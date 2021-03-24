Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн
У Києві із суботи подорожчає проїзд у маршрутках. Причиною такого рішення називають локдаун.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомили в Асоціації перевізників Києва і Київської області.
Киянам доведеться платити на дві гривні більше - вартість проїзду зросте з 8 до 10 гривень. У найближчі дні в салонах автобусів вже з'являться відповідні оголошення.
"Уже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники 10 гривень", - повідомив глава організації Ігор Мойсеєнко.
Як повідомлялося раніше, в Україні запроваджують єдиний електронний квиток. Скористатися ним можна буде у всіх видах громадського транспорту. Зокрема, він буде діяти в автобусах, метро і на залізниці. Це дозволить пасажирам економити час і гроші.
Будь ласка, зачекайте...
У нас газ был на заправке 12,50 грн., а сегодня гляжу 15,35 грн.
К Р А С О Т А
вимагайте тепер щоб вам тойоти продавали по 2000 доларів, бо у вас зарплати 200 доларів
Мають те на що заслоговують
Помните как говорил один известный персонаж -цена на газ НЕ может быть низкой для населения , потому что мы идем в Европу и цена у нас будет европейской .А это значит что и цена на проезд не может быть низкой , она должна быть как в Европе , а это точно не те 10-15 грн что ПОКА великодушно берет с вас вечно усталый от общения с пассажирами водила -маршрутчик
Це логічний ланцюг. А зараз начебто і гривня укріпляється, проте.... Продовжи речення)))
Кількість пасажирів не змінилась, не бреши)) а так як у тролейбуси-автобуси почали пускати лише по 15 чоловік, то у маршрутчиків аншлаг.
На скільки відсотків зросла вартість нафти, а на скільки- проїзд?
Количество пассажиров уменьшилось. Запрещено брать стоячих.
Нефть сильно подорожала. Относительно декабря на 30%
Я тоже не в восторге от роста стоимости проезда. Мое мнение нужно вводит безналичный проезд для точного учета. Только тогда можно говорить о ценах.
Кількість пасажирів не зменшилась- сьогодні бачив у маршрутках стоячих (і не допомогли екіпажі поліції на зупинках).
Щодо нафти- ти ж сам казав, що по місяцям рахувати некоректно.
В городах, где вводится карантин действует ограничение на количество пасажиров