення суду – безпідставним. Адже усі покази Меджита Аблямітова, отримані під час допитів на етапі слідства були отримані під тиском працівників ФСБ. Осуджую незаконний вирок, який є черговим прикладом репресій політично мотивованого переслідування кримських татар" , - зазначає Денісова.

"Закликаю міжнародну спільноту тиснути на РФ, аби якнайскоріше припинити політично вмотивовані переслідування наших співгромадян у тимчасово окупованому Криму та негайно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України", - додала Денісова.

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