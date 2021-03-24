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Новини Коронавірус і карантин
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Наші "ковідні" відділення заповнилися, щодня приймаємо десяток важких пацієнтів відразу в реанімацію, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ВIДЕО

"Ковідні" відділення Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова почали працювати на повну силу.

Про це інтерв'ю "Гордону" розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми знову заповнилися. У нас кількість хворих така ж, як була в листопаді, коли був найбільший підйом. І, на жаль, щодня ми приймаємо десяток важких пацієнтів, які йдуть прямо з приймального в реанімаційне відділення. COVID, на жаль, знову наступає. Я не знаю, як це назвати правильно: третьою хвилею або відновленням другої хвилі. Але коронавірусу знову стало багато. І людям необхідна допомога. Сьогодні всі наші "ковідні" відділення після невеликого зниження знову почали працювати на повну силу. Дуже важко, коли бачиш десятки людей, які не можуть жити без кисню. Сьогодні в нас 22 людини перебувають у реанімації, тільки за допомогою апаратів дихають. Одні - з маскою, інші - трансназально. Дуже складна ситуація", - уточнив він.

За його словами, був період у лютому, коли було менше надходжень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Реанімації не витримують навантаження. У ковід-відділенні 110 важких пацієнтів. Це найвищий показник від початку епідемії", - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко

"Як би ми сьогодні не говорили, що карантини, локдауни - це погано, для хворих, напевно, це було краще. Тому що саме в той період було менше хворих. Зараз пішла знову хвиля - ми щодня приймаємо людей із важкими проявами пневмонії, розуміючи заздалегідь, що багатьох із них можемо не врятувати", - уточнив медик.

"Багато з тих, які надходять у важкому стані, вірили до останнього, що коронавірус можна вилікувати вдома. Це глибока помилка, і треба переконати людей у цьому. Будь-який прояв хвороби: особливо задишка, підвищення температури - може призвести до тяжких наслідків. Треба звертатися до лікарів", - додав він.

За його словами, серед молодих людей в основному гинуть ті, хто має хронічні або вірусні захворювання, діабет та інше.

"Люди похилого віку, на жаль, більше гинуть від постковідних ускладнень. Це різні тромбози, інсульти, інфаркти. Успішно пролікували коронавірусну пневмонію - через тиждень надходять з інсультом... Те ж саме з інфарктом міокарда або тромбозом кінцівок, легеневих артерій. Ось така підступна хвороба, яку ще ніхто до кінця не розшифрував. І я сподіваюся, що найближчим часом усе-таки вчені розкажуть нам, що необхідно, щоб успішно вилікувати хворого", - додав Риженко.
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Топ коментарі
+7
Если в лучшем Днепровском госпитале такая ситуация, то говорить о районках? Страна летит в пропасть под зеленое веселое улюлюканье.
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24.03.2021 14:31
+5
Если бы он один так заявлял. Все врут?
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24.03.2021 14:37
+4
Смотрю. У нас реанимация забита и максимальная смертность. Или не верить глазам своим?
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24.03.2021 14:44
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Если в лучшем Днепровском госпитале такая ситуация, то говорить о районках? Страна летит в пропасть под зеленое веселое улюлюканье.
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24.03.2021 14:31 Відповісти
Ты ему больше верь. Он уже когда-то волал, что у него ковидные аж из окон торчат, пока его носом не ткнули и сказали, что там на 90 процентов пусто. Он и закрыл рот. Теперь снова отрабатывает..
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24.03.2021 14:35 Відповісти
Если бы он один так заявлял. Все врут?
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24.03.2021 14:37 Відповісти
А ты посмотри, кто эти все. И вокруг себя посмотри.
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24.03.2021 14:39 Відповісти
Смотрю. У нас реанимация забита и максимальная смертность. Или не верить глазам своим?
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24.03.2021 14:44 Відповісти
Где у вас? Ты работаешь в реанимации? Тогда непонятно, как ты, при таком напряге, ещё и на Цензоре пишешь.
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24.03.2021 14:46 Відповісти
Нет. Я знаю цифры. У меня близкие друзья врачи. В т.ч. и в инфекционке и реанимации. Еще вопросы есть? Или все снова врут?
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24.03.2021 14:52 Відповісти
Да-да. Друзья-врачи... И ещё я знаю чувака, у которого маминой подруги соседская дочка работает с тёлкой которой рассказали, что у одного мужика есть знакомый, который люто заболел. Короче, предлагаю остаться при своих мнениях....
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24.03.2021 14:57 Відповісти
Страна летит в пропасть с 01.04.2019.
Самоубийство состоялось 01.04.2019, а то, что мы видим сейчас... Ни один организм не умирает мгновенно.
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24.03.2021 14:45 Відповісти
Все це насправді дуже погано. Сам перехворів, ковтаю пігулки, що розріджують кров...
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24.03.2021 14:32 Відповісти
Пока плебсу срут в уши ковидом, быдло не обращает внимание на вагнергейт, на фантастическое обогащение ахметова за счет госбюджета, на невероятный коррупционный беспредел зебилов. Посмотрите, к выходу фильма про вагнеровцев, зебилы подготовили еще то шоу по отвлечения внимания от держзрады зеленого жиденыша
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24.03.2021 14:32 Відповісти
Вот я не пойму ЧТО ты ждешь от киношки? Что покажут и все с Банковой сразу испарятся?
Да 99% глубоко НАСРАТЬ на то что покажут, а тем кому не насрать и так никакого кина не надо. Короче все останутся при своем.
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24.03.2021 15:07 Відповісти
Долбоящер, ахметов прибарахлился на 5 лярдов в том числе и из твоего кармана. Если тебе насрать что тебя гоабят, то можешь переписать на меня свою квартиру. Ведь какая разница, кто ней будет владеть
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24.03.2021 15:13 Відповісти
У Маска сегодня +15 лярдов, завтра - 20 лярдов, тебя это не возмущает?
У Рыжего когда-то было вообще 17, а сейчас только 7,5, теми цифрами крутят как цыган солнцем
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24.03.2021 15:17 Відповісти
У Маска инновационные активы заработанные честным путем. А рыжая тварь тупо грабит народ под покровительством тупой квартальной мрази.
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24.03.2021 17:40 Відповісти
Пора набирати у помічники волонтерів з числа найбільш стійких та переконаних у тому, що ніякого ковіду не існує...
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24.03.2021 14:36 Відповісти
рано или поздно это должно было случится. бравурная ручная статистика, отсутствие у нарида денёг на тесты, отсиживание больних в домашних условиях до момента когда хуже будет,.... шо посеяли то и жрётся.
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24.03.2021 14:36 Відповісти
Брать веропитеков и носом совать туда, спрашивая - А вы, готов бесноваться на Песах?, если нет - заставить там работать, аж до развязки шнурков на кедах.
Вирус кринжов, даже Трамп обосрался, так шо наших Стебанова и Ляшка заглотнет с проглотом и не подавится. мне то побоку, ненавижу как вирус так и коммунистов, но Кличко - и тот обомрался, а это говорит шо надо больше бабла на мост, который так строят, шо все водилы Киева уже свечи вставляют шоб тока.... Виталя с Кернесом поц. еловался в реале.
**** *****
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24.03.2021 14:40 Відповісти
Сразу по фото видно, по коридорам уже стоят, ложить то некуда
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24.03.2021 14:50 Відповісти
Наші "ковідні" відділення заповнилися, щодня приймаємо десяток важких пацієнтів відразу в реанімацію, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко - Цензор.НЕТ 69
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24.03.2021 15:00 Відповісти
Похабщину сам клепаешь или кто-то подгон делает?
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24.03.2021 15:08 Відповісти
Зеля такой поток похабщины прдуцирует - замахаешься всю выкладывать.
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25.03.2021 07:42 Відповісти
Якщо кожен день в реанімацію поступає 10 хворих, то на скільки ліжок те відділення? Ковідні хворі з реанімації швидко виписуються тільки в одному випадку, але я не вірю, що лікарі-анестезіологи настільки "темні", що допускають такі речі.
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24.03.2021 20:42 Відповісти
 
 