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Новини Коронавірус і карантин
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Уроки для школярів 5-11 класів розпочнуться із завтрашнього дня, а учні молодших класів, можливо, повернуться за парти в понеділок, - Кличко

Уроки для школярів 5-11 класів розпочнуться із завтрашнього дня, а учні молодших класів, можливо, повернуться за парти в понеділок, - Кличко

Учні 5-11 класів столичних шкіл почнуть навчання з 25 березня - поки дистанційно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

"Для учнів 5-11 освітній процес почнеться З25 березня в дистанційному форматі. Учні ж молодшої школи, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, сядуть за парти вже в понеділок, - сказав мер. - Для вчителів, керівників навчальних закладів підготовлені онлан-рекомендації, вебінари і матеріали для проведення дистанційних уроків, поради психологів", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що з цими та іншими матеріалами педагоги і батьки учнів можуть ознайомитися на сайті Департаменту освіти і науки в розділі "Дистанційне навчання". https://don.kyivcity.gov.ua/content/dystanciyne-navchannya-resursy.html 

В разі потреби можна також звернутися на "Гарячу лінію онлайн".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві від COVID-19 померли 49 осіб - рекорд із початку пандемії. Зафіксовано 1300 нових випадків, серед хворих 87 дітей, - Кличко

карантин (18172) Київ (19463) Кличко Віталій (3512) школа (2208) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Опять родители повезут детей в школы и Киев остановится в пробках.
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24.03.2021 13:03 Відповісти
в автобус по одному, а школу сотнями.. где логика??
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24.03.2021 13:11 Відповісти
идиоты, какая школа нафиг для 1-4 классов? в школе никто в масках не ходит, даже учителя.
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24.03.2021 13:27 Відповісти
Киев в красной зоне, людей в маршрутки по пару человек пускают, маски требуют в общ.местах, магазины работают только продуктовые, а детей скопом в школу - это нормально, да?
Виталя, тебе голову таки Льюис повредил малёхо.
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24.03.2021 13:28 Відповісти
"Для учеников 5-11 образовательный процесс начнется З25 марта в дистанционном формате. Источник: https://censor.net/ru/n3255271 )Эт когда?
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24.03.2021 13:56 Відповісти
 
 