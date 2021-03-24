Уроки для школярів 5-11 класів розпочнуться із завтрашнього дня, а учні молодших класів, можливо, повернуться за парти в понеділок, - Кличко

Учні 5-11 класів столичних шкіл почнуть навчання з 25 березня - поки дистанційно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Для учнів 5-11 освітній процес почнеться З25 березня в дистанційному форматі. Учні ж молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже в понеділок, - сказав мер. - Для вчителів, керівників навчальних закладів підготовлені онлан-рекомендації, вебінари і матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що з цими та іншими матеріалами педагоги і батьки учнів можуть ознайомитися на сайті Департаменту освіти і науки в розділі "Дистанційне навчання". https://don.kyivcity.gov.ua/content/dystanciyne-navchannya-resursy.html

В разі потреби можна також звернутися на "Гарячу лінію онлайн".

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