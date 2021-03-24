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Кабмін (13940) план (169) Денис Шмигаль (4393)

Кабмін схвалив план пріоритетних дій уряду, що складається із 750 пунктів, - Шмигаль

Кабмін схвалив план пріоритетних дій уряду, що складається із 750 пунктів, - Шмигаль

Кабмін на сьогоднішньому засіданні схвалив план пріоритетних дій уряду на 2021 рік, який містить 750 пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Схвалили план пріоритетних дій Уряду на 2021. Усього він містить 750 пунктів. Щодо кожного є відповідальний, терміни виконання і стратегічна мета", - написав він.

Також він додав, що документ синхронізований із планом законодавчих ініціатив парламенту, також там враховані концептуальні речі, які записані в Національній економічній стратегії до 2030 року.

"Кожен міністр протягом наступного тижня повинен публічно розповісти про План дій у рамках своєї сфери компетенції", - зазначив прем'єр.

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Кабмін схвалив план пріоритетних дій уряду, що складається із 750 пунктів, - Шмигаль 01
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Топ коментарі
+3
Це називається - імітація бурхливої діяльності.
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24.03.2021 14:16
+1
пока дойдут до 100-го пункта - правительство сменится
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24.03.2021 14:19
+1
А это не мало?
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24.03.2021 14:20
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Це називається - імітація бурхливої діяльності.
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24.03.2021 14:16 Відповісти
"У вас есть план,мистер Фикс?" !!!))))
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24.03.2021 14:23 Відповісти
Цілий мішок...
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24.03.2021 14:24 Відповісти
"Долина ,Чуйская долина" !!!)))
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24.03.2021 14:25 Відповісти
Ні, підтримка вітчизняного виробника!
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24.03.2021 14:26 Відповісти
Можливо,але були балачки за афганських партнерів !!!)))
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24.03.2021 14:28 Відповісти
пока дойдут до 100-го пункта - правительство сменится
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24.03.2021 14:19 Відповісти
не сменится, пока рука Бени всунута в жо... Зе-нарика.
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24.03.2021 14:24 Відповісти
А это не мало?
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24.03.2021 14:20 Відповісти
план:
1. попи..еть
2. повонять
3. нюхнуть
4. повторять пп. с 1 по 3 250 раз.
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24.03.2021 14:23 Відповісти
В СА це мало назву-ППР(партполитработа),або позвіздім позвіздім і розійдемось !!!)))
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24.03.2021 14:24 Відповісти
...план приоритетных действий правительства на 2021 год, который содержит 750 пунктов.

Это по 2 шага в день? Так мы недалеко отойдём.
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24.03.2021 14:24 Відповісти
"создать план" - уже 1 пункт виконано!
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24.03.2021 14:29 Відповісти
Далі-погодити,узгодити,утвердити ,затвердити.............145 пунктів !!!)))
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24.03.2021 14:34 Відповісти
разместить соответствующий пост в фб, твиттере.. короче, все при деле
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24.03.2021 14:41 Відповісти
Пункт 1: как преодолеть кризис, детали см. в пункте 2. Пункт 2: кризис экономический, политический или эпидемиологический. Детали см. в пункте 3. Пункт 3: кризис экономический преодолевается в пункте 156 раздела 2, кризис политический преодолевается в пункте 189 раздела 3, кризис экономический преодолевается в пункте 569 раздела 3. Ну, общем, и так далее...
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24.03.2021 14:38 Відповісти
Забыл добавить: Пункт 750: во всем виноват Порох.
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24.03.2021 14:48 Відповісти
Без Порошенко, Яценюка и Гросмана Украине ничего не дадут,ни кредитов ни инвесторов... Разве что Байден даст 250 млн. на вооружения...
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24.03.2021 14:51 Відповісти
Нефиг было Ковидные 66 ярдов в асфальт закатывать,на Западе не дураки сидят...
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24.03.2021 14:54 Відповісти
Золотой ключик уже в кармане. Не зачем черпать десять тысяч ведер, сказал Дуремар
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24.03.2021 14:57 Відповісти
Попандопала в Свадьбе в Малиновке честно делил со бандюком Сметаной Сундук с барахлом,это тебе,это опять тибе,это снова тибе,а такой фасончик я не ношу...
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24.03.2021 15:01 Відповісти
750 токо приоритета...- мать-то чсна....(((, а скоко ж тады всех и второ...????????
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25.03.2021 01:11 Відповісти
 
 