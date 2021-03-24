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Новини Коронавірус і карантин
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Локдаун у Києві може стати ще жорсткішим, якщо не буде дотримано обмежень у транспорті, - Кличко

Локдаун у Києві може стати ще жорсткішим, якщо не буде дотримано обмежень у транспорті, - Кличко

Якщо в транспорті не буде дотримано встановлених обмежень, то локдаун у Києві може стати ще жорсткішим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході онлайн-брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Громадський транспорт під час карантину працює виключно для тих, хто добирається на роботу або в невідкладних справах. Для киян, які працюють у сферах життєдіяльності міста. І натовпи в транспорті це, я вважаю, безвідповідальність тих людей, які не дотримуються рекомендацій і нехтують правилами", - зазначив мер.

"Давайте свідомо ставитися до реалій, у яких ми живемо вже понад рік, розуміти всі ризики і власну легковажність. Інакше якщо ситуація не покращиться, міська влада та уряд будуть приймати рішення про зупинку громадського транспорту в столиці, тоді буде більш жорсткий локдаун", - додав Кличко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві від COVID-19 померли 49 осіб - рекорд із початку пандемії. Зафіксовано 1300 нових випадків, серед хворих 87 дітей, - Кличко

карантин (18172) Київ (19463) Кличко Віталій (3512) транспорт (1393) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) локдаун (339)


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Топ коментарі
+6
Скажите а какого полового органа бабушкам шляться по транспорту во время ужесточения мер? От нечего делать или у них на районах все магазины и аптеки позакрывали? И Вас мы увидим переворачивающим троллейбус или Вы только попи...еть?
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24.03.2021 12:52
+4
Пригрозить и попробовать ты конечно можешь... Вот только результат может удивить всю Украину.
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24.03.2021 12:44
+3
точно..?? вИталька, а ты перевёрнутый троллейбус или автобус видел??? скоро увидишь.. тем более когда его переворачивают бабушки - такого точно не видел..
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24.03.2021 12:44
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Так вчора ж заявили протилежне - що скоротять...
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24.03.2021 12:42 Відповісти
Локдаун в Киеве может стать еще жестче, если не будут соблюдаться ограничения в транспорте, - Кличко - Цензор.НЕТ 8878
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24.03.2021 12:43 Відповісти
"Ми всі п..асажири"
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24.03.2021 12:48 Відповісти
Пригрозить и попробовать ты конечно можешь... Вот только результат может удивить всю Украину.
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24.03.2021 12:44 Відповісти
точно..?? вИталька, а ты перевёрнутый троллейбус или автобус видел??? скоро увидишь.. тем более когда его переворачивают бабушки - такого точно не видел..
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24.03.2021 12:44 Відповісти
Вони вже качаються.

Локдаун у Києві може стати ще жорсткішим, якщо не буде дотримано обмежень у транспорті, - Кличко - Цензор.НЕТ 2224
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24.03.2021 12:51 Відповісти


Локдаун у Києві може стати ще жорсткішим, якщо не буде дотримано обмежень у транспорті, - Кличко - Цензор.НЕТ 8241
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24.03.2021 12:54 Відповісти
Скажите а какого полового органа бабушкам шляться по транспорту во время ужесточения мер? От нечего делать или у них на районах все магазины и аптеки позакрывали? И Вас мы увидим переворачивающим троллейбус или Вы только попи...еть?
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24.03.2021 12:52 Відповісти
https://hromadske.ua/ru/posts/zakrytye-shkoly-i-restorany-v-regionah-italii-usilivayut-karantin-na-pashu-v-strane-vvedut-******* Закрытые школы и рестораны: в регионах Италии усиливают карантин. На Пасху в стране введут локдаун | Громадское телевидение | Громадское телевидение
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24.03.2021 12:55 Відповісти
Это все х...ня! Людям, б..ять на работу надо!
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24.03.2021 12:56 Відповісти
а в чём заключаются меры?? в закрытых школах?? или в работающем транспорте?? или ты думаешь бабулька даже остановку проехать на базар, или в аптеку - такси себе вызовет??
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24.03.2021 12:56 Відповісти
Бабулька в лесу живет? Возле ее дома на магазинов ни аптек нет?
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24.03.2021 12:57 Відповісти
бабуля на Марсе живёт.. что это меняет..?? кому-то разрешение надо у вовочки попросить куда-то выйти??? конкретный пример - автобус 99-ый, от площади Шевченко собирает на трёх остановках положенные места и тупо до конечной ломится без остановок,учитывая что пассажиропоток с пятой остановки тупо начинается.. до локдауну автобусы ездили с интервалом 2-3 минуты, а сейчас чуть не десять.. продолжить??
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24.03.2021 13:03 Відповісти
Отпрашивайтесь с работы, ходите пешком, покупайте велосипеды... Вы же не понимаете что если вы не станете людьми, то завтра нах все закроют и заставят сидеть дома... Что тогда запоете? Да и я этого не хочу!
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24.03.2021 13:08 Відповісти
проснись, тебя и всех вокруг ещё год назад закрыли.. или ты уже забыл о жизни докарантинный эры?? друг, когда-то всё было по-другому, а для вас уже это обычные будни..
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24.03.2021 13:13 Відповісти
Что то я не заметил что меня закрыли... Когда то действительно все было по другому, представляешь всю ночь мог в клубе бухать, с девкой домой уехать и не спавши на работу пойти, и никто и не заметил. А сейчас с другом выпьешь 200 гр. ляжешь спать а на утро тебя спрашивают ты что бухал?
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24.03.2021 13:16 Відповісти
А сейчас с другом выпьешь 200 гр. ляжешь спать а на утро тебя спрашивают ты что бухал?
===
Знаешь чего Тутанхамона убили? Старые анекдоты рассказывал и выдавал за свои.
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24.03.2021 14:20 Відповісти
Степашка, ты что-ли?
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24.03.2021 14:19 Відповісти
В транспорте должны открываттся на вход и выход все двери, чтоб была возможность соблюдать дистанцию!
Хватит этого тупизма, маски уже не в лифициие, как раньше, когда вводили такое ограничение...
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24.03.2021 12:44 Відповісти
Согласен, в цивилизованном обществе это так и происходит. То что происходит у нас это вынужденная мера в быдло обществе...
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24.03.2021 12:53 Відповісти
Локдаун в Киеве может стать еще жестче, если не будут соблюдаться ограничения в транспорте, - Кличко - Цензор.НЕТ 6604
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24.03.2021 12:46 Відповісти
"Давайте сознательно относиться к реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе если ситуация не улучшится, городская власть и правительство будут принимать решение об остановке общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий локдаун", - добавил Кличко. Источник: https://censor.net/ru/n3255268\\\\\\\\

давайте не быть дураками и посмотреть как куда когда и где вводят, с чем это связано, а также, мэра попросим на выброс.
уходи.
весной че? что сделали? метро - аут, а скотовозки - ауе? киевляне, приймите меры к вашему мэру. ибо он говорил "У мну есть имя " и типо не желает его пачкать. ну-ну
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24.03.2021 12:47 Відповісти
"давайте не быть дураками и посмотреть как куда когда и где вводят"
Высокий стиль!!!
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24.03.2021 12:57 Відповісти
Нагадаємо, Польща ще 20 березня https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/17/7121006/ повернулась у національний локдаун .
На всій території країни вже закриті готелі, крім деяких винятків, торговельні центри (за винятком продуктових магазинів, аптек, кіосків преси), кінотеатри, театри, музеї, гірськолижні траси, басейни, спортзали, сауни, ресторани, бари, тенісні корти і казино

.Досі максимальні показники перевищували 27 тисяч за добу. Померли за добу 575 хворих - також один із найвищих показників за час епідемії.

"Багато індикаторів свідчать, що нам необхідні додаткові заходи… Ми не можемо просто спостерігати за тим, як зростають цифри - доведеться приймати рішення. Ми повідомимо про це завтра", - сказав вранці в ефірі Polsat News керівник канцелярії прем'єр-міністра Міхал Дворчик.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖhttps://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/24/7121244/ Польща перетнула позначку у 5 млн щеплень від коронавірусу
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24.03.2021 13:03 Відповісти
Гвделупа закрыла троллейбусы для учителей.
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24.03.2021 13:19 Відповісти
Киевляне его не выбирали ни разу... А кто? Отож...
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24.03.2021 16:54 Відповісти
ОК, так и зимбабвийцы тоже не выбирали.
А кто? Кто выбрал? И кто выбрал в УНР кого-то? Кто этот кто как ты гришь, "не выбирал" то?
Или все же выбирал, а потом язык спрятал туда где и всякий русский любит то?
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24.03.2021 16:58 Відповісти
тільки одне питання: ДЕ є додатковий рухомий склад?
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24.03.2021 12:47 Відповісти
Додатковий рухомий склад на Хрещатику та майдані....
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24.03.2021 16:56 Відповісти
а если народ и дальше будет стоять в таких очередях то больных будет еще больше спасибо боксеру
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24.03.2021 12:47 Відповісти
и куда больше..?? не закроешь, а спалишь рестораны и ТРЦ, в которых сотни тысяч людей работают и миллионы от них зависят..
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24.03.2021 12:48 Відповісти
И что теперь? Пешком ходить всю оставшуюся жизнь? Карантин уже больше года, и судя по всему, будет еще лет десять
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24.03.2021 12:50 Відповісти
*Лісапеду * купуй .
..На крайняк ..авто !
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24.03.2021 12:53 Відповісти
очень интересно посмотреть , как это чудо остановит транспорт , и что после этого будет , куда все эти люди пойдут и что скажут великому уму виталику
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24.03.2021 12:50 Відповісти
и что скажут
===
То же самое, что и год назад. Ничего. И ты будешь делать то, что тебе скажут.
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24.03.2021 14:35 Відповісти
Та шо вы мелочитесь, давайте сразу на каждой остановке суд тройку и расстрел, а лучше просто расстрел
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24.03.2021 12:53 Відповісти
І ******* його ногами!
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24.03.2021 12:54 Відповісти
Может дегенеративный интилихтуал-губошлеп, в простонародии - мэр, пересадит на свой излюбленный транспорт лисапед всех киевлян и покажет сам пример езды на нем, но только без ахтомабиля за углом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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24.03.2021 13:00 Відповісти
З ЖИТТЯ ДОВБО..БІВ.

Под стенами Офиса президента прошла акция "Нет смертельной вакцинации!". Также люди требуют отменить масочный режим.Локдаун у Києві може стати ще жорсткішим, якщо не буде дотримано обмежень у транспорті, - Кличко - Цензор.НЕТ 7536
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24.03.2021 13:06 Відповісти
Що за проблема дістатися на роботу, блєат?
Біда, коли закрили роботу((
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24.03.2021 13:29 Відповісти
Расстреливать на месте будут?
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24.03.2021 14:22 Відповісти
виталик со всей свитой кмдовской в общественный транспорт!!! вот тогда поговорим.
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24.03.2021 15:50 Відповісти
Да, скоро и оплачивать ЖКХ не будет кому... Короналокдаун. Матовая ситуация... Хотя можно и банки и Кончу почистить В мутной воде легче тырить и проводить аферы...
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24.03.2021 16:52 Відповісти
 
 