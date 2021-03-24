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Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль

Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль

Кабінет Міністрів прийме рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишиться 1,68 грн за кВт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишається без змін, тобто 1,68 грн за кВт. Компанія "Енергоатом" продовжить постачати електроенергію для людей за пільговою ціною, в той же час ми дозволили "Енергоатому" повноцінно працювати на ринку, що дозволить компанії отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших АЕС", - наголосив голова уряду.

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електроенергія (6194) Шмигаль Денис (4572)


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Топ коментарі
+16
напомню:
когда цена была 0.9 грн/кВт
Зе-наркоман "нашел интересное решение" снизить тарифы вдвое!
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24.03.2021 13:28
+12
Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 181
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24.03.2021 13:35
+7
эти добрые глаза не могут обмануть
Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7936
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24.03.2021 13:31
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Дорого.
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24.03.2021 13:24 Відповісти
В Германии самый дешёвый тариф: 27 центов плюс абонплата 7,50 в месяц.
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24.03.2021 13:28 Відповісти
Я жиау в Украине.
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24.03.2021 13:31 Відповісти
Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 181
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24.03.2021 13:35 Відповісти
шапито 95 говорит мы разрешили "Энергоатому" полноценно работать на рынке
идийоты, больше слов нет.
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24.03.2021 14:09 Відповісти
шмыгаль - благодетель для зебилов! радуйтесь что так дешево э/э стоит после конца похи бедности
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24.03.2021 14:12 Відповісти
В Германії середня нетто зарплата 2400 євро, ні?
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24.03.2021 13:35 Відповісти
В Германии немає середньої зарплатні нетто 2400 євро.
Не слухайте Кисєльова...
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24.03.2021 13:39 Відповісти
Поняття не маю, що там натякав той Кисельов. То, мабуть, ваше джерело.
Я ж дивився на destatis.de
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/_inhalt.html Verdienste und Verdienstunterschiede
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24.03.2021 13:44 Відповісти
Ну, така статистика, як стара байка про середню температуру по лікарні...
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24.03.2021 13:49 Відповісти
Байка про "середню температуру по лікарні" щодо Німеччини не проходить.Там немає такого,коли зарплати деяких службовців чи менеджерів у триста-п"ятсот разів перевищують зарплати робітників.Просто порівняйте двадцять тисяч нашого пересічного муляра чи сантехніка з сотнями мільйонів Коболєва чи будь якого члена будь якої наглядової ради.
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24.03.2021 17:32 Відповісти
Тариф на электро отопление в апреле в силе ?
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24.03.2021 13:27 Відповісти
напомню:
когда цена была 0.9 грн/кВт
Зе-наркоман "нашел интересное решение" снизить тарифы вдвое!
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24.03.2021 13:28 Відповісти
эти добрые глаза не могут обмануть
Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7936
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24.03.2021 13:31 Відповісти
Зуб даю!Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1657
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24.03.2021 13:44 Відповісти
Результат удивил всех! 😂
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24.03.2021 13:32 Відповісти
Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4667
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24.03.2021 13:39 Відповісти
А тобі, донечко?
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24.03.2021 14:00 Відповісти
Нужно отменить все платежки вообще!
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24.03.2021 13:33 Відповісти
В ОАЕ население вроде вообще не получает платежек, вот также надо отменить и в Украине! А олигархов расстрелять за захват того, что им не принадлежит и за грабеж населения.
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24.03.2021 13:35 Відповісти
цена завышена в разы! грабят народ нищий!
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24.03.2021 13:36 Відповісти
Пірімогааа!
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24.03.2021 13:45 Відповісти
Шмыгаль вообще не легитимный! Его народ не выбирал, его Ахметов выбрал и грабит население - это все аферизм особо крупных масштабов! Шмыгаль и Ахметов должны быть арестованы за это страшнейшее преступление и нужно карать смертной казнью или пожизненным лишением свободы без права на досрочное освобождение.
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24.03.2021 13:52 Відповісти
Дякуємо, дядько. Дякуємо за вашу доброту. Дядя добрый, он не позволит поднимать тарифы, которые в общем-то уже поднялись благодаря формуле снижения тарифов в два раза. Дякуємо дядько ще раз. Вы не болейте, бо ми без вас никуда. Берегите себя, бо мест в больницах уже нет, заболеете, и все. Кердик. Кто ж вас лечить будет, если врачи разбегаются кто куда? А пока держитесь и хорошего, дядьку, вам настроения.
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24.03.2021 14:04 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUQe95brGtGe6KMVk2WwDFw7ImZLcHWOsttIJT0CcHNCaBavMxVfPTJkNH4Ae-aLhLVgdC4VmI7j0p-IITqfr5VuZeJQBKLNMPNMc2WHPJPbbMwS2MJQKcH8a5YsopZUV0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5122650034475700?__cft__[0]=AZUQe95brGtGe6KMVk2WwDFw7ImZLcHWOsttIJT0CcHNCaBavMxVfPTJkNH4Ae-aLhLVgdC4VmI7j0p-IITqfr5VuZeJQBKLNMPNMc2WHPJPbbMwS2MJQKcH8a5YsopZUV0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

А теперь внимательно следите за руками.

Пока украинцев, как лохов, разводят балаганом с «погромом» Банковой, пока опять кругом вводится карантин и истерика вокруг ковида, Зеленский провернул очередную мегааферу.

«Нефтегаз» подписал договор с газотрейдерской компанией Фирташа, по которому она официально будет покупать газ украинской добычи.

То есть - дешевый украинский газ по себестоимости 2,5 грн олигарх Фирташ сможет продавать украинцам по 6, 7, 10 или 20 грн. Как это делает и «Нефтегаз». Но 70% украинцев клиенты именно газоснабжающих компаний Фирташа.

Уверен, что дальше такие договора с возможностью доступа к нашему газу будут с тем же Ахметовым.

Об этом олигархи мечтали все 30 лет.

Кстати, с января по команде Зеленского облгазам Фирташа минимум в 2 раза разрешили поднять тариф на транспортировку газа.

Вот так выглядит деолигархизация от Зеленского. Ну, а украинцы могут навсегда попрощаться с нашим дешевым газом...
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24.03.2021 14:11 Відповісти
і 1,32 грн за доставку!
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24.03.2021 14:43 Відповісти
снова в нашем зале
в нашем зале нет пустого места....
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24.03.2021 14:54 Відповісти
т.е. в ближайшее время подорожает.
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24.03.2021 15:43 Відповісти
Кому кому, а тебе я верю Шмурдяк !
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24.03.2021 16:34 Відповісти
 
 