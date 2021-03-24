Американець Баллаут підняв у 50 разів вартість акцій своєї компанії на "домовленостях" з Україною, існування яких влада заперечує, - ЗМІ

Акції американської компанії Enerkon подорожчали в 50 разів після заяв про співпрацю з Україною щодо будівництва об'єктів відновлюваної енергетики в Чорнобилі і запуску Національного оператора 5G-зв'язку.

Про це йдеться в розслідуванні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

Українська влада стверджує, що про ці домовленості їм нічого не відомо.

У березні на сайті Мін'юсту США було оприлюднено угоду, згідно з якою американська компанія Diplomatic Trade надаватиме лобістські послуги для віцепрем'єр-міністра і міністра з розвитку стратегічних галузей промисловості Олега Уруського на умовах "pro bono", тобто - безкоштовно.

З публічного повідомлення іншої компанії Enerkon Solar International, яку з Diplomatic Trade пов'язує один і той же власник - бізнесмен Бенджамін Баллаут, - журналісти з'ясували більше деталей.

Зокрема, що фірма Diplomatic Trade нібито планує організувати для Уруського в США зустріч з представниками компанії SpaceX - "для досягнення домовленостей про запуск українського супутника на орбіту за допомогою ракети-носія компанії Ілона Маска". Причому, як повідомив Баллаут в розмові з журналістами Радіо Свобода, на прохання самого Уруського.

Читайте: Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала

Уруський підтвердив "Схемам", що планує візит до США, але повідомив, що організовує його Мінстратегпром та посольство США. Водночас він зазначив, що жодних домовленостей з американськими лобістами щодо організації зустрічей з представниками SpaceX немає.

Що стосується листування з Diplomatic Trade, повідомив, що воно дійсно було, але "не мало ніяких зобов'язань" і "мало суто інформаційний характер".

В іншому повідомленні Enerkon стверджувалось, що компанія підписала меморандум із українським урядом щодо реалізації кількох проєктів – зокрема, будівництва сонячної електростанції у Зоні відчуження, заводу з виробництва "зеленого" водню та запуску 5G-зв’язку.

Уруський повідомив журналістам, що про підписання меморандуму з Enerkon з боку уряду йому нічого не відомо. Також він заявив, що очолюване ним міністерство не планує брати участь в цьому проєкті. Заперечили такі домовленості також у Міненергетики та Мінекології.

Єдиним з офіційних осіб, з ким поспілкувалися "Схеми" і кому було відомо про наміри Enerkon, виявився керівник Державного агентства з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Сергій Костюк. Він розповів, що мав зустріч з Анатолієм Рязанцевим, який є партнером Баллаута в іншій фірмі, що координує в Україні проєкти Enerkon, але ця зустріч мала "ознайомчий характер".

Про будівництво заводу з виробництва "зеленого" водню Костюк дізнався від журналістів.

Опитані журналістами фахівці, зокрема, екскерівниця ДАЗВ Катерина Павлова, назвали анонсований проєкт "фантастичним" і таким, який буде складно реалізувати в Україні.

Інший анонсований Enerkon проєкт – запуск Національного оператора 5G, на базі держпідприємства "Укрдорзв’язок". Анатолій Рязанцев в коментарі "Схемам" повідомив, що представив цей проєкт Баллауту і він погодився. За словами Рязанцева, 31 грудня минулого року він зустрічався із цього питання безпосередньо з віцепрем’єром Уруським. Очільник "Укрдорзв’язку" Віктор Бондар повідомив: "У нас немає ніяких проєктів. Все виставлено на приватизацію".

Читайте: Зеленський наймає лобістів у США, щоб здобути прихильність Трампа, - The New York Times

У пресслужбі Уруського заперечили факт зустрічі з Рязанцевим і взагалі існування будь-яких домовленостей. У Міністерстві цифрової трансформації також повідомили, що їм невідомо про співпрацю з Enerkon.

Учасники ринку мобільних операторів, з якими поговорили журналісти, також вважають втілення цього проєкту найближчим часом – малоймовірним. Звертають увагу і на незадовільний технічний стан "Укрдорзв’язку".

У посольстві США в Україні заявили, що їм не відомо про жодні проєкти Enerkon. Аналогічну відповідь надали і в Американській торговій палаті в Україні і висловили здивування озвученими планами Enerkon.

Журналісти проаналізували вартість акцій компанії і виявили, що за останні три місяці вона зросла у понад 50 разів, з чотирьох центів до 2 доларів. Такий стрибок, на думку юристів, які працюють з фондовими ринками, став можливим, зокрема, через те, що компанія постійно у своїх пресрелізах згадувала про бізнес-проєкти в Україні.

Вперше про наміри будівництва сонячної станції в Чорнобильській зоні Enerkon заявив у листопаді минулого року і з того часу вартість акцій компанії почала потроху зростати.

"Таким чином чистий капітал її засновника Бенджаміна Баллаута, якому належить 50,3 відсотків акцій компанії, може скласти понад 18,5 мільйонів доларів", – йдеться в розслідуванні.

Спроба "Схем" отримати коментарі натрапила на опір з боку Баллаута. Під час одного з телефонних дзвінків і в листі до редакції він звинуватив журналістів у шпигунстві і дезінформації.

Дивіться: 5G в Україні може з'явитися через рік-півтора, - Федоров. ВIДЕО

14 березня Enerkon листом звернулася до низки американських і українських відомств, зокрема, до Національної поліції України з проханням порушити кримінальну провадження щодо журналістів.