Патрульному поліцейському, який застосував сльозогінний газ і побив перехожого, повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, - прокуратура

Під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури повідомлений про підозру інспектор управління патрульної поліції за фактом перевищення влади, що супроводжувалося насильством (ч. 2 ст. 365 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, під час несення служби на території Деснянського району Києва в інспектора управління патрульної поліції виник словесний конфлікт із перехожим, який, на його думку, був у нетверезому стані. Надалі, не маючи ніяких підстав для застосування спецзасобів, поліцейський застосував щодо громадянина сльозогінний газ і, використовуючи дезорієнтований стан потерпілого, завдав йому кілька ударів.

Зараз вирішується питання про обрання стосовно інспектора поліції запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснюється слідчими Територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

У разі доведення провини підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 8 років.

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