Опорні ковід-лікарні Києва завантажені на 100%, ліжка вже стоять у коридорах. Ситуація в області не краща, - Бондаренко
У Києві вже максимально заповнені опорні лікарні для пацієнтів з коронавірусом. Хворих доводиться розміщувати в коридорах лікарень.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив заступник київського міського голови Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Опорні лікарні Києва завантажені на 100%, там ліжка вже стоять в коридорах, і ми цього не приховуємо. Завантаженість лікарень, куди доставляють хворих з підозрою, коливається на рівні 76-80%", - заявив Бондаренко.
У КМДА зазначили, що пацієнтів з Києва не планують возити в обласні лікарні, оскільки там ситуація не краща.
"Додаткових домовленостей з Київською областю у такому випадку не може бути, оскільки там також завантажені практично всі ліжко-місця. Зараз ми відкриваємо резерви, це встановлення додаткових ліжок у коридорах", - додав Бондаренко.
Тепер у Києві очікують, що уряд дозволить перепрофілювати під COVID відомчі лікарні. Це додасть близько 11 тисяч ліжко-місць.
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Мой пример, это всего ишь пример и не более.
Например:
-почему массово добровольно не вакцинируются медики,
-почему в городах, где я якобы ЖОПА с ковидом - население как минимум не паникует...
- почему ДО СИХ ПОР НЕТ НИКАКОГО ВИДЕО подтверждающее "жопы" с мед.учреждений
- и таких почему - КУЧА
"почему в городах, где я якобы ЖОПА с ковидом - население как минимум не паникует" - население паниковало год назад, когда его паникой накачивали. Но паниковать можно пару месяцев максимум, потом психика человека приспосабливается и перестает воспринимать угрозу, как реальную. Это азы психологии, тут не надо быть специалистом, чтобы понимать это. Сейчас обратная реакция, и пока на улицах не будут валяться неубранные трупы, население будет плевать на все ваши эти угрозы.
"почему ДО СИХ ПОР НЕТ НИКАКОГО ВИДЕО подтверждающее "жопы" с мед.учреждений" - потому что медики уже устали, у них апатия. Никто их не слышит. Впрочем, насчет "ДО СИХ ПОР НЕТ НИКАКОГО ВИДЕО" - я вот не далее чем вчера видел сюжет по кретиноскопу, в котором людей, лежащих в коридорах показывали. Только там сюжет был не про то, что больница переполнена, а что добрые спонсоры подарили больнице два десятка кроватей с матрасами и пару кислородных концентраторов. Потому что опять таки, власть команды паниковать на давала, у нас же всё хорошо, и ковид давно победил лично Зеленский. У нас уже всё есть, и все вакцинированы, к чему беспокоиться?
" и таких почему - КУЧА" Один дурак в состоянии задать столько вопросов, что на них не в состоянии ответить и тысяча мудрецов (с) Ничего личного, просто Конфуций так сказал. Он вовсе не про это говорил, контекст другой
медики тупы, малообразованны - и мы это знаем, и это еще более нас заставляет отказываться от непонятного шмурдяка, так как "лечить" - будит именно они !
во 2му - раз год назад нас "паникой накачивали" - с чего вы взяли, что СЕЙЧАС нас НЕ "паникой накачивают" !? Ведь за год мы НЕ ВЫМЕРЛИ , С ЕГО МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ УГРОЗЫ СЕЙЧАС ?!
Что касается "дурака" ... - как раз дураки не сомневаюся !
И нет, сейчас паникой не накачивают вот вообще, от слова совсем. Новости о ковиде перешли в разряд обыденности. Больше 300 смертей в сутки? Да мелочи какие. Подумаешь. Кто от такого паникует? ..."А вот посмотрите, от рака 400 человек каждый день умирает, видите, и ничего страшного." Угу. Вот именно, что если за год это не коснулось каждого, поголовно, то люди и привыкли. Как привыкали к смерти каждый день в лагерях Треблинки и Освенцима. Как думаешь, там, в концлагерях, у людей была паника? Разве что первые пару дней.
"Что касается "дурака" ... - как раз дураки не сомневаюся !" - угу, полностью согласен.
І валятися якраз-таки не треба. Треба ворушитися, ходити, дихати повітрям.
Ось я якраз зібралася вийти - так дощ іде.
Не хворійте.
Ви говорили, що мали важкі ускладення на легені, я пам*ятаю.
Це ще весна додає.
Мама написала, що ось буде знову якась сильна магнітна буря.
Бережіть себе.
Поговоріть з пані Софією про Словачину. Чи Ви вже там все знаєте ?
Може б, спробували подати на дозвіл в*зду по здоров*ю або іншу причину.
Або хай пані Софія Вас провезе якось (жартую).
Чи онлайн, чи замовлення через телефон.
Ви уже продукти місцеві і асортимент знаєте.
Запитайте. І готове б точно привезли.
Мені жаль, що з Вами так.
Он бачили про той ковідний паспорт ? Достатньо буде негативного тесту.
Чи Ви хочете щеплення взяти ?
Вот в чёи и фокус-покус...
Снять могут даже мед работники - но НИКТО НЕ СНИМАЕТ !! ПОЧЕМУ !?
Потому, что они первые в доле от кипиша и им самим не выгодно - разоблачать !!!!
Знайому лікарку послали на три літери за прохання вдягнути маску.
А вона якраз з ковідними працює. Каже, там жахіття. Безліч людей дивляться в очі і помирають...
З дурними ніхто не хоче спілкуватись.
Не носиш маску - значить будеш хворіти. Пощастить - виживеш.
Більшість тупорилих не розуміє небезпеки, нехтує не лише своїм здоров'ям, а і наражає на небезпеку інших. Це влада повинна контролювати поведінку населення, що вона з успіхом провалила.
PS У меня родственницу выперли из больницы домой с ковидом. Сказали - интенсивной терапии не требует, всё что могли, мы уже сделали. Как раз на прошлой неделе. За всю больницу она ничего сказать не может, но в её палате на 4 человека лежало шестеро. А в коридорах пока ещё сильно холодно, те, кто будет лежать в коридоре с пневмонией, обречены.
У нас 100% к этой статистике еще и ДОПИСЫВАЕЮТ тех кто ковидои И НЕ БОЛЕЕЛ !!!
НИКТО не оспорит "справку" ! Ему вообще плевать... даже лучше, что там "смерь по болезни" ...!!!
1. должен подтвердить патологоанатом, а он никакая не "власть", он просто человек, который делает свое дело. У него этих смертей 100500 на день.
2. соответствующий диагноз должен быть в медицинской карте больного. И из этой карты делается выписка и прикладывается к заключению о смерти. А если этого диагноза в медкарте умершего человека нет, то кто-то крупно попал в неприятности.
А вот потом уже, когда справка о смерти попадает в ЗАГС, причину смерти опять таки в с соответствии с кодификатором подают в минстат, который потом уже и раздает налево и направо обобщенную статистику, в разрезе типов смерти, территории, возраста пола и прочего. Оттуда уже черпают информацию Кличко и Степанов.
Ты сам то веришь в эту чушь !?
"ты такие снимки видел?" - я видел это и не на снимках !
Начинал "видеть" на кафедре судебной медицины в Одесскиом медицинском университете...
"Это же так интересно, правда? " - ты не поверишь, но "в прошлый ковидный аншлаг" наш главврач инфекционки сама бегала на камеру снимала по "ковидным" палатам... и выкладывала а инет . И ныла, что ничего не хватает, несите деньги, аппаратуру и т.д. И кстати говоря - на этом видео и погарела... Выяснилось, что у нет там ничего такого о чем она верещала... А спалилась она на мелочах, которые попадали в камеру и "не попадали", а должны били бы - будь так "ковидный кошмар " !
ТАМ ДЕЖУРНЫЙ ПЕРСОНАЛ ЧУТЬ НЕ ОБОСРАЛСЯ увидев, что человек снимает их отделение ПУСТОЕ на видео... такой вой начался !!!