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Новини
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Рудьковський (78) Шуфрич (387) Семінський Олег (50)

З 2008 по 2012 рік Семінський щомісяця переводив у готівку понад 100 кг доларів для себе і для Шуфрича, - Рудьковський

З 2008 по 2012 рік Семінський щомісяця переводив у готівку понад 100 кг доларів для себе і для Шуфрича, - Рудьковський

Джерелом фінансового ресурсу, що дозволив нардепу "Слуги народу" Олегу Семінському заявити про готовність витратити на депутатський мандат 7 мільйонів, стали фінансові махінації, які він здійснював в період роботи в компанії "Нафтогазвидобування", що частково належить Рудьковському. Крім того, у Семінського була висока заробітна плата.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Микола Рудьковський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Дмитра Гордона"

"Він отримував заробітну плату, як отримують десятки тисяч менеджерів. І коли доходи компанії росли - його зарплата росла. Спочатку - 1 тисяча доларів, потім - 5 тисяч доларів, потім - 50 тисяч доларів, потім - 300 тисяч доларів, потім - 500 тисяч доларів в місяць отримував Семінський", - розповів Рудьковський.

Крім того, за словами Рудьковського, Семінський і Шуфрич (також колишній співвласник "Нафтогазвидобування") домовилися про самовільний перерозподіл часток і доходів компанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шуфрич і Семінський шантажували мене, коли я був у російській в'язниці, СБУ має це розслідувати, - Рудьковський

Він також додав, що мали місце й інші фінансові махінації з боку Семінського.

"Є десятки свідків, співробітників компанії, які підтвердять мої слова - що в той період з 2008 по 2012 рік він переводив у готівку щомісяця понад 10 млн доларів – більш як 100 кг доларів - через різні компанії, для себе і Шуфрича. У цей період куплені літаки, яхти Шуфрича - три літаки і три яхти, вся нерухомість, яку побудував Семінський, офісні центри тощо, і кешем забиті банківські комірки. Це все було зроблено шляхом розкрадання, несплати податків компанією "Нафтогазвидобування"", - говорить Рудьковський.

"Я думаю, ви теж чули записи, де він наполягав, і сказав, що "я прийняв рішення і буду забирати собі 20%". Він забирав більше, думаю, близько 30% доходів компанії, - розповів Рудьковський.

За повідомленнями ЗМІ, Олег Семінський, який обвинувачує ексміністра транспорту Миколи Рудьковського у своєму викраденні, претендує на частку в бізнесі його сім'ї вартістю 150 млн дол. Мова про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій Семінський колись працював директором.

За даними джерел Цензор.НЕТ в ОП, нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський на даний момент користується повною підтримкою глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, а саму справу просили поставити на контроль Офісу Президента.

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Топ коментарі
+17
Я верю всему, что они говорят друг о друге.
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24.03.2021 14:44
+14
зебилы, а че против дружбанов януковича: шуфрича, бойко, левочкина, ахметова, ваш жиденыш не ввел санкции? Или рыгов, зебилы держат за партнеров?
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24.03.2021 14:47
+9
ну да. у этого дятла мозгов нету чтобы вложить деньги в производство и дать людям рабочие места... лучше заплатить за кресло нардепа нихера не делать и только грести деньги из нищего народа...
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24.03.2021 14:47
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Я верю всему, что они говорят друг о друге.
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24.03.2021 14:44 Відповісти
А он качок.
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24.03.2021 14:45 Відповісти
1 кг 100-долларовых купюр это 100 тысяч долларов США
100 кг это 10 млн. долларов США
И так ежемесячно
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24.03.2021 14:45 Відповісти
А как ты хотел... шуфрича нужно в зону прописывать навечно за такие махинации... оно, падло опзжопное еще и льет постоянно грязь на Украину.
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24.03.2021 14:59 Відповісти
...+ на протяжении 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012.
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24.03.2021 15:20 Відповісти
зебилы, а че против дружбанов януковича: шуфрича, бойко, левочкина, ахметова, ваш жиденыш не ввел санкции? Или рыгов, зебилы держат за партнеров?
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24.03.2021 14:47 Відповісти
Да откуда тут зебилы возьмутся? Сайт порохоботов-дегeнерaтов))) Кого ты ту спрашиваешь, алень убогий)) Кучка баранов плюющихся на зелёный цвет - все, что осталось на этом убогом ресурсе))) Зашёл разок, чтоб поржать над вами, через пол годика может ещё загляну, чтоб нагадить на то, что вы считаете головой))
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24.03.2021 15:07 Відповісти
для объективности, порох тоже не ввел....
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24.03.2021 15:09 Відповісти
не ввел...
С 2008 по 2012 год Семинский ежемесячно обналичивал более 100 кг долларов для себя и для Шуфрича, - Рудьковский - Цензор.НЕТ 1695
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24.03.2021 15:17 Відповісти
ну да. у этого дятла мозгов нету чтобы вложить деньги в производство и дать людям рабочие места... лучше заплатить за кресло нардепа нихера не делать и только грести деньги из нищего народа...
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24.03.2021 14:47 Відповісти
а сколько Мыколка отслюнявил Морозу шоб в социалисты записаться?..
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24.03.2021 14:47 Відповісти
Килограмм 300, не меньше.
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24.03.2021 14:49 Відповісти
по моим, неподтвержденным, эмпирическим данным, депутатство ВР стоит +- 200 кг..., зависит от проходимости места....
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24.03.2021 14:56 Відповісти
ну так будет "гореть вечно" - в чем проблема то?
правда если неправослабен, то лохи пусть думают шо будет горэт)))
просто переключить можно - оп, - и он уже напр адепт *************************** = нифига не будет "гореть" то))) гггг
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24.03.2021 14:47 Відповісти
А не обвинял бы он Рудьковского в похищении ? Молчал бы Рудьковский как партизан ? Удивительной моральной чистоты подобрались у нас личности в руководстве страны !!!!!!!!
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24.03.2021 14:48 Відповісти
Убл@дки...
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24.03.2021 14:48 Відповісти
Я сам ненавижу рыговскую шоблу, так шухрычей-мертвечину-бойки-шмойки, но шо то коля паравоз раздухарился после одсидки... Наверное кто то грел на зоне у кацапов, теперь требует отработки
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24.03.2021 14:49 Відповісти
зеленые гниды
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24.03.2021 14:50 Відповісти
Атрошенко не подобно из бюджета через свои компании выводит?
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24.03.2021 14:56 Відповісти
Ким же був сивочолий гетьман в ті роки?
На"потоках" бабла, нє??
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24.03.2021 14:57 Відповісти
Налоговой надо проверить состояния нажитые непосильным трудом и сколько уплачено налогов. Только кому это надо...
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24.03.2021 14:58 Відповісти
А поверку на весы которыми Рудьковский взвешивал деньги он может предоставить?
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24.03.2021 15:01 Відповісти
Ще в 2000му в Раді був епізод. Тоді Юля на посаді віцепрем'єра по енергетиці заборонила бартер і олігархи почали платити податки. До Юлі в перерві між засіданнями підбігає Суркіс і починає лемент:
- Юля! Юля! Що ти робиш???
- Гриша! Треба платити!
- Я ж не проти! Ти скажи кому???(натякає на долю смотрящому по енергетиці від Кучми)
- В бюджет, Гриша, в бюджет
Мертва сцена.
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24.03.2021 15:06 Відповісти
Это сама Тюлька в бане тебе рассказала? А шо, про то, как с Путиным "газ по 450", при спотовой цене 150-200, подписывала, не успела рассказать? Ты Ванья, болтай да не завирайся сильно...
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24.03.2021 15:27 Відповісти
Не бреши. Європейська ціна у 2009му починалась з 300 дол за тисячу. А для України в 2009му вона була 232 долари.
А у 1999му ти ще було середнього роду, спитай у батьків, чим вони зарплатню отримували. І що таке "віялове відключення"
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24.03.2021 15:51 Відповісти
Вынья! Вас там,"влюбленных в Бахиню", подбирают по принципу, хто самый брехливый, тот ближе к "телу"?
Вот тебе выдержка из пресс-релиза Газпрома в 2014 году, перед началом судебных споров Украины, с целью отменить кабальные "контракты Вароффки".

"Исходя из контракта 2009 года цена для Украины составляет 485 долларов за одну тысячу кубометров. Однако украинская сторона настаивала, чтобы стоимость газа была снижена до 268,5 долларов - цены, которая действовала до ликвидации скидок за размещение Черноморского флота РФ в Крыму и за платежную дисциплину"
Ты понял, юбкоцелователь -"485 долларов за одну тысячу кубометров"!
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24.03.2021 16:43 Відповісти
Ніколи ціна рос газу для України не була ні 450 доларів, а тим більш 485 дол. за тис. Це розрахункова ціна, що була орієнтована на ціну спотового газу. А насправді російський газ по Юліному контракту був для України майже безкоштовний, бо Раша платила за перекачку обов'язкових 110 млрд. кубів по принципу "качай, або плати", а це не меньше 3млрд. дол. на рік. На ці гроші і купувавсь російський газ. Решту газу Україна добувала у себе. Правило "бери, або плати" Стокгольм скасував. Юлін контракт був кабальний для Раші. Іуда Ющ Руканекравший привів Янека, отримав від нього за це мільярд баксів, росписавсь за нього і нагадив вам у мізки, що все навпаки. А зараз Іуда рила свого на люди не висовує. Але все ще попереду і Ющ сяде на довічне за зраду і корупцію.
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24.03.2021 17:17 Відповісти
Ванья, без дураков, по тебе хорошая клиника плачет. Благодаря таким как ты городским сумасшедшим, Украина и находится там, где находится. Вароффке привет!
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24.03.2021 18:01 Відповісти
Не зрозумів. Юлі вже у владі нема більше 11ти років. Юлєфоб має цвісти і пахнути. Що знову не так?
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24.03.2021 18:11 Відповісти
Такая гангрена как Тюлька, на запах денех откуда хочь вылезет и любую экономику разорит.
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24.03.2021 21:25 Відповісти
Говорить нужно все, а не то что нравится. Цена для Европы была не в точке границы РФ-Украина, а на тысячи км дальше. Цена для Украины на 2009 г. была как переходная на один год, чтобы экономика подготовилась к 500 долл. Но пиарила юлька именно переходную цену и ты купился и продолжаешь пиарить. А еще за внешнюю политику отвечает президент. Если кто-либо едет на переговоры, то получает от него директивы. Юлька получила такую директиву - цена не более 220 долл. , и нарушила ее - прямой криминал. Еще юлька не могла сама подписать контракт. Это мог сделать только Нафтогаз, который подчинялся Кабмину - коллективному органу. Нафтогаз подписывать контракт не хотел. Кабмин принимать решение заставить Нафтогаз подписать контракт не захотел. Тогда юлька сфабриковала и сама подписала Постановление Кабмина и всучила его Нафтогазу, вынудив подписать контракт. Чистый криминал - за что и села.
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24.03.2021 16:49 Відповісти
Стоп. Ціна на газ 232 долари була прийнятною для України, Ющенко поставив країну перед катастрофою і самоусунувсь. А Юля винувата, що взяла відповідальність на себе і фактично врятувала країну і пів Європи від "алчевська"? І найголовніше - Юлін контракт виявивсь кабальним для Росії, як з'ясувалось потім. Бо Росія зрештою платила нам за свій газ за рішенням Стокгольму. Може пан нульовий кацап https://censor.net/ru/user/388795 не може це Юлі пробачити? Що Юля пошила в дурні навіть його улюбленого Великого пуйла?
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24.03.2021 17:06 Відповісти
За что юлька села в основном знают. А кто не помнит - я напомнил. Ты лучше расскажи людям какие решения Кабмина она проводила в свою пользу в последние дни на должности. В пользу зарубежных компаний, связанных с ее мужем. Редкий случай когда президент после ее ухода своим Указом отменял эти решения.
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24.03.2021 18:21 Відповісти
А ну, пане кацап, кидай ссиль. Бо ваша порода в одному слові три рази збреше. Що там рідкий "президент" ЯнукОвощ відміняв
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24.03.2021 18:26 Відповісти
Я не кацап. Что ты психуешь? Поднапрягись по гугли, если не знаешь. Расскажи людям. Это полезно будет.

А что касается "моего Виликого пуйла", то он не мой. Для меня он как для Байдена киллер. Так же как юлька - жулик и ширка Януковича.
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24.03.2021 18:41 Відповісти
Ванька всегда такой. Как в баню Тюлька его сводит, так он с ума и сходит.
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24.03.2021 21:23 Відповісти
ваня, ти напевне секретарем тоді в тЮльки був? свідком тих "подій". чи придумав для своєї бахині?
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24.03.2021 16:44 Відповісти
Я тобі зараз наскидаю посилань, де все це докладно описано і доведено фактами. Ось, наприклад:
https://antikor.com.ua/articles/224225-dbajliva_pastka_dlja_gazpromu_vid_timoshenko Дбайлива пастка для "Газпрому" від Тимошенко
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24.03.2021 18:10 Відповісти
На ще:
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173430/ Перемога Тимошенко, або вся правда про газовий контракт 2009 року
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24.03.2021 18:23 Відповісти
Ваня, ці фейки косата тЮлька сама для себе замовляла, щоб збити з пантелику такий довірчивий і недалекоглядний свій електорат...
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24.03.2021 18:32 Відповісти
Там крім 100 кг доларів, ймовірно, було ще кілька десятків кубометрів кацапських рублів та пуди 2-3 ЄВРО.
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24.03.2021 15:10 Відповісти
Паразитические гниды на теле государства-вонючие воровские твари, обваровывающие нищий народ !
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24.03.2021 15:31 Відповісти
не ну а что вы хотели? пэдалька клячко абы кого в кумовья не взял бы. а так-то деньги легче килограммами считать, чем купюрами.
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24.03.2021 15:37 Відповісти
*100 кг американских карбованців стодоларовими купюрпми - це $1000000
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24.03.2021 15:40 Відповісти
чим воно одне з другим живе,долари кілограмами міряють,це діагноз абсолютний!!!!
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24.03.2021 15:46 Відповісти
жабогадюки баксы на кило считают, а мне уже как тому кацапу скоро перестанет нравиться елочка
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24.03.2021 16:14 Відповісти
Путем несложных математических вычислений можно узнать, сколько весит один миллион долларов стодолларовыми купюрами. В миллионе 10 000 купюр, значит, вес будет 10 000 х 1 грамм = 10 000 грамм или всего 10 килограмм.
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24.03.2021 17:23 Відповісти
Опа вот где деньги Зин, аж цельных 100 кил. Шурфича на парашу бабки в казну. Поворовал и хватить дай другим поворовать.
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24.03.2021 18:50 Відповісти
дайте мне шуфрыча,я його попрасую праскою
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24.03.2021 21:05 Відповісти
Поджигаем покрышку и кладём её в мусорный контейнер. Этих троих туда отправляем, закрываем надёжно. Всё, проблема решена навсегда
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25.03.2021 18:45 Відповісти
Вірю!
Шуфрич рідкісна пропарашна нечисть!
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16.07.2021 18:37 Відповісти
 
 