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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Києві від COVID-19 померли 49 осіб - рекорд із початку пандемії. Зафіксовано 1300 нових випадків, серед хворих 87 дітей, - Кличко

За минулу добу в Києві зафіксовано 1300 нових випадків захворювання коронавірусом (усього 155336).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

"Ситуація із захворюваністю залишається складною. Кількість хворих коронавірусом у Києві, на жаль, продовжує збільшуватися. 1300 інфікованих виявили в місті минулої доби. Збільшується і кількість летальних випадків від вірусу. Померли 49 осіб. Це найбільша кількість смертей на добу від початку пандемії. Усього за період пандемії у столиці 3163 летальних випадки від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 155 336", - повідомив Кличко.

Так, захворіли: 731 жінка у віці від 18 до 92 років, 482 чоловіки у віці від 18 до 99 років, 42 дівчинки від 1 до 17 років і 45 хлопчиків від 1 міс до 17 років. Захворіли також 32 медики.

У лікарні столиці за минулу добу госпіталізували 137 пацієнтів, а також 390 хворих із підозрою на коронавірус. Решта перебувають на самоізоляції під контролем лікарів.

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Одужали за добу в Києві 333 людини. Усього коронавірус подолали 103 122 жителі столиці.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (235), Деснянському (187), Оболонському (187) і Дніпровському (184) районах.

За добу в Києві від COVID-19 померли 49 осіб - рекорд із початку пандемії. Зафіксовано 1300 нових випадків, серед хворих 87 дітей, - Кличко 01

карантин (18172) Київ (19463) рекорд (184) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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это не закончится никогда.. это можем закончить только МЫ..
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24.03.2021 12:35 Відповісти
это можем закончить только МЫ..
===
когда кончимся?
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24.03.2021 14:51 Відповісти
В сегодняшнем дне... так, что там написсали мне тут... а, вот, Карлита Мудсон выиграла матч по страйкбуллингу, то есть, погибло 2 солдата в Южном Судане от северных гренадеров, ой, то есть а, вот, в Киеве... хрень какая то.., ах да, в Киеве что то там, а, вот, бумагу нашел, в Киеве .... ну че там не по-русски то?, ах вот. Шановні громадяни, вам всі м п.... бажано купувати маски в мережі магазинів...
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24.03.2021 12:39 Відповісти
Что непонятно в слове рекорд ???по умершим ???выводите лохдаун жёсткий .и сегодня!!!
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24.03.2021 12:46 Відповісти
Как же? Щас быдло-ФОПы выпрутся с одинаковыми плакатами в стиле "нам нада кормить своих детей!!!" А посему- спасение утопающих- дело рук самих утопающих. Единственное, что я бы действительно сделал, так это ОБЯЗАЛ все фирмы/предприятия перевести людей на дистанционку- тех, кто по роду деятельности может работать удалённо. Чтоб у АДЕКВАТНЫХ людей был шанс спастись. На остальных (тем, кому на своё рыло маску нацепить взападло)- пусть работает теория естественного отбора.
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24.03.2021 12:59 Відповісти
Да забить на фопов!одного двоих штрафануть на 17000 тыщ.остальные забегут.не ну денег дать естественно чтоб дома сидели,деньги это бумага!,а умирают люди,наши люди.
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24.03.2021 13:29 Відповісти
 
 