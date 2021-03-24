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дороги (3033) Луганщина (4810) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)

На дорозі Лисичанськ - Бахмут почалися ремонтні роботи, маршрут планують відновити до кінця червня, - "Укравтодор"

Перші цього року дорожні роботи стартували на маршруті Лисичанськ - Бахмут. Повністю маршрут Лисичанськ - Бахмут планують відновити до кінця червня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області.

Так, поточний середній ремонт уже ведеться на дорозі Т-13-02 "КПП "Танюшівка"- Старобільськ - Бахмут".

"Маршрут "Лисичанськ - Бахмут" став першим об'єктом "Великого будівництва" в 2021 році, - цитує видання Луганський автодор. - Зараз тут працюють дорожники ТОВ "Автомагістраль-Південь". Фактично, це буде нова дорога, пересуватися по якій стане швидко, комфортно і безпечно. Підрядник готовий залучити до проведення робіт майже 100 працівників та 70 одиниць спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

На дорозі Лисичанськ - Бахмут почалися ремонтні роботи, маршрут планують відновити до кінця червня, - Укравтодор 01

Зазначають, що в даний момент на дорозі Т-13-02 уже працює фреза WIRTGEN 200 виробництва Німеччини, вона здатна знімати шар асфальту товщиною близько 100 мм. Після підготовчих робіт на дорогу вийдуть асфальтоукладальники VÖGELE.

У Службі автомобільних доріг повідомляють, що на час ремонту дорогу Т-13-02 перекривати не будуть. Залишать одну зі сторін вільною для руху транспорту. Повністю маршрут Лисичанськ - Бахмут планують відновити до кінця червня 2021 року.

Раніше вже повідомлялося, що заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в Україні буде відремонтовано та побудовано не менш як 4000 км доріг державного значення та 2500 км - місцевих доріг.

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Топ коментарі
+1
К концу июня восстановят, к концу марта 2022 опять убьют, и так усегдааа...
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24.03.2021 15:05
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За такий час в Європі та США будують з нуля нові дороги.
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24.03.2021 14:23 Відповісти
Лошары
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24.03.2021 14:48 Відповісти
Прошлогодние дороги уже ПОПЛЫЛИ!
А ведь стоили они в ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ, чем точно такие же дороги в 2018-ом году.
Вот вам и "велике крадівництво".
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24.03.2021 14:26 Відповісти
Де ? Просто цікаво
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24.03.2021 17:03 Відповісти
Классно
По новой дороге повезут на кладбище умерших от ковида - им будет приятно.
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24.03.2021 14:32 Відповісти
Пришла весна, асфальт растаял
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24.03.2021 14:49 Відповісти
петрушка з гросьою за 5 років забудували дорогами всю УкраЇну!!! І що ота "зєльоная сопля" там надумала,вже все побудовано до нього,правда порохоботи?
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24.03.2021 15:04 Відповісти
К концу июня восстановят, к концу марта 2022 опять убьют, и так усегдааа...
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24.03.2021 15:05 Відповісти
Добре що будують. Особливо на контрольованих територіях. Щоб лугандонці бачили різницю між Україною і рюзьгє міром.
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24.03.2021 15:11 Відповісти
Скільки плануєте вкрасти?
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24.03.2021 22:13 Відповісти
 
 