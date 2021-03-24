З 2008 по 2012 рік Семінський щомісяця переводив у готівку понад 100 кг доларів для себе і для Шуфрича, - Рудьковський
Джерелом фінансового ресурсу, що дозволив нардепу "Слуги народу" Олегу Семінському заявити про готовність витратити на депутатський мандат 7 мільйонів, стали фінансові махінації, які він здійснював в період роботи в компанії "Нафтогазвидобування", що частково належить Рудьковському. Крім того, у Семінського була висока заробітна плата.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Микола Рудьковський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Дмитра Гордона"
"Він отримував заробітну плату, як отримують десятки тисяч менеджерів. І коли доходи компанії росли - його зарплата росла. Спочатку - 1 тисяча доларів, потім - 5 тисяч доларів, потім - 50 тисяч доларів, потім - 300 тисяч доларів, потім - 500 тисяч доларів в місяць отримував Семінський", - розповів Рудьковський.
Крім того, за словами Рудьковського, Семінський і Шуфрич (також колишній співвласник "Нафтогазвидобування") домовилися про самовільний перерозподіл часток і доходів компанії.
Він також додав, що мали місце й інші фінансові махінації з боку Семінського.
"Є десятки свідків, співробітників компанії, які підтвердять мої слова - що в той період з 2008 по 2012 рік він переводив у готівку щомісяця понад 10 млн доларів – більш як 100 кг доларів - через різні компанії, для себе і Шуфрича. У цей період куплені літаки, яхти Шуфрича - три літаки і три яхти, вся нерухомість, яку побудував Семінський, офісні центри тощо, і кешем забиті банківські комірки. Це все було зроблено шляхом розкрадання, несплати податків компанією "Нафтогазвидобування"", - говорить Рудьковський.
"Я думаю, ви теж чули записи, де він наполягав, і сказав, що "я прийняв рішення і буду забирати собі 20%". Він забирав більше, думаю, близько 30% доходів компанії, - розповів Рудьковський.
За повідомленнями ЗМІ, Олег Семінський, який обвинувачує ексміністра транспорту Миколи Рудьковського у своєму викраденні, претендує на частку в бізнесі його сім'ї вартістю 150 млн дол. Мова про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій Семінський колись працював директором.
За даними джерел Цензор.НЕТ в ОП, нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський на даний момент користується повною підтримкою глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, а саму справу просили поставити на контроль Офісу Президента.
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100 кг это 10 млн. долларов США
И так ежемесячно
правда если неправослабен, то лохи пусть думают шо будет горэт)))
просто переключить можно - оп, - и он уже напр адепт *************************** = нифига не будет "гореть" то))) гггг
На"потоках" бабла, нє??
- Юля! Юля! Що ти робиш???
- Гриша! Треба платити!
- Я ж не проти! Ти скажи кому???(натякає на долю смотрящому по енергетиці від Кучми)
- В бюджет, Гриша, в бюджет
Мертва сцена.
А у 1999му ти ще було середнього роду, спитай у батьків, чим вони зарплатню отримували. І що таке "віялове відключення"
Вот тебе выдержка из пресс-релиза Газпрома в 2014 году, перед началом судебных споров Украины, с целью отменить кабальные "контракты Вароффки".
"Исходя из контракта 2009 года цена для Украины составляет 485 долларов за одну тысячу кубометров. Однако украинская сторона настаивала, чтобы стоимость газа была снижена до 268,5 долларов - цены, которая действовала до ликвидации скидок за размещение Черноморского флота РФ в Крыму и за платежную дисциплину"
Ты понял, юбкоцелователь -"485 долларов за одну тысячу кубометров"!
А что касается "моего Виликого пуйла", то он не мой. Для меня он как для Байдена киллер. Так же как юлька - жулик и ширка Януковича.
https://antikor.com.ua/articles/224225-dbajliva_pastka_dlja_gazpromu_vid_timoshenko Дбайлива пастка для "Газпрому" від Тимошенко
https://www.pravda.com.ua/news/2018/03/2/7173430/ Перемога Тимошенко, або вся правда про газовий контракт 2009 року
Шуфрич рідкісна пропарашна нечисть!