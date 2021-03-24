Держава готова виплатити підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн, - Шмигаль
Підприємцям у "червоних" зонах карантину виплатять по 8 тис. грн, а також додаткові кошти нададуть органи місцевої влади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, в Кабміні розуміють, що посилені карантинні заходи обмежують діяльність деяких сфер і підприємств.
"Тому будуть впроваджені грошові виплати і підтримка за аналогією з тією, яку люди отримували взимку. Зокрема, розроблено комплекс заходів щодо підтримки людей і бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають унаслідок впровадження карантинних обмежень у "червоних" зонах, по 8 тис. грн", - зазначив прем'єр.
Крім цього, Шмигаль додав, що Кабмін буде очікувати підтримки місцевих органів самоврядування для цих людей додатково до тих коштів, які надасть держава.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В день или за год?