На дорозі Лисичанськ - Бахмут почалися ремонтні роботи, маршрут планують відновити до кінця червня, - "Укравтодор"

Перші цього року дорожні роботи стартували на маршруті Лисичанськ - Бахмут. Повністю маршрут Лисичанськ - Бахмут планують відновити до кінця червня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Луганській області.

Так, поточний середній ремонт уже ведеться на дорозі Т-13-02 "КПП "Танюшівка"- Старобільськ - Бахмут".

"Маршрут "Лисичанськ - Бахмут" став першим об'єктом "Великого будівництва" в 2021 році, - цитує видання Луганський автодор. - Зараз тут працюють дорожники ТОВ "Автомагістраль-Південь". Фактично, це буде нова дорога, пересуватися по якій стане швидко, комфортно і безпечно. Підрядник готовий залучити до проведення робіт майже 100 працівників та 70 одиниць спецтехніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначають, що в даний момент на дорозі Т-13-02 уже працює фреза WIRTGEN 200 виробництва Німеччини, вона здатна знімати шар асфальту товщиною близько 100 мм. Після підготовчих робіт на дорогу вийдуть асфальтоукладальники VÖGELE.

У Службі автомобільних доріг повідомляють, що на час ремонту дорогу Т-13-02 перекривати не будуть. Залишать одну зі сторін вільною для руху транспорту. Повністю маршрут Лисичанськ - Бахмут планують відновити до кінця червня 2021 року.

Раніше вже повідомлялося, що заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що в 2021 році в Україні буде відремонтовано та побудовано не менш як 4000 км доріг державного значення та 2500 км - місцевих доріг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ремонт доріг пройде в 20 ОТГ Вінницької області, вже укладені договори про виділення коштів, - ОДА. ФОТО