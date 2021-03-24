Локдаун у Києві може стати ще жорсткішим, якщо не буде дотримано обмежень у транспорті, - Кличко
Якщо в транспорті не буде дотримано встановлених обмежень, то локдаун у Києві може стати ще жорсткішим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"Громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих, хто добирається на роботу або в невідкладних справах. Для киян, які працюють у сферах життєдіяльності міста. І натовпи в транспорті це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами", - зазначив мер.
"Давайте свідомо ставитися до реалій, у яких ми живемо вже понад рік, розуміти всі ризики і власну легковажність. Інакше якщо ситуація не покращиться, міська влада та уряд будуть приймати рішення про зупинку громадського транспорту в столиці, тоді буде більш жорсткий локдаун", - додав Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
===
Знаешь чего Тутанхамона убили? Старые анекдоты рассказывал и выдавал за свои.
Хватит этого тупизма, маски уже не в лифициие, как раньше, когда вводили такое ограничение...
давайте не быть дураками и посмотреть как куда когда и где вводят, с чем это связано, а также, мэра попросим на выброс.
уходи.
весной че? что сделали? метро - аут, а скотовозки - ауе? киевляне, приймите меры к вашему мэру. ибо он говорил "У мну есть имя " и типо не желает его пачкать. ну-ну
Высокий стиль!!!
На всій території країни вже закриті готелі, крім деяких винятків, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино
.Досі максимальні показники перевищували 27 тисяч за добу. Померли за добу 575 хворих - також один із найвищих показників за час епідемії.
"Багато індикаторів свідчать, що нам необхідні додаткові заходи… Ми не можемо просто спостерігати за тим, як зростають цифри - доведеться приймати рішення. Ми повідомимо про це завтра", - сказав вранці в ефірі Polsat News керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/24/7121244/ Польща перетнула позначку у 5 млн щеплень від коронавірусу
А кто? Кто выбрал? И кто выбрал в УНР кого-то? Кто этот кто как ты гришь, "не выбирал" то?
Или все же выбирал, а потом язык спрятал туда где и всякий русский любит то?
..На крайняк ..авто !
===
То же самое, что и год назад. Ничего. И ты будешь делать то, что тебе скажут.
Под стенами Офиса президента прошла акция "Нет смертельной вакцинации!". Также люди требуют отменить масочный режим.
Біда, коли закрили роботу((