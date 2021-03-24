УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10899 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 438 10

Держава готова виплатити підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн, - Шмигаль

Держава готова виплатити підприємцям у

Підприємцям у "червоних" зонах карантину виплатять по 8 тис. грн, а також додаткові кошти нададуть органи місцевої влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в Кабміні розуміють, що посилені карантинні заходи обмежують діяльність деяких сфер і підприємств.

"Тому будуть впроваджені грошові виплати і підтримка за аналогією з тією, яку люди отримували взимку. Зокрема, розроблено комплекс заходів щодо підтримки людей і бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають унаслідок впровадження карантинних обмежень у "червоних" зонах, по 8 тис. грн", - зазначив прем'єр.

Крім цього, Шмигаль додав, що Кабмін буде очікувати підтримки місцевих органів самоврядування для цих людей додатково до тих коштів, які надасть держава.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль закликав ЄБРР долучатися до впровадження нових концесійних проєктів в Україні

карантин (18172) підприємці (618) Шмигаль Денис (4572) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
А простому мудрому нариду?
показати весь коментар
24.03.2021 13:17
+1
8 тысяч?
В день или за год?
показати весь коментар
24.03.2021 13:25
+1
В кума 5 дітей - він підприємець. Закрили його бізнес . Він каже - мені дають 8 тисяч. А мені - потрібно 20 .
показати весь коментар
24.03.2021 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А простому мудрому нариду?
показати весь коментар
24.03.2021 13:17 Відповісти
Мне фиолетово , что кто-то утром не выпьет "кофе" в забегаловке . Платить компенсацию будут все . В бюджете нет этих денег .
показати весь коментар
24.03.2021 13:20 Відповісти
8 тысяч?
В день или за год?
показати весь коментар
24.03.2021 13:25 Відповісти
В кума 5 дітей - він підприємець. Закрили його бізнес . Він каже - мені дають 8 тисяч. А мені - потрібно 20 .
показати весь коментар
24.03.2021 13:47 Відповісти
Цей тупий Дупель- Пердель знущається з підприємців чи що? Як би ухопити за комір цю паскуду тупоголову та ще одного "діяча" гівна та пари, кацапоїдного такого ж тупого та злодійського , - у пальто за півмільйона , та обог притягнути у коломийську лікарню де людина лежить під киснем а поряд лежить вже добу померла людина від ковіду , та обох тими свинячими пиками нащтовхати у труп..Жидо-кацапські паскудні виродки..Як так можна, тварини гидотні, красти на смерті ?? Вони бізнесу по 8 сліз дадуть..Тут таке загострення за їх вини та їх боса придуркуватого , яке падло вкрало на дорогах замість людей рятувати - а цей шалман довбойобів займається онанізмом та краде..
показати весь коментар
24.03.2021 13:57 Відповісти
Представим бизнес как организм с циркулирующей кровью в количестве 5ти литров.Дальше организм в связи с пандемией теряет до 2х литров достаточных для смерти.Но тут спешит Шмыгаль,на скорой помощи,щоб влить 8 миллиграмм
показати весь коментар
24.03.2021 15:08 Відповісти
Дурачье ЗЕЛЕНОЕ лучше быстрее проводите прививку населения
показати весь коментар
24.03.2021 17:30 Відповісти
Теперь заживем.
показати весь коментар
24.03.2021 19:10 Відповісти
 
 