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депутат (1756) росія (63556) Рудьковський (78) в'язниця (437) шантаж (60) Шуфрич (387) Семінський Олег (50)

Шуфрич і Семінський шантажували мене, коли я був у російській в'язниці, СБУ має це розслідувати, - Рудьковський

Шуфрич і Семінський шантажували мене, коли я був у російській в'язниці, СБУ має це розслідувати, - Рудьковський

Українські нардепи Нестор Шуфрич і Олег Семінський шляхом шантажу примушували сім'ю Миколи Рудьковського переоформити на них активи "Нафтогазвидобування" й інше майно, поки Рудьковський перебував у російській в'язниці. Колишні партнери залучали для цього як правоохоронні органи, так і криміналітет.

Про це Микола Рудьковський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Дмитра Гордона", інформує Цензор.НЕТ.

"Мені слідчі і всі інші, хто до мене приходив, говорили:"Вирішіть ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні, і розслідування піде іншим шляхом".... Вони вийшли на кримінальний світ, вийшли на наглядача в'язниці, намагалися мені створити там абсолютно неприйнятні умови, щоб мої родичі переписали на них акції компанії і віддали майно", - розповів Рудьковський.

На думку Рудьковського, шантаж з боку Шуфрича і Семінського може бути розслідуваний Службою безпеки України.

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"Семінський і Шуфрич - причетні до того що мене вивезли до Російської Федерації, що мене там пресували і представники головного слідчого управління, і криміналітет. Вони ж впливали і на мою сім'ю. Коли я сюди приїхав вони намагалися організувати тиск на мене криміналітету. І тому, я б так сказав: я вважаю, що це питання Служба безпеки може розслідувати", - заявив Рудьковський.

Нагадаємо, Московський міський суд у Росії засудив колишнього міністра транспорту і народного депутата України Миколу Рудьковського до двох років ув'язнення в колонії загального режиму за напад на посольство Росії в Києві в червні 2014 р.

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Топ коментарі
+5
при петуховиче это чмо было министором транспорта, оно летало со шлюхой николаенко в монако за гос деньги. Напомните, он уже отсидел в украинской тюрьме срок за растрату почти 100 тыс долларов госденег?!
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24.03.2021 14:27
+2
Питання: навіщо другий день читати одкровення цього варіята???
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24.03.2021 14:18
+1
что-то много клетчатого в эфире в последние дни...
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24.03.2021 14:18
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что-то много клетчатого в эфире в последние дни...
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24.03.2021 14:18 Відповісти
Питання: навіщо другий день читати одкровення цього варіята???
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24.03.2021 14:18 Відповісти
Сожрите друг друга .
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24.03.2021 14:19 Відповісти
Странно... Но Рудьковский только сейчас вспомнил про пресс в тюрьме. До этого память совсем отказывалась работать. Такая вот избирательная... Ужас!!!!
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24.03.2021 14:20 Відповісти
Вся тройка -полные мудаки.
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24.03.2021 14:24 Відповісти
и шо ? кто каво? Юлю арбитром. Она была тогда примусом! Это тогда когда молодые пацаны делили в емирах барыши. (и не поделили шкуру убитого медведя). это сейчас нестор в москву не ходок.
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24.03.2021 14:26 Відповісти
при петуховиче это чмо было министором транспорта, оно летало со шлюхой николаенко в монако за гос деньги. Напомните, он уже отсидел в украинской тюрьме срок за растрату почти 100 тыс долларов госденег?!
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24.03.2021 14:27 Відповісти
Вызови их на дуель...
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24.03.2021 14:40 Відповісти
Батрахоміома́хія (грец. βατραχομυομαχια - «Війна жаб з мишами»)
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24.03.2021 15:12 Відповісти
Нужно зажечь покрышку, положить её в бачок, потом этих троих туда и закрыть надёжно. Всё, проблема решена навсегда.
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25.03.2021 18:43 Відповісти
 
 