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Новини
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Патрульному поліцейському, який застосував сльозогінний газ і побив перехожого, повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - прокуратура

Патрульному поліцейському, який застосував сльозогінний газ і побив перехожого, повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - прокуратура

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомлений про підозру інспектор управління патрульної поліції за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, під час несення служби на території Деснянського району Києва в інспектора управління патрульної поліції виник словесний конфлікт із перехожим, який, на його думку, був у нетверезому стані. Надалі, не маючи ніяких підстав для застосування спецзасобів, поліцейський застосував щодо громадянина сльозогінний газ і, використовуючи дезорієнтований стан потерпілого, завдав йому кілька ударів.

Зараз вирішується питання про обрання стосовно інспектора поліції запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

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побиття (935) Київ (19463) прокуратура (3676) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+4
Я Вам больше скажу на обучение одного такого дебила из бюджета уходит 130000 грн.
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24.03.2021 13:38
+2
да, у нас при монике аваковской мсрским дебилам можно все.
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24.03.2021 13:47
+2
Цікаво, яке прізвище у випадкового перехожого? В США в судах вірять свідченням поліцейського, а потім свідченням порушника і то якщо є свідки. І спробуй у "них" обложити матом копа. Сядеш і надовго
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24.03.2021 13:47
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Ничего нельзя ? Дебилам всё можно ?
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24.03.2021 13:31 Відповісти
Я Вам больше скажу на обучение одного такого дебила из бюджета уходит 130000 грн.
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24.03.2021 13:38 Відповісти
да, у нас при монике аваковской мсрским дебилам можно все.
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24.03.2021 13:47 Відповісти
Цікаво, яке прізвище у випадкового перехожого? В США в судах вірять свідченням поліцейського, а потім свідченням порушника і то якщо є свідки. І спробуй у "них" обложити матом копа. Сядеш і надовго
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24.03.2021 13:47 Відповісти
В сша демократия настоящая и граждане ходят с оружием, поскольку там люди равны то там такое можно. У нас люди безправный скот которым даже оборонятся нельзя.
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24.03.2021 14:20 Відповісти
Вот зашел вчера такой "демократичный" с волыной в супермаркет и захерачил 10 человек!
Не, но я за свободное ношение оружия!
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24.03.2021 19:18 Відповісти
А еще за убицсиво копом человека в том году погромы по всему сша были.
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24.03.2021 14:22 Відповісти
Не человека! А негра-наркоторговца!
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24.03.2021 19:17 Відповісти
Та шо ты чешешь ?! Весь ютуб завален, как их матами обкладывают...
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24.03.2021 15:52 Відповісти
а концовки все просмотрел..???- окстись и пой...
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25.03.2021 00:59 Відповісти
Чергове очковтирання від ДБР. Де викриття топ-посадовців, олігархів, організованих банд?
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24.03.2021 14:44 Відповісти
Скоро на вулицях будуть одні пяні неадекватні дебіли, а нормальні копи відмовляться захищати нас. За два дні поліцейський патруль з риском для свого здоровя спасли трьох підлітків на кризі в парку партизанської слави .а вчора чоловіка Це не їхня основна робота.в них немає засобів для спасіння,але вони кинулись спасати. А за якогось дебіла--тюрма.
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24.03.2021 15:29 Відповісти
Я теж приємно подивований благородством і мужністю наших копів,які не знімали потопаючих на камеру,не били їх кийком по голові щоб швидше потонули - а взяли і спасли!Хоч не їхня основна робота,їх основна робота слідкувати щоб ніхто не сцяв у під"їздах і щоб пси не срали на тротуарі...Слава їм!
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24.03.2021 17:19 Відповісти
 
 