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Держприкордонслужба (5676) Кабмін (13940) призов (418) Національна гвардія (1454) ЗСУ (7182)

В Україні на строкову службу в квітні-червні 2021 року призвуть 14,2 тис. осіб, - постанова Кабміну

В Україні на строкову службу в квітні-червні 2021 року призвуть 14,2 тис. осіб, - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів України затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні 2021 року в кількості 14 тис. 246 осіб.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, згідно з прийнятим рішенням, із загального числа призовників 6 тис. 500 осіб будуть спрямовані в Збройні сили України, 4 тис. 646 - в Національну гвардію, 2 тис. 500 - в Державну прикордонну службу і ще 600 осіб - до Державної спеціальної служби транспорту.

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На проведення призову Кабмін виділив 66 млн грн, із яких 30,11 млн грн - на проведення призову в ЗСУ, 21,52 млн грн - у Національну гвардію, 11,58 млн грн - до Держприкордонслужби та 2,77 млн ​​грн - до Держспецтрансслужби.

Обсяг видатків на одного призовника становить 4 тис. 633,13 грн, із них: 4,540 тис. грн - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93,13 грн - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

Обласним, Київській міській держадміністраціям доручено забезпечити здійснення заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу в квітні-червні 2021 року.
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зеля обещал не призывать , а приглашать .
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24.03.2021 13:56 Відповісти
Бігуна від призову теж призовуть?
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24.03.2021 13:57 Відповісти
Совет безопасности выступил с двумя заявлениями, в которых выразил озабоченность и осудил насилие против протестующих, но из-за противодействия Китая, России, Индии и Вьетнама отказался от формулировок с осуждением захвата власти армией как переворота и с предупреждением о возможных действиях в дальнейшем".\\\\\\\\\\\\\\\

такий совет **аля в рот и в **пу
это новость например - как Европе по**ать на Днобасс. просто тупо шоп не стреляли по АЭС-ам, а там - Франсуа в Бретани, какой там город большой, скажем - Дьюньхуай, - совершенно не должен знать шо в Мариуполе мину заложил Вася Скрепин и она взорвала Витю Дупкина, вот и все.
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24.03.2021 13:58 Відповісти
 
 