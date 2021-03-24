Ціна на електроенергію для населення залишиться без змін - 1,68 грн за кВт-год, - Шмигаль

Кабінет Міністрів прийме рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишиться 1,68 грн за кВт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціна на електроенергію для українців залишається без змін, тобто 1,68 грн за кВт. Компанія "Енергоатом" продовжить постачати електроенергію для людей за пільговою ціною, в той же час ми дозволили "Енергоатому" повноцінно працювати на ринку, що дозволить компанії отримувати необхідні кошти для ремонтів, модернізації та безпечного функціонування наших АЕС", - наголосив голова уряду.

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