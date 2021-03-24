Слово "Донбас" - це дефініція, яка нам нав'язується РФ, ніякого Донбасу не існує, - Данілов
Українська влада максимально забезпечила виборче право на територіях, що межують з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, а заяви про те, що десь не відбулися вибори через небажання влади їх проводити, є маніпулятивними.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час Форуму "Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур".
"Мова не про небажання держави проводити вибори, мова про те, що в нашій країні вже 7 років йде війна. І якщо хтось покаже мені в історичних якихось подіях, які відбувались за останні дві тисячі років, коли йде війна і йдуть якісь вибори – я хочу подивитись на цю людину. Це вимушений крок держави - реагувати на ту ситуацію, яку створила Російська Федерація, окупувавши частину Донецької та Луганської областей. І ні про які утиски органів місцевого самоврядування взагалі не йде. Мова йде про те, що всі без виключення послуги, які має отримати громадянин України, який знаходиться на підконтрольній території, він на сьогоднішній день отримує. Решта – це маніпулятивні речі, що начебто там держава відмінила вибори… Ні! Це прифронтова територія, вона може збільшуватись чи зменшуватись в залежності від того, які плани для себе планує ворог", - наголосив Данілов.
Він зазначив, що не може наразі оприлюднити інформацію розвідки що планувала Російська Федерація під час виборів в прифронтових районах і запевнив: "Ми зробили все можливе, щоб на максимальній кількості Донецької та Луганської областей відбулися місцеві вибори в тих громадах, де це було можливо".
Секретар РНБО також звернувся із закликом максимально уникати такого поняття, як Донбас, який став наративом, нав’язаним країною-агресором.
"Слово "Донбас" немає в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав’язується Російською Федерацією – "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна". Нам треба чітко дотримуватись наших нормативно-правових документів… Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити", - попередив Данілов, додавши, що це створює нові передумови ворогу розпочинати розмови про розвал України.
Будь ласка, зачекайте...
Так потомков украинских казаков, начиная со времен ******* Екатерины, придуманная в 1721 г. Россия - орда методично массово миллионами уничтожала, в оккупированной гетманской Украине, и при этом моментально на освободившиеся земли заселяя переселенцев с лапотной, то есть : мордву, чудь и марийцев... и другую кацапскую заразу а в целом - ужасных москалей -придуманных в 18 веке якобы как русских. А в 30-е годы прошлого столетия, огромные территории, в той же Юго - Восточной Украины, сначала "освободили" от исконно проживавшего украинского славянского этноса искусственно созданным российскими бандитами большевиками голодом, а после заселили миллионами своих лапотных угро - финнов россиян, то есть той самой коми, мордвой. мери и марийцами.....И теперь этого лапотного "счастья " на Украинском Донбассе хоть отбавляй 40 % , но и более 50 % этнических славян украинцев . Для нас украинцев, стало ясно, что якобы "русский", это лютый кровавый враг, который с момента своего зарождения в болотах Московии всегда взирал на славянскую Украину, как на лакомый кусочек и постоянно пытался поработить ее. Москали эти недавно придуманные россияне даже придумали красивую сказку о братских славянских народах, чтобы легче было объяснять всему миру постоянное желание москалей "по-братски" ограбить и присвоить чужие им украинские славянские земли, поработить и испоганить непонятные им православные души славян, проклятой золотоордынской а теперь фашистской Россией.
Об этом мы, похоже, не скоро узнаем, так как Министр обороны России Сергей Шойгу отменил приказ своего предшественника Анатолия Сердюкова «О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»
Это всё, что нужно знать о "доблестной победе СССР над фашизмом" и о "фальсификации истории о великой отечественной войне", о которых так громко скулит россия на каждом углу.
Сердюков рассекретил архивы Великой Отечественной войны в июне 2007 года. В результате исследователи получили доступ к недоступным ранее документам. В начале мая того же года общественность получила доступ к обновленным данным о потерях СССР в войне - спор об этом вопросе велся с 1945 года. В 1946-м Иосиф Сталин заявил о семи миллионах погибших среди военного и гражданского населения, затем эта цифра постоянно возрастала.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202103220036 Источник
https://shapito.d3.ru/kak-didy-vaivale-2131831/ 99 комментариев
Дамбас на хлеб не намажеш.
Нада проста пєрєстать стрєлять.
Гуру разведки Р. ГЕЛЕН (он начинал как военный разведчик и именно его КГБ и ГРУ считали самым опасным для СССР) проповедовал, что разведка должна всегда информировать органы управления государством и всегда и повсюду и всегда бороться всеми допустимыми методами демократического государства против желания отдельных особей дискредитировать развединформацию и сам разведывательный орган. Его убеждение базировалось та противодействии КГБ и Штази в самой Западной Германии, когда левые силы, за деньги СРСР дестабилизировали обстановку в стране в угоду Хрущеву. Но он имел полную поддержку канцлера Аденауера. И первым делом они атаковали именно БНД и лично Гелена. А в Украине... Нечего говорить ! ФСБ шляется по кабинетах власти как у себя в Ясенево и решают абсолютно все вопросы государства. А Данилов -ничего не могу рассказать. Потому что нечего рассказывать. А ГЕЛЕН таки победил. были уволены Вольвебер,Серов и "комсомолец Шурик" как провалившие работу а сменщики еще долго зализывали раны.
ні шахти, ні підприємства там вже ніколи не відродяться. Максимум буде сільське
господарство Це так щоб совкодрочери і сєпари які позвали Кремляндію не мріяли
що Україна буде відбудовувати всі затоплені шахти і попиляні на метал і вивезені в
Парашу заводи, ні, ніхто цього не буде відбудовувати.