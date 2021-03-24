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Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента

Держдума РФ ухвалила закон про

Держдума в середу ухвалила в третьому, остаточному, читанні закон про приведення законодавства РФ про вибори і референдуми у відповідність з поправками до Конституції. Законом уточнюються чинні обмеження на заміщення посади президента більше двох термінів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

Так, у законі 19-ФЗ "Про вибори президента РФ" прописується, що не має права бути обраним президентом громадянин РФ, який займав посаду президента РФ два терміни або займає на день офіційного опублікування (публікації) рішення про призначення виборів президента РФ посаду президента РФ другий термін.

При цьому, відповідно до закону, не враховується кількість президентських термінів, які особа займала і (або) займає на момент вступу в силу поправки до Конституції РФ.

Крім того, перенесено до закону про вибори президента конституційне положення про те, що президентом РФ може бути обраний громадянин РФ не молодший 35 років, який постійно проживає в РФ не менше 25 років, не має і не мав раніше громадянства іноземної держави або посвідки на проживання або іншого документа про право постійного проживання за кордоном.

Зазначається, що при цьому вимога до кандидата на посаду президента про відсутність у нього громадянства іноземної держави не поширюється на громадян РФ, "раніше мали громадянство держави, яка була прийнята або частина якої була прийнята в РФ".

Також читайте: Держдума РФ підтримала в першому читанні законопроєкт про довічну недоторканність Путіна

Закон також доповнює перелік підстав, за наявності яких громадянин РФ не має права бути обраним депутатом Держдуми, закріпивши в ньому перелік злочинів, за вчинення яких громадянин засуджений до позбавлення волі і має на день голосування не зняту і не погашену судимість за ці злочини. Таке обмеження буде діяти до закінчення п'яти років з дня зняття чи погашення судимості.

Авторами закону (1057340-7) стали голова комітету Держдуми з конституційного законодавства Андрій Клішас і глава комітету Держдуми з держбудівництва та законодавства Павло Крашенінніков і голова комітету з контролю і регламенту Ольга Савастьянова.

Автор: 

Держдума (734) путін володимир (23811) росія (65146)


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Топ коментарі
+15
Теперь ему 0 годиков.
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24.03.2021 12:11
+13
Поки не винесуть вперед ногами. Є така традиція в кремблі.
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24.03.2021 12:13
+9
да фарбуйтеся (крастєсь) в кого завгодно... не пуйлом єдиним, народ кацапії - реальний ворог Україні
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24.03.2021 12:16
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Теперь ему 0 годиков.
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24.03.2021 12:11 Відповісти
Сперматозоид что ли ?😄
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24.03.2021 12:20 Відповісти
Саме дивне, що ми не обнулюємо. а регулярно змінюємо гарантів. І толку з цього? Як не лайно, то кака.
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24.03.2021 12:32 Відповісти
В кацапии за такой пост, тебе уже срок впаяли бы, почувствуй разницу...
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24.03.2021 13:20 Відповісти
Но все вместе не такая кака,как вот это ботоксное.
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24.03.2021 13:48 Відповісти
Ехх.. аборт би зараз в самий раз!
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24.03.2021 13:55 Відповісти
Госдура РФ приняла закон об "обХу*лении"
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24.03.2021 12:30 Відповісти
Ну да.. кто обзывается, тот тем и называется.. опять Вова пошёл в садик..
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24.03.2021 12:36 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 7781 Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 8159
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24.03.2021 12:42 Відповісти
Покрашення отношений ждать ещё лет надцать видимо..
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24.03.2021 12:12 Відповісти
да фарбуйтеся (крастєсь) в кого завгодно... не пуйлом єдиним, народ кацапії - реальний ворог Україні
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24.03.2021 12:16 Відповісти
И при чём последние 1000 лет как минимум , ещё со времён андрейки боголюбого
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24.03.2021 12:22 Відповісти
С времен Адама и Евы.
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24.03.2021 12:28 Відповісти
Не тогда кацапы ещё с деревьев не слезли 😄
Пы сы учи историю
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24.03.2021 12:32 Відповісти
Не будет улучшения отношения. Кацапия - экзистенциальный враг Украины и не угомониться она никогда.
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24.03.2021 12:21 Відповісти
Кому воно потрібне те покращення зі свинособаками.
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24.03.2021 13:23 Відповісти
Поки не винесуть вперед ногами. Є така традиція в кремблі.
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24.03.2021 12:13 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 3549
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24.03.2021 14:06 Відповісти
шесть ****** обнулять будут лет 200.
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24.03.2021 12:14 Відповісти
Вся наша жизнь только прыжок из п....ы в могилу!!!!!
Глупо тратить ее имея такой ресурс - на убийства и воровство!!!! Как сказал Б. Немцов -" Путин он е....нутый" Других пояснений нет!
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24.03.2021 12:15 Відповісти
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24.03.2021 12:15 Відповісти
Тепер пуйло офіційно стало пуйлом №0.
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24.03.2021 12:15 Відповісти
гарний слоган на футбілку!
😂
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24.03.2021 12:17 Відповісти
Госдума РФ приняла закон об "обнулении": теперь Путин может снова баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 7620Госдума РФ приняла закон об "обнулении": теперь Путин может снова баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 7473Госдума РФ приняла закон об "обнулении": теперь Путин может снова баллотироваться на пост президента - Цензор.НЕТ 7473*http://www.kasparov.ru/content/materials/202003/5E771A440B726.jpg Обнулениє заказивали * ? (кац )..
.http://www.kasparov.ru/content/materials/202003/5E771A440B726.jpg (400×300)
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24.03.2021 12:17 Відповісти
Чахлик невмирущiй.
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24.03.2021 12:17 Відповісти
лучше обнулируйте его свидетельство о рождении.. тем более когда оно рождается вывалившись через жопу..
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24.03.2021 12:18 Відповісти
так надо его в абсолютный 0.00 превратить и забыть...)))
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24.03.2021 12:18 Відповісти
Ждем новый мавзолей.
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24.03.2021 12:20 Відповісти
ну это понятно , а когда наконец то дадут право убивать холопов на законном основании , а то всё прятаться приходиться , сплошное неудобство
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24.03.2021 12:21 Відповісти
///
Нет кому-то счастья
Выше на земле,
Чем всю жизнь при власти
Просидеть в Кремле.
Стало вдруг тревожно,
Время утекло.
Власть отдать не сложно,
Просто западло!
Без неё хреново!
Без неё не жить
И решился Вовка
Сроки обнулить.
Есть ручные шавки
С лизоблюдствами
Мы поправим главки
В Конституции.
Пал и не отжался
Основной закон,
А когда-то клялся
Быть гарантом он.
Снова на галеры
Он теперь пойдёт
За миллионеров,
Радуйся, народ.
И не первый ныне,
Он. И не второй.
Президент отныне
Просто... нулевой.

///
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24.03.2021 12:22 Відповісти
"В связи с принятием Государственной думой РФ закона об обнулении сроков президентства в штат Управления делами президента срочно требуется таксидермист..."
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24.03.2021 13:34 Відповісти
чёйто я догадываюсь, что он уже там есть )))))
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24.03.2021 13:37 Відповісти
..вот ты им вмазку вклеил..- таперича кучу им-плант-пласт-херургов в секретный штат наберут и будут штамповать едино-вечного вплоть до полного распаду беременной козы....(((
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25.03.2021 00:48 Відповісти
Та "херурги" у них уже давно є... Чи ти думаєш, "Пу" у них, до цих пір, "настаящий", "единственнай" і "непавтаримай"?
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25.03.2021 04:01 Відповісти
Вот если бы госдура приняла закон о обезглавливании ботоксного подворотного идиота я бы им многое простил - скосил бы год-другой на зоне!!!!!!!!!!!
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24.03.2021 12:22 Відповісти
*********(С)
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24.03.2021 12:30 Відповісти
І чого я не здивований
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24.03.2021 12:30 Відповісти
Як "неспадівано"
Навіщо вони з себе ідіотів роблять... обявили б вже монархію й х#йла сЦарьом... й так усі знають вже.
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24.03.2021 12:36 Відповісти
Монархию низя, тогда прийдётся корону доцям передавать. А там уже на неё наверняка толпа претендентов.
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24.03.2021 12:43 Відповісти
Та їм закон переписати, як кацапу проти вітру посцяти.
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24.03.2021 13:25 Відповісти
проводить выборы на орде нет никакого смысла .. оркам нужен только свой царь !

https://www.youtube.com/watch?v=Ox8OSCm5mWE
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24.03.2021 12:37 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 2754
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24.03.2021 12:40 Відповісти
За это время создадут путиноподобного андроида, обнулят еще раз и выберут по новой неумирающую копию нынешнего вождя.
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24.03.2021 12:42 Відповісти
власть самый сильный наркотик в мире! Чему удивляться, тяга наркомана сильнее всех конституций, законов и прочего.
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24.03.2021 12:44 Відповісти
пынерылый киборг пыня на пынеходах король какашкаДерждума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 2018
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24.03.2021 13:04 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 5702
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24.03.2021 13:07 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 1612
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24.03.2021 13:07 Відповісти
***** таємно приш'ють яйця тайожного козла в надії що буде скакати царьом ще кілька сроків не даремно с шойгу по тайзі гасав козла вибирав...
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24.03.2021 13:15 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 2598
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24.03.2021 13:26 Відповісти
"Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер ***** "повний ноль"!
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24.03.2021 13:28 Відповісти
Ленін в Мавзолеї перевертається...
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24.03.2021 13:28 Відповісти
И как только не "роскорячишся", чтобы быть на вершине власти до смертного часа.
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24.03.2021 14:24 Відповісти
Дуже вірне рішення. Треба дати цьому ідіоту можливість угробити Росію, втягнувши перед смертю в якусь крупну авантюру... Вєрним путьом ідьотє таваріщі!
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24.03.2021 14:30 Відповісти
это правильно. ху...йло давно пора на ноль умножить
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24.03.2021 14:53 Відповісти
это как с казино играть!но там хоть какието правила есть.
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24.03.2021 14:53 Відповісти
Держдума РФ ухвалила закон про "обнулення": тепер Путін може знову балотуватися на пост президента - Цензор.НЕТ 6109

...
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24.03.2021 16:40 Відповісти
 
 