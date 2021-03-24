За добу в Києві від COVID-19 померли 49 осіб - рекорд із початку пандемії. Зафіксовано 1300 нових випадків, серед хворих 87 дітей, - Кличко

За минулу добу в Києві зафіксовано 1300 нових випадків захворювання коронавірусом (усього 155336).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Ситуація із захворюваністю залишається складною. Кількість хворих коронавірусом у Києві, на жаль, продовжує збільшуватися. 1300 інфікованих виявили в місті минулої доби. Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу. Померли 49 осіб. Це найбільша кількість смертей на добу від початку пандемії. Усього за період пандемії у столиці 3163 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 155 336", - повідомив Кличко.

Так, захворіли: 731 жінка у віці від 18 до 92 років, 482 чоловіки у віці від 18 до 99 років, 42 дівчинки від 1 до 17 років і 45 хлопчиків від 1 міс до 17 років. Захворіли також 32 медики.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 137 пацієнтів, а також 390 хворих із підозрою на коронавірус. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

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Одужали за добу в Києві 333 людини. Усього коронавірус подолали 103 122 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (235), Деснянському (187), Оболонському (187) і Дніпровському (184) районах.