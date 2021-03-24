Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента

Держдума в середу ухвалила в третьому, остаточному, читанні закон про приведення законодавства РФ про вибори і референдуми у відповідність з поправками до Конституції. Законом уточнюються чинні обмеження на заміщення посади президента більше двох термінів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Так, у законі 19-ФЗ "Про вибори президента РФ" прописується, що не має права бути обраним президентом громадянин РФ, який займав посаду президента РФ два терміни або займає на день офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення виборів президента РФ посаду президента РФ другий термін.

При цьому, відповідно до закону, не враховується кількість президентських термінів, які особа займала і (або) займає на момент вступу в силу поправки до Конституції РФ.

Крім того, перенесено до закону про вибори президента конституційне положення про те, що президентом РФ може бути обраний громадянин РФ не молодший 35 років, який постійно проживає в РФ не менше 25 років, не має і не мав раніше громадянства іноземної держави або посвідки на проживання або іншого документа про право постійного проживання за кордоном.

Зазначається, що при цьому вимога до кандидата на посаду президента про відсутність у нього громадянства іноземної держави не поширюється на громадян РФ, "раніше мали громадянство держави, яка була прийнята або частина якої була прийнята в РФ".

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Закон також доповнює перелік підстав, за наявності яких громадянин РФ не має права бути обраним депутатом Держдуми, закріпивши в ньому перелік злочинів, за вчинення яких громадянин засуджений до позбавлення волі і має на день голосування не зняту і не погашену судимість за ці злочини. Таке обмеження буде діяти до закінчення п'яти років з дня зняття чи погашення судимості.

Авторами закону (1057340-7) стали голова комітету Держдуми з конституційного законодавства Андрій Клішас і глава комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков і голова комітету з контролю і регламенту Ольга Савастьянова.