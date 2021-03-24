Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль
Кабінет Міністрів прийме рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишиться 1,68 грн за кВт.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишається без змін, тобто 1,68 грн за кВт. Компанія "Енергоатом" продовжить постачати електроенергію для людей за пільговою ціною, в той же час ми дозволили "Енергоатому" повноцінно працювати на ринку, що дозволить компанії отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших АЕС", - наголосив голова уряду.
Топ коментарі
+16 Small Jerboa
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+12 Роман с камнем
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+7 Підлога Маккартні
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идийоты, больше слов нет.
Не слухайте Кисєльова...
Я ж дивився на destatis.de
https://www.destatis.de/DE/Themen/Arbeit/Verdienste/Verdienste-Verdienstunterschiede/_inhalt.html Verdienste und Verdienstunterschiede
когда цена была 0.9 грн/кВт
Зе-наркоман "нашел интересное решение" снизить тарифы вдвое!
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5122650034475700?__cft__[0]=AZUQe95brGtGe6KMVk2WwDFw7ImZLcHWOsttIJT0CcHNCaBavMxVfPTJkNH4Ae-aLhLVgdC4VmI7j0p-IITqfr5VuZeJQBKLNMPNMc2WHPJPbbMwS2MJQKcH8a5YsopZUV0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
А теперь внимательно следите за руками.
Пока украинцев, как лохов, разводят балаганом с «погромом» Банковой, пока опять кругом вводится карантин и истерика вокруг ковида, Зеленский провернул очередную мегааферу.
«Нефтегаз» подписал договор с газотрейдерской компанией Фирташа, по которому она официально будет покупать газ украинской добычи.
То есть - дешевый украинский газ по себестоимости 2,5 грн олигарх Фирташ сможет продавать украинцам по 6, 7, 10 или 20 грн. Как это делает и «Нефтегаз». Но 70% украинцев клиенты именно газоснабжающих компаний Фирташа.
Уверен, что дальше такие договора с возможностью доступа к нашему газу будут с тем же Ахметовым.
Об этом олигархи мечтали все 30 лет.
Кстати, с января по команде Зеленского облгазам Фирташа минимум в 2 раза разрешили поднять тариф на транспортировку газа.
Вот так выглядит деолигархизация от Зеленского. Ну, а украинцы могут навсегда попрощаться с нашим дешевым газом...
в нашем зале нет пустого места....