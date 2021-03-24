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Київ (19115) маршрутки (345) проїзд (275)

Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн

Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн

У Києві із суботи подорожчає проїзд у маршрутках. Причиною такого рішення називають локдаун.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомили в Асоціації перевізників Києва і Київської області.

Киянам доведеться платити на дві гривні більше - вартість проїзду зросте з 8 до 10 гривень. У найближчі дні в салонах автобусів вже з'являться відповідні оголошення.

"Уже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники 10 гривень", - повідомив глава організації Ігор Мойсеєнко.

Також читайте: З 1 квітня метро Києва припиняє приймати зелені картки для проїзду, - КМДА

Як повідомлялося раніше, в Україні запроваджують єдиний електронний квиток. Скористатися ним можна буде у всіх видах громадського транспорту. Зокрема, він буде діяти в автобусах, метро і на залізниці. Це дозволить пасажирам економити час і гроші.

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Топ коментарі
+20
нормально? а у людей откуда появились лишние пару грн за поездку? на них локдаун не давит???? в скотовозках, которые еще и выловить надо, простояв на остановке непредсказуемое количество минут., ще залезть если пустят.... и поднять цену???? нормально? да?
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24.03.2021 13:58
+17
а когда лохдаун завершится - подешевеет?...
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24.03.2021 13:53
+16
При минимальной зарплате в 200 долл это очень дорогая цена общественного транспорта
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24.03.2021 14:19
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а когда лохдаун завершится - подешевеет?...
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24.03.2021 13:53 Відповісти
бесплатно возить будут - но за деньги
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24.03.2021 13:54 Відповісти
Вітаю киян!!! Бачили очі кого обирали😎😆
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24.03.2021 15:15 Відповісти
Переживём...
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24.03.2021 16:53 Відповісти
Жилище индейца
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24.03.2021 13:55 Відповісти
Вопрос чего дорожает, раз маршрутосы берут столько же людей как и раньше?
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24.03.2021 13:58 Відповісти
"ЛоХдаун , сер ...."
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24.03.2021 14:37 Відповісти
Уже не берут. Сегодня хотел выйти после больничного первый день на работу - не получилось. Простоял на остановке с 7.00 до 8.00 - ни одна маршрутка даже не остановила.
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24.03.2021 18:29 Відповісти
Держи карман шире.
У нас газ был на заправке 12,50 грн., а сегодня гляжу 15,35 грн.
К Р А С О Т А
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24.03.2021 14:04 Відповісти
забудь
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24.03.2021 14:13 Відповісти
Ага, щассс.
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24.03.2021 16:28 Відповісти
Шах и мат...
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24.03.2021 13:54 Відповісти
Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн - Цензор.НЕТ 2443
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24.03.2021 16:48 Відповісти
При этом качество перевозок не улучшится.
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24.03.2021 13:54 Відповісти
Вы еще про качество дорожного покрытия вспомните
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24.03.2021 13:55 Відповісти
ну а каким оно может быть за 35 центов? где-то еще в мире есть такая цена общественного транспорта? только если коммунальный, оплачиваемый из бюджета за счет налогов, тот может и вообще бесплатным быть
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24.03.2021 14:04 Відповісти
При минимальной зарплате в 200 долл это очень дорогая цена общественного транспорта
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24.03.2021 14:19 Відповісти
а яке відношення має зарплата до вартості послуги? ну хіба тільки в тій частині, що і у водія маленька зп. але ж автобус, паливо, запчастини коштують по світовим цінам ))
вимагайте тепер щоб вам тойоти продавали по 2000 доларів, бо у вас зарплати 200 доларів
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25.03.2021 15:22 Відповісти
Прелестно
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24.03.2021 13:55 Відповісти
Зустрічайте ЗЕпакращення. Ура!
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24.03.2021 13:55 Відповісти
Ні тут Віталік і Удар сраний винні. Ну і кияни які обрали уродів.
Мають те на що заслоговують
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24.03.2021 15:17 Відповісти
та ти шо? А ще 2 рооки тому, у подібних речах був винен виключно Порох
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24.03.2021 16:10 Відповісти
Епоха президентів скінчилась. Тепер настала епоха хороших сцарів і поганих бояр.
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24.03.2021 16:37 Відповісти
А коли локдаун закінчиться, проїзд буде по 12 гривень. Навіть до гадалки не ходи
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24.03.2021 13:57 Відповісти
ппц, какая то жесть, вот честно
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24.03.2021 13:58 Відповісти
нормально? а у людей откуда появились лишние пару грн за поездку? на них локдаун не давит???? в скотовозках, которые еще и выловить надо, простояв на остановке непредсказуемое количество минут., ще залезть если пустят.... и поднять цену???? нормально? да?
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24.03.2021 13:58 Відповісти
ну да, надо снизить цену, тогда будет больше шансов, что транспорт начнет ходить косяками, по расписанию и водители будут в белых сорочках
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24.03.2021 14:05 Відповісти
Да просто киздить вас жлобов маршруточных надо - тогда вы и косяками и в белых сорочках будете. И мыть салоны и машины тоже, ежедневно
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24.03.2021 14:21 Відповісти
Чесно- зустрічав лише одного нормального маршрутчика на Сирці, який завжди вітав пасажирів та бажав гарного дня. Хз як зараз, вже рік не їзджу.
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24.03.2021 16:42 Відповісти
кого це "вас"? при чому тут я до жлобов маршруточних? я на маршрутці не їздив років 15
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25.03.2021 15:21 Відповісти
Давай Вова, ЖГИ еще!!!
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24.03.2021 14:06 Відповісти
бред просто хотят больше получать а причина может быть любая
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24.03.2021 14:02 Відповісти
Делайте 20-#ХУЖЕНЕБУДЕТ
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24.03.2021 14:04 Відповісти
кому война, а кому мать родна....
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24.03.2021 14:08 Відповісти
хм, у нас уже давно в Харькове маршрутки по 10грв
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24.03.2021 14:08 Відповісти
До 15 нужно было поднимать . Ездите пока что и наслаждайтесь маленькими ценами на проезд и великодушием перевозчиков . После лохдауна уже будет дороже .Я думаю что по многочисленным просьбам пассажиров и к обоюдному удовлетворению цена на проезд в маршрутке НЕ может быть ниже 20-25 грн .А тем более в Киеве ! В Киеве нужно делать сразу 50 . И народ с радостью поддержит это нововведение .
Помните как говорил один известный персонаж -цена на газ НЕ может быть низкой для населения , потому что мы идем в Европу и цена у нас будет европейской .А это значит что и цена на проезд не может быть низкой , она должна быть как в Европе , а это точно не те 10-15 грн что ПОКА великодушно берет с вас вечно усталый от общения с пассажирами водила -маршрутчик
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24.03.2021 14:08 Відповісти
Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн - Цензор.НЕТ 9023
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24.03.2021 14:12 Відповісти
А если в маске ,показать водителю след от прививки и выразительно,наизусть продекламировать чего нибудь из степки или шмыгли о борьбе с ковидом дешевле будет?
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24.03.2021 14:14 Відповісти
какая разнитца?
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24.03.2021 14:14 Відповісти
Они еще под шумок, как предприниматели, по 8 тыс. шмыгалевских гривен получат. В нормальной стране перевозчику платят компенсацию за уменьшение количества пассажиров в связи с локдауном. У нас заплатит как всегда бедный и нищий народ.
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24.03.2021 14:18 Відповісти
Порошенко, что ж ты творишь?!!! "Астанавитесь!" (С)
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24.03.2021 14:19 Відповісти
а 8 грн при ком сделали?
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24.03.2021 15:04 Відповісти
Війна. Втрата територій. Девальвація гривні. Підвищення вартості проїзду.

Це логічний ланцюг. А зараз начебто і гривня укріпляється, проте.... Продовжи речення)))
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24.03.2021 16:39 Відповісти
Коронавирус - Мировое падение производства. Карантин - Уменьшение количества пасажиров, Рост цены на нефть - Рост стоимости энергоресурсов.
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24.03.2021 16:49 Відповісти
А відсотки падіння економіки в світі і в Україні за 2020 рік знаєш? Поцікався, будеш неприємно здивований)
Кількість пасажирів не змінилась, не бреши)) а так як у тролейбуси-автобуси почали пускати лише по 15 чоловік, то у маршрутчиків аншлаг.
На скільки відсотків зросла вартість нафти, а на скільки- проїзд?
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24.03.2021 16:58 Відповісти
У нас агарная страна, поэтому ВВП считать нужно за год. По месяцам не корректно. Влияет сезонность. Также влияют цены на все. Начиная от продуктов и заканчивая металлом и газом. Поэтому тот подсчет ВВП который используется не совсем корректен.
Количество пассажиров уменьшилось. Запрещено брать стоячих.
Нефть сильно подорожала. Относительно декабря на 30%
Я тоже не в восторге от роста стоимости проезда. Мое мнение нужно вводит безналичный проезд для точного учета. Только тогда можно говорить о ценах.
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24.03.2021 17:13 Відповісти
Так я про падіння економіки за рік і кажу. А про аграрну- трохи некоректно. Металургія на експорт займає значний відсоток у ввп.
Кількість пасажирів не зменшилась- сьогодні бачив у маршрутках стоячих (і не допомогли екіпажі поліції на зупинках).
Щодо нафти- ти ж сам казав, що по місяцям рахувати некоректно.
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24.03.2021 17:20 Відповісти
ВВП считать по месяцам не корректно, а не нефть. А вот водилы очень часто обосновывают рост стоимости проезда тем, что растет стоимость топлива, забывая что топливо не только дорожает но и дешевеет. Собственно не только они этим пользуются для поднятия цен.
В городах, где вводится карантин действует ограничение на количество пасажиров
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24.03.2021 17:32 Відповісти
Браво! Всйо для людей! ахаха
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24.03.2021 14:38 Відповісти
Вместо вакцины Виталик решил привезти киевлянам новые цены на транспорт.
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24.03.2021 15:06 Відповісти
Блін в Сумах вже проїзд 7 грн.. І це враховуючи що зарплати аж ніяк не Кіівські.
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24.03.2021 15:09 Відповісти
Останню шкуру з народа знімають!
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24.03.2021 15:19 Відповісти
в Харкові вже давним давно по 10 маршрутки і автобуси
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24.03.2021 16:46 Відповісти
Одни, блин, нищие тут собрались!
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24.03.2021 16:54 Відповісти
Оце так кінець епохи бідності. З пів вареника виростає 10 вареників. Як там **********, чи мойсея жучка? Не соромно? Платіть вухасті зевиборці і не квакайте. Ви дуже цього бажали. Але це ще не кінцева ціна, вона ще виросте, як ваші пів вареника.
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24.03.2021 17:01 Відповісти
Да какой лохдаун. Плановое повышение. После лохдауна никто снижать не будет. Пригородные УЖЕ повысили дето на 15-20%.
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24.03.2021 17:16 Відповісти
Я где-то что-то пропустил ? Или как? В харькове уже года так 2-3 по 10гр маршрутки . А в киеве досихпор по 8 это как-то странно
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24.03.2021 18:37 Відповісти
 
 