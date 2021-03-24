Експортні мита на металобрухт допоможуть промисловості встояти під час кризи, - Каленков

Продовження дії мита на експорт металобрухту допоможе українським металургам вистояти в кризу, і прийняття цього рішення не суперечить міжнародним зобов'язанням України.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

За його словами, збереження експортного мита на брухт дозволить стабільно працювати вітчизняній металургії, оскільки вона буде забезпечена сировиною, що вкрай важливо в нинішніх умовах кризи. Він також звернув увагу і на фінансовий аспект - державний бюджет отримає більше надходжень, якщо металобрухт буде перероблятися в Україні.

"Одна тонна брухту, яка перероблена в сталь та експортується вже у вигляді сталі, приносить у бюджет країни набагато більше грошей, ніж той же лом, який просто вивозиться за кордон", - зазначив Каленков. Він наголосив, що нині низка країн для захисту свого виробника обмежують експорт брухту. І аналогічні дії України не будуть суперечити нашим міжнародним зобов'язанням, зокрема в рамках СОТ. "Ці обмеження абсолютно не порушують наших міжнародних зобов'язань, вони приймаються в рамках законодавства СОТ, це тимчасовий захід, який важливий для поліпшення платіжного балансу країни", - пояснив Каленков.

Експерт також зазначив, що експортне мито на брухт не порушує Угоди про асоціацію України з ЄС, оскільки в країни Євросоюзу Україна не експортує лом. "Експорт ведеться в напрямку двох країн. Це ПМР - це анклав російський на території Молдови, і в Туреччину. Уряд яких субсидує своїх металургів і тому вони мають можливість вигрібати лом з України за завищеними цінами. Тому ці заходи, які були прийняті, вони тимчасові й логічні, вони усувають ту несправедливість і той диспаритет, який є між Україною та ПМР, а також між Україною і Туреччиною щодо цієї сировини", - наголосив Каленков. Раніше народний депутат Сергій Магера заявив, що уряду слід продовжити мита на експорт металобрухту, інакше вітчизняні металурги зіткнуться з дефіцитом сировини.

Нагадаємо, 1 березня у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку" (№5175), яким пропонується продовжити дію експортного мита на металобрухт на 5 років.