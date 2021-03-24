Нам вдалося врятувати 1200 кінцівок. Зараз бійці надходять практично через день, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко про допомогу пораненим військовослужбовцям

У Дніпропетровську обласну клінічну лікарню імені Мечникова практично через день доставляють поранених воїнів.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"У лікарні Мечникова, як правило, надходять з пораненнями обличчя. Далі - поранення голови, поранення кінцівок, поранення грудей. По суті, всі поранення, які бувають на війні. І ми сьогодні обговорювали з військовими: нам вдалося врятувати 1200 кінцівок ... Тягнули до кінця. Хлопці залишилися з ногами і з руками. І я знаю, що відновлені функції цих кінцівок. Там, де вже не було шансів, оперували. Тепер вони з протезами. Але всі вони - наші дуже великі друзі. Ми як єдине військово-медичне братство. Вони кажуть: "Коли йдемо в бій, говоримо, щоб в разі поранення нас відвезли в Мечникова. Там врятують". І ми цим пишаємося", - зазначив він.

Крім цього, він уточнив, що стан військової медицини, як і армії в цілому, за останні роки в Україні поліпшився.

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"Я спостерігаю за армією протягом майже семи років і можу сказати однозначно: те, що було в 2014 році, і те, що зараз, - дві великі різниці. Вже є спеціальне обладнання, спеціальні місця для розміщення солдатів, мобільні госпіталі, які вже навчаються за стандартами НАТО, про яких ми сім років тому і не мріяли. Погано так говорити, але війна нас багато чому навчила. І я дуже радий, що армія вчиться цій медицині, вчиться, як правильно воювати. Я розумію, що це важкий досвід, але нам довелося його випробувати", - додав Риженко.

Також він розповів про те, як часто військовослужбовці надходять у медустанову останнім часом.

"І кожен день, на жаль, або через день у нас виникає ситуація, коли до нас доставляють бійців. Ось сьогодні доставили одного 200-го, одного 300-го. І ми бачимо це горе ... Розуміємо, що в наметі провести складну операцію неможливо. Для цього потрібні умови, для цього повинна бути хороша апаратура ... Небагато, але надходить. Це показник того, що бойові дії йдуть. На території Мечникова судовий морг - ми з колегами спілкуємося і знаємо, що, на жаль, надходять і убиті. Дуже б хотілося, щоб все це закінчилося. Знаєте, кожен загиблий чоловік - це трагедія для країни. Крик матерів, які бачать своїх поранених хлопців ... Реанімація у нас на першому поверсі, а я їх чую на дев'ятому. Це жахливо" , - зазначив він.

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"Був місяць, коли ми не отримували поранених з фронту. Ми порахували:"Напевно, все добре. Напевно, все вже закінчилося". Хірурги почали чергувати вдома, а не залишатися на роботі. І тут знову низка поранень пішла в останні дні ...", - уточнив він.