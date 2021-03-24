У складі міграційної поліції створено сектор щодо боротьби з торгівлею людьми в медичній сфері, - Пантелєєв

У складі департаменту міграційної поліції Нацполіції створено сектор щодо боротьби з торгівлею людьми в медичній сфері, який буде запобігати і розслідувати злочини, пов'язані з продажем органів і торгівлею дітьми під виглядом сурогатного материнства.

Про це в інтерв'ю Цензор. НЕТ заявив начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелєєв.

"Зараз уряд розвиває в країні систему трансплантації, зокрема створюється Єдина державна інформаційна система трансплантації, проводяться широкі інформаційні кампанії для популяризації донорства органів тощо. Також модернізовано відповідне законодавство, в розробці якого ми брали активну участь, - розповів він. - із метою превенції на цьому напрямку створено сектор щодо боротьби з торгівлею людьми в медичній сфері. Він буде забезпечувати оперативне реагування на сигнали суспільства для своєчасного запобігання можливій ​​протиправній діяльності, що пов'язана з трансплантацією.

Крім цього, поліцією розслідуються кримінальні провадження, пов'язані з торгівлею дітьми під виглядом сурогатного материнства".

Він також пояснив, які завдання стоять перед недавно створеними департаментом міграційної поліції. За його словами, основна місія полягатиме в широкоформатному підході до протидії кримінальним правопорушенням, пов'язаним з експлуатацією людей, контрабандою мігрантів і незаконною легалізацією іноземців. "Це дозволить нам дати якісний результат і документувати злочини, починаючи від організаторів і закінчуючи виконавцями. Раніше було навпаки: затримували виконавців, а до організаторів доходили лише епізодично. Паралельно ми будемо проводити заходи, спрямовані на поліпшення національної міграційної безпеки, зокрема примусове видворення іноземців, які скоїли правопорушення, встановлення їм заборони на подальший в'їзд в Україну, скасування їм дозволів на проживання в нашій країні і т.д", - розповів Пантелєєв.

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Він також наголосив, що підрозділи міграційної поліції будуть у кожній області у вигляді управлінь або відділів.

"Усі кандидати на керівників пройшли кілька етапів відбору, починаючи зі знань профільного законодавства, інтелектуальних і професійних якостей, вміння управління персоналом, поліграфа і співбесід. Аналогічну процедуру зараз проходять оперативники, - додав Пантелєєв. - Суспільство постійно трансформується, з'являються нові види злочинів, і ми зобов'язані на це оперативно реагувати і бути до цього готовими".