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Новини Бюджет-2020
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держбюджет (2356) дефіцит (550) Кабмін (13940)

Кабмін схвалив звіт про виконання Держбюджету-2020 з найбільшим дефіцитом за 10 років - 217,6 млрд грн

Кабмін схвалив звіт про виконання Держбюджету-2020 з найбільшим дефіцитом за 10 років - 217,6 млрд грн

Кабінет Міністрів України схвалив звіт про виконання закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит Держбюджету становивв 217,611 млрд гривень.

Розпорядження було прийнято під час засідання уряду 24 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з документом, бюджет виконаний за доходами в сумі 1076 027 млн ​​гривень, за видатками - 1288 121,3 млн гривень, за обсягом повернення кредитів - 9 517,2 млн гривень і за обсягом надання кредитів - 15 033,9 млн гривень з дефіцитом в сумі 217 611 млн гривень.

Нагадаємо, за даними Рахункової палати, незважаючи на перевиконання плану доходів Державного бюджету за 2020 рік, витрати були менше плану на 67,3 млрд грн, або на 5%. Через невиконання плану витрат дефіцит Держбюджету становив 217 млрд грн, що на 83,4 млрд грн (27,8%) менше, ніж заплановано та в межах встановленого в законі граничного обсягу - 298 млрд грн. Однак в порівнянні з 2019 роком дефіцит Державного бюджету зріс в 2,7 рази і став найбільшим за останні десять років. Дефіцит Держбюджету 2020 року становив 5,3% від ВВП. У 2021 році воно заплановано в межах 5,5%

Читайте: Держбюджет з початку року виконано з дефіцитом у сумі 28,3 млрд грн, - Мінфін

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Топ коментарі
+6
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 1835
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24.03.2021 14:01
+5
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 6168
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24.03.2021 14:02
+4
Кроме глупого вопроса "Где деньги, Зин?" у меня нет слов. Цензурных.
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24.03.2021 14:21
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24.03.2021 13:49 Відповісти
затонебарига!!!
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24.03.2021 13:54 Відповісти
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 6865
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24.03.2021 13:57 Відповісти
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 4881
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24.03.2021 13:58 Відповісти
Да, все именно так. И еще самого безразличного отношения граждан Украины, как на их глазах уничтожалось государство, а они наблюдали за этим процессом. Ну, иногда, охали и вздыхали.
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24.03.2021 14:49 Відповісти
Да уж. Вот это аппетиты. Так воровать еще нужно уметь.

Кабмін схвалив звіт про виконання Держбюджету-2020 з найбільшим дефіцитом за 10 років - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 4209
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24.03.2021 14:07 Відповісти
Я так понимаю, что на этом они останавливаться не намерены
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24.03.2021 13:58 Відповісти
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 6603
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24.03.2021 14:00 Відповісти
"Это МВФ обкакался, а не дефицит 200млрд"
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24.03.2021 13:59 Відповісти
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 1835
показати весь коментар
24.03.2021 14:01 Відповісти
Кабмин одобрил отчет о выполнении Госбюджета-2020 с самым большим дефицитом за 10 лет - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 6168
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24.03.2021 14:02 Відповісти
шагал страной друг дефицитного бюджета и назывался он "дефолт"
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24.03.2021 14:05 Відповісти
Кабмін схвалив звіт про виконання Держбюджету-2020 з найбільшим дефіцитом за 10 років - 217,6 млрд грн - Цензор.НЕТ 1545
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24.03.2021 14:07 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUQe95brGtGe6KMVk2WwDFw7ImZLcHWOsttIJT0CcHNCaBavMxVfPTJkNH4Ae-aLhLVgdC4VmI7j0p-IITqfr5VuZeJQBKLNMPNMc2WHPJPbbMwS2MJQKcH8a5YsopZUV0&__tn__=-UC%2CP-R Дмитрий Корнейчук

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5122650034475700?__cft__[0]=AZUQe95brGtGe6KMVk2WwDFw7ImZLcHWOsttIJT0CcHNCaBavMxVfPTJkNH4Ae-aLhLVgdC4VmI7j0p-IITqfr5VuZeJQBKLNMPNMc2WHPJPbbMwS2MJQKcH8a5YsopZUV0&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

А теперь внимательно следите за руками.

Пока украинцев, как лохов, разводят балаганом с «погромом» Банковой, пока опять кругом вводится карантин и истерика вокруг ковида, Зеленский провернул очередную мегааферу.

«Нефтегаз» подписал договор с газотрейдерской компанией Фирташа, по которому она официально будет покупать газ украинской добычи.

То есть - дешевый украинский газ по себестоимости 2,5 грн олигарх Фирташ сможет продавать украинцам по 6, 7, 10 или 20 грн. Как это делает и «Нефтегаз». Но 70% украинцев клиенты именно газоснабжающих компаний Фирташа.

Уверен, что дальше такие договора с возможностью доступа к нашему газу будут с тем же Ахметовым.

Об этом олигархи мечтали все 30 лет.

Кстати, с января по команде Зеленского облгазам Фирташа минимум в 2 раза разрешили поднять тариф на транспортировку газа.

Вот так выглядит деолигархизация от Зеленского. Ну, а украинцы могут навсегда попрощаться с нашим дешевым газом...
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24.03.2021 14:10 Відповісти
Це ми минулого і цього року уже "пройшли пік падіння" і входимо у "період росту економіки і ВВП" ... здається на 5%?
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24.03.2021 14:15 Відповісти
Кроме глупого вопроса "Где деньги, Зин?" у меня нет слов. Цензурных.
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24.03.2021 14:21 Відповісти
Беспрецендентный отрицательный рост)))))
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24.03.2021 14:53 Відповісти
велике крадiвництво
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24.03.2021 15:01 Відповісти
 
 