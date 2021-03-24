З 2008 по 2012 рік Семінський щомісяця переводив у готівку понад 100 кг доларів для себе і для Шуфрича, - Рудьковський

Джерелом фінансового ресурсу, що дозволив нардепу "Слуги народу" Олегу Семінському заявити про готовність витратити на депутатський мандат 7 мільйонів, стали фінансові махінації, які він здійснював в період роботи в компанії "Нафтогазвидобування", що частково належить Рудьковському. Крім того, у Семінського була висока заробітна плата.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Микола Рудьковський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Дмитра Гордона"

"Він отримував заробітну плату, як отримують десятки тисяч менеджерів. І коли доходи компанії росли - його зарплата росла. Спочатку - 1 тисяча доларів, потім - 5 тисяч доларів, потім - 50 тисяч доларів, потім - 300 тисяч доларів, потім - 500 тисяч доларів в місяць отримував Семінський", - розповів Рудьковський.

Крім того, за словами Рудьковського, Семінський і Шуфрич (також колишній співвласник "Нафтогазвидобування") домовилися про самовільний перерозподіл часток і доходів компанії.

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Він також додав, що мали місце й інші фінансові махінації з боку Семінського.

"Є десятки свідків, співробітників компанії, які підтвердять мої слова - що в той період з 2008 по 2012 рік він переводив у готівку щомісяця понад 10 млн доларів – більш як 100 кг доларів - через різні компанії, для себе і Шуфрича. У цей період куплені літаки, яхти Шуфрича - три літаки і три яхти, вся нерухомість, яку побудував Семінський, офісні центри тощо, і кешем забиті банківські комірки. Це все було зроблено шляхом розкрадання, несплати податків компанією "Нафтогазвидобування"", - говорить Рудьковський.

"Я думаю, ви теж чули записи, де він наполягав, і сказав, що "я прийняв рішення і буду забирати собі 20%". Він забирав більше, думаю, близько 30% доходів компанії, - розповів Рудьковський.

За повідомленнями ЗМІ, Олег Семінський, який обвинувачує ексміністра транспорту Миколи Рудьковського у своєму викраденні, претендує на частку в бізнесі його сім'ї вартістю 150 млн дол. Мова про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій Семінський колись працював директором.

За даними джерел Цензор.НЕТ в ОП, нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський на даний момент користується повною підтримкою глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, а саму справу просили поставити на контроль Офісу Президента.