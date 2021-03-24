В Україні на строкову службу в квітні-червні 2021 року призвуть 14,2 тис. осіб, - постанова Кабміну

Кабінет Міністрів України затвердив чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні 2021 року в кількості 14 тис. 246 осіб.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зокрема, згідно з прийнятим рішенням, із загального числа призовників 6 тис. 500 осіб будуть спрямовані в Збройні сили України, 4 тис. 646 - в Національну гвардію, 2 тис. 500 - в Державну прикордонну службу і ще 600 осіб - до Державної спеціальної служби транспорту.

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На проведення призову Кабмін виділив 66 млн грн, із яких 30,11 млн грн - на проведення призову в ЗСУ, 21,52 млн грн - у Національну гвардію, 11,58 млн грн - до Держприкордонслужби та 2,77 млн ​​грн - до Держспецтрансслужби.

Обсяг видатків на одного призовника становить 4 тис. 633,13 грн, із них: 4,540 тис. грн - для виплати грошової допомоги громадянам України, які призиваються на строкову військову службу; 93,13 грн - для підготовки та проведення призову на строкову військову службу (без урахування коштів на харчування та перевезення громадян України, призваних на строкову військову службу, із збірних пунктів обласних, Київського міського військових комісаріатів до місця служби).

Обласним, Київській міській держадміністраціям доручено забезпечити здійснення заходів, пов'язаних із підготовкою та проведенням призову громадян України на строкову військову службу в квітні-червні 2021 року.