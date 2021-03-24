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Правоохоронці викрили злочинну групу, яка "заробила" близько 10 млн грн на випуску й обміні заборонених електронних грошей, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліцейські викрили злочинну групу, яка здійснювала незаконний випуск і обмін електронних грошей, заборонених на території України. На незаконні оборудки зловмисники "заробили" близько 10 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему незаконного випуску та використання електронних грошей.

Вже встановлено, що зловмисники здійснювали випуск та обмін електронних грошей - сервісів електронних платежів Російської Федерації, заборонених на території України, зокрема "WebmoneyRUB", "QiwiРоссияRUB", "Яндекс.ДеньгиRUB".

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заробила близько 10 млн грн на випуску й обміні заборонених електронних грошей, - поліція 01

Зловмисники діяли за попередньою змовою та використовували реквізити фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, а також їх розрахункові рахунки.

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За попередніми даними, зловмисники здійснили незаконний обмін та випуск електронних грошей на суму близько 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заробила близько 10 млн грн на випуску й обміні заборонених електронних грошей, - поліція 02

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з електронними грошима), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (Відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі), ч. 4 ст. 364 (Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Слідчі дії тривають. Наразі проводяться обшуки.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заробила близько 10 млн грн на випуску й обміні заборонених електронних грошей, - поліція 03
Фото: сайт поліції

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Топ коментарі
+5
"на выпуске и обмене запрещенных электронных денег"
"при оперативном сопровождении Департамента киберполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора"
-----------
Выпуск запрещённых электронных денег. Ржу
Семья Венедиктовых героически накрыла обменник...
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24.03.2021 13:56
+4
Правоохранители разоблачили преступную группу, которая "заработала" около 10 млн грн на выпуске и обмене запрещенных электронных денег, - полиция - Цензор.НЕТ 5899
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24.03.2021 13:44
+1
стоп. а где на фото электронные деньги?
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24.03.2021 16:15
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Правила форума Рада форумчан
а кетайские деньги запрещены?
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24.03.2021 13:40 Відповісти
Правоохранители разоблачили преступную группу, которая "заработала" около 10 млн грн на выпуске и обмене запрещенных электронных денег, - полиция - Цензор.НЕТ 5899
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24.03.2021 13:44 Відповісти
Бідний Ланос...
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24.03.2021 15:03 Відповісти
"на выпуске и обмене запрещенных электронных денег"
"при оперативном сопровождении Департамента киберполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора"
-----------
Выпуск запрещённых электронных денег. Ржу
Семья Венедиктовых героически накрыла обменник...
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24.03.2021 13:56 Відповісти
А они, что одно и тоже сообщение по разному сообщают?
Или это "разные" банды?!!!
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24.03.2021 14:11 Відповісти
Що за хрень? красти із бюджету можна а криптовалюта заборонена
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24.03.2021 13:58 Відповісти
Не выдумывай. Там где-то про криптовалюту сказано?
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24.03.2021 14:02 Відповісти
Бред полный. Преступление кошмарное. Разобрачение века
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24.03.2021 14:49 Відповісти
что тут сказать, молодцы. только спалились
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24.03.2021 15:11 Відповісти
Так это и не деньги!
Это векселя.
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24.03.2021 16:05 Відповісти
стоп. а где на фото электронные деньги?
показати весь коментар
24.03.2021 16:15 Відповісти
 
 