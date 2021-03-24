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Будемо просити КМДА офіційно зупинити роботу маршруток. Возити 11 пасажирів дуже збитково, - глава асоціації перевізників Києва та області Мойсеєнко

Будемо просити КМДА офіційно зупинити роботу маршруток. Возити 11 пасажирів дуже збитково, - глава асоціації перевізників Києва та області Мойсеєнко

Асоціація перевізників Києва та Київської області має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати.

Про це сказав глава "Асоціації перевізників Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми звертатимемося до київської міської влади, щоб нас зупинили офіційно. Тому що возити по 11 пасажирів - дуже збитково для нас. На нас також масово складають протоколи по 17 тис. грн штрафу, водії не можуть виганяти пасажирів і постійно вступати з ними в конфлікт під час спроби зайти в салон. Водії самовільно починають повертатися в парки, щоб їх не штрафували", - сказав Мойсеєнко

Він також заявив, що вже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 грн. Але і в цьому разі робота з 11 пасажирами в салоні для маршрутних перевізників не покриє навіть витрат на пальне, не кажучи вже про зарплати водіям та амортизацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн

"Якщо ми просто стоїмо, ми зазнаємо збитків. Якщо ми працюємо, ці збитки ще більші... "Київпастрансу" простіше - їм виділяють мільярди гривень із міського бюджету, і вони можуть собі дозволити возити по два-три пасажири. У нас такої можливості немає, і ми хочемо, щоб нас офіційно зупинили. Тому що на сьогодні київські водії маршруток отримали вже близько 100 протоколів по 17 тис. грн", - наголосив Мойсеєнко.

Він також зазначив, що більшість перевізників просто збанкрутує за тиждень роботи за чинними правилами "червоних" зон.

За словами Мойсеєнка, за сьогодні пасажири розбили стекла двох маршрутних автобусів, постійно виникають конфліктні ситуації.

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Топ коментарі
+29
Убыточно? Все маршрутки - это черный кеш. Сначала прибыль пусть свою откроют, а потом про убытки рассказывают.
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24.03.2021 14:03
+22
Не обижайся, но всем похой что ты там писал или пишешь )
А по поводу маршруток - пойти навстречу, официально остановить работу и
никогда не восстанавливать. Только муниципальный транспорт, как везде в Европе.
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24.03.2021 14:12
+20
Эти скотовозки необходимо вообще ликвидировать как класс, а развивать нормальный коммунальный транспорт
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24.03.2021 14:06
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Нарешті дійшло. Я про це писав ще в минулий лох-даун.
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24.03.2021 14:02 Відповісти
Не обижайся, но всем похой что ты там писал или пишешь )
А по поводу маршруток - пойти навстречу, официально остановить работу и
никогда не восстанавливать. Только муниципальный транспорт, как везде в Европе.
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24.03.2021 14:12 Відповісти
100500+ убрать нахрен маршрутки с дорог Города, а вместо них увеличить кол-во муниципального транспорта. Этот вечный вой на болотах "нам не выгодно", "убыточно"...,
а попробуй кто-то чужой на маршрут зайти. Да и учета перевезенных пассажиров нет
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24.03.2021 14:23 Відповісти
В Броварах оно заходили в минулому році.
На полігон для постріляти можна було не ходити потім.
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24.03.2021 14:30 Відповісти
И муниципального не надо . Он загрязняет окружающую среду
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24.03.2021 14:24 Відповісти
велик, как у солнцеликого
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24.03.2021 15:08 Відповісти
Это понятно, беда в том, что властям наличие нала выгодно. Они с этого кормяцца. Плюс-не надо напрягатся по поводу подвижного состава, состояния дорог и развязок, обустройства площадок для отстоя автобусов и троллейбусов. А так-получил откат за распределение маршрутов, "костюм с отливом и в Ялту".
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24.03.2021 14:54 Відповісти
Повозка и ослик . Мне прабабушка рассказывала .
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24.03.2021 14:03 Відповісти
Для продавцов великов кажется наступает белая полоса и жизнь налаживается ((
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24.03.2021 14:12 Відповісти
Бери пример с китайцев . А если сам не хочешь , можно будет нанять рикшу .Кстати тоже перспективный бизнес .Физически крепкие мужики , вместо того чтобы просиживать штаны во время лохдауна , могут заработать себе на новую машину .....в следующей жизни ....ну той которая после ковидапокалипсиса уже начнется
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24.03.2021 14:22 Відповісти
не, не мужчины- дети, как в Glovo и этой, -Ракете)
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24.03.2021 15:09 Відповісти
Не , ослики это в Азии . А у нас волы были .К ним и вернемся скоро
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24.03.2021 14:25 Відповісти
Убыточно? Все маршрутки - это черный кеш. Сначала прибыль пусть свою откроют, а потом про убытки рассказывают.
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24.03.2021 14:03 Відповісти
начались крокодильи слезы
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24.03.2021 14:04 Відповісти
Тепер київській владі терміново треба розробляти карту пішоходних маршрутів...
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24.03.2021 14:05 Відповісти
Будут пробки .
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24.03.2021 14:06 Відповісти
Особенно на мостах
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24.03.2021 14:08 Відповісти
И для полиции будет белая полоса , много машин , много нарушений пдд . Им тоже за работу браться нужно -стричь лоха который вспомнил про то шо он же ,,срулем,, и лохдаун объехать может. А еще оптовые торговцы бензином и владельцы азс
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24.03.2021 14:17 Відповісти
Эти скотовозки необходимо вообще ликвидировать как класс, а развивать нормальный коммунальный транспорт
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24.03.2021 14:06 Відповісти
Надо, вот только денег на это нет.
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24.03.2021 14:07 Відповісти
3,14здить городским чинушам надо меньше, тогда и деньги будут
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24.03.2021 14:09 Відповісти
Голословно.
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24.03.2021 14:16 Відповісти
Хороших решений в этой ситуации нет.
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24.03.2021 14:06 Відповісти
А чего ездить? Катафалк за вами и так приедет, он неубыточен.
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24.03.2021 14:08 Відповісти
да... веселий карантин
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24.03.2021 14:09 Відповісти
Официально остановить? А сами они не могут остановиться раз не выгодно?
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24.03.2021 14:14 Відповісти
Не могут, там договор.
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24.03.2021 14:17 Відповісти
Еще несколько перспективных профессий .Гробовщик , носильщик и копальщик
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24.03.2021 14:27 Відповісти
а оплата проезда по безналу?
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24.03.2021 15:06 Відповісти
Что там звездит этот бандюган и ворюга Моисеенко!! Опять хочет ободрать госбюджет?? сначала продайте свои бентли и Мерседесы и по дватцать квартир имеющиеся у каждого владельца -перевозчика!! Посмотрите какие себе дома-хоромы они отгрохал, за свои "Убытки"!! В маршрутках никакго порядка, хуже чем в свинарниках!! Пора Кличко вообще запретить на улицах эти скотовозки!! Наведите сначала порядок, А потом будете вякать по убыток маршруток ! Маршрутка прибыльна даже когда в ней ездять по пять -шесть человек!! Сходи заново в школу, в пятый класс!! дармоед, на шее трудового народа!! А не нравится... , так езжайте в Польшу , клубнику собирать!! Как уже надоели эти частники на транспорте , в торговле , в поликлиниках и т.д.. Где обещанный рыночный рай и высокое качество обслуживания!! Все блин хотят стать миллионерами за год и ни хрена не натужиться!!!
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24.03.2021 16:10 Відповісти
Остановка маршруток приведет к транспортному коллапсу Киева. Поскольку многие маршруты в городе обслуживаются ТОЛЬКО маршрутками и у "Киевпастранса" просто нет водителей и лишнего подвижного состава, чтобы компенсировать уход с линий маршруток. Все эти вскрики про "скотовозки", "давно пора убрать", "оборзели маршрутчики" моментально утихнут, когда крикуны постоят часа 3 в очереди на остановках, наблюдая, как мимо раз в 15 мин. проносится без остановки троллейбус или автобус с 15 пассажирами внутри или когда впускают 1-2-х. Красивая мечта про исключительно коммунальный транспорт останется, увы, мечтой в нынешнем положении, до которого довели зеленые уроды. Лучше плохо ехать в скотовозке, чем хорошо стоять на остановке или шлепать на работу пешком под дождем
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24.03.2021 16:32 Відповісти
Чесс слово, забиты маршрутки на 2/3 только в часы пик. Вот тогда стоит ездить автобусами. В остальное время 1/3 народа ездит, а в основном порядка 5-7 человек.
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24.03.2021 16:47 Відповісти
Да я раньше тоже предвзято относился к маршрутчикам. Но теперь для меня это святые люди.только благодаря им я могу доехать на работу. Но поразило когда в маршрутку влазит быдло и начинает хаять водителя за то что их в автобус не пускают (а они по сути пустые едят).
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24.03.2021 18:09 Відповісти
У Кличко сегодня есть реальный шанс и возможность избавится от злостных и недобросовестных и наглых ворюг- маршрутчиков и запустить городской коммунальный тарнстпорт!!
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24.03.2021 16:35 Відповісти
А тем кто хочет блюсти карантин можно автобусами и метро ездить. Ну и гулять, свежий воздух оно полезно.
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24.03.2021 16:53 Відповісти
Ильич, лозунги это хорошо, это типа р'эвольция )). Но пролетариат хочет быстро, сидя и максимально близко к дому. Потому микроавтобусы выручают. И никогда это не изменится, с них власть откаты имеет. Власти нелогично лишать себя дохода. Потому "улыбаемся и машем" )))
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24.03.2021 16:51 Відповісти
Я бы их запретил и не восстанавливал. Хотя работать пусть частники закупают нормальные автобусы или тралики. Те скотовозки что ездят транспортом назвать нельзя. Они черным налом уже раз 10 окупили их.
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24.03.2021 17:21 Відповісти
Не уверен, что там даже окупать что то нужно было. Они ведь покупают свои списанные грузовые скотовозы в Европе по цене лома. Тут их "колхозят" местные "васяны", делая из ушатанных грузовых микроавтобусов страшное подобие на пассажирские, с шестым рядом сидений (смерть коленям!). Всё это стоит в десятки раз меньше, чем покупка новой пассажирской версии с завода, там и окупать то нечего.
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25.03.2021 13:25 Відповісти
Нема щоби вийти всим під Кабмін з протестом проти цієї коронабздури, яка нас вбиває більше за сам ковід. І вікна там побити. І Шмигаля в сміттєвий бак закинути.
Так ні, сидіть на сраці рівно тоді. Без роботи.
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24.03.2021 19:32 Відповісти
Весь громадський транспорт(крім таксі)повинен бути муніципальним,як і у всіх(більшості) цивілізованих країнах.з нормальними автобусами(тролейбусами/трамваями/метро),з гнучкою системою оплати(ел.квитки,проїздні...),з контролерами і без прив'язки з/п водія до "плану".водій повинен слідкувати за графіком і за дорогою,а не за кількістю пільговиків в автобусі чи за здачею.
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25.03.2021 07:39 Відповісти
 
 