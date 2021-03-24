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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Слово "Донбас" - це дефініція, яка нам нав'язується РФ, ніякого Донбасу не існує, - Данілов

Слово

Українська влада максимально забезпечила виборче право на територіях, що межують з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, а заяви про те, що десь не відбулися вибори через небажання влади їх проводити, є маніпулятивними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час Форуму "Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур".

"Мова не про небажання держави проводити вибори, мова про те, що в нашій країні вже 7 років йде війна. І якщо хтось покаже мені в історичних якихось подіях, які відбувались за останні дві тисячі років, коли йде війна і йдуть якісь вибори – я хочу подивитись на цю людину. Це вимушений крок держави - реагувати на ту ситуацію, яку створила Російська Федерація, окупувавши частину Донецької та Луганської областей. І ні про які утиски органів місцевого самоврядування взагалі не йде. Мова йде про те, що всі без виключення послуги, які має отримати громадянин України, який знаходиться на підконтрольній території, він на сьогоднішній день отримує. Решта – це маніпулятивні речі, що начебто там держава відмінила вибори… Ні! Це прифронтова територія, вона може збільшуватись чи зменшуватись в залежності від того, які плани для себе планує ворог", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що не може наразі оприлюднити інформацію розвідки що планувала Російська Федерація під час виборів в прифронтових районах і запевнив: "Ми зробили все можливе, щоб на максимальній кількості Донецької та Луганської областей відбулися місцеві вибори в тих громадах, де це було можливо".

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Секретар РНБО також звернувся із закликом максимально уникати такого поняття, як Донбас, який став наративом, нав’язаним країною-агресором.

"Слово "Донбас" немає в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав’язується Російською Федерацією – "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна". Нам треба чітко дотримуватись наших нормативно-правових документів… Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити", - попередив Данілов, додавши, що це створює нові передумови ворогу розпочинати розмови про розвал України.

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Топ коментарі
+49
Нарешті! Дійшло. Дамбасс - це донецький вугільний басейн, хто погано вчив географію України і цього не знає. Так це українська земля яку заселили козломордими, які намагаються поширити рюсській мір далі на Захід.
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24.03.2021 14:11
+37
Не просто заселили, а предварительно провели массовый геноцид украинского народа, за который так никто и не ответил.
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24.03.2021 14:26
+31
Честно сказал .
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24.03.2021 14:07
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Так потомков украинских казаков, начиная со времен ******* Екатерины, придуманная в 1721 г. Россия - орда методично массово миллионами уничтожала, в оккупированной гетманской Украине, и при этом моментально на освободившиеся земли заселяя переселенцев с лапотной, то есть : мордву, чудь и марийцев... и другую кацапскую заразу а в целом - ужасных москалей -придуманных в 18 веке якобы как русских. А в 30-е годы прошлого столетия, огромные территории, в той же Юго - Восточной Украины, сначала "освободили" от исконно проживавшего украинского славянского этноса искусственно созданным российскими бандитами большевиками голодом, а после заселили миллионами своих лапотных угро - финнов россиян, то есть той самой коми, мордвой. мери и марийцами.....И теперь этого лапотного "счастья " на Украинском Донбассе хоть отбавляй 40 % , но и более 50 % этнических славян украинцев . Для нас украинцев, стало ясно, что якобы "русский", это лютый кровавый враг, который с момента своего зарождения в болотах Московии всегда взирал на славянскую Украину, как на лакомый кусочек и постоянно пытался поработить ее. Москали эти недавно придуманные россияне даже придумали красивую сказку о братских славянских народах, чтобы легче было объяснять всему миру постоянное желание москалей "по-братски" ограбить и присвоить чужие им украинские славянские земли, поработить и испоганить непонятные им православные души славян, проклятой золотоордынской а теперь фашистской Россией.
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24.03.2021 16:35 Відповісти
https://shapito.d3.ru/kak-didy-vaivale-2131831/ Как диды ваивале

Слово "Донбас" - це дефініція, яка нам нав'язується РФ, ніякого Донбасу не існує, - Данілов - Цензор.НЕТ 4475

Об этом мы, похоже, не скоро узнаем, так как Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

Это всё, что нужно знать о "доблестной победе СССР над фашизмом" и о "фальсификации истории о великой отечественной войне", о которых так громко скулит россия на каждом углу.

Сердюков рассекретил архивы Великой Отечественной войны в июне 2007 года. В результате исследователи получили доступ к недоступным ранее документам. В начале мая того же года общественность получила доступ к обновленным данным о потерях СССР в войне - спор об этом вопросе велся с 1945 года. В 1946-м Иосиф Сталин заявил о семи миллионах погибших среди военного и гражданского населения, затем эта цифра постоянно возрастала.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103220036 Источник

https://shapito.d3.ru/kak-didy-vaivale-2131831/ 99 комментариев
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24.03.2021 17:44 Відповісти
Слово "Донбас" - це дефініція, яка нам нав'язується РФ, ніякого Донбасу не існує, - Данілов - Цензор.НЕТ 6319
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24.03.2021 17:46 Відповісти
да что там рассекречивать, доносы генералов друг на друга. нижайшую дисциплину в Красной армии. Даже во время последнего Харьковского сражения за три недели - 12 000 перебежчиков. А свинофермы командующих при голоде в войсках, повальное награждение непричастных. Вся бестолковщина в управлении, приписки военного производства давно описаны. У рейха уже начальник Следкома скоро станет военным историком. Пусть хвастаются.
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24.03.2021 20:59 Відповісти
А какая разніца как он називаєтся і кому прінадлєжіт?
Дамбас на хлеб не намажеш.
Нада проста пєрєстать стрєлять.
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24.03.2021 19:39 Відповісти
не поддерживаю утверждение Алексея Данилова, что нельзя обнародовать сведения разведки.
Гуру разведки Р. ГЕЛЕН (он начинал как военный разведчик и именно его КГБ и ГРУ считали самым опасным для СССР) проповедовал, что разведка должна всегда информировать органы управления государством и всегда и повсюду и всегда бороться всеми допустимыми методами демократического государства против желания отдельных особей дискредитировать развединформацию и сам разведывательный орган. Его убеждение базировалось та противодействии КГБ и Штази в самой Западной Германии, когда левые силы, за деньги СРСР дестабилизировали обстановку в стране в угоду Хрущеву. Но он имел полную поддержку канцлера Аденауера. И первым делом они атаковали именно БНД и лично Гелена. А в Украине... Нечего говорить ! ФСБ шляется по кабинетах власти как у себя в Ясенево и решают абсолютно все вопросы государства. А Данилов -ничего не могу рассказать. Потому что нечего рассказывать. А ГЕЛЕН таки победил. были уволены Вольвебер,Серов и "комсомолец Шурик" как провалившие работу а сменщики еще долго зализывали раны.
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24.03.2021 20:50 Відповісти
До 2014 года був Донбас, а зараз вже немає - є територія Донецького басейну і все,

ні шахти, ні підприємства там вже ніколи не відродяться. Максимум буде сільське
господарство Це так щоб совкодрочери і сєпари які позвали Кремляндію не мріяли
що Україна буде відбудовувати всі затоплені шахти і попиляні на метал і вивезені в

Парашу заводи, ні, ніхто цього не буде відбудовувати.
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24.03.2021 21:33 Відповісти
а якже даунбасіти які 4000 років назад видобували там вугілля.
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24.03.2021 21:34 Відповісти
основанный мужик
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24.03.2021 22:21 Відповісти
Данилов правий. Вже котрий рік журанлісти та їх редактори проросійського толку чи від груп диверсійно-провокаційних команд РФ,засланих та завербованих в Україні( їх видно навіть через голку), спеціально мусують тему якогось окремого від народу України "народу донбасу". Ну це типу того,як вишколили колись совдепівські серсерські специ в землях древньої Палестини з Іорданією свого учня Ясера Арафата з його придуманим тезисом в Москві про " народ палєстінцев". То біш такої собі нації ...палєстінців. І це спрацювало...для всього світу. Навіть ООН з тим самим головою( навіть прізвище противно згадувати) піддалось на цю уловку Совдепії для протистояння відновлення Державності ізрільтян на своій історичній багатотисячолітній батьківщині. Нація "араб" було перетворено в націю на цій конкурентній території в націю "палєстінєц". Ось тут те ж саме,навіть без відхилень від методички провокацій інституту ГУР в Москві. Все по старому.
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24.03.2021 22:54 Відповісти
Я считаю, что с РФ надо говорить в таком ключе. В международном праве две противоречащие друг другу статьи, право государств на территориальную целостность и право народов на самоопределение. Каждая страна выбирает какое право главнее и исходя из этого формирует свою политику, например для Великобритании и Канады важнее право народов на самоопределение и они проводят референдумы о независимости Шотландии и Квебека, а Испанцы главным считают право на территориальную целостность государства и мешают например независимости Каталонии. Если Россия по поводу Крымского вопроса апеллирует к праву народов на самоопределение, то пусть проведет во всех национальных республиках референдумы о независимости, разве Чечня после двух Чеченских войн не хочет независимости? Есть еще Якутия которая больше Аргентины и занимает 1/3 территории РФ.Будьте добры соблюдайте те законы которые вы выбрали сами.
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24.03.2021 23:13 Відповісти
До речі. У нас в країні жоден дурналіст не говорить прямою мовою про подіі і наслідки їх для спільноти. Всі бояться. Але скандали навколо офісу ОП вже стали буденною справою. Чергова- це як призначення потенційних російських диверсантів,типу Слюсарєва, так і черговий шпигунсько-диверсійний скандал з викриттям цілої мережі шпигунів в ДФС. Тепер повинні всі люди України знати,що всі ваші дані будуть використані при нагоді ворогами чи іншими крадіями вашого майна,фінансів, бізнесу,сімейних тайн...бо ця мерзенна зрада від учнів тварюки Мельника та під дахом офісних диверсантів ( вони вже виступають під дахом Зрад) злили всю базу даних Москві. Повірьте,за такі злочини в інших країнах Кара одна....смертна або довічна каторга. А у нас....можуть призначити ще і на посаду,як у Зеленського зараз відбувається. Він знаходить "нові постаті" серед....ворогів нашої країни. Повний Піпець!
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24.03.2021 23:31 Відповісти
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