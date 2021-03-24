Локдаун у Києві може стати ще жорсткішим, якщо не буде дотримано обмежень у транспорті, - Кличко

Якщо в транспорті не буде дотримано встановлених обмежень, то локдаун у Києві може стати ще жорсткішим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих, хто добирається на роботу або в невідкладних справах. Для киян, які працюють у сферах життєдіяльності міста. І натовпи в транспорті це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами", - зазначив мер.

"Давайте свідомо ставитися до реалій, у яких ми живемо вже понад рік, розуміти всі ризики і власну легковажність. Інакше якщо ситуація не покращиться, міська влада та уряд будуть приймати рішення про зупинку громадського транспорту в столиці, тоді буде більш жорсткий локдаун", - додав Кличко.

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