Держава готова виплатити підприємцям у "червоних" зонах по 8 тис. грн, - Шмигаль

Підприємцям у "червоних" зонах карантину виплатять по 8 тис. грн, а також додаткові кошти нададуть органи місцевої влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, в Кабміні розуміють, що посилені карантинні заходи обмежують діяльність деяких сфер і підприємств.

"Тому будуть впроваджені грошові виплати і підтримка за аналогією з тією, яку люди отримували взимку. Зокрема, розроблено комплекс заходів щодо підтримки людей і бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування. Держава готова виплатити відповідним ФОПам і працівникам підприємств, які постраждають унаслідок впровадження карантинних обмежень у "червоних" зонах, по 8 тис. грн", - зазначив прем'єр.

Крім цього, Шмигаль додав, що Кабмін буде очікувати підтримки місцевих органів самоврядування для цих людей додатково до тих коштів, які надасть держава.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль закликав ЄБРР долучатися до впровадження нових концесійних проєктів в Україні