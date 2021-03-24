Наші "ковідні" відділення заповнилися, щодня приймаємо десяток важких пацієнтів відразу в реанімацію, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ВIДЕО

"Ковідні" відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова почали працювати на повну силу.

Про це інтерв'ю "Гордону" розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знову заповнилися. У нас кількість хворих така ж, як була в листопаді, коли був найбільший підйом. І, на жаль, щодня ми приймаємо десяток важких пацієнтів, які йдуть прямо з приймального в реанімаційне відділення. COVID, на жаль, знову наступає. Я не знаю, як це назвати правильно: третьою хвилею або відновленням другої хвилі. Але коронавірусу знову стало багато. І людям необхідна допомога. Сьогодні всі наші "ковідні" відділення після невеликого зниження знову почали працювати на повну силу. Дуже важко, коли бачиш десятки людей, які не можуть жити без кисню. Сьогодні в нас 22 людини перебувають у реанімації, тільки за допомогою апаратів дихають. Одні - з маскою, інші - трансназально. Дуже складна ситуація", - уточнив він.

За його словами, був період у лютому, коли було менше надходжень.

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"Як би ми сьогодні не говорили, що карантини, локдауни - це погано, для хворих, напевно, це було краще. Тому що саме в той період було менше хворих. Зараз пішла знову хвиля - ми щодня приймаємо людей із важкими проявами пневмонії, розуміючи заздалегідь, що багатьох із них можемо не врятувати", - уточнив медик.

"Багато з тих, які надходять у важкому стані, вірили до останнього, що коронавірус можна вилікувати вдома. Це глибока помилка, і треба переконати людей у цьому. Будь-який прояв хвороби: особливо задишка, підвищення температури - може призвести до тяжких наслідків. Треба звертатися до лікарів", - додав він.

За його словами, серед молодих людей в основному гинуть ті, хто має хронічні або вірусні захворювання, діабет та інше.

"Люди похилого віку, на жаль, більше гинуть від постковідних ускладнень. Це різні тромбози, інсульти, інфаркти. Успішно пролікували коронавірусну пневмонію - через тиждень надходять з інсультом... Те ж саме з інфарктом міокарда або тромбозом кінцівок, легеневих артерій. Ось така підступна хвороба, яку ще ніхто до кінця не розшифрував. І я сподіваюся, що найближчим часом усе-таки вчені розкажуть нам, що необхідно, щоб успішно вилікувати хворого", - додав Риженко.