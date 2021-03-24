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НАТО (6206) росія (63556) Блінкен (1145)

Країни НАТО очікують, що відносини з РФ залишаться складними, але ми до цього готові, - Блінкен

Країни НАТО очікують, що відносини з РФ залишаться складними, але ми до цього готові, - Блінкен

Союзники по НАТО очікують складних відносин із Росією в доступному для огляду майбутньому, проте вони готові до цього.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланям на "Інтерфакс-Україна", про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Я думаю, що ми всі чекаємо, що наші відносини з Росією залишаться складними в доступному для огляду майбутньому, але це те, до чого ми готові", - зазначив держсекретар.

При цьому він висловив сподівання, що навіть у такій ситуації можна буде домогтися того, щоб відносини з Росією були, "принаймні, передбачуваними і стабільними".

"З огляду на це, наш намір - взаємодіяти з Росією в тих сферах, де нам це потрібно", - додав Блінкен.

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Страны НАТО имеют разногласия по газопроводу "Северный поток-2" -
....по этому Украине нужно больше дружить с США и Англией
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24.03.2021 14:58 Відповісти
Країни НАТО очікують, що відносини з РФ залишаться складними, але ми до цього готові, - Блінкен - Цензор.НЕТ 8148
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24.03.2021 15:48 Відповісти
 
 